«Вертолётные деньги» и прямые выплаты гражданам России
Один из самых обсуждаемых сегодня вопросов – это «вертолетные деньги». Или – возможность прямой раздачи денег населению в России, как немедленной меры восстановления потребительского спроса после крайне разорительных мер по борьбе с коронавирусом. Это настолько частый вопрос от читателей экономической программы «Курс Благополучия», что он требует быстрого ответа.
К тому же самому, к раздаче денег, призывают различные деятели либерального толка. Аргументы у них таковы: во-первых, весь цивилизованный мир «это делает», во-вторых, на то и накоплен ФНБ, Фонд Национального Благосостояния – как заначка на черный день. Черный день наступил, нужно тратить.
Какова наша позиция?
Отвечаем: в сегодняшней чрезвычайной ситуации раздавать населению деньги –правильно, но недостаточно.
Это – если высказаться в одном предложении.
Теперь также в одном предложении о том, что из этого получится.
Это вредная и ведущая в тупик экономическая политика, если это и является главной частью экономической политики!
Теперь же, позвольте дать более развернутый ответ.
Начнем со ставшего известного в последние недели термина «вертолетные деньги». Он введен в академический оборот в работе «Оптимальное количество денег» (1969 г.) Милтоном Фридманом – гуру современных либеральных экономистов–монетаристов. И описывает возможные меры для предотвращения дефляции и сворачивания экономического оборота, когда более традиционное понижение ставки (стоимости новых кредитов) от Центробанка не может достаточно быстро восстановить спрос. В такой крайней точке экономического цикла, краткосрочное вливание денег в экономику через раздачу денег напрямую населению или компаниям должно помочь.
Тема получила развитие в двух направлениях – именно вокруг этого «или».
Руководство ФРС вернулось к термину «вертолетные деньги» как к описанию механизма быстрого увеличения ликвидности в финансовой системе и спасения финансового сектора через «количественное смягчение». Но очень важное дополнение – часто, использовав этот старый термин, глава ФРС Бен Бернанке не использовал прямую раздачу денег населению, даже опосредованно, в форме спасения неплатежеспособных ипотечных покупателей жилья в США, миллионами выселяемых из своих домов на улицу в 2008 году.
И уж тем более речи не шло о прямых выплатах населению! Несколько триллионов новых долларов, также созданных за счет госдолга, достались финансовому сектору, и лишь частично достались реальному сектору, поддержав непрерывность экономического оборота, через предотвращение банкротства крупных компаний.
Зафиксируем тот факт, что либералы в западных странах в предыдущие кризисы «выдавали» деньги банкам, иногда компаниям, но никогда – людям. Похоже, корона-кризис станет первым исключением из правила «не давать людям». Но при этом не бывает никакого исключения из гораздо более важного правила: «рост госрасходов и стимулирование экономики – позволяется только через создание ещё большего долга перед частными банкирами».
Но вернемся в сегодняшний день. Представьте себе, что вы опытный врач по лечению вирусных дыхательных инфекций (на злобу дня!). Вы излагаете рекомендуемый подход по лечению больного. А другой врач насмешливо говорит – больному ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пить много воды! Вы снова излагаете рекомендуемое. А вам в ответ: «вы ничего не понимаете. Еще раз повторяю – надо пить много воды». Вы озадаченно говорите, что любой врач и так знает, что при восстановлении такого больного лучше пить воды больше обычного, но случай слишком опасен и требует чего-то большего, чем просто рекомендация про питье! «Коллега, мы теряем время, давайте серьезно разговаривать», – обращаетесь вы к оппоненту.
Но вас уже объявляют врачом, который против того, чтобы больной пил воду! То есть шарлатаном, дилетантом. И предлагают не слушать все ваши остальные, исключительно правильные рекомендации по выздоровлению заболевшего.
Это – манипуляция общественным мнением. Ваш ответ вырывают из контекста, и его подают как вашу некомпетентность.
В сегодняшней ситуации происходит именно это – попытка манипуляции общественным мнением. Все внимание привлекается к идее «дать больному больше воды» (раздача денег) и ничего не говорится о реальных лекарственных средствах против его болезни. Штука в том, что от одной воды больной никак не выздоровеет, и его положение продолжит оставаться угрожающим.
Разовая выдача денег на руки каждому гражданину России, или сотрудникам наиболее пострадавших отраслей, или с любой иной дифференциацией – действительно, сегодня очень необходима! Она не вызовет потребительскую инфляцию, а лишь восстановит потерянную часть спроса в экономике и ускорит общее восстановление.
