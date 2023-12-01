В специальной военной операции Россию не поддержал не только Казахстан, но и все остальные союзники по ОДКБ, за исключением Белоруссии. Это не удивляет, если помнить о природе этих республик. Все они возникли, как результата краха Советского Союза. Сколько бы эти страны не надували щеки, и не говорили про свою древнюю государственность, про национально-освободительную борьбу и прочее, прочее, — факт остается фактом: все они появились на политической карте лишь в результате развала СССР, то есть, процесса, проходившего в Москве. И они это прекрасно знают.

Поэтому сразу же после обретения бывшими советскими республиками независимости, перед элитами новых государств встала серьезная проблема: если произошедшее в Москве подарило им господство над этими территориями, то завтра что-то еще произошедшее в Москве может привести к тому, что это господство исчезнет, как снег весной.

Соответственно, из чувства самосохранения, сохранения нежданно-негаданно доставшихся «охотничьих угодий» элиты в республиках, в той или иной степени, старались создать внутренние силы, заинтересованные в отделенности от России. Для этого выпускались учебники про „ужасы русского и советского колониализма“. Искали внешних гарантов их независимости. Но при этом, хотели сохранить экономические связи, поскольку многие из них понимали, что это выгодно им самим. Кроме того, появились противники, которые никак с Москвой не связаны, но представляют угрозу для их безопасност.

Отсюда весь спектр политики новых независимых государств. Какие-то республики сразу пошли в НАТО, как Прибалтика. Какие-то как тот же Казахстан, выдвигал идеи Евразийской интеграции, но только экономической, ради сохранения экономических связей, чтобы опять-таки местные элиты получали прибыль. Кто-то вступил в ОДКБ, как инструмент защиты от внешних противников. Но суть от этого не менялась.

Поэтому они все одинаково отреагировали и на возвращение Крыма — заметьте, ни один союзник по ОДКБ не стал признавать его возвращение Россией. Потому что, а вдруг в Москве решили восстановить единое государство и возвращением одного Крыма дело не ограничится?

То же самое произошло и сейчас с началом СВО. Все бывшие союзные республики, повторюсь, за исключением Белоруссии, с ужасом смотрят на то, что происходит в зоне СВО. Они воспринимают это не как борьбу с нацизмом, фашизмом. Они понимают, что если и когда операция закончится победой России, то ситуация на постсоветском пространстве кардинальным образом изменится, и тогда местным элит придется вспомнить слова президента России Владимира Путина о том, что Россия не собирается пересматривать результаты распада Советского Союза, но не допустит, чтобы с территорий новых независимых государств исходила угроза безопасности России, и чтобы на этих территориях шло преследование наших соотечественников, чем в большей, или меньшей мере занимались почти во всех республиках, за исключением Белоруссии.

Отсюда и отношение к людям, которые отправились сражаться сначала в еще непризнанные республики Донбасса, а теперь в СВО — они отправились защищать Русским мир от его врагов. А что, неужели Русский мир не нуждается в защите в других бывших союзных республиках? Из того же Казахстана, после обретения им независимости, вынуждены были бежать несколько миллионов русских. Неужели они это сделали «по глупости» или из «каприза» — бросали квартиры, дома, работу, отправлялись в неизвестность? Кстати, без всякой поддержки российской власти. Эти миллионы — они просто так побежали из Казахстана, да и не только Казахстана?

Все это элиты прекрасно понимают. Поэтому человек, который взял в руки оружие и отправился защищать Русский мир, ими не воспринимается как герой, сражавшийся с фашизмом. Он воспринимается как потенциальная опасность им самим. Поэтому нет ничего удивительного, что такое преследование происходит, хотя эти государства входят в состав ОДКБ, являются нашими союзниками. Но они точно также, будучи нашими союзниками, вовсе не горят желанием нас поддерживать. Да, они не выступают и против нас, за что им большое спасибо.

Другой вопрос, что делать России? Эти люди пошли сражаться за нас. Если Россия ничего не сделает, это будет потерей лица нашим государством. Я очень надеюсь, что наши власти приложат все усилия, чтобы человека, который сражался за Русский мир с нацизмом на Украине, вызволить из казахстанской тюрьмы. А рычаги воздействия на казахстанские власти у России, я надеюсь, есть. Произойдет ли это, или нет — не знаю, но очень бы хотелось, чтобы Россия не потеряла лицо и защитила того, кто пошел защищать Русский мир и Россию.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Элиты постсоветских государств заинтересованы в сохранении своей независимости и власти, полученной после распада СССР. Они опасаются, что Россия может предпринять шаги по восстановлению единого государства.

2. Поэтому элиты постсоветских стран негативно относятся к возвращению Крыма в состав России и к спецоперации на Украине. Они видят в этом угрозу своим интересам.

3. Те, кто участвует в боевых действиях на стороне России на Украине, рассматриваются этими элитами как потенциальная опасность. Отсюда преследование таких людей в некоторых постсоветских странах.

4. России необходимо приложить усилия для защиты граждан, участвовавших в боевых действиях, используя рычаги воздействия на элиты этих стран.

Вывод: автор статьи считает, что элиты постсоветских государств проводят политику, направленную на сохранение собственной власти и независимости от России. Поэтому они негативно реагируют на активные действия России по защите интересов русского мира. Россия должна активнее защищать граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Донбасса и России.