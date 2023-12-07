В Брянске – очередной колумбайн, на этот раз 13-летняя школьница, выстрелив по ученикам, покончила с собой. Меньше всего хочется нагнетать, хотя страшно за своих детей-школьников такого же возраста. Приведу только факты и наводящие вопросы.

1. В 2022 году правоохранители сорвали 22 попытки нападений на школы, а за 5 лет, по данным МВД, таких попыток насчитали 50. Таким образом, это уже не одиночное, а масштабное явление.

2. В мире количество таких преступлений растёт, но чаще всего они происходят в США и России, плюс Афганистан, Нигерия и подобные страны. Замечу, что на Украине, напичканной оружием и беспредельшиками, нет такой проблемы. То есть фактор благополучия/неблагополучия страны или наличие оружия в свободном обращении напрямую не влияет на причину массовых расстрелов подростками.

3. Школы наши давно превращены в режимные объекты – с металлоискателями, жестким пропускным режимом, камерами. Дальнейшее ужесточение приведёт превращению школ в зоны. Но даже самый подготовленный охранник априори не способен нейтрализовать всех убийц, особенно если это школьник.

4. Учителям школы не до воспитания детей – о чём недавно подробно рассказали Путину на СПЧ. Более того, учителя становятся одними из первых жертв таких нападений. Вопреки заявлениям Минпросвещения воспитание в школах так не введено из-за отсутствия инструментов и рычагов.

5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где они предоставлены самим себе, но где полным-полно групп, в которых опытные провокаторы склоняют их либо к расстрелам, либо к самоубийству.

6. Культ насилия, распространяемый как в соцсетях, так в медиа и масскультуре, стал уже нормой и любые попытки указать, что огромное количество худ.произведений с насилием влияет на психику людей и особенно молодых ребят, встречает ожесточённое сопротивление.

7. Вопросы: что происходит в головах детей, которые идут убивать в школы и застреливаются сами? что происходит в школьном образовании, когда в нём незаметно формируются такие настроения и идеи? не являются ли все технические меры безопасности лишь борьбой с последствиями? сколько должно погибнуть школьников и ребят от рук т.н. "стрелков", чтобы все задумались о первопричинах такого состояния умов? может, стоит задуматься о том, что разговоры духовно-нравственное воспитание остаются разговорами и не реализуются в должных масштабах, а одними запретами и заборами не защитить души российских подростков?может, мы уж прекратим искать идеологию, а начнём её реализовывать согласно букве закона №809?

РМ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Количество нападений на школы в России растет – за 2022 год было предотвращено 22 попытки, за 5 лет – 50. Это уже масштабное явление.

2. Подобные преступления чаще всего происходят в США и России. Факторы благополучия страны или наличия оружия не влияют на причину.

3. Усиление мер безопасности в школах не решает проблему, т.к. невозможно предотвратить все случаи.

4. Учителя не занимаются воспитанием детей, часто становятся первыми жертвами нападений.

5. Дети бесконтрольно общаются в соцсетях, где их склоняют к насилию и суициду.

6. Культ насилия в медиа и масскультуре стал нормой. Любые попытки указать на вред такого контента для психики встречают сопротивление.

7. Необходимо разобраться в причинах такого поведения детей, понять, почему в образовании формируются подобные настроения. Технические меры безопасности – это борьба с последствиями.

Вывод: автор считает, что проблема носит комплексный характер и требует системных мер – усиления контроля интернет-среды, воспитательной работы в школах, реализации духовно-нравственного воспитания согласно закону, а не одних лишь запретов и технических ограничений.