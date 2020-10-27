1) Сериал Полуночная жара/In the Heat of the Night, 1988-1995. Билл Гилспи шериф небольшого городка на Юге США. Вместе со своим сообразительным следователем Вирджилом и лейтенантом полиции Буба Скинером, расследует преступления и ловит преступников, искусно лавируя в хитросплетениях политической жизни города. Особое внимание в сериале уделяется межрасовым проблемам.

Сообщается, что полицейские прибыли в дом Бёрда после того, как оттуда поступил звонок о раненом. На месте они обнаружили 70-летнего актёра, приехавшие медики констатировали его смерть. Расследование продолжается.

Матрица или послание посвящённым? В Атланте "матрично застрелили" одного из отцов-основателей США, автора Декларации независимости 1776 года? В субботу, 3 октября 2020 года, в собственном доме в Атланте был убит актёр Томас Джефферсон Бёрд . По предварительным данным управления полиции Атланты, актёру несколько раз выстрелили в спину.



2) Вызов/Set It Off, 1996. В негритянском квартале Лос-Анджелеса живут четыре подруги — молодые женщины: Стоуни, Франческа, Тити и Клеопатра. Одна теряет работу в банке, у второй убивают брата, третья лишается ребёнка, а четвёртая давно поставила крест на своей жизни. Несправедливость и нищета заставляют их бросить вызов системе, делающей из людей рабов. Они берутся за оружие и начинают грабить банки.

3) Садись в автобус/Get on the Bus, 1996. Драма, которая даёт возможность философски задуматься над тем, что все люди на нашей планете едины в том, что они люди.

Начало фильма повествует как афроамериканцы собираются на «марш миллионов» в Вашингтон в 1995 году из Лос-Анджелеса. Выехав из Лос-Анджелеса они начинают обсуждать свою жизнь между собой и политику. Один из пассажиров автобуса студент девятнадцать лет от роду, снимает всю поездку на видеокамеру. Он старается у каждого пассажира узнать цель его поездки на «марш миллионов».

4) Мимолётная слава/Passing Glory, 1999. История о противостоянии талантливой чёрной баскетбольной команды и команды белых в Новом

Орлеане во времена борьбы за гражданские права чернокожих в США.

5) Замороченные/Bamboozled, 2000. Кризис в развитии телевизионных шоу заставляет чернокожего сценариста Пьера Делакруа прибегнуть к использованию давно забытого в Америке жанра — менестель-шоу, изначально существовавшего в середине 19 века. В те времена в шоу участвовали только белые актёры, игравшие роль чернокожих. Теперь сценарист решает использовать только афроамериканцев, причём содержание шоу становится весьма не политкорректным и даже расистским, что, тем не менее, не мешает ему стать хитом и перевернуть жизнь всех связанных с ним людей с ног на голову.

6) Бойкот/Boycott, 2001. Фильм по книге «Daybreak of Freedom» писателя Стюарта Бернса. Картина рассказывает о бойкоте автобусных линий в Монтгомери в 1955 – 1956 гг*. Роль Мартина Лютера Кинга исполнил Джеффри Райт.

* Мирная акция протеста чернокожих жителей американского города Монтгомери штата Алабама, выступавших за отмену дискриминационных мер в общественном транспорте. Противостояние продолжалось с 1 декабря 1955 года по 20 декабря 1956 года, завершившись решением Верховного суда США, который признал расовую сегрегацию в транспорте незаконной.

7) Парк МакАртура/MacArthur Park, 2001. «Кто-то называет это адом, он называет это домом». Драма о нелёгкой жизни афроамериканцев.

8) Рай в Бронксе/Bronx Paradise, 2010. О жизни в Бронксе*.

* По данным переписи 2010 года, 53,5 % жителей Бронкса были латиноамериканцами, 30,1 % — афроамериканцами, 10,9 % — белыми американцами, 3,4 % — азиатами, 0,6 % — представителями другой расы и 1,2 % — представителями двух и более рас. Таким образом, Бронкс является единственным боро (райном) Нью-Йорка, большинство населения в котором представлено латиноамериканцами. В то же время доля белого населения снизилась с 1940 года (98,3 %) почти в 10 раз.

