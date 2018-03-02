Амбиции Путина напрягли депутатов и губернаторов. Послание президента: взгляд изнутри

Послание Федеральному собранию в этом году многие нарекли особенным. В то время, как остальные кандидаты в президенты поливают друг друга разными жидкостями, Путин обрисовывает картину технократического и счастливого будущего России. Телезрители безусловно воодушевлены. Но с депутатами, сенаторами, губернаторами и министрами дела обстоят немного иначе. За их натянутыми улыбками скрывается напряженность и настороженность. О том, что происходило в кулуарах Центрального выставочного зала «Манеж» − в материале «ФедералПресс».

Уже с самого утра полицейские кордоны окружили Манежную площадь. На нее можно было попасть только со специальным бейджем. Давки журналистов, как это случается обычно на подобных мероприятиях, не было. Все представители СМИ беспрепятственно попали в «Манеж». Их на этот раз собралось рекордное количество человек − более 700. Но в сам зал, где выступал президент пустили только «избранных» − фотокорреспондентов, операторов и несколько ведущих с центральных телеканалов. Остальная толпа ютилась в организованном пресс-центре до окончания выступления Путина

Отметим, что президент посвятил львиную долю своего выступления социалке и целевым показателям, которые должны обеспечить представители федеральной власти и чиновники на местах. Об их реакции можно судить по выражениям лиц и немного нервозному общению со СМИ. Одним из первых навстречу к журналистам после выступления Путина вышел глава минстроя Михаил Мень. Он назвал задачи, которые поставил президент, амбициозными.

«Одна из задач - это ипотечная ставка. Президент ставит задачу снизить ее до 7−8%. Задача эта амбициозная, но вполне реалистичная. Будем работать», − отметил Мень

Вообще слово «амбициозный» звучало, как эхо в коридорах «Манежа». Никто конечно не смел приравнивать амбиции к невозможности исполнения. Как говорится, сложно, но можно. Нам удалось пообщаться на месте с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал «ФедералПресс», что послание коснулось его регион напрямую, так как оборонно-промышленный комплекс − основа экономики Удмуртии. По остальным направлениям также Бречалов обещал выполнить все установки, несмотря на их амбициозность.

«Это достаточно конкретные направления и амбиции. Мне больше всего понравилось, что президент очень четко понимает, что выигрывает тот, кто готов управлять изменениями. Все, что Владимир Владимирович за годы руководства планировал претворилось в жизнь, даже те проекты, которые казались изначально малодостижимыми. Актуальна ко времени амбициозность. Сомнений нет, что все выполним», − заявил Бречалов.

Депутатский корпус, судя по всему, тоже должен еще больше мобилизовать свои усилия. Парламентарии признают, что на одних бюджетных ассигнованиях далеко не уедешь, нужны частные инвестиции. О своих профильных проблемах с «ФедералПресс» поговорил зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

«Развитие Северных широт, строительство новых ледоколов, модернизация региональных аэропортов. Безусловно сюда нужны вложения. Возможность для инвесторов должна быть, чтобы они могли реализовывать проекты на Севере и в регионах», − заявил Пушкарев.

Амбициозность Путина впечатлила и авторитетных политологов, которые присутствовали в зале. Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов считает, что если пожелания президента будут воплощаться, то страну ждет великое будущее. Об этом он заявил в беседе с «ФедералПресс».

«Явная социальная направленность. Первые две трети его выступления очень радуют, потому что если будет воплощаться то, о чем говорит, то страну ждет великое будущее. Я обратил внимание, что в первый раз мы увидели не только негативные и позитивные коннотации, но и конкретные отсылки к тому, что в медицине, бизнесе все не так, как хотелось бы. Нечасто такое услышишь на послании», − отметил Куртов.

У представителей парламентской оппозиции после выступления Путина оптимизма не прибавилось. Они считают послание частью предвыборной кампании действующего президента, которое направлено прежде всего на избирателей, а не на сенаторов и депутатов. Отсюда и оптимизм президента с громкими обещаниями. Об этом в частности корреспонденту «ФедералПресс» в «Манеже» рассказал зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он считает, что президент в своем выступлении обошел острые углы.

«Было все, чтобы усилить оптимизм, признать, что есть проблемы, но не говорить о них по настоящему глубоко. Например, тема майских указов и степень их выполнения осталась совершенно за рамками выступления. Для того, чтобы это все реализовать, нужен потенциал. К сожалению, реальные возможности для развития скорее скукоживаются, чем расширяются», − считает Новиков.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь старался аккуратно подходить к обсуждению послания и также говорил журналистам о своих сомнениях насчет существующих возможностей в стране для выполнения амбициозных планов президента.

Интересное наблюдение связанное с Геннадием Зюгановым заметил корреспондент «ФедералПресс». Лидер КПРФ в стороне от камер центральных телеканалов на протяжении нескольких минут что-то обсуждал с кремлевским политтехнологом Павлом Данилиным. Разговаривали «товарищи» на полутонах. Наверное об избирательной кампании Павла Грудинина.

Крепким рукопожатием и объятиями обменялись пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко с губернатором Бурятии Алексеем Цыденовым, тем самым, который по сути не допустил кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева к выборам губернатора с помощью муниципального фильтра. Что поделаешь, послание президента сближает даже противников.

Ну а в это время руководитель ЛДПР Владимир Жириновский опять устроил перепалку. На этот раз с журналистом Андреем Колесниковым.

«Не подходи ко мне! Не нравится, пошел вон!», − кричал Жириновский.

Предметом конфликта стал вопрос журналиста о скандале с Ксенией Собчак во время дебатов в программе Владимира Соловьева, когда лидер ЛДПР обматерил кандидата «против всех». Видимо, Владимиру Вольфовичу не нравится ворошить прошлое.

В общем, послание Федеральному собранию запомнится многим и надолго. А депутатам, губернаторам и министрам теперь придется обстоятельно подумать, где же взять ресурсы на президентские амбиции