Послание президента — пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что

Уже в первых словах президент сам себе противоречит. Задачи, обозначенные в Указе и нацпроектах, не отражают запросов и ожиданий граждан страны, поскольку действительно являются лишь частными задачами, не связанными с целями развития страны.

«…особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны».

Президент начал Послание с того, что акцентировал внимание на внутренних проблемах страны. Действительно — это объективный фактор, поскольку недовольство населения внутренней политикой из года в год растёт, а государственность не в состоянии решить проблемы населения. Если ничего не сделать, то объективно неизбежен крах управления в силу несоответствия системы управления объекту управления.



«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России. Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня».

Непонятно, о каком новом качестве и каких стратегических целях идёт речь, если ни один документ не отражает это новое качество и цели, а государственная идеология при этом запрещена Конституцией РФ.



Если не обозначен вектор целей в рамках своей концепции управления глобализацией, если не выстроена вся культура на обеспечение достижения целей, то автоматически идёт работа на другую концепцию и люди это чувствуют, особенно ярко в последние два года, когда вопреки мнению людей было снижено качество их жизни путём фактической отмены пенсионного обеспечения — так как многие просто не доживут до этой пенсии.

Кроме того, по каждому важному направлению должны быть обозначены контрольные параметры достижения целей направления. По выполнению этих контрольных параметров можно судить о том, развивается общество или нет.



В обозначенном Указе по большинству направлений таких контрольных параметров нет, там прописаны в основном свободные параметры, которые не характеризуют развитие и фактически подменяют его болтовней.



Только меньшая часть Указа написана по существу дела. Неадекватность большей части Указа ставит перед обществом вопрос о необходимости разработки стратегии развития общества самим обществом, если руководство страны не в состоянии, либо не желает это сделать.

Основная цель — демография

Президент в первую очередь сосредоточился на ключевой, по его мнению, цели:

«сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей».

Стоит задать себе вопрос: может ли данная цель являться ключевой? Этот вопрос ставит перед нами другой вопрос: кто такой Человек? Зачем он живёт на этой планете? Для выживания вопреки обстоятельствам или для иных целей?

Всякое цивилизационное строительство является объемлющим по отношению к государственному строительству.



Но если на Западе государственным и цивилизационным строительством занимались управленческие «элиты», круг которых постепенно расширялся (дворянство по своему составу шире высокородной аристократии, буржуазия и купечество по своему составу — шире дворянства и высокородной аристократии, современные менеджеры по своему составу — шире буржуазии), то в России цивилизационным строительством занималось «простонародье», а государственным — правящие «элиты», круг которых также, как и на Западе, постоянно расширялся.



Этим, видимо, можно объяснить и особую «катастрофичность» российской государственности (хотя на самом деле речь идёт о её развитии) и особую «революционность» русского народа: управленческие «элиты», занимающиеся государственным цивилизационным развитием, не обеспечивали необходимое качество управления цивилизации в целом и потому сметались простонародьем.

В чём смысл жизни Русской цивилизации и её ключевая цель?

Смысл жизни Русской цивилизации в построении общества социальной справедливости.



Это подразумевает решение конкретных задач в каждой области человеческой жизнедеятельности: в образовании — это воспитание настоящего Человека, то есть индивида живущего по совести и обучение его методологии познания и творчества; в социологии — организация жизни общества, где нет места эксплуатации человека человеком; в экономике — удовлетворение демографически обусловленных потребностей человека и так далее.

Смысл же деятельности российской «элиты» в установлении фашизма. Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая:



представляет неправедность как якобы истинную «праведность», и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;



под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.



Обозначив главную цель развития Русской цивилизации, становится ясным, что цель сбережения народа неадекватна Жизни, поскольку она не ставит вопрос о справедливом жизнеустройстве и по умолчанию предлагает сохранить власть паразитов.



А значит, она не может быть ключевой целью. Это хорошо видно даже из постановки цели — народ может либо уменьшаться, либо увеличиваться в количественных показателях, деградировать или развиваться в качественных показателях.



Какой образ скрывается за словом «сбережение»? Образ деградирующего и уменьшающегося народа? Вслед за этим вопросом встаёт вопрос: почему он уменьшается и деградирует? Задавая эти вопросы, диалектически можно выйти на несправедливое устройство жизни общества и имитацию работы органами власти, подаваемую за великое благо и неусыпную работу на это благо.

По мнению президента:

«Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР».

Очевидно, что это ложь или глупость. Ключевым фактором, по которым люди не рождают детей, является их решение. Решение формируется в культуре, в которой живут люди, и как в любой культуре есть набор явлений, которые воздействуют на это решение.



Одним из таких явлений является тотальная неуверенность в завтрашнем дне. Люди не уверены в том, смогут ли они воспитать своих детей в таких условиях, когда правительство либо по глупости не в состоянии обеспечить достойную жизнь, либо просто откровенно на них наплевало. Самое печальное, что правду знают все, кроме посвящённых.

Далее в Послании идёт перечисление ряда мер, направленных на улучшение благосостояния, прежде всего, многодетных семей.



Но очевидно, что система оценки качества жизни неадекватна самой жизни. Чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, необходимо не увеличивать количество денег или снижать налоги, а обеспечить все необходимые демографические потребности людей. Отслеживая удовлетворение этих потребностей можно оценить и качество управления, иначе это будет болтовня из года в год, которую мы и наблюдаем.

