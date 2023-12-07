В Брянске – очередной колумбайн
В Брянске – очередной колумбайн, на этот раз 13-летняя школьница, выстрелив по ученикам, покончила с собой. Меньше всего хочется нагнетать, хотя страшно за своих детей-школьников такого же возраста. Приведу только факты и наводящие вопросы.
1. В 2022 году правоохранители сорвали 22 попытки нападений на школы, а за 5 лет, по данным МВД, таких попыток насчитали 50. Таким образом, это уже не одиночное, а масштабное явление.
2. В мире количество таких преступлений растёт, но чаще всего они происходят в США и России, плюс Афганистан, Нигерия и подобные страны. Замечу, что на Украине, напичканной оружием и беспредельшиками, нет такой проблемы. То есть фактор благополучия/неблагополучия страны или наличие оружия в свободном обращении напрямую не влияет на причину массовых расстрелов подростками.
3. Школы наши давно превращены в режимные объекты – с металлоискателями, жестким пропускным режимом, камерами. Дальнейшее ужесточение приведёт превращению школ в зоны. Но даже самый подготовленный охранник априори не способен нейтрализовать всех убийц, особенно если это школьник.
4. Учителям школы не до воспитания детей – о чём недавно подробно рассказали Путину на СПЧ. Более того, учителя становятся одними из первых жертв таких нападений. Вопреки заявлениям Минпросвещения воспитание в школах так не введено из-за отсутствия инструментов и рычагов.
5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где они предоставлены самим себе, но где полным-полно групп, в которых опытные провокаторы склоняют их либо к расстрелам, либо к самоубийству.
6. Культ насилия, распространяемый как в соцсетях, так в медиа и масскультуре, стал уже нормой и любые попытки указать, что огромное количество худ.произведений с насилием влияет на психику людей и особенно молодых ребят, встречает ожесточённое сопротивление.
7. Вопросы: что происходит в головах детей, которые идут убивать в школы и застреливаются сами? что происходит в школьном образовании, когда в нём незаметно формируются такие настроения и идеи? не являются ли все технические меры безопасности лишь борьбой с последствиями? сколько должно погибнуть школьников и ребят от рук т.н. "стрелков", чтобы все задумались о первопричинах такого состояния умов? может, стоит задуматься о том, что разговоры духовно-нравственное воспитание остаются разговорами и не реализуются в должных масштабах, а одними запретами и заборами не защитить души российских подростков?может, мы уж прекратим искать идеологию, а начнём её реализовывать согласно букве закона №809?
РМ
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Количество нападений на школы в России растет – за 2022 год было предотвращено 22 попытки, за 5 лет – 50. Это уже масштабное явление.
2. Подобные преступления чаще всего происходят в США и России. Факторы благополучия страны или наличия оружия не влияют на причину.
3. Усиление мер безопасности в школах не решает проблему, т.к. невозможно предотвратить все случаи.
4. Учителя не занимаются воспитанием детей, часто становятся первыми жертвами нападений.
5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где их склоняют к насилию и суициду.
6. Культ насилия в медиа и масскультуре стал нормой. Любые попытки указать на вред такого контента для психики встречают сопротивление.
7. Необходимо разобраться в причинах такого поведения детей, понять, почему в образовании формируются подобные настроения. Технические меры безопасности – это борьба с последствиями.
Вывод: автор считает, что проблема носит комплексный характер и требует системных мер – усиления контроля интернет-среды, воспитательной работы в школах, реализации духовно-нравственного воспитания согласно закону, а не одних лишь запретов и технических ограничений.
Два человека погибло, ещё четыре пострадали в результате стрельбы в гимназии №5 Брянска. По нашей информации, всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика — она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло всё примерно в 9:15 утра.
Один из четырёх раненых мальчиков сейчас в реанимации. Второй погибший, помимо стрелявшей, был её одноклассник. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой.
Устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину А. травили в школе — по нашей информации, ещё с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии — так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам.Оружие ,какой-то БЕКАС принадлежит отцу..
п.с. классный руководитель -УЧИТЕЛЬ или девка ,не сумевшая поступить еще куда-то,ибо тупая ..Охрана,бюджет тратится ,бабушка лет под 70?Фамилию бы еще узнать точную-не О она заканчивается или все-таки довели ,дети жестокие ,как зверьки в этом возрасте -даже за полноту,плохую одежду затравят..Одни вопросы..А где семья была -раз травили не один год..полная выходит ,если и отец фигурирует..
-самая правдоподобная версия звучит так:Стало известно, что подросток целенаправленно шла убивать одноклассницу — 13-летнюю Марию Н. У девочек был конфликт из-за мальчика, 14-летнего одноклассника.
«Девочки не могли его поделить между собой. Сам мальчик также был ранен. Остальные пострадавшие просто угодили под горячую руку. Они госпитализированы», — сообщает Telegram-канал Mash.
Эта “мода” приведёт к входу в школы и другие общественные места по биометрии.
Сначала запугают людей, пока родители не начнут сами кричать в голос “сделайте что-нибудь”. А чиновники вместо нормального воспитания, предложат заборы, биометрию вообщем выравстим очередное рабское поколение неспособное ни на что.
Травля в школах была всегла и будет. Это не причина случившегося! Всё дело в том, что детей окружает. А их окружают соцсети, компьютерные игры, телесериалы и тд. Вот откуда у них воспитание! А родители и учителя им в пример. Они что лучше? А на Украине все сплотились вокруг идеи, поэтому там такое пока не происходит. Но потом будет тоже.
Нет я не нагнетаю… слезайте, приехали!
Валентайн , “А на Украине все сплотились вокруг идеи, поэтому там такое пока не происходит.” (ВАШЕ) – а можно поподробнее, – что за “идея” вна Украине, и кто вокруг неё сплотился ? Интересно это Ваше.
Так и учителей нет. В понимании “учитель”. Есть преподаватели. За деньги.
Есть учителя, но их ничтожно мало.
Эта проблема решается по другому. Назначение школы в консервации жизненной энергии. Т.е. девушки и парни фактически в фертильном возрасте или близком к нему занимаются мозговым маразмом либо безделием, чтоб не составить конкуренцию прошедшим через процесс консервации. Самым фертильным и активным там труднее всего. Никто им не скажет, что я тут написал, а скажут – будь как все в таре.
Хорошо, пусть консервации избежать нельзя, не нужны новые люди так хотя бы этим не надо жизнь портить. Держат в стае, так надо и законы стаи знать. Первый закон – стая сама отвечает за свою безопасность, потенциально опасных отсекает либо пресекает их попытки атаковать всю стаю. Если естественно в классах такие коллективы не складываются должна быть организованная дружина и тем более инструкции на этот счет. Это естественно и полезно.
Необходимо раздельное обучение в разных школах мальчиков и девочек.Это снимет ряд проблемм