Но дело в том, что последует далее, в каком общем экономическом контексте будут «раздавать деньги»!?
Дьявол, как всегда, в мелочах! Выдача, например, 10 или 15 тыс рублей каждому жителю может быть выполнена через существующие дебетовые карты, через перечисления работодателю, с помощью контроля через именные сертификаты через раздел сайта Госуслуги.ру – или комбинацией любых способов.
Техника выполнения выплат не принципиальна.
Принципиально совсем другое.
Принципиальны вопросы:
- Будет ли изменена политика контроля над валютным рынком и банками? (см. программу «Курс Благополучия»)
- Будет ли продолжена политика стимулирования потребительского спроса или разовая «противовирусная» раздача средств будет ЕДИНСТВЕННЫМ предлагаемым инструментом? (см. «Курс Благополучия»)
- Будет ли помощь в снижении долговой нагрузки, чтобы выплата денег не превратилась в немедленное погашение уже просроченных выплат по потребительским и ипотечным кредитам?
- Нет ли скрытого намерения у предлагающих «дать людям денег», увязать выделение такой разовой помощи с появлением масштабного нового государственного долга России перед частными банками, своими и заграничными? Иными словами: что сделают источником таких выплат? Накопленные неизрасходованные остатки на бюджетных счетах? ФНБ? Или предложат появление госдолга по образцу большинства западных стран?
В подталкивании России к долговой кабале ещё до траты ФНБ (и неизрасходованных остатков на счетах) удивительно единодушны и выступившие первыми 13 апреля 2020 года «Гимпельсон, Гурвич и Гуриев», и уже после них – Кудрин и Греф.
Получается, что тот, кто предлагает «выдать деньги», если не предлагает мер, указанных в экономической программе «Курс Благополучия»(кратного увеличения МРОТ, пенсий, пособий и зарплат госслужащих, введение валютного банковского контроля, начало широкого кредитования бизнеса под низкий процент, ускоренного строительства инфраструктуры за госсчет и т.д.) просто отвлекает внимание общественности от реальной проблемы и никаких лекарств «больному» давать не собирается.
Например, мы не знаем, разбирается ли во всем сказанном здесь г-н Навальный с его предложением «раздать деньги» и прочими «шагами», но в общем замысле вышеупомянутых лиц он хорошо играет свою роль «козла-провокатора».
Мы же поведем итог:
Первое: Деньги населению надо выдать. Распределение средств хоть поровну, хоть с дифференциацией в пользу наиболее пострадавших – стало делом неотложным. Иначе соревнование российской экономики с другими рискует быть похожим на приглашение к участию в спортивном забеге в следующую минуту после взятия у донора-бегуна 400 мл крови. Нет, наш спортсмен, конечно, побежит. Но ему будет очень некомфортно, можно даже потерять сознание и упасть. Выиграть же соревнование точно не получится, как не приходится рассчитывать на серебро или бронзу. Тут бы просто добежать до финиша!
Второе: ситуация в ипотечных и потребительских кредитах была напряженной, с растущей долей просроченных кредитов, но не критичной.
В нынешней ситуации стало неизбежным объявить, как минимум, обязательные беспроцентные каникулы, как минимум по всем видам кредитов. Даже этого может оказаться недостаточно – при ожидаемом «проседании» в базовом сценарии, без учета начала мероприятий Курса, в 6-8% ВВП за 2020 год, могут потребоваться списания эквивалента двух месяцев платежей по «телу долга» через сегодняшний механизм санации проблемных банков. Упрощенно – у каждого банка появится проблемная задолженность, которая будет списана и компенсирована прямой эмиссией Банка России без создания госдолга в любой его текущей или отложенной форме.
Третье: выдача денег населению может быть легко превращена в очередной повод изобразить недоверие к рублю и уронить его курс ещё раз. Поэтому выплата первой разовой помощи требует сразу вслед за ней внедрения первых элементов из предложенного нами валютно-банковского контроля. Мы можем, конечно, полагаться на абсолютную святость каждого сотрудника Банка России и экономического блока правительства. Но трудно избежать подозрений, что ранее уже случались осознанные решения их руководства обвалить рубль (как в 2014-2015 гг.), чтобы удержать высшее политическое руководство страны от попыток ускорения экономики. Трудно исключить и коррупционный умысел сотрудников в организации валютных спекуляций с доступом к инсайдерской информации, многократно усиливавший вред от осознанных действий к удешевлению рубля.