Например, все люди нуждаются в жилье, а значит, надо чётко понимать, обеспечены ли люди жильём и какого качества жильём, и принять меры, направленные на удовлетворение данной потребности: бесплатное выделение земли без проволочек и права перепродажи, льготное кредитование без процентов (к чему кормить посредников-паразитов?) например, строительными материалами, предоставление многочисленных типовых вариантов домов от государства и т.д.



Вместо этого предлагается бессистемная серия неэффективных полумер, где государство ни за что не отвечает, а общество — не в состоянии выполнять обязанности государства.

Бедность

«Уважаемые коллеги! Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с этим явлением».

Президент естественно не указывает: а в чём эта бедность измеряется? Бедность — это когда люди не в состоянии обеспечить все необходимые демографически обусловленные потребности. Сколько бедных тогда в России? Подавляющее большинство населения.

Косвенно президент это признаёт:

«Причём серьёзные материальные проблемы испытывают ещё больше людей на самом деле, чем те, которые официально находятся за этой чертой».

О причинах же бедности президент предпочёл умолчать — неверной социальной организации жизни общества по чуждой обществу Западной концепции управления в либеральной идеологической упаковке. То есть проблема как не решалась, так и не решается.

«Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, всё это понятно. Но в жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь.



И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» – мы недавно говорили об этом в Казани, – то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода».

Наболевшая тема — необходимо ликвидировать ростовщиков и отправить их на ипотечные каникулы в Магадан. Вместо этого по-прежнему президент не состоянии защитить народ от разгула ростовщичества.

Здравоохранение

«В отдалённых населённых пунктах остаётся проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на приём. Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растёт, однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих, средних цифр не легче».

Сначала за время работы президента была ликвидирована значительная часть медицинских учреждений, а теперь их начали создавать заново в худшем виде. Кто в этом виноват?

В целом в данном разделе говорится об устранении последствий, ничего не сказано о возникновении причин заболеваемости, поскольку именно от устранения данных факторов зависит здоровье людей. Почему?

Экология

В рамках данного раздела не было представлено концепции работы будущего мусорного оператора, президент ограничился общими словами. Остался неясным вопрос: почему не поставлена задача 100% переработки отходов как в ряде стран? Общие слова прозвучали и в отношении сохранения природы для будущего.

Из положительных задач — снижение загрязнения в индустриальных центрах, однако не была поставлена задача вывода загрязняющих предприятий за пределы городов, а также создания специальных индустриальных зон для минимизации ущерба природе и обществу. Фактически по этому пункту никакого реального плана нет.

Образование и культура

В данном разделе по существу проблем важнейших систем жизнеобеспечения общества — образования и культуры — ничего сказано не было. Речь шла об обеспечении интернетом и материальной стимуляции кадров, создании культурно-образовательных центров. При этом системная деградация образования и культуры продолжается. Понимает ли это президент?

Зарплата

В этом разделе традиционные речи о необходимости повышения доходов населения не менее чем на рост инфляции, но опять никакой конкретики по существу, в том числе, о реальной инфляции. Фактически население продолжает нищать.

Экономика

Как и в других разделах, нет никакой чёткой картины и целей. Акцентировано внимание на необходимости повышения производительности труда, улучшение инвестиционного климата, инфраструктуры и подготовке кадров. Но опять же речь идёт о следствиях, а не о причинах.

Из интересных моментов отмечена необходимость наращивания производства экологически чистой продукции. В то же время президент ничего не сказал о том, что вся продукция должна быть экологически чистой для обеспечения продовольственной безопасности.



Обеспечить это возможно за счёт воссоздания нормальной системы стандартизации и сертификации (ГОСТ) и перестройки экономики на производство демографически-обусловленных потребностей, а не паразитических.

Проекты

Дальнейшая речь была посвящена различным проектам в Крыму, Центре, на Дальнем Востоке и других частях страны, направленных на решение ряда региональных или межрегиональных проблем.

Международные отношения

Освещены взаимоотношения с рядом стран. В целом однако на международном уровне России нечего предложить даже ближайшим союзникам (партнёрам), потому что реализуемая российской элитой политика на практике показывает несправедливые отношения внутри страны, а значит, ожидать справедливой политики вовне также не представляется возможным, на что справедливо указывают заграничные партнёры и представители народов других стран, ожидая от России, когда она вновь предложит миру идею справедливости, а не олигархически-либеральный фашизм. Ну и, естественно, традиционно Западу было рассказано о российском оружии.

Заключение

В целом Послание принципиально не отличается от предыдущих речей президента. Оно не представляет собой системной стратегии развития общества, не отвечает интересам развития общества, отражает общественного мнения.



Это «лоскутное одеяло» сшитое московскими горе-аналитиками, которое не соответствует целям цивилизационного строительства, осуществляемого самим народом и концептуальной властью Русской цивилизации.



Далее стоит вопрос: станет ли политика государственной власти соответствовать целям народа (станет ли система управления соответствовать объекту управления), либо нынешняя элита самоликвидируется, как это произошло с её предшественниками (а объект управления породит новую систему управления)?

Перед обществом стоят вопросы: самоорганизации, создания параллельной системы кадровой подготовки и разработки реальной стратегии цивилизационного развития и её реализации в жизнь.

ИАЦ

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