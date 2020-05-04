«Вертолётные деньги» и прямые выплаты гражданам России

Один из самых обсуждаемых сегодня вопросов – это «вертолетные деньги». Или – возможность прямой раздачи денег населению в России, как немедленной меры восстановления потребительского спроса после крайне разорительных мер по борьбе с коронавирусом. Это настолько частый вопрос от читателей экономической программы «Курс Благополучия», что он требует быстрого ответа.

К тому же самому, к раздаче денег, призывают различные деятели либерального толка. Аргументы у них таковы: во-первых, весь цивилизованный мир «это делает», во-вторых, на то и накоплен ФНБ, Фонд Национального Благосостояния – как заначка на черный день. Черный день наступил, нужно тратить.

Какова наша позиция?

Отвечаем: в сегодняшней чрезвычайной ситуации раздавать населению деньги –правильно, но недостаточно.

Это – если высказаться в одном предложении.

Теперь также в одном предложении о том, что из этого получится.

Это вредная и ведущая в тупик экономическая политика, если это и является главной частью экономической политики!

Теперь же, позвольте дать более развернутый ответ.

Начнем со ставшего известного в последние недели термина «вертолетные деньги». Он введен в академический оборот в работе «Оптимальное количество денег» (1969 г.) Милтоном Фридманом – гуру современных либеральных экономистов–монетаристов. И описывает возможные меры для предотвращения дефляции и сворачивания экономического оборота, когда более традиционное понижение ставки (стоимости новых кредитов) от Центробанка не может достаточно быстро восстановить спрос. В такой крайней точке экономического цикла, краткосрочное вливание денег в экономику через раздачу денег напрямую населению или компаниям должно помочь.

Тема получила развитие в двух направлениях – именно вокруг этого «или».

Руководство ФРС вернулось к термину «вертолетные деньги» как к описанию механизма быстрого увеличения ликвидности в финансовой системе и спасения финансового сектора через «количественное смягчение». Но очень важное дополнение – часто, использовав этот старый термин, глава ФРС Бен Бернанке не использовал прямую раздачу денег населению, даже опосредованно, в форме спасения неплатежеспособных ипотечных покупателей жилья в США, миллионами выселяемых из своих домов на улицу в 2008 году.

И уж тем более речи не шло о прямых выплатах населению! Несколько триллионов новых долларов, также созданных за счет госдолга, достались финансовому сектору, и лишь частично достались реальному сектору, поддержав непрерывность экономического оборота, через предотвращение банкротства крупных компаний.

Зафиксируем тот факт, что либералы в западных странах в предыдущие кризисы «выдавали» деньги банкам, иногда компаниям, но никогда – людям. Похоже, корона-кризис станет первым исключением из правила «не давать людям». Но при этом не бывает никакого исключения из гораздо более важного правила: «рост госрасходов и стимулирование экономики – позволяется только через создание ещё большего долга перед частными банкирами».

Но вернемся в сегодняшний день. Представьте себе, что вы опытный врач по лечению вирусных дыхательных инфекций (на злобу дня!). Вы излагаете рекомендуемый подход по лечению больного. А другой врач насмешливо говорит – больному ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пить много воды! Вы снова излагаете рекомендуемое. А вам в ответ: «вы ничего не понимаете. Еще раз повторяю – надо пить много воды». Вы озадаченно говорите, что любой врач и так знает, что при восстановлении такого больного лучше пить воды больше обычного, но случай слишком опасен и требует чего-то большего, чем просто рекомендация про питье! «Коллега, мы теряем время, давайте серьезно разговаривать», – обращаетесь вы к оппоненту.

Но вас уже объявляют врачом, который против того, чтобы больной пил воду! То есть шарлатаном, дилетантом. И предлагают не слушать все ваши остальные, исключительно правильные рекомендации по выздоровлению заболевшего.

Это – манипуляция общественным мнением. Ваш ответ вырывают из контекста, и его подают как вашу некомпетентность.

В сегодняшней ситуации происходит именно это – попытка манипуляции общественным мнением. Все внимание привлекается к идее «дать больному больше воды» (раздача денег) и ничего не говорится о реальных лекарственных средствах против его болезни. Штука в том, что от одной воды больной никак не выздоровеет, и его положение продолжит оставаться угрожающим.

Разовая выдача денег на руки каждому гражданину России, или сотрудникам наиболее пострадавших отраслей, или с любой иной дифференциацией – действительно, сегодня очень необходима! Она не вызовет потребительскую инфляцию, а лишь восстановит потерянную часть спроса в экономике и ускорит общее восстановление.

Но дело в том, что последует далее, в каком общем экономическом контексте будут «раздавать деньги»!?

Дьявол, как всегда, в мелочах! Выдача, например, 10 или 15 тыс рублей каждому жителю может быть выполнена через существующие дебетовые карты, через перечисления работодателю, с помощью контроля через именные сертификаты через раздел сайта Госуслуги.ру – или комбинацией любых способов.

Техника выполнения выплат не принципиальна.

Принципиально совсем другое.

Принципиальны вопросы:

Будет ли изменена политика контроля над валютным рынком и банками? (см. программу «Курс Благополучия»)

Будет ли продолжена политика стимулирования потребительского спроса или разовая «противовирусная» раздача средств будет ЕДИНСТВЕННЫМ предлагаемым инструментом? (см. «Курс Благополучия»)

Будет ли помощь в снижении долговой нагрузки, чтобы выплата денег не превратилась в немедленное погашение уже просроченных выплат по потребительским и ипотечным кредитам?

