Родители Тамбова и Брянска требуют отмены концертов Крида. Кто заступится за «бедных» рэперов?

Такие «гости» нам не нужны

С началом 2019-го года волна выступлений родителей против концертов аморальных исполнителей, чьи песни пропагандируют насилие, наркотики и пошлость, продолжает нарастать. Очередными городами, граждане которых не желают принимать незваных гастролёров, стали Брянск и Тамбов, где обеспокоенные родители обратились в местные органы власти с требованием отменить концерт одного из лидеров студии BlackStar Егора Крида или, как минимум, поднять возрастное ограничение до «18+».

«В его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих, как на детей, так и на взрослых. Считаем, что такие гастролеры не нужны нашим детям и нашему городу», – отмечают авторы Петиции в Брянске, которую уже подписали более 500 человек.

И мнение родителей уже начинает обретать силу. Уполномоченная по правам ребёнка в Брянской области Литвякова Елена Сергеевна поддержала требование родительской общественности повысить возрастной ценз планируемого на 6 февраля концерта Егора Крида с «12+» до «18+», о чём уведомила Прокуратуру и Роспотребназдзор, а также лично подписала петицию, созданную активистами.

Активную позицию заняли и родители Тамбова, которыми была создана петиция против выступления Егора Крида, запланированного на 3 марта. Её также уже подписали более 500 человек.

Петиция адресована Евгению Таможнику, уполномоченному по правам ребенка в Тамбовской области, Анне Ореховой, начальнику регионального управления социальной защиты и семейной политики, Юрию Голубеву, начальнику регионального управления культуры и архивного дела и Владимиру Агафонову, руководителю управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

По мнению родителей, в творчестве музыканта содержится агрессивная пропаганда пошлости и алкоголя:

«Считаем, что такие гастролёры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России и в частности городской администрации Тамбова. В связи с чем требуем отмены концерта», – написано в петиции.

Несмотря на нарастающий общественный потенциал, власти Тамбова пока предпочитают отмалчиваться и никак не комментируют требование жителей города, а местные СМИ даже предпринимают попытки дискредитировать запрос общественности, представив его маргинальным. Однако активисты не сидят сложа руки и уже разворачивают полноценную информационную кампанию, призывая граждан встать на защиту детей. В социальной сети ВКонтакте создано сообщество «Тамбов без Крида!», в котором публикуются различные материалы, раскрывающие влияние деструктивной музыки на детей и общество, а также высвечивается деятельность нечестных журналистов, которые с помощью манипуляций пытаются заглушить вполне законные требования родителей.

В частности в группе опубликована статья «Есть такая профессия — искажать информацию», в которой разбирается материал регионального издания «Блокнот Тамбов», попытавшегося с помощью классической манипулятивной технологии выборки мнений и ангажированных комментариев создать иллюзию того, что жители города совсем не против засилья деструктивной музыки. Очевидно, что если подобные региональные СМИ продолжат чёрное называть «белым», то они очень быстро лишатся своей репутации и аудитории.

А тем временем своей репутации окончательно лишаются сами аморальные исполнители, в отношении которых всё чаще звучат обвинения в двуличности и двойных нравственных стандартах. Вот такое обращение опубликовал председатель правления Общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов:

«О бедных рэперах замолвите слово»

Как бы вы назвали человека, который в своей повседневной жизни следует одному, а публично делает другое. Например, появляется с алкоголем, а в жизни совершенно не пьет. Думаю, каждому знакомы истории про актеров, которые постоянно курят в сценах, но в жизни тщательно следят за своим здоровьем.

Вот, например, Сара Джессика Паркер, которая в каждой серии нашумевшего сериала не переставая курила, хотя в жизни этого не делала. Также вспомнил передачу с участием рэпера Тимати. В прямом эфире позвонил зритель и спросил у Тимати: «Почему ты используешь в клипах алкоголь, если ты сам не пьешь?», на что рэпер ответил: «Очень понятный вопрос и очень понятный ответ: есть такая вещь как продакт-плейсмент, в Гугле забейте и получите четкий ответ на это».

