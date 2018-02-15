Увидеть Кудрина, Грефа, Чубайса и их сподвижников за решёткой, мечтает большинство россиян
Если исходить из худшего сценария, то предстоящие в России президентские выборы, наверняка признают нелегитимными
Готовимся ли мы к предстоящему хаосу, который может после этого наступить и не повторим ли мы путь Российской Империи, растворившейся во мраке 1917 года? На встрече с предпринимателями, президент Путин сказал, что санкции скоро надоедят тем, кто их придумал и всё вернётся на круги своя. Даже не знаю, что и сказать… Я полностью поддерживаю нашего президента, вытянувшего Россию из полной задницы, но здесь я бы не был в этом так уверен. Пока что всё говорит об обратном. Санкции лишь ужесточаются, а американские агенты влияния, к которым я отношу весь экономический блок правительства, действуют согласно полученным из-за океана инструкциям и лишь укоряют вывод денег за океан.
Между прочим, в Китае, их бы давно уже расстреляли, а у нас они даже выступают на телевидении и втирают уши как простому народу, так и президенту. Сознательно вводя его в заблуждение. И если сравнить предстоящую схватку с войсковой операцией, то мы обнаружим следующее: боевые части, которым предстоит сражаться на передовой, отлично подготовлены и вооружены. И пощады врагу не будет никакой. А вот тылы – напрочь скуплены американцами и не будут вовремя подвозить на передовую ни снаряды, ни продовольствие. Конечно, это метафора, но она наиболее полно отражает положение дел. И не надо тянуть с их расстрелом очень долго, а то может оказаться слишком поздно. Про расстрел я конечно пошутил, хотя за него проголосует большинство жителей России.
Как я уже говорил, увидеть Кудрина, Грефа и Чубайса за решёткой, мечтает большинство россиян. А поскольку они обеспечивают тылы нашей армии, то с ними необходимо поступать по законам военного времени. Которое к большому сожалению, всё ближе. И как бы мрачно это не звучало, но нынешний состав правительства, напоминает похоронную команду, призванную захоронить нашу экономику… Уровень некомпетентности – чудовищный! Например, министр финансов Силуанов в гостях у Соловьёва, гордился тем, что деньги выводятся из экономики России и складываются в кубышку за океаном. И меня интересует, действительно ли он так считает, или выполняет рекомендации МВФ? Скорее всего и то, и другое.
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“Cамые главные и тяжёлые санкции для России” – это её предатели. За расстрелы осудят, так же как осудили Сталина и Хрущева.
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Осуждают только проигравших! Победителей при жизни не судят!
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Если бы И.В.Сталин не применял столь жесткие меры, хотя многое творили от его имени, то не было Союза ещё раньше, а равно и нынешней России. Тогда тоже были свои кандидаты в “экономические гении” и “лучшие немцы”, но не дали им реализовать себя.
За расстрелы нынешней 5-й колонны если и осудят, то не все и не с явным сожалением о “терпилах”. Сейчас пошли слухи о реализации сталинского проекта ж/д вдоль Полярного круга, а людишек-то работоспособных всё меньше стараниями обсуждаемой троицы. Вот и искупили бы частично.
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Собака и хвост это одно целое, и правильно если собака крутит хвостом нежели когда хвост крутит собакой. Или уже собака гуляет сама по себе , а хвост сам по себе?..
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
ВСЁ,что сказано в статье – является Правдою!
САМЫЕ ОПАСНЫЕ для России – ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ!
-> ЭТО – Т.Н.”российское” правительство!
-> ЭТО – ЧЛЕНЫ,т.н.”единОЙ-россии”!
-> ЭТО – КЛАН – ПРЕСТУПНИКОВ=олигархов!
[ВСЁ это ОТРЕБЬЕ - и ЕСТЬ - "Пятая-колонна"!]
[ВСЁ это - ПОЛИТ-эконом ДИВЕРСАНТЫ--ПАРАЗИТЫ!]
[естественно ВКЛЮЧАЯ - и ВСЕ ИХние СВИТЫ...]
—> Вот от нИХ-то и НУЖНО – Освобожда[ОЛчища]ть Россию!!!
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~~~ “ВИРУС” = ПАРАЗИТ! ~~~
_ Либерально-олигархический КЛАН,
Который НЫНЕ – Россиею управляет,
Уже МНОГО лет – ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО -
Россию ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ!
_ Этот КЛАН[преступников]- организовался в партию,
Этот КЛАН себя – “единою-россиею” называет!
Этим названием – КЛАН себя ПРИКРЫВАЕТ!
Но именно ЭТОТ КЛАН – Россию и РАСХИЩАЕТ!
_ Врагом России – ЭТА т.н.”единая-россия” является!
Именно ЭТИМ ПАРАЗИТОМ – Россия и РАЗРУШАЕТСЯ!
ПОЛИТИЧЕСКИМ диверсантом – “ед-ро” именуется!
в Освобождении от “ед-ро” – Россия НУЖДАЕТСЯ!
_ Либерально-олигархический КЛАН -
в Т.Н.”единОЙ-россии” – его["ИХ"...]СТАН!
ВСЕ знают,КТО у этИХ ПАРАЗИТОВ – полит-ПАХАН…
Т.Н.”ед-ро” ЭТО – полит-ПАРАЗИТический – УРКАган!
_ НЫНЕ в России – НЕ политическая – ИЗБРАННАЯ власть!
НЫНЕ в России – ПАХАНат-олигархическая “МАСТЬ”!
Социальным “ВИРУСОМ” в РФ – т.н.”ед-ро” является!
ИЗ-ЗА которого Россия – БОЛЕЕТ и РАЗРУШАЕТСЯ!
_ От ПАРАЗИТОВ во власти – ПОРА Россию Очищать!
ПАРАЗИТОВ из власти – СУДИТЬ и на Зоны ОТПРАВЛЯТЬ!
От ВСЕХ ЧУЖ`ИХ – во власти – Россию Избавлять!
От ОККУПАНТОВ – ЧЛЕНОВ “ед-ро” – Россию Освобождать!
_ Власть в России – ПОРА М Е Н Я Т Ь!
ПОРА в России от власти – ЧУЖ`ИХ Отстранять!
ПОРА – ЧЛЕНОВ “ед-ро” – СУДИТЬ и САЖАТЬ!
ПОРА Россию – от ПАРАЗИТОВ["ед-ро"]Очищать!
* России – Русскую Власть – Пора ЭТО Осознать!
“““““““““““““““““`[39-118,1]
Ничего ни к кому личного,так -
Мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-02-18.
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Век бы не видеть, так точнее.
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наебулину забывать не надо.
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и айфончика
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Статья с прицелом в будущее.
Ну что ж, запасаемся попкорном и будем смотреть.
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Полностью согласен с автором. Но хотелось бы, чтобы народ задумался и о такой блокировке сознания иудейскими религиями. Пока славяне будут под христианством, у них не получиться избавиться от этого гнёта.
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Ярс, а Вы думаете, что основную массу мяса и ***** изменит псевдоязычество?!
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Если для вас ваши предки псевдо, то останьтесь там где вы есть, ваше право стать под защиту чужих предков.
Есть такое выражение чур (щур – наши предки) меня – значит защити меня предок. В таком случае не употребляйте это выражение, а используйте яхве защити.
Да и ещё докажите, что христианство это не псевдо.
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Полностью солидарен с автором. Боюсь только что еще 6 лет эти и другие типы будут разрушать страну по указанию пиндосов.