Нет ли скрытого намерения у предлагающих «дать людям денег», увязать выделение такой разовой помощи с появлением масштабного нового государственного долга России перед частными банками, своими и заграничными? Иными словами: что сделают источником таких выплат? Накопленные неизрасходованные остатки на бюджетных счетах? ФНБ? Или предложат появление госдолга по образцу большинства западных стран?

В подталкивании России к долговой кабале ещё до траты ФНБ (и неизрасходованных остатков на счетах) удивительно единодушны и выступившие первыми 13 апреля 2020 года «Гимпельсон, Гурвич и Гуриев», и уже после них – Кудрин и Греф.

Получается, что тот, кто предлагает «выдать деньги», если не предлагает мер, указанных в экономической программе «Курс Благополучия»(кратного увеличения МРОТ, пенсий, пособий и зарплат госслужащих, введение валютного банковского контроля, начало широкого кредитования бизнеса под низкий процент, ускоренного строительства инфраструктуры за госсчет и т.д.) просто отвлекает внимание общественности от реальной проблемы и никаких лекарств «больному» давать не собирается.

Например, мы не знаем, разбирается ли во всем сказанном здесь г-н Навальный с его предложением «раздать деньги» и прочими «шагами», но в общем замысле вышеупомянутых лиц он хорошо играет свою роль «козла-провокатора».

Мы же поведем итог:

Первое: Деньги населению надо выдать. Распределение средств хоть поровну, хоть с дифференциацией в пользу наиболее пострадавших – стало делом неотложным. Иначе соревнование российской экономики с другими рискует быть похожим на приглашение к участию в спортивном забеге в следующую минуту после взятия у донора-бегуна 400 мл крови. Нет, наш спортсмен, конечно, побежит. Но ему будет очень некомфортно, можно даже потерять сознание и упасть. Выиграть же соревнование точно не получится, как не приходится рассчитывать на серебро или бронзу. Тут бы просто добежать до финиша!

Второе: ситуация в ипотечных и потребительских кредитах была напряженной, с растущей долей просроченных кредитов, но не критичной.

В нынешней ситуации стало неизбежным объявить, как минимум, обязательные беспроцентные каникулы, как минимум по всем видам кредитов. Даже этого может оказаться недостаточно – при ожидаемом «проседании» в базовом сценарии, без учета начала мероприятий Курса, в 6-8% ВВП за 2020 год, могут потребоваться списания эквивалента двух месяцев платежей по «телу долга» через сегодняшний механизм санации проблемных банков. Упрощенно – у каждого банка появится проблемная задолженность, которая будет списана и компенсирована прямой эмиссией Банка России без создания госдолга в любой его текущей или отложенной форме.

Третье: выдача денег населению может быть легко превращена в очередной повод изобразить недоверие к рублю и уронить его курс ещё раз. Поэтому выплата первой разовой помощи требует сразу вслед за ней внедрения первых элементов из предложенного нами валютно-банковского контроля. Мы можем, конечно, полагаться на абсолютную святость каждого сотрудника Банка России и экономического блока правительства. Но трудно избежать подозрений, что ранее уже случались осознанные решения их руководства обвалить рубль (как в 2014-2015 гг.), чтобы удержать высшее политическое руководство страны от попыток ускорения экономики. Трудно исключить и коррупционный умысел сотрудников в организации валютных спекуляций с доступом к инсайдерской информации, многократно усиливавший вред от осознанных действий к удешевлению рубля.

Четвертое: Экономический блок правительства и Банк России настолько преуспели в сдерживании развития российской экономики, что даже продавили в официальное финансовое устройство нашего государства знаменитое «бюджетное правило». Его суть – через высокую стоимость заемных средств не допускать расширения инвестиций частных компаний, а через искусственное ограничение государственных расходов не допускать стимулирования внутреннего спроса. Всеми возможными уловками предотвращается любая попытка инвестиций и стимулирования спроса.

С момента начала действия «Курса Благополучия» – не будет сегодняшнего бюджетного правила. Дополнительные расходы федерального бюджета, без инфляции, без роста госдолга перед частными банками или Центробанком, при стабильном курсе рубля, – через 12 месяцев после начала Курса будут за один год превышать всю сумму ФНБ, накопленную сегодня (13 триллионов рублей).

В материалах «Курса Благополучия» подробно рассказывается, почему при таких тратах бюджета, огромных для наших экономических стереотипов – не вырастут потребительские цены, а курс рубля останется стабильным.

Так, что дело, как всегда, в деталях. Под одним и тем же термином «раздача денег населению, как мера поддержки экономики и людей» скрываются два диаметрально противоположных смысла.

А. Нам нужна Великая Россия, либералам – великие потрясения.

Их цель: не мытьем, так катаньем создать задолженность России перед международными банкирами. Вернуть нашу страну в кабалу. Наша цель – развитие экономики и усиление России без создания таких долгов.

Б. Меры предлагаются «как бы» одинаковые – как же понять суть?

Очень просто – либералы хотят истратить ФНБ, заставить взять в долг и не менять существующий экономический механизм. Или даже заставить государство взять в долг, ещё и не растратив ФНБ. При этом ими не будет предложено ни одной меры, направленной на реальное решение проблем российской экономики. Мы же предлагаем не разовый дар людям, а целую программу, готовую к немедленному выполнению, с набором конкретных мер и ростом доходов людей на постоянной основе.

Группа разработчиков

экономической программы «Курс Благополучия»

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Источник: https://nstarikov.ru/vertoljotnye-dengi-i-prjamye-vyplaty-grazhdanam-rossii-115185