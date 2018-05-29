Греф отправит всех на большие выходные. Без содержания

нас ждут - повышение налогов, искусственный интеллект и резиновые продукты

Греф позавтракал с друзьями-либералами. Обсудил планы на будущее. Для нас с вами эти планы не обещают ничего хорошего.

На завтраке присутствовали Силуанов, Кудрин, Орешкин, депутат Макаров, другие деятели либерального толка, — люди, которые определяют или сильно влияют на налоговую, денежно-кредитную, внешнеторговую, бюджетную политику. В ближайшие годы будут решать, как мы с вами будем жить. Приходится следить за их образом мысли.

Первое. В России стабильность. Создан прочный экономический фундамент. Инфляция и безработица рекордно низкие, бюджет профицитен, зарубежные накопления большие и растут.

Комментарий.

Инфляция — не главный показатель, однако за её подавление заплачено очень дорого. Безработица низкая? Это обман. Безработица скрыта, и она огромна. Страна не работает. Отсутствие промышленного роста — результат того. То, что деньги у государства есть, но при этом растет налоговая нагрузка, и деньги отправляются за рубеж, — странное достижение. По-настоящему это не достижение, а проблема.

Налоги повышаться не будут. Хотя нет. Сейчас будут, а потом 6 лет не будут. При этом государство начнёт заимствования.

Комментарий.

Бюджет профицитен. В таких условиях по-нормальному, если хочешь оживить экономику, налоги надо снижать. Тут планируется их повышение. Хотя и заморозка налогов ничего предпринимателям не гарантирует. В прошлом году налоговые ставки официально не повышались, при этом налоговые сборы выросли аж на 30% просто за счёт более жёсткого подхода налоговых служб.

И заимствования непонятно зачем делать, если своих денег полно. Чтоб процентов за рубеж побольше платить?

Политика выдаивания из страны максимального количества денег будет продолжена.

Про сельское хозяйство Греф, как написано, "пошутил", что его компания всерьёз рассматривала возможнось им заняться, но выяснилось, что в этом бизнесе затраты выше, чем доходы. Да и зачем сельское хозяйство? Искусственные продукты невозможно будет отличить от настоящих. "Я ел гамбургер с таким мясом — очень вкусно. Мясо практически невозможно отличить от настоящей говядины, — поделился опытом Греф. — Мне кажется, производство такого мяса — очень перспективное направление. Также были искусственно произведены самые дорогие вина. И ни один приглашённый сомелье не смог отличить, где вино настоящее, а где синтезированное."

Комментарий.

Это прекрасно. Задавить крестьян налогами, тарифами, запредельными процентными ставками, измотать непредсказуемой и низкой поддержкой, и потом «шутить» над ними. Очень по-либеральному.

И да, теперь вы знаете, что то, что продукты из магазинов невозможно кушать это не недоразумение, а сознательная политика таких «футурологов», как Греф. Просто подменять настоящие продукты более дешёвыми, которые «практически невозможно отличить от настоящих» выгодно. Вот и всё.

Резиновые продукты... Дай волю таким , как Греф, он и всем мужикам женщин настоящих на резиновых заменит.

Впрочем, и про это тоже думают.

Цифровизация. Много говорил про искусственный интеллект. Физиологическая личность перестанет быть интересна. Зато значение цифрового аватара и страничек в соцсетях будет повышаться. «Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится в облаках, а не вы...». Уже уволил 450 юристов из Сбербанка, заменил «нейронной сеткой».

Комментарий.

Искусственный интеллект - многообещающая и интересная вещь. Он может быть гораздо мощнее и проницательнее, чем человеческий ум. Он может принести людям много пользы, но может принести и беду. Кто-то сравнивает появление ИИ с появлением экскаватора. Типа, экскаватор сильнее человека, но приносит ему пользу. Боюсь, в руках либералов искусственный интеллект может превратиться в очень опасную вещь. Заменить тех, кто не вписался в рынок, аватарами, цифровыми копиями, которые можно потом стереть, например... почему нет? Очень удобно и экономически эффективно. Аватарам не надо платить пенсии. Впрочем, и живым людям пенсии платить уже не хочется. Повышение пенсионного возраста преподносится как вполне решённая вещь.

Специально подобранный индийский гуру считает, что благодаря развитию технологий не будет доминирования стран и компаний, идея национальных границ станет бессмысленной, борьба за выживание исчезнет. Религии перестанут контролировать людей. «У нас скоро будут большие выходные!»

Комментарий.

Глашатай глобализма под этнической маской. Призывает отказываться от созидания, от национальной идентичности, мечтать о безделье. Кто обещает кормить витающих в облаках бездельников, не указывает. Кто платит тем 450 юристам, которых Греф отправил на «большие выходные»? Другой банк? Вряд ли. За то время, пока шёл завтрак у Грефа, было объявлено о ликвидации двух очередных российских банков. Юристы устроились на производство? Тоже вряд ли. Ведущие экономисты на завтраке про производство не сказали ничего. Ни слова. Для них его нет и оно в России не нужно. Не удивляйтесь тому, что при формируемой ими экономической политике хорошую работу, связанную с производством в России вы вряд ли найдёте.

В мире, который рисует себе Греф - государства нет. Есть Сбербанк, которым управляет контролируемый Грефом искусственный интеллект. Других банков нет. У них отозваны лицензии. Хотя не так. Есть ещё ВЭБ. Там Шувалов. Греф к нему ездит в гости. Нет ни сёл, ни деревень. Нет заводов. Не выращивается хлеб, не строятся машины. Где-то вдалеке качается нефть. Вместо настоящих людей цифровые аватары. Впрочем, настоящие люди ещё какое-то время, как пережиток, есть, но они Сбербанку не интересны, на него не влияют. Людям устроены «большие выходные» и их кормят искусственной едой. Удовлетворяют их минимальные потребности, все излишки из экономики изымаются и направляются на поддержку Сбербанка. Или посылаются друзьям в Америку. Эта часть называется международные резервы. Взамен друзья разрешают Грефу править Сбербанком дальше и присылают новые компьютеры с искусственным интеллектом.

Если я утрирую взгляды этих людей, то не сильно. И люди с такими мечтами управляют нашей экономикой. Они реально ведут Россию к обрисованному за завтраком будущему.

Не знаю, как вас. Меня бы на этом завтраке стошнило.

Источник: zavtra.ru