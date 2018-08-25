Почему нормальная, здоровая, крепкая семья – это не случайное спаривание самца и самки на фоне «любовного угара», а тщательно планируемое и очень серьёзное предприятие.

Автор - Александр Бирюков

Регламентирование брачного возраста в царской России зависело не только от возраста полового созревания, как сейчас, но и от других, менее очевидных для современника причин. Нынешний человек затвердил лишённую первоначального смысла полуцитату «Любви все возрасты покорны» и верит, что брак в 18, в 35 и в 60 это одно и то же. Однако это не так.

Я в книгах, статьях, видео постоянно говорю, что мужчинам не следует создавать семью до 30 лет. Причина, если кратко - отсутствие понимания того, как устроен реальный мир в общем и межполовые взаимодействия в частности. Ну и в довесок - неумение правильно выбрать женщину и грамотно управлять коллективом из-за отсутствия жизненного опыта.

Среди крестьян очень ранние, по нынешним меркам, браки были следствием нужды. Логика такая: чем быстрее отправишь детей в «самостоятельное плавание», тем легче выживать оставшейся семье. В более обеспеченных слоях населения была возможность создания семьи в более взрослом возрасте. И тут наблюдалось как раз то самое, о чём я писал абзацем выше.

Для девушек средний, привычный брачный возраст составлял 17-18 лет. Примерно с 16-летия девушку начинали выводить в свет (в дворянстве) или принимать сватов (мещанство, купечество). Вспомним первый бал Наташи Ростовой, которой на тот момент было 16-17 лет. Ещё можно привести в пример Татьяну, которой в момент написания её известного письма было 17 лет. Об этом Пушкин писал Вяземскому 29 ноября 1824 г.

Затем год-полтора-два уходило на поиск и выбор жениха, сватовство, обсуждение имущественных и неимущественных вопросов, и как раз к 17-18-летию девушка становилась женой.

Всё просто и логично. К 18 годам женщина - это уже взрослый, зрелый человек, готовый к супружеству.

С мужчинами иначе. Мало того, что они взрослеют медленнее, так ещё задачи на них ложатся более сложные.

Каковы главные функции женщины в семье? Быть хорошей женой и матерью.

Быть женой - это реализовывать набор добродетелей, которые в норме закладываются родителями в процессе демонстрации собственных взаимоотношений, а также воспитания. То есть к 18 годам, когда характер человека сформирован, качества хорошей жены либо есть, либо нет. Перевоспитывать уже поздно. Дальнейшее самовоспитание, конечно, возможно. Но что должно послужить толчком к нему? Какой очень сильный фактор заставит женщину отказаться от несемейного поведения? Да и ждать десять лет никто не будет.

Быть матерью - это вынашивание плода и уход за ребёнком. То есть чисто биологические навыки, заложенные природой в каждое млекопитающее. К этому каждая женщина в возрасте 18 лет тоже вполне готова.

Мужчинам же выпали гораздо более сложные обязанности, связанные не только с родительским воспитанием, но и с собственной психической зрелостью и жизненным опытом.

Пройдёмся кратко по самым главным (подробно описал в книге "Ненастоящий мужчина").

Функция лидера коллектива под названием «семья», стратегическое планирование и управление. В кругу родительской семьи этому научиться вообще невозможно в принципе. Потому что ты находишься в иерархической структуре ниже и отца, и матери, и даже старших братьев-сестёр. Ну разве что младшими братиками-сёстрами поуправлять, если они есть. Но и то - в рамках дозволения родителей. Таким образом, обрести навыки управления, лидера, вожака (то есть центральные качества высокорангового мужчины) можно только вне родительской семьи. То есть исключительно после наступления того возраста, когда ты можешь стать финансово и психологически самостоятельным. Не забываем, что это только начало тренировки лидерских навыков. А чтобы они усвоились и стали привычными, надо несколько лет «тренировки».

Таким образом, самый ранний возраст, когда мужчина может получить некие навыки, качества вожака, составляет «совершеннолетие + несколько лет». То есть 23-25 лет - это минимальный возраст, когда вообще есть смысл говорить о реальных навыках лидера. Разумеется, в качестве «навыка» мы не рассматриваем высокую примативность (агрессивность, задиристость), которая никоим образом не касается ранга.

Функция арбитра, носителя нравственных норм и воспитателя детей. Напомню, что не следует путать уход и воспитание. Уходом занимается мать, воспитанием - отец. Эта функция ещё сложнее. В конце концов, некие зачатки лидерских качеств можно набраться, став заводилой в кругу мальчишек-сверстников. Но вот мужское мировоззрение можно сформировать только, будучи взрослым человеком. Да, оно зиждется на фундаменте отцовского воспитания. Но фундамент фундаментом, а стены и крышу тебе придётся возводить самостоятельно. Такие «человеческие» вещи, как мораль, нравственность, религия, умение отличать хорошее от дурного.



Таким образом, мужчин обоснованно не было принято женить в 18 лет. Им надлежало повзрослеть, возмужать, набраться уму-разуму, а также обрести некое социальное и финансовое положение. Для этого их отправляли в университеты и военные учебные заведения, на государеву службу, а также путешествовать. В Британии, например, путешествие молодого человека по Европе было чуть ли не обязательным заключительным этапом обучения и возмужания.Навыки управления семейным бюджетом и функция основного добытчика. Они тем более находится в прямой зависимости от профессионального и жизненного опыта и нарабатываются только с возрастом.

Только после всего этого мужчина считался полноценным женихом.

