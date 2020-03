Зарубежные клондайки России. Часть I

Предлагаем вашему вниманию фрагменты книги Владлена Сироткина «Зарубежные клондайки России».

Владлен Георгиевич Сироткин (28 ноября 1933, Судогда, Владимирская область — 10 декабря2005, Москва) — российкий историк и публицист, доктор исторических наук.

В 1956 году окончил исторический факультет Московского университета. Работал в Академии наук СССР.

С 1987 года — профессор Дипломатической академии МИД РФ.

В 1990—1993 гг. советник комитета по международным делам Верховного Совета РСФСР. Эксперт Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Председатель экспертного совета по материальным и культурным ценностям «Эритаж».

Профессор Сироткин читал лекции в зарубежных университетах и был адъюнкт-профессоромПарижского, Кембриджского и Принстонского университетов.

В 1996 году удостоен «Legion of Merit of the International Napoleonic Society»[1] (ВикипедиЯ)