Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

«У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей, — сказал президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. — Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать». Он также сказал, что семья — духовное явление.

Так совпало, что в тот же день мы в редакции говорили с коллегами о семье и я пыталась объяснить коллегам то же самое, только другими словами: почему семья — духовное явление.

Путин уже давно говорит о семье, но сейчас чаще, и слова его подхватывают многие чиновники, чувствуя, как это важно для президента. На днях я читала стенания видного «либерала» на ту же тему — он не мог понять, зачем Путину нужна вся эта кампания по защите семьи и улучшению демографии: «Он же не сможет воспользоваться плодами роста населения России! Зачем ему это? В чём хитрый план?»

Возражать, само собой, не стала. Это ведь просто разные мировоззрения, и человеку, привыкшему считать синий зелёным или во всём искать личную выгоду, этого не объяснишь. Но вот что я могла бы возразить: «Путин, может, и не воспользуется, а его дети и внуки воспользуются. Но самое важное — детям и внукам не придётся наблюдать закат России. А это гораздо важнее, ведь закат стран обычно кровавый. И когда тебе есть кого оставить после себя и ты его любишь, то ты будешь делать всё, чтобы будущие поколения не столкнулись со смертельными потрясениями. Ведь среди будущих поколений и твои дети».

Этот альтруизм, противопоставленный эгоизму и направленный в будущее, как правило, вырастает из семьи. Из той семьи, где есть любовь. Думаю, поэтому Путин и назвал семью явлением нравственным.

Уверена, найдётся куча сайтов, особенно с религиозным уклоном, объясняющих, почему семья — духовно-нравственное явление, а не просто ячейка общества, в которой сосуществует группа родственных людей. И что в семье делают не просто новых людей, а начинку для людей. То есть взрослые передают своим детям представления о справедливости и милосердии, о «можно» и «нельзя», о добре и зле, о том, как в этой жизни всё должно быть устроено. Но я хотела бы об этом сказать другими словами — более простыми, чем даже эти.

И потому самое время вернуться к разговору с коллегами. Мы говорили об опросе Института демографических исследований РАН. В нём сравнивались ценности мигрантов и москвичей. Согласно опросу, семья — ценность номер один для 57% мигрантов и для 20% москвичей. Я возразила: во-первых, Москва — мегаполис и не может быть срезом всей России. А во-вторых, мигранты живут большими родовыми сообществами, находятся друг у друга на виду, и для них не помочь, скажем, двоюродному дяде — это позор, предосудительное в сообществе деяние. Для русского же не помочь двоюродному дяде — не позор, и если он ему помогает, то исключительно из любви. А в этой чистой любви и вырастает альтруизм.

Недавно я встречалась с многодетными семьями в Белгородской области, которые очень активно помогают солдатам. Они пекут пирожки, плетут сети, делают окопные свечи. Многодетные мамы отказывают в чём-то себе, чтобы не отказать детям, и на сэкономленные деньги покупают муку, мясо, повидло для начинки. Я спросила их: «Зачем вы помогаете? Вы сами небогатые. Вам должны помогать: у вас столько детей». Одна из матерей ответила: «Мы помогаем именно потому, что мы многодетные. Мы привыкли в семье друг с другом делиться». Начать делиться друг с другом ещё в семье — это именно та основа, из которой может вырасти альтруизм. И скорее, он вырастет из семьи многодетной. И скорее, его и имел в виду Путин, называя семью духовным явлением.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин назвал семью духовным явлением и призывает возрождать традиции многодетности.

2. Путин и другие чиновники все чаще говорят о важности семьи и демографии не из корыстных соображений, а потому, что хотят обеспечить будущее страны для следующих поколений.

3. Семья – это не просто ячейка общества, а источник нравственных ценностей, которые родители передают детям. Из семьи вырастает альтруизм.

4. Многодетные семьи чаще помогают другим людям, так как привыкли делиться внутри семьи. Из таких семей и растёт альтруизм.

Вывод: Путин считает укрепление института семьи важнейшей задачей, поскольку многодетная семья – источник нравственных ценностей и альтруистического поведения, что критически необходимо для будущего России.