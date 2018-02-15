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Увидеть Кудрина, Грефа, Чубайса и их сподвижников за решёткой, мечтает большинство россиян

10:11. 15 февраля 2018 Просмотров - 760 13 коммент. Опубликовал:

orig

Если исходить из худшего сценария, то предстоящие в России президентские выборы, наверняка признают нелегитимными

Готовимся ли мы к предстоящему хаосу, который может после этого наступить и не повторим ли мы путь Российской Империи, растворившейся во мраке 1917 года? На встрече с предпринимателями, президент Путин сказал, что санкции скоро надоедят тем, кто их придумал и всё вернётся на круги своя. Даже не знаю, что и сказать… Я полностью поддерживаю нашего президента, вытянувшего Россию из полной задницы, но здесь я бы не был в этом так уверен. Пока что всё говорит об обратном. Санкции лишь ужесточаются, а американские агенты влияния, к которым я отношу весь экономический блок правительства, действуют согласно полученным из-за океана инструкциям и лишь укоряют вывод денег за океан.

Между прочим, в Китае, их бы давно уже расстреляли, а у нас они даже выступают на телевидении и втирают уши как простому народу, так и президенту. Сознательно вводя его в заблуждение. И если сравнить предстоящую схватку с войсковой операцией, то мы обнаружим следующее: боевые части, которым предстоит сражаться на передовой, отлично подготовлены и вооружены. И пощады врагу не будет никакой. А вот тылы – напрочь скуплены американцами и не будут вовремя подвозить на передовую ни снаряды, ни продовольствие. Конечно, это метафора, но она наиболее полно отражает положение дел. И не надо тянуть с их расстрелом очень долго, а то может оказаться слишком поздно. Про расстрел я конечно пошутил, хотя за него проголосует большинство жителей России.

 

Как я уже говорил, увидеть Кудрина, Грефа и Чубайса за решёткой, мечтает большинство россиян. А поскольку они обеспечивают тылы нашей армии, то с ними необходимо поступать по законам военного времени. Которое к большому сожалению, всё ближе. И как бы мрачно это не звучало, но нынешний состав правительства, напоминает похоронную команду, призванную захоронить нашу экономику… Уровень некомпетентности – чудовищный! Например, министр финансов Силуанов в гостях у Соловьёва, гордился тем, что деньги выводятся из экономики России и складываются в кубышку за океаном. И меня интересует, действительно ли он так считает, или выполняет рекомендации МВФ? Скорее всего и то, и другое.

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13 коммент.»

  • 2920 2108
    Валерий 15 февраля 2018 в 10:25 Ссылка Пометить
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    “Cамые главные и тяжёлые санкции для России” – это её предатели. За расстрелы осудят, так же как осудили Сталина и Хрущева.

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      Х'Ариец Валерий 15 февраля 2018 в 11:50 Ссылка Пометить
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      Осуждают только проигравших! Победителей при жизни не судят!

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      strelez Валерий 15 февраля 2018 в 14:52 Ссылка Пометить
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      Если бы И.В.Сталин не применял столь жесткие меры, хотя многое творили от его имени, то не было Союза ещё раньше, а равно и нынешней России. Тогда тоже были свои кандидаты в “экономические гении” и “лучшие немцы”, но не дали им реализовать себя.
      За расстрелы нынешней 5-й колонны если и осудят, то не все и не с явным сожалением о “терпилах”. Сейчас пошли слухи о реализации сталинского проекта ж/д вдоль Полярного круга, а людишек-то работоспособных всё меньше стараниями обсуждаемой троицы. Вот и искупили бы частично.

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    алексей 15 февраля 2018 в 10:42 Ссылка Пометить
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    Собака и хвост это одно целое, и правильно если собака крутит хвостом нежели когда хвост крутит собакой. Или уже собака гуляет сама по себе , а хвост сам по себе?..

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  • 540 278
    Valeriy Bondarik 15 февраля 2018 в 10:54 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    ВСЁ,что сказано в статье – является Правдою!
    САМЫЕ ОПАСНЫЕ для России – ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ!
    -> ЭТО – Т.Н.”российское” правительство!
    -> ЭТО – ЧЛЕНЫ,т.н.”единОЙ-россии”!
    -> ЭТО – КЛАН – ПРЕСТУПНИКОВ=олигархов!
    [ВСЁ это ОТРЕБЬЕ - и ЕСТЬ - "Пятая-колонна"!]
    [ВСЁ это - ПОЛИТ-эконом ДИВЕРСАНТЫ--ПАРАЗИТЫ!]
    [естественно ВКЛЮЧАЯ - и ВСЕ ИХние СВИТЫ...]
    —> Вот от нИХ-то и НУЖНО – Освобожда[ОЛчища]ть Россию!!!
    “““““““““““““`
    ~~~ “ВИРУС” = ПАРАЗИТ! ~~~

    _ Либерально-олигархический КЛАН,
    Который НЫНЕ – Россиею управляет,
    Уже МНОГО лет – ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО -
    Россию ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ!

    _ Этот КЛАН[преступников]- организовался в партию,
    Этот КЛАН себя – “единою-россиею” называет!
    Этим названием – КЛАН себя ПРИКРЫВАЕТ!
    Но именно ЭТОТ КЛАН – Россию и РАСХИЩАЕТ!

    _ Врагом России – ЭТА т.н.”единая-россия” является!
    Именно ЭТИМ ПАРАЗИТОМ – Россия и РАЗРУШАЕТСЯ!
    ПОЛИТИЧЕСКИМ диверсантом – “ед-ро” именуется!
    в Освобождении от “ед-ро” – Россия НУЖДАЕТСЯ!

    _ Либерально-олигархический КЛАН -
    в Т.Н.”единОЙ-россии” – его["ИХ"...]СТАН!
    ВСЕ знают,КТО у этИХ ПАРАЗИТОВ – полит-ПАХАН…
    Т.Н.”ед-ро” ЭТО – полит-ПАРАЗИТический – УРКАган!

    _ НЫНЕ в России – НЕ политическая – ИЗБРАННАЯ власть!
    НЫНЕ в России – ПАХАНат-олигархическая “МАСТЬ”!
    Социальным “ВИРУСОМ” в РФ – т.н.”ед-ро” является!
    ИЗ-ЗА которого Россия – БОЛЕЕТ и РАЗРУШАЕТСЯ!

    _ От ПАРАЗИТОВ во власти – ПОРА Россию Очищать!
    ПАРАЗИТОВ из власти – СУДИТЬ и на Зоны ОТПРАВЛЯТЬ!
    От ВСЕХ ЧУЖ`ИХ – во власти – Россию Избавлять!
    От ОККУПАНТОВ – ЧЛЕНОВ “ед-ро” – Россию Освобождать!

    _ Власть в России – ПОРА М Е Н Я Т Ь!
    ПОРА в России от власти – ЧУЖ`ИХ Отстранять!
    ПОРА – ЧЛЕНОВ “ед-ро” – СУДИТЬ и САЖАТЬ!
    ПОРА Россию – от ПАРАЗИТОВ["ед-ро"]Очищать!
    * России – Русскую Власть – Пора ЭТО Осознать!
    “““““““““““““““““`[39-118,1]
    Ничего ни к кому личного,так -
    Мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 15-02-18.

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  • 16768 11048
    Вьеха 15 февраля 2018 в 11:10 Ссылка Пометить
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    Век бы не видеть, так точнее.

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    Мефодий 15 февраля 2018 в 11:37 Ссылка Пометить
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    наебулину забывать не надо.

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    Мефодий 15 февраля 2018 в 11:37 Ссылка Пометить
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    и айфончика

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    Х'Ариец 15 февраля 2018 в 11:53 Ссылка Пометить
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    Статья с прицелом в будущее.
    Ну что ж, запасаемся попкорном и будем смотреть.

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    ярослав 15 февраля 2018 в 12:02 Ссылка Пометить
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    Полностью согласен с автором. Но хотелось бы, чтобы народ задумался и о такой блокировке сознания иудейскими религиями. Пока славяне будут под христианством, у них не получиться избавиться от этого гнёта.

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    Проша 15 февраля 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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    Ярс, а Вы думаете, что основную массу мяса и ***** изменит псевдоязычество?!

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      ярослав Проша 15 февраля 2018 в 14:13 Ссылка Пометить
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      Если для вас ваши предки псевдо, то останьтесь там где вы есть, ваше право стать под защиту чужих предков.
      Есть такое выражение чур (щур – наши предки) меня – значит защити меня предок. В таком случае не употребляйте это выражение, а используйте яхве защити.
      Да и ещё докажите, что христианство это не псевдо.

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  • 4616 3732
    александр 15 февраля 2018 в 16:12 Ссылка Пометить
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    Полностью солидарен с автором. Боюсь только что еще 6 лет эти и другие типы будут разрушать страну по указанию пиндосов.

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