Четвертое: Экономический блок правительства и Банк России настолько преуспели в сдерживании развития российской экономики, что даже продавили в официальное финансовое устройство нашего государства знаменитое «бюджетное правило». Его суть – через высокую стоимость заемных средств не допускать расширения инвестиций частных компаний, а через искусственное ограничение государственных расходов не допускать стимулирования внутреннего спроса. Всеми возможными уловками предотвращается любая попытка инвестиций и стимулирования спроса.
С момента начала действия «Курса Благополучия» – не будет сегодняшнего бюджетного правила. Дополнительные расходы федерального бюджета, без инфляции, без роста госдолга перед частными банками или Центробанком, при стабильном курсе рубля, – через 12 месяцев после начала Курса будут за один год превышать всю сумму ФНБ, накопленную сегодня (13 триллионов рублей).
В материалах «Курса Благополучия» подробно рассказывается, почему при таких тратах бюджета, огромных для наших экономических стереотипов – не вырастут потребительские цены, а курс рубля останется стабильным.
Так, что дело, как всегда, в деталях. Под одним и тем же термином «раздача денег населению, как мера поддержки экономики и людей» скрываются два диаметрально противоположных смысла.
А. Нам нужна Великая Россия, либералам – великие потрясения.
Их цель: не мытьем, так катаньем создать задолженность России перед международными банкирами. Вернуть нашу страну в кабалу. Наша цель – развитие экономики и усиление России без создания таких долгов.
Б. Меры предлагаются «как бы» одинаковые – как же понять суть?
Очень просто – либералы хотят истратить ФНБ, заставить взять в долг и не менять существующий экономический механизм. Или даже заставить государство взять в долг, ещё и не растратив ФНБ. При этом ими не будет предложено ни одной меры, направленной на реальное решение проблем российской экономики. Мы же предлагаем не разовый дар людям, а целую программу, готовую к немедленному выполнению, с набором конкретных мер и ростом доходов людей на постоянной основе.
Группа разработчиков
экономической программы «Курс Благополучия»
Источник: https://nstarikov.ru/vertoljotnye-dengi-i-prjamye-vyplaty-grazhdanam-rossii-115185
Россия – не реально богатая страна – каждый гражданин по сути может не работать вообще. Никогда
Может.
Может даже не дышать.
Лечь и умереть и страна беднее не станет.
Минус один-это плюс для остальных).
Тоже минус.
Пекарь не продаст ему булочку а врач таблетку.
ВСЕ немножко обеднеют.
Плюс.Долю его поделят и булочку не придётся делать.)
Это бандитско-коммунистический способ мышления.
Убить отобрать и поделить.
А потом отобранное закончится и что?
Отобрать ещё?
Капиталист мыслит ИНАЧЕ.
СОЗДАТЬ и ПРОДАТЬ и для этого надо много покупателей.
Если их всё меньше это ПЛОХО.
Я написал про тех кто перестанет дышать ляжет и помрёт.Мелкий капиталист хочет создать и продать,а крупный хочет забрать.Что бы выглядело всё пристойно они пишут законы.
Бла-бла-бла.Бла-бла-бла.Во истину у него язык без костей.
Правильно сказал Н. Стариков.
Поддерживаю экономическую программу “Курс Благополучия”.
Деньги все равно раздают только в виде зарплаты и пенсий чиновников. Кто против иной раздачи тот и против нормального пенсионного возраста это ведь тоже раздача. Но дело не в нюансах а в принципе. Страна живёт от продажи ресурса все живет от него и те кто распределяет и тот кому распределяют. Вот говорят бабушки дедушки отдают пенсии детям внукам если распределить равномерно то и пенсии высокие не нужны. А главное не нужна вся стая распределителей 20 на взрослого и десять на ребенка посчитает арифмометр образца 13 года. Вот хохол пишет инициатива работа доход, тот кто хочет работать будет работать, а сейчас самая ходовая и престижная работа охранник и распределитель благ. Больше надёжной и постоянной работы в РФ нет и не будет если чиновничья пирамида не прекратит свое развитие.
На Украине исправно выдали по одной тысяче гривен каждому. Пенсионерам эту тысячу прикрепили к пенсии. В мае тоже обещают.
????Когда и кому выдали?Поподробней пожалуйста?