Были и вполне чёткие ограничения для ряда лиц. Остановимся на них подробнее.

В царской России офицерам и студентам было запрещено жениться. Первым - на весь период студенчества (а он мог длиться сколько угодно, а не 4 года, как сейчас). Вторым - до 28 лет (без согласия командира, а то и самого императора).

Студенты. Понятно, что ограничение на женитьбу связано с тем, что она мешает учёбе. Серьёзная учёба в очной её форме, на мой взгляд, вообще несовместима с семейной жизнью. Чтобы всерьёз учиться и тем более заниматься наукой (тоже всерьёз, а не для галочки), человек должен быть свободен от любых других обязанностей. Семья, статус её главы эту возможность отнимает.

С офицерами ситуация вот какая. Смертность поручиков на поле боя была гораздо выше таковой у майоров и подполковников. Выпускник кадетского корпуса после выпуска (17 лет) получал звание подпоручика или поручика армии. Однако к 29 годам он вполне мог дослужиться до майора, подполковника «обычным ходом» или более высокого звания, если проявлял смелость на поле боя и имел награды. Например, П.П. Коновницын и Н.М. Дохтуров в 28 лет стали полковниками. Денис Давыдов - в 28 лет генерал-майором. Масштабное производство вдов и сирот явно не входило в планы властей, поэтому отсрочка женитьбы давала возможность (фактически заставляла) офицеров жениться в звании не подпоручика, а подполковника или полковника.



Формально это объяснялось тем, что муж обязан быть состоятельным, чтобы на должном уровне обеспечивать домохозяйство. Генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич считал, что брак для офицеров нужно запретить до возраста 30 лет и разрешать его только если жених имеет доход не ниже 115 рублей для обер-офицеров и 230 рублей для штаб-офицеров.Но почему в качестве барьера установлен именно возраст, а не звание? Вот, например, Н.Н. Раевский получил звание генерал-майора в 21 год. Женись - не хочу. Впрочем, как раз он и женился в 23 года.

Но это опять не отвечает на вопрос, почему именно возраст превалирует над званием и имущественным положением.

Ответ есть в высказываниях генерала А.Х Бенкендорфа.

«Субалтеры-офицеры, не имеющие состояния, часто женятся, следуя исключительно минутному влечению, и тем являются причиною несчастия своих жен и детей; или делаются неспособными к службе офицерами, изыскивающими случаи для удовлетворения предосудительным способом нужд, сопряженных с семейной жизнью; другие в расцвете лет покидают военную службу или переходят в гарнизоны, находя там по крайней мере спокойную и оседлую жизнь.

Офицеры знатного происхождения, призванные впоследствии располагать более или менее значительным состоянием, вступают в брак по увлечению, от скуки или по недоразумению и привозят в Отечество жен, составляющих предмет их собственного стыда и родительского отчаяния.

Было бы весьма полезно ограничить легкость вступления в брак офицеров. Можно бы запретить офицерам, не имеющим средств, вступать в брак ранее достижения ими подполковничьего чина и не иначе, как если невеста представит доказательство получения ею ежегодно постоянного дохода в тысячу рублей.

Относительно же состоятельных офицеров начальник дивизии обязан, осведомившись о поведении и родстве невесты, написать об этом наиболее близким родственникам офицера, присовокупив к тому и свои замечания, и иметь право дать движение просьбе офицера не иначе, как по получении на свое имя согласия от этих родственников».

Итак. Имущественный вопрос, конечно, перечислен в числе прочих. Но первоначально - легкомыслие молодых мужчин. То есть всё то же отсутствие психической зрелости и основательного мужского мировоззрения: «…женятся, следуя исключительно минутному влечению, и тем являются причиною несчастия своих жен и детей». И другая причина, исходящая от незрелости: неумение правильно выбирать жену: «…вступают в брак по увлечению, от скуки или по недоразумению и привозят в Отечество жен, составляющих предмет их собственного стыда и родительского отчаяния».



Развестись даже с откровенной шлюхой было весьма сложно: Суворову, например, не разрешили. Поэтому такие дамочки и составляют «предмет их [мужей] собственного стыда и родительского отчаяния».Как молодые вьюноши выбирают себе пассий? Разве по критериям хорошего воспитания и семейной направленности? Отнюдь! Молодые вьюноши западают на самых распущенных, развратных и глупых девиц. Потому что они доступные, а это в период буйства инстинктов (этап инстинктивной реализации, описан в «Ненастоящем мужчине») самое главное.

Именно по этой причине Бенкендорф советует контролировать как зрелость самого мужчины, так и правильный выбор невесты. А делать это должны старшие офицеры и родители. То есть люди с мозгом, а не инстинктивным ветром, в голове.

Это ещё одно доказательство того, почему нормальная, здоровая, крепкая семья - это не случайное спаривание самца и самки на фоне «любовного угара», а тщательно планируемое и очень серьёзное предприятие.

И ещё одна ремарка. Своих холопов помещики часто наоборот старались женить и выдать замуж как можно раньше. Во-первых, чем раньше баба начнёт рожать, тем больше нарожает и тем больше у барина будет крестьян. Имущественная выгода, ничего личного. Во-вторых, молодая девка очень легко загонит под каблук ровесника, что облегчит барину управление этим крестьянином. Подкаблучниками управлять легче, чем мужчинами с мужским мировоззрением.

В этом разница между свободным человеком и холопом. Первому следует жениться сознательно и в зрелом возрасте. Второго лучше загнать под каблук жене (постараться, по крайней мере), что облегчит феодалу управление крепостными.

