Матрица или послание посвящённым? В Атланте "матрично застрелили" одного из отцов-основателей США, автора Декларации независимости 1776 года?



В субботу, 3 октября 2020 года, в собственном доме в Атланте был убит актёр Томас Джефферсон Бёрд. По предварительным данным управления полиции Атланты, актёру несколько раз выстрелили в спину.

Сообщается, что полицейские прибыли в дом Бёрда после того, как оттуда поступил звонок о раненом. На месте они обнаружили 70-летнего актёра, приехавшие медики констатировали его смерть. Расследование продолжается.

https://www.ntv.ru/novosti/2435140/

Актёр снялся в более чем 30 картинах (по некоторым данным в 33-х)

Среди них обращают на себя внимание следующие:

1) Сериал Полуночная жара/In the Heat of the Night, 1988-1995. Билл Гилспи шериф небольшого городка на Юге США. Вместе со своим сообразительным следователем Вирджилом и лейтенантом полиции Буба Скинером, расследует преступления и ловит преступников, искусно лавируя в хитросплетениях политической жизни города. Особое внимание в сериале уделяется межрасовым проблемам.