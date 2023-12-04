Главная » Видео, История, Невероятное в мире, Творчество

Послания в картине Стэнли Кубрика ‘Сияние’ (1980)

10 0

Автор фильма Джей Вейднер представляет своё исследование творчества режиссёра Стэнли Кубрика, давая обзор символическим посланиям в его фильмах. Эта часть посвящена фильму "Сияние" (1980) и участию Кубрика в съёмках высадки астронавтов на Луну.

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Режиссер Стэнли Кубрик снял фильм "Сияние" как аллегорию о своем опыте создания поддельных съемок высадки на Луну в рамках миссии "Аполлон-11".

2. В фильме главные герои Джек и Дэнни символизируют две стороны личности самого Кубрика – прагматичную и творческую.

3. Отель Оверлук в фильме аллегорически представляет собой Америку, а зимние бури символизируют холодную войну с СССР, которая подтолкнула США к созданию поддельных съемок высадки на Луну.

4. Комната 237 в отеле, в которую заходит Дэнни, символизирует съемочную площадку поддельной лунной высадки. Число 237 было выбрано, потому что оно приблизительно равно расстоянию от Земли до Луны в тысячах километров.

5. Фраза, которую сотни раз повторяет Джек Торранс в своей рукописи ("All work and no play makes Jack a dull boy") на самом деле является зашифрованной ссылкой на проект "Аполлон-11".

Таким образом, по мнению автора, фильм "Сияние" является завуалированным признанием Кубрика в его причастности к созданию подделки высадки на Луну в 1969 году. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MvkNV9PRn5Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Покорение Луны - Афёра (Юрий Мухин)
Россия призывает расследовать подробности высадки американцев на Луну
Что увидели американцы на Луне
Миф: Уголковые отражатели на Луне установили астронавты
Как американцы 11 раз никогда не были на Луне

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru