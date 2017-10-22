Гражданский брак – это не семья

Полноценная семья – основа общества, пример для детей, опора для родителей. Очень важно, чтобы отношения происходили в официальном браке. Это позволяет и мужчинам и женщинам быть ответственными и полноценно развиваться…

«Гражданский брак» – это не брак и не семья

Автор – ЦЗМ «Покров»

Институт семьи и брака в России находится в тяжёлом положении. Наша страна вышла в мировые лидеры по количеству разводов. Анализ статистики показывает, что разводом оканчивается каждый второй супружеский союз. О глубочайшем кризисе семейных отношений свидетельствуют широкое распространение добрачных половых отношений, снижение числа заключенных браков, преднамеренная бездетность молодых пар, огромное количество прерываний беременности, малодетность в семьях и, как следствие – ухудшение демографической ситуации.

Более того, уже не первое десятилетие в нашем постсоветском обществе наблюдается еще одна опасная тенденция: молодые люди не спешат обременять себя узами официально оформленного брачного союза и предпочитают взамен ему свободные отношения, так называемый «гражданский брак». По данным Росстата, практически половина современных российских пар живет в незарегистрированных отношениях. Также статистика свидетельствует, что срок существования такого «брака» максимум четыре года, сожительство имеет мало шансов перерасти в официально оформленный брачный союз. Но если все-таки состоялся зарегистрированный брак, то такие семьи чаще распадаются в отличие от пар, у которых не было свободных отношений до брака. Психологи также утверждают, что живущие в незарегистрированных отношениях ссорятся чаще, чем официально расписавшиеся в ЗАГсе пары.

Но в чем смысл «гражданского брака», каковы его последствия для человека, как предотвратить это явление рассказывает в нашей беседе системный семейный консультант, психолог, руководитель отдела психологического консультирования Елена Юрьевна Шабалина.

– «Гражданский брак» в наше время приобрел популярность. Чем он так привлекателен? Почему сегодня молодые люди не хотят регистрировать свои отношения?

– Сначала определимся с понятиями, вещи нужно называть своими именами. Гражданский брак изначально предполагает брачный союз мужчины и женщины, зарегистрированный актом гражданского состояния и оформленный в соответствующих органах государственной власти. Поэтому называть гражданским браком неофициальные отношения, без соответствующей отметки в паспорте будет неправильно. В народе обычно такие отношения называют не очень симпатичным словом – сожительство, то есть фактически как будто вместе, но при этом мужчина не женат, а женщина не замужем. Да, они живут под одной крышей, у них совместный быт, близкие отношения. При этом ситуация двойственная: это не брак, не семья по своему назначению, по своей сути и замыслу. Такого рода отношения можно назвать самообманом, профанацией, когда происходит подмена понятий.

Так называемые свободные отношения устраивают людей прежде всего своей необязательностью и безответственностью. А отсутствие ответственности всегда кажется привлекательным. Человек так устроен, что идет по наиболее лёгкому пути, даже поговорка есть: «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше». Эта «классическая» формула оправдывает очень многое в нашей жизни. Так называемый «гражданский брак» из этой же серии. Это своего рода манипулятивный приём для использования другого в своих целях: хочешь быть со мной, соглашайся без всяких обязательств. Использование тела, времени, сил, средств – завуалированная или явная форма эксплуатации человека человеком, если называть вещи своими именами, сексуальная эксплуатация. Это и есть эгоизм. А эгоисты, как известно, счастливыми не бывают. Получается замкнутый круг.

Узнавать друг друга предстоит всю жизнь

– У сторонников «гражданского брака» есть немало аргументов в свою пользу, например, если любишь, никакой штамп в паспорте не нужен.

– Тем более странный аргумент. Ведь если любишь, разве штамп в паспорте может как-то помешать? Это же, наоборот, ещё одно доказательство любви!

– Они утверждают, что дорожат своей свободой, или хотят проверить свои чувства, свою психологическую и сексуальную совместимость.

– Свобода – понятие очень широкое. В браке человек тоже остаётся свободным, он живёт, дышит, передвигается в пространстве. Но, как человек любящий, он сам на себя осознанно накладывает несложные обязанности и ограничения, естественные и приятные для обоих возлюбленных.

Чувства свои можно проверять всю жизнь, они изменчивы. Сами люди меняются в процессе жизни, даже на клеточном уровне, чисто физиологически, что уж говорить о психологии. Если опираться на постоянно меняющиеся чувства, может и жