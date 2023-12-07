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В Брянске – очередной колумбайн

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В Брянске – очередной колумбайн, на этот раз 13-летняя школьница, выстрелив по ученикам, покончила с собой. Меньше всего хочется нагнетать, хотя страшно за своих детей-школьников такого же возраста. Приведу только факты и наводящие вопросы.

1. В 2022 году правоохранители сорвали 22 попытки нападений на школы, а за 5 лет, по данным МВД, таких попыток насчитали 50. Таким образом, это уже не одиночное, а масштабное явление.

2. В мире количество таких преступлений растёт, но чаще всего они происходят в США и России, плюс Афганистан, Нигерия и подобные страны. Замечу, что на Украине, напичканной оружием и беспредельшиками, нет такой проблемы. То есть фактор благополучия/неблагополучия страны или наличие оружия в свободном обращении напрямую не влияет на причину массовых расстрелов подростками.

3. Школы наши давно превращены в режимные объекты – с металлоискателями, жестким пропускным режимом, камерами. Дальнейшее ужесточение приведёт превращению школ в зоны. Но даже самый подготовленный охранник априори не способен нейтрализовать всех убийц, особенно если это школьник.

4. Учителям школы не до воспитания детей – о чём недавно подробно рассказали Путину на СПЧ. Более того, учителя становятся одними из первых жертв таких нападений. Вопреки заявлениям Минпросвещения воспитание в школах так не введено из-за отсутствия инструментов и рычагов.

5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где они предоставлены самим себе, но где полным-полно групп, в которых опытные провокаторы склоняют их либо к расстрелам, либо к самоубийству.

6. Культ насилия, распространяемый как в соцсетях, так в медиа и масскультуре, стал уже нормой и любые попытки указать, что огромное количество худ.произведений с насилием влияет на психику людей и особенно молодых ребят, встречает ожесточённое сопротивление.

7. Вопросы: что происходит в головах детей, которые идут убивать в школы и застреливаются сами? что происходит в школьном образовании, когда в нём незаметно формируются такие настроения и идеи? не являются ли все технические меры безопасности лишь борьбой с последствиями? сколько должно погибнуть школьников и ребят от рук т.н. "стрелков", чтобы все задумались о первопричинах такого состояния умов? может, стоит задуматься о том, что разговоры духовно-нравственное воспитание остаются разговорами и не реализуются в должных масштабах, а одними запретами и заборами не защитить души российских подростков?может, мы уж прекратим искать идеологию, а начнём её реализовывать согласно букве закона №809?

РМ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Количество нападений на школы в России растет – за 2022 год было предотвращено 22 попытки, за 5 лет – 50. Это уже масштабное явление.

2. Подобные преступления чаще всего происходят в США и России. Факторы благополучия страны или наличия оружия не влияют на причину.

3. Усиление мер безопасности в школах не решает проблему, т.к. невозможно предотвратить все случаи.

4. Учителя не занимаются воспитанием детей, часто становятся первыми жертвами нападений.

5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где их склоняют к насилию и суициду.

6. Культ насилия в медиа и масскультуре стал нормой. Любые попытки указать на вред такого контента для психики встречают сопротивление.

7. Необходимо разобраться в причинах такого поведения детей, понять, почему в образовании формируются подобные настроения. Технические меры безопасности – это борьба с последствиями. 

Вывод: автор считает, что проблема носит комплексный характер и требует системных мер – усиления контроля интернет-среды, воспитательной работы в школах, реализации духовно-нравственного воспитания согласно закону, а не одних лишь запретов и технических ограничений.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/927
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 31078 26396
    марина два часа назад

      Два человека погибло, ещё четыре пострадали в результате стрельбы в гимназии №5 Брянска. По нашей информации, всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика — она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло всё примерно в 9:15 утра.

      Один из четырёх раненых мальчиков сейчас в реанимации. Второй погибший, помимо стрелявшей, был её одноклассник. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой.

      Устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину А. травили в школе — по нашей информации, ещё с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии — так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам.Оружие ,какой-то БЕКАС принадлежит отцу..
      п.с. классный руководитель -УЧИТЕЛЬ или девка ,не сумевшая поступить еще куда-то,ибо тупая ..Охрана,бюджет тратится ,бабушка лет под 70?Фамилию бы еще узнать точную-не О она заканчивается или все-таки довели ,дети жестокие ,как зверьки в этом возрасте -даже за полноту,плохую одежду затравят..Одни вопросы..А где семья была -раз травили не один год..полная выходит ,если и отец фигурирует..
      -самая правдоподобная версия звучит так:Стало известно, что подросток целенаправленно шла убивать одноклассницу — 13-летнюю Марию Н. У девочек был конфликт из-за мальчика, 14-летнего одноклассника.

      «Девочки не могли его поделить между собой. Сам мальчик также был ранен. Остальные пострадавшие просто угодили под горячую руку. Они госпитализированы», — сообщает Telegram-канал Mash.

    • 4687 4043
      Андрей Попов два часа назад

        Эта “мода” приведёт к входу в школы и другие общественные места по биометрии.

        1
        1
        • 5301 3990
          WalentinАндрей Попов 38 мин. назад

            Сначала запугают людей, пока родители не начнут сами кричать в голос “сделайте что-нибудь”. А чиновники вместо нормального воспитания, предложат заборы, биометрию вообщем выравстим очередное рабское поколение неспособное ни на что.

            Травля в школах была всегла и будет. Это не причина случившегося! Всё дело в том, что детей окружает. А их окружают соцсети, компьютерные игры, телесериалы и тд. Вот откуда у них воспитание! А родители и учителя им в пример. Они что лучше? А на Украине все сплотились вокруг идеи, поэтому там такое пока не происходит. Но потом будет тоже.

            Нет я не нагнетаю… слезайте, приехали!

            2
            2
            • 26320 24474
              жора шаповWalentin четыре минуты назад

                Валентайн , “А на Украине все сплотились вокруг идеи, поэтому там такое пока не происходит.” (ВАШЕ) – а можно поподробнее, – что за “идея” вна Украине, и кто вокруг неё сплотился ? Интересно это Ваше.

          • 26320 24474
            жора шапов два часа назад

              Так и учителей нет. В понимании “учитель”. Есть преподаватели. За деньги.

            • 7035 5359
              Игорь 16 мин. назад

                Эта проблема решается по другому. Назначение школы в консервации жизненной энергии. Т.е. девушки и парни фактически в фертильном возрасте или близком к нему занимаются мозговым маразмом либо безделием, чтоб не составить конкуренцию прошедшим через процесс консервации. Самым фертильным и активным там труднее всего. Никто им не скажет, что я тут написал, а скажут – будь как все в таре.
                Хорошо, пусть консервации избежать нельзя, не нужны новые люди так хотя бы этим не надо жизнь портить. Держат в стае, так надо и законы стаи знать. Первый закон – стая сама отвечает за свою безопасность, потенциально опасных отсекает либо пресекает их попытки атаковать всю стаю. Если естественно в классах такие коллективы не складываются должна быть организованная дружина и тем более инструкции на этот счет. Это естественно и полезно.

              • 258 242
                Елена 8 мин. назад

                  Необходимо раздельное обучение в разных школах мальчиков и девочек.Это снимет ряд проблемм

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                  1

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