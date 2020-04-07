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Социальная трагедия

13:27. 7 апреля 2020 84 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Ужасы и социальное дно российского футбола.

Главный тренер "Химок" Сергей Юран в интервью "Правде.Ру" рассказал о ситуации с сокращением зарплаты футболистов на время остановки чемпионата. Ранее такие клубы, как "Спартак", "Зенит" и "Динамо", объявили о договорённости с игроками по снижению окладов.

Но есть клубы, в которых футболисты отказываются идти на снижение. Некоторые команды сами не инициируют вопрос о сокращении зарплат. По словам Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц. Тренер считает, что в случае снижения оклада в два раза футболистам будет трудно существовать.

"Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извинюсь за такую терминологию. У футболистов "Зенита", если мы посмотрим, заработные платы какие? Довольно серьезные. У "Спартака"… А возьмем клуб "Уфа" или "Тамбов", там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Здесь, наверное, нужно подразделять в каком плане. Если я беру "Зенит", "Локомотив", "Спартак", "Краснодар", там по 1,5-2 миллиона. И берем мы "Тамбов" — по 200 тысяч рублей. Если неохотно идут из "Тамбова", им же нужно семьи кормить, родителей, близким помогать. А если позволять, образно говоря, получать 200 тысяч евро в месяц, наверное, здесь можно и подвинуться в плане того, что ты получил зарплату, её тебе может хватить на год.

А если ты получил в "Тамбове" 200 тысяч рублей в месяц, её тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому здесь нужно подразделять. Не нужно под одну гребенку футболистов "Тамбова", "Уфы" и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов. Здесь дифференцировано нужно поступать.

Если футболист Тамбова, который получает 200 тысяч рублей, на 50% уйдет, даже на 40%, он получит 90 тысяч, 100 тысяч. С налогами меньше. И что ему делать в этой ситуации?

Нужно заработные платы смотреть, которые действительно получают. Иногда цена-качество не соответствует. Уже тут надо как-то решать. А с футболистом, который получает 200-250 тысяч, уйти на 40-50% в заработной плате, что у него получается? Он будет еле концы с концами сводить. Это, наверное, будет ощутимо", — считает Юран.

https://www.pravda.ru/news/sport/1486629-yuran_zarplaty_futbolistov/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr – цинк

Действительно, как можно прожить месяц на 90-100 тыс. рублей? Прямо на паперть выгоняют.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5772592.html

Метки: идиоты, спорт, футбол, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 441 337
    Татьяна 7 апреля 2020 в 18:21

    Просто нет слов «он будет еле концы с концами сводить»…. Действительно трагедия, только это трагедия повсеместного скудоумия, такое ощущение, что если человек получает больше 150 000 руб, его мозг сразу усыхает до размеров грецкого ореха – такие инфантильные размышления начинают озвучивать. Пора переводить весь спорт в русло массового оздоровления населения страны, хватит кормить «Аршавиным», позоримся только.

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  • 10095 9309
    жора шапов 7 апреля 2020 в 18:34

    Что такое современный футбол ? Это когда злыдни с трибун за свои гроши смотрят , как катают мяч миллионеЭры.

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