Начать делиться друг с другом ещё в семье — это именно та основа, из которой может вырасти альтруизм
Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo
«У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей, — сказал президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. — Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать». Он также сказал, что семья — духовное явление.
Так совпало, что в тот же день мы в редакции говорили с коллегами о семье и я пыталась объяснить коллегам то же самое, только другими словами: почему семья — духовное явление.
Путин уже давно говорит о семье, но сейчас чаще, и слова его подхватывают многие чиновники, чувствуя, как это важно для президента. На днях я читала стенания видного «либерала» на ту же тему — он не мог понять, зачем Путину нужна вся эта кампания по защите семьи и улучшению демографии: «Он же не сможет воспользоваться плодами роста населения России! Зачем ему это? В чём хитрый план?»
Возражать, само собой, не стала. Это ведь просто разные мировоззрения, и человеку, привыкшему считать синий зелёным или во всём искать личную выгоду, этого не объяснишь. Но вот что я могла бы возразить: «Путин, может, и не воспользуется, а его дети и внуки воспользуются. Но самое важное — детям и внукам не придётся наблюдать закат России. А это гораздо важнее, ведь закат стран обычно кровавый. И когда тебе есть кого оставить после себя и ты его любишь, то ты будешь делать всё, чтобы будущие поколения не столкнулись со смертельными потрясениями. Ведь среди будущих поколений и твои дети».
Этот альтруизм, противопоставленный эгоизму и направленный в будущее, как правило, вырастает из семьи. Из той семьи, где есть любовь. Думаю, поэтому Путин и назвал семью явлением нравственным.
Уверена, найдётся куча сайтов, особенно с религиозным уклоном, объясняющих, почему семья — духовно-нравственное явление, а не просто ячейка общества, в которой сосуществует группа родственных людей. И что в семье делают не просто новых людей, а начинку для людей. То есть взрослые передают своим детям представления о справедливости и милосердии, о «можно» и «нельзя», о добре и зле, о том, как в этой жизни всё должно быть устроено. Но я хотела бы об этом сказать другими словами — более простыми, чем даже эти.
И потому самое время вернуться к разговору с коллегами. Мы говорили об опросе Института демографических исследований РАН. В нём сравнивались ценности мигрантов и москвичей. Согласно опросу, семья — ценность номер один для 57% мигрантов и для 20% москвичей. Я возразила: во-первых, Москва — мегаполис и не может быть срезом всей России. А во-вторых, мигранты живут большими родовыми сообществами, находятся друг у друга на виду, и для них не помочь, скажем, двоюродному дяде — это позор, предосудительное в сообществе деяние. Для русского же не помочь двоюродному дяде — не позор, и если он ему помогает, то исключительно из любви. А в этой чистой любви и вырастает альтруизм.
Недавно я встречалась с многодетными семьями в Белгородской области, которые очень активно помогают солдатам. Они пекут пирожки, плетут сети, делают окопные свечи. Многодетные мамы отказывают в чём-то себе, чтобы не отказать детям, и на сэкономленные деньги покупают муку, мясо, повидло для начинки. Я спросила их: «Зачем вы помогаете? Вы сами небогатые. Вам должны помогать: у вас столько детей». Одна из матерей ответила: «Мы помогаем именно потому, что мы многодетные. Мы привыкли в семье друг с другом делиться». Начать делиться друг с другом ещё в семье — это именно та основа, из которой может вырасти альтруизм. И скорее, он вырастет из семьи многодетной. И скорее, его и имел в виду Путин, называя семью духовным явлением.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Путин назвал семью духовным явлением и призывает возрождать традиции многодетности.
2. Путин и другие чиновники все чаще говорят о важности семьи и демографии не из корыстных соображений, а потому, что хотят обеспечить будущее страны для следующих поколений.
3. Семья – это не просто ячейка общества, а источник нравственных ценностей, которые родители передают детям. Из семьи вырастает альтруизм.
4. Многодетные семьи чаще помогают другим людям, так как привыкли делиться внутри семьи. Из таких семей и растёт альтруизм.
Вывод: Путин считает укрепление института семьи важнейшей задачей, поскольку многодетная семья – источник нравственных ценностей и альтруистического поведения, что критически необходимо для будущего России.
наш главный антифашист,все ни как не догоняет,видимо Фашист ильин и предатель солженицин мешают,что чтобы в стране была рождаемость.нужны экономические условия,А вова со своими дружками,у которых все хорошо,дать это не в состоянии.Все с колен в положение раком переворачивает.Антисоветчик Пу так и не понял в 71год,что виной всех проблем человечества-капитализм,то есть его дружки,как путеводители или апостолы,пока есть частная собственность на средства производства-противоречия человечества не разрешимы.Блин,но тебе уже за 70лет((((или в кино не хожу.книжки не читаю((((
это вы в свои семьдесят не поняли ,что каждый П-резидент (это консолидированный менеджер,всех,находящихся при власти кланов ,как то -нефть с Чемезовым ,,силовики с Патрушевым,газ с Миллером,Шойгу с Шуваловым Семьей,питерцы с Мельниченко ,Ралдугиным,Зотовым ,Ротенбергами ,есть еще Собянин от новых либеров и прежней московской мафии .И за спинами каждого соответствующая сила глобальщиков -ястребы ,правые США и левые банкстеры ЛондонСити и спецслужбы с фининтерном..Компромиссная фигура только в силу своего интеллекта ,умения,опыта политика(вот поэтому в укре меняют их как перчатки,чтобы болванами оставались полными) может повлиять на решения в интересах России ,а не этих элит..Вы ведь об этом ни сном ,не духом -лишь бы предьявлять ,а кто исполнит??-пчелы против меда пойдут сами?? народ??,а где Бланк и Троцкий и банкир Изя с ваагоном денег??Им незачем -всё их теперь,меж собой территории делят..Слава богу ,что дележ не на ростовскоставропольскокраснодарской территории произошел,но все обьективно-русские меньше кружевных труселей хотели в ЕС..Белорусов спасли -они ватагой перли ,но немного осторожнее и не такие пассионарные оказались..
Так кому пишешь болезный ??на деревню дедушке …
Вчера Вы любили в своих комментах В.Путина, Президента РФ, а сегодня этим своим комментом резко перестали.
Шо за ночь у Вас случилось, га ?https://www.youtube.com/watch?v=YwKBLvyi06Q