Давайте так и сделаем. По запросу мы видим: «про́дакт-пле́йсмент (англ. product placement) дословный перевод «размещение продукции» — приём неявной «скрытой» рекламы». То есть Тимур Юнусов, известный как Тимати, сам не употребляет алкоголь, но рекламировал его и даже это не скрывал. А какова его целевая аудитория? Это не мужчины кому за пятьдесят, кто уже сформировался как личность и на кого уже невозможно повлиять. Очевидно, что это молодежь и преимущественно подростки, а для них любой посыл от их кумира – это руководство к действию!

А почему вообще используют скрытую рекламу? Здесь две основные причины. Во-первых, есть то, реклама чего запрещена. Например, алкоголь, табак. А во-вторых, обычная реклама всем уже приелась, вызывает отторжение, особенно у молодежи, и продакт-плейсмент действует в этом плане гораздо эффективней.

Также давайте ответим на вопрос: смотрит ли молодежь телевизор? Сейчас есть интернет, есть Ютюб, другие ресурсы, на которых можно получить любой контент. Различные приложения. И молодой человек, как правило, получает информацию из своего смартфона.

Теперь представьте, что Вы – руководитель алкогольной компании. Куда Вы будете направлять свой рекламный бюджет, учитывая всё выше сказанное? Ведь доходы огромны и средства, выделяемые на рекламу, колоссальны. Например, только объём продажи пива в 2017 году составил в нашей стране более 800 миллиардов рублей. Куда же направляют свои рекламные бюджеты алкогольные компании? Ответ прост: они покупают блоггеров, прежде всего из молодежной среды, популярных у подростков музыкантов. И появляются вот такие рэп-исполнители. А когда вы им делаете замечания, они начинают говорить о нарушении права на свободу творчества.

Да, в современном законодательстве есть серьезный пробел. Не учитываются современные реалии. Реклама давно претерпела изменения, а законы регулируют размещение рекламы, исходя из действительности 90-х годов. Если у кого-то есть сомнения, что упоминание в песнях, клипах, фильмах воздействует на человека, то давайте посмотрим, какая реклама будет эффективней: ролик с каким-то соком на телевиденье или известный музыкант, пьющий в своем клипе или упоминающий в своей песне этот сок. Ясно, что второе.

Почему тогда один аудиовизуальный посыл считается рекламой, а другой нет? Очевидно, что законодательство в сфере СМИ должно учитывать произошедшие изменения в обществе и защищать, прежде всего, молодых граждан от воздействия негативной информации.

Ну эта одна сторона медали, но есть и другая – более тёмная.

Недавно вышла статья в «Медузе», где упрекали нашу организацию «Общее дело» в том, что она попросила контролирующие органы РФ, проверить перед концертами песни нескольких рэп-исполнителей на предмет наличия в текстах призыва к экстремизму.

Я хотел официально заявить, что мы выступаем за свободу творчества в рамках существующего законодательства, не имеем ничего против каких-либо конкретных музыкантов, но уверены, что музыка, как и другие аудиовизуальные произведения, не должна склонять нашу молодежь к деструктивному поведению – употреблению наркотиков, суицидам, экстремизму. Думаю, в случае с этими «исполнителями» нет никакого продакт-плейсмента и нет рекламных бюджетов, а есть банальное желание стать знаменитым и узнаваемым через эпатаж, через всё то, что табуировано в нормальном обществе! В погоне за славой, они своим «творчеством» разрушают подростковую психику. В нашей практике по профилактике употребления психо-активных веществ нам часто встречаются случаи, когда подростки начинают употреблять наркотики под воздействием прослушиваемой музыки.

А ведь это трагедия как лично для человека, так и для всей его семьи и, в конечном счёте, для всего государства!

Уверен, что музыка должна вдохновлять, наполнять силами, помогать человеку преодолевать любые жизненные обстоятельства и, конечно, быть жизнеутверждающей.

P.S. Мы надеемся, что исполнители популярной музыки понимают или поймут, что на них лежит колоссальная ответственность по воспитанию подрастающего поколения. Ведь нам всем вместе жить в этой стране и нельзя всё измерять в денежном эквиваленте.

Председатель правления Общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов

Петиция в Брянске

Скажем НЕТ концерту Егора Крида в Брянске в связи с агрессивной пропагандой пошлости.

6 февраля в Брянске должен пройти концерт певца Егора Крида с официальным возрастным ограничением «12+». Как показывает анализ содержания клипов и песен данного исполнителя, в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих, как на детей, так и на взрослых. Считаем, что такие гастролёры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России и в частности городской администрации Брянска. В связи с чем требуем отмены концерта.

