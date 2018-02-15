Увидеть Кудрина, Грефа, Чубайса и их сподвижников за решёткой, мечтает большинство россиян

Если исходить из худшего сценария, то предстоящие в России президентские выборы, наверняка признают нелегитимными

Готовимся ли мы к предстоящему хаосу, который может после этого наступить и не повторим ли мы путь Российской Империи, растворившейся во мраке 1917 года? На встрече с предпринимателями, президент Путин сказал, что санкции скоро надоедят тем, кто их придумал и всё вернётся на круги своя. Даже не знаю, что и сказать… Я полностью поддерживаю нашего президента, вытянувшего Россию из полной задницы, но здесь я бы не был в этом так уверен. Пока что всё говорит об обратном. Санкции лишь ужесточаются, а американские агенты влияния, к которым я отношу весь экономический блок правительства, действуют согласно полученным из-за океана инструкциям и лишь укоряют вывод денег за океан.

Между прочим, в Китае, их бы давно уже расстреляли, а у нас они даже выступают на телевидении и втирают уши как простому народу, так и президенту. Сознательно вводя его в заблуждение. И если сравнить предстоящую схватку с войсковой операцией, то мы обнаружим следующее: боевые части, которым предстоит сражаться на передовой, отлично подготовлены и вооружены. И пощады врагу не будет никакой. А вот тылы – напрочь скуплены американцами и не будут вовремя подвозить на передовую ни снаряды, ни продовольствие. Конечно, это метафора, но она наиболее полно отражает положение дел. И не надо тянуть с их расстрелом очень долго, а то может оказаться слишком поздно. Про расстрел я конечно пошутил, хотя за него проголосует большинство жителей России.

Как я уже говорил, увидеть Кудрина, Грефа и Чубайса за решёткой, мечтает большинство россиян. А поскольку они обеспечивают тылы нашей армии, то с ними необходимо поступать по законам военного времени. Которое к большому сожалению, всё ближе. И как бы мрачно это не звучало, но нынешний состав правительства, напоминает похоронную команду, призванную захоронить нашу экономику… Уровень некомпетентности – чудовищный! Например, министр финансов Силуанов в гостях у Соловьёва, гордился тем, что деньги выводятся из экономики России и складываются в кубышку за океаном. И меня интересует, действительно ли он так считает, или выполняет рекомендации МВФ? Скорее всего и то, и другое.