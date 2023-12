Автор фильма Джей Вейднер представляет своё исследование творчества режиссёра Стэнли Кубрика, давая обзор символическим посланиям в его фильмах. Эта часть посвящена фильму "Сияние" (1980) и участию Кубрика в съёмках высадки астронавтов на Луну.

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Режиссер Стэнли Кубрик снял фильм "Сияние" как аллегорию о своем опыте создания поддельных съемок высадки на Луну в рамках миссии "Аполлон-11".

2. В фильме главные герои Джек и Дэнни символизируют две стороны личности самого Кубрика – прагматичную и творческую.

3. Отель Оверлук в фильме аллегорически представляет собой Америку, а зимние бури символизируют холодную войну с СССР, которая подтолкнула США к созданию поддельных съемок высадки на Луну.

4. Комната 237 в отеле, в которую заходит Дэнни, символизирует съемочную площадку поддельной лунной высадки. Число 237 было выбрано, потому что оно приблизительно равно расстоянию от Земли до Луны в тысячах километров.

5. Фраза, которую сотни раз повторяет Джек Торранс в своей рукописи ("All work and no play makes Jack a dull boy") на самом деле является зашифрованной ссылкой на проект "Аполлон-11".

Таким образом, по мнению автора, фильм "Сияние" является завуалированным признанием Кубрика в его причастности к созданию подделки высадки на Луну в 1969 году.