Отрывок из песни Егора Крида «Пошла ты»:

«Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку».

Егор Крид также является одним из лидеров музыкального коллектива BlackStar, который и заявлен в числе организаторов мероприятия. В данный коллектив входит множество исполнителей, которых объединяет аналогичное деградационное и деструктивное творчество. Возглавляет коллектив певец Тимур Юнусов, он же Тимати – который снимался даже в откровенно порнографических клипах по типу «Грязные Шлюшки». Очевидно, что в Брянске – городе воинской славы, нет места для выступления таких коллективов. Пора прекратить встречать этих исполнителей в домах культуры и на концертных площадках города!

В начале сентября в Дагестане граждане сумели объединиться и отстоять своё право на защиту культурных традиций и своих детей от деструктивной музыки подобных исполнителей. Концерт Егора Крида и Элджея в Махачкале были со скандалом отменены, а всему коллективу BlackStar дали понять, что отныне для них регион закрыт. Считаем, что жители Брянска способны не менее активно встать на защиту своих детей от пропаганды пошлости и аморального контента, поэтому призываем администрацию города не доводить ситуацию до конфликта и самостоятельно отменить концерт. А всех жителей города, поддерживающих данную инициативу, просим активно распространять петицию.

Уважаемые сограждане и особенно жители города Брянска, внесите свою лепту, поставьте подпись! Защитим наших детей от пропаганды пошлости! Долой Егора Крида и BlackStar!

Петиция в Тамбове

Требуем отменить концерт Егора Крида в Тамбове в связи с агрессивной пропагандой пошлости и алкоголя в его творчестве!

3 марта в Тамбове должен пройти концерт певца Егора Крида с официальным возрастным ограничением «16+». Как показывает анализ содержания клипов и песен данного исполнителя, в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих, как на детей, так и на взрослых. Считаем, что такие гастролёры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России и в частности городской администрации Тамбова. В связи с чем требуем отмены концерта.

«Назову тебя ласково сукой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится». «Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле»…. – это стандартная начинка большинства песен, клипы к которым заполнены обнажёнными телами и пренебрежительным отношением к женщинам.

Егор Крид также является одним из лидеров музыкального коллектива BlackStar, который и заявлен в числе организаторов мероприятия. В данный коллектив входит множество исполнителей, которых объединяет аналогичное деградационное и деструктивное творчество. Возглавляет коллектив певец Тимур Юнусов, он же Тимати – который снимался даже в откровенно порнографических клипах по типу «Грязные Шлюшки». Очевидно что в Тамбове не место для таких коллективов.

В начале сентября в Дагестане граждане сумели объединиться и отстоять своё право на защиту культурных традиций и своих детей от деструктивной музыки подобных исполнителей. Концерт Егора Крида и Элджея в Махачкале были со скандалом отменены, а всему коллективу BlackStar дали понять, что отныне для них регион закрыт. Вслед за кавказскими республиками в защиту детей от деструктивной информации поднялся Томск. Затем Нижний Новгород, где родители проанализировали содержание песен и поднялись на борьбу с целью отстоять права детей на чистое информационное пространство. Считаем, что граждане Тамбова способны аналогично встать на защиту своих детей от пропаганды пошлости и аморального контента, поэтому призываем администрацию города не доводить ситуацию до конфликта и самостоятельно отменить концерт. А всех жителей города, поддерживающих данную инициативу, просим активно распространять петицию.

Все индивидуальные усилия в воспитании собственных детей могут быть нивелированы без работы с окружающей нас средой. Поэтому считать «моя хата с краю» уже нельзя. Хата, находящаяся с краю, обычно горит первой.

Самоустраниться от этих процессов не получится. Нам придётся глядеть далеко за пределы нашей семьи, даже если мы этого не хотим. Нам придётся научиться влиять на информационное поле вокруг нас.

Уважаемые Тамбовчане, внесите свою лепту, поставьте подпись! Защитим наших детей от пропаганды пошлости! Долой Егора Крида и BlackStar!

Отрывки из песен Егора Крида

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

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Задерживать рэпперов – это плохое решение, нужно искать более умные методы.

Нужно аккуратно убеждать в большей привлекательности других ценностей.

Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Какой город следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных певцов?

Источник: whatisgood.ru