9) Лето в Ред Хук/Red Hook Summer, 2012. Мировоззрение чернокожего мальчика из среднего класса из Атланты меняется, когда он проводит лето со своим глубоко религиозным дедушкой в жилых кварталах Ред-Хука, Бруклин.

10) Путь свободы/Freedom’s Path, 2020. Действие происходит во время Гражданской войны в Америке, история уникальной дружбы, выкованной между солдатом Союза и беглым рабом.

** Описания к фильмам взяты из сети Интернет.

Как видно из приведённых картин, Томас Джефферсон Бёрд часто снимался в фильмах, описывающих жизнь чернокожего населения Америки, расовые конфликты, а последний фильм актёра повествует о временах Гражданской войны в США. А это очень актуально в свете происходящего в США в последние месяцы.

Но интересно то, что убитый актёр был тёзкой и однофамильцем Томаса Джефферсона (англ. Thomas Jefferson; род. 13 апреля 1743, Шэдуэлл, колония Виргиния, Тринадцать колоний, Британская империя — 4 июля 1826, Шарлотсвилл, штат Виргиния, США) — деятель Войны за независимость США, один из авторов Декларации независимости (1776 год), 1-й государственный секретарь США (22 марта 1790 года — 31 декабря 1793 года) при первом президенте Джордже Вашингтоне, 3-й президент США (4 марта 1801 года — 4 марта 1809 года), один из отцов-основателей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.

Автор Декларации независимости

Вскоре после начала Американской войны за независимость в первых числах июня 1775 года Джефферсон был избран во Второй континентальный конгресс, заседавший в Филадельфии.



Когда последний в июне 1776 года рассматривал резолюцию о провозглашении независимости, было решено создать комитет по подготовке сопроводительной декларации. Джефферсон был избран его главой, помимо него, в комитете было ещё четыре человека: Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роджер Шерман и Роберт Р. Ливингстон.



На одной из встреч комитета остальные члены единогласно попросили Джефферсона написать первоначальный вариант декларации самому, так как Джефферсон был хорошо известен как писатель.



Кроме этого, никто из членов комитета не считал это особенно важным. В доме кирпичника Граафа Джефферсон, консультируясь с остальными членами комитета, написал первый вариант декларации, использовав как образцы, в частности, написанную Джорджем Мейсоном Декларацию прав человека Виргинии, присланные государственными чиновниками и населением проекты и собственный проект Конституции Виргинии.

После внесения некоторых изменений Комитетом проект был представлен в Конгресс 28 июня 1776 года. 2 июля Конгресс, проголосовав за независимость, стал рассматривать Декларацию. После двухдневных дебатов из Декларации была удалена почти четвёртая часть текста, в том числе критика рабства и работорговли, что особенно возмутило Джефферсона, который был противником рабства, несмотря на то, что сам использовал рабский труд на своих плантациях.



Впрочем, получившийся вариант был утверждён Конгрессом 4 июля 1776 года. С тех пор 4 июля отмечается как главный праздник США — День независимости, а преамбула Декларации, принёсшая наибольшую известность Джефферсону, является самым известным текстом о правах человека.

Убийство тёзки и однофамильца (чёрного, снимавшегося в массе тематических фильмов о межрасовых отношениях, в том числе последней картине 2020 года о Гражданской войне в США) автора Декларации независимости включая её преамбулу, как самого известного текста о правах человека — это серьёзное событие.



Что оно может означать? Матричное ли это проявление того, что в США готовятся очень туго «закручивать гайки» попирая «права человека», или же это послание понимающим об этих планах? А сами эти процессы могут и скорее всего будут проходить в форме новой Гражданской войны?

