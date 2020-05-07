Греф и Силуанов проговорились…

Чиновники неожиданно признали, что России запрещено печатать столько рублей, сколько ей потребно .

Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости», сообщает РИА Новости.

Он указал на то, что некоторые страны пошли на такой шаг, однако подчеркнул, что в нынешних условиях не стоит задачи соревноваться в том, кто больше потратит. Сейчас, по словам министра, стоит цель помочь бизнесу сохранить рабочие места, а людям — оплачивать первоочередные расходы. Так, малым предприятиям предоставляют отсрочки по кредитам, арендным платежам, выдаются беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также высказывалась об идее прямой раздачи денег населению. Она предложила представить, что произойдет, если Банк России напечатает деньги и раздаст их по нулевой ставке. «Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность», — заявила она.

По мнению Набиуллиной, выдача грантов, увеличение пособия по безработице и выплаты нуждающимся категориям граждан — действенные меры поддержки.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, говоря о «вертолетных деньгах», процитировал анекдот. «Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал он. По словам руководителя банка, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Евросоюза.

Термин «вертолетные деньги» ввел американский экономист Милтон Фридман в 1969 году. Он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии.

Ситуацию прокомментировал д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов:

Это знаменательно, потому что никогда ни Греф, ни Силуанов не акцентировали свое внимание на том, что американский доллар и европейская денежная единица евро — это денежные единицы, которые создаются печатным станком и приобретаются другими странами, в том числе Центральным банком. Если это признается, тогда надо понять, что политика Центрального банка по накоплению таких валютных резервов является и бессмысленной, и опасной. Если сказали «а», то давайте говорить и «б». К сожалению, это оговорка по Фрейду. Здесь они даже запятую не поставили, здесь они оборвались, и вряд ли они эту тему будут развивать и углублять.

Что касается так называемых «вертолётных денег», то сегодня существует несколько способов поддержки экономики. В том числе через «вертолетные деньги», через кредиты, которые Центральный банк выдает коммерческим банкам, а те выдают предприятиям реального сектора экономики или через скупку долговых бумаг на финансовом рынке. Покупка долговых бумаг осуществляется в основном коммерческими банками по кредиту Центрального банка. Хотя я могу назвать сейчас примеры центральных банков, которые сегодня это уже делают почти напрямую. Например, это Национальный банк Швейцарии или банк Японии. Федеральная резервная система Америки тоже уже идёт к этой схеме прямой покупки долговых корпоративных бумаг. Я хотел бы сказать, что всё-таки во всех вариантах «вертолетные деньги» являются наиболее предпочтительным вариантом, потому что «вертолетные деньги» попадают в руки физических лиц. Физические лица, конечно, на 90% эти деньги будут использовать для покупки каких-то потребительских товаров и услуг. То есть тем самым будет стимулироваться экономика.

Теперь представьте, что используется другая схема, когда деньги выдаются коммерческим банкам, а те вроде как должны поддерживать реальную экономику. Нет, деньги в реальную экономику не пойдут. Деньги пойдут на финансовые рынки, это в общем случае финансовые рынки данной страны. Скорее всего, они уйдут вообще за пределы страны. Поэтому из двух зол меньшим злом является создание печатным станком именно «вертолётных денег». Все остальные варианты просто приведут к тому, что деньги уйдут за пределы страны.

В целом, я хотел бы сказать, что нам надо выбирать вариант не между плохим и совсем плохим, а нам надо вспомнить о том, что 90 лет тому назад начался мировой экономический кризис и он опустил экономики всех стран, за исключением советской экономики. Именно в это время в Советском Союзе началась индустриализация. А индустриализация предполагала и создание своей денежно-кредитной системы. Такая модель была создана и она себя оправдала.

Во-первых, это, прежде всего, модель, которая предполагает государственную валютную монополию, то есть валюта вообще не попадает на внутренний рынок. Во-вторых, это двухконтурная денежная система, система безналичных рублей, которая в основном используется предприятиями. И, в-третьих, это наличные деньги, которые используются гражданами, которые получают зарплату или денежное пособие и тратят их на потребительские товары и услуги.

Греф сделал столько оговорок еще на Санкт-Петербургском экономическом форуме, когда он говорил о том, что люди не должны быть слишком образованными, иначе ими трудно будет управлять. Оговорка по Фрейду, но она разлетелась по всей России и даже частично за пределами. Но, тем не менее, Греф от этого не пострадал потому, что, видимо, хозяева денег считают, что сегодня уже можно говорить обо всём в открытую. А если даже кто-то позволяет себе больше, то это не такие большие издержки. Они действительно уже считают, что народ превращен в быдло и схавает всё, что скажут хозяева денег или их обслуга типа Силуанова или Грефа.