Интересно, что Томас Джефферсон умер именно 4 июля, в Шарлотсвилле неподалёку от своей знаменитой усадьбы Монтичелло (западный фасад Монтичелло был изображен на обратной стороне 5-центовой монеты, которая чеканилась в США с 1938 по 2003 год и чеканится с 2006 года по настоящее время, а также на обратной стороне 2-долларовой купюры с 1928 по 1966 год) в 1826 году, ровно через пятьдесят лет после принятия Декларации независимости и всего на несколько часов раньше своего предшественника на посту президента (2-го президента Америки) и главного политического противника Джона Адамса, последними словами которого были: «Томас Джефферсон ещё жив».

Интересная синхронизация смертей двух президентов да и ещё в столь значимый для страны день.

Именно 3-й президент США изображён на загадочной 2-х долларовый купюре (кроме банкноты Джефферсона можно увидеть на монете достоинством пять центов). Банкнота номиналом два доллара также содержит в себе масонскую символику.

Обратите внимание, что на аверсе двух последних банкнот с имением Монтичелло на реверсе написано «united state note», а не привычное «federal reserve note».

На обратной стороне более привычной версии банкноты изображена знаменитая картина Джона Трамбулла «Представление проекта Декларации Комитетом пяти Конгрессу».

Несколько слов об Атланте, где застрелили актёра Томаса Джефферсона Бёрда

В 1864 году, во время Гражданской войны, началась битва за Атланту. Город стал жертвой вторжения войск северян (эти события красочно описаны в знаменитом романе Маргарет Митчелл «Унесённые ветром») под руководством генерала Уильяма Шермана.



Свою печально известную тактику «выжженной земли» талантливый генерал применил и в Атланте, отдав приказ сжечь город. 11 ноября 1864 года приказ был приведён в исполнение. Нетронутыми остались лишь церкви и больницы.

После Гражданской войны Атланта вскоре стала основным деловым центром американского Юга и столицей штата.

В 1990 году Международный олимпийский комитет избрал Атланту столицей летних Олимпийских игр 1996, которая являлась знамением 100-летнего олимпийского движения.

Как видно, Атланта довольно символичный для США город, попавший в столь же легендарный американский роман «Унесённые ветром», о том как ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность богатой и беспечной южанки Скарлетт О`Хара.

Так что же может означать убийство актёра, сыгравшего множество ролей, в той или иной мере затрагивающих и раскрывающих тему межрасовых отношений, конфликтов, прав человека в США, а последний его фильм 2020 года и вовсе относится к временам Гражданской войны в Америке, который к тому же является тёзкой и однофамильцем одного из отцов-основателей американского государства, 1-го Госсекретаря и 3-го Президента США, автора Декларации независимости 1776 года, изображенного на мистической 2-х долларовой банкноте, личность и роль которого хранит множество тайн?

Матричное ли это проявление неких скрытых процессов, разворачивающихся в США в эти дни или же это послание (а может быть «чёрная метка»?), отправленная «посвящённым» от их, скрытых от них же самих, кураторов ровно за месяц до президентских выборов, которые должны состояться 3 ноября 2020 года, и означает сворачивание проекта независимых США (со всеми её атрибутами, включая права человека и пр.) — завершение цикла глобализации по-американски?

Дополнительные сведения и совпадения

Из исторически значимых событий, произошедших 3 октября (день убийства актёра Томаса Джефферсона Бёрда), можно отметить следующие:

3 октября 1990 года — произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году. В этот день в Берлине был спущен флаг ГДР. С 00 часов ГДР прекратила своё существование как государство, Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. 3 октября с тех пор празднуется как День единства Германии.

В 2020 году отмечалось 30-летие объединения Германии.

3 октября 1993 года — противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооружённое столкновение. 3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома. К вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено.



Руководители обороны Белого дома (А. Руцкой, Р. Хасбулатов и др.) были арестованы. Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого президентского правления в стране вплоть до проведения выборов в Федеральное Собрание и референдума по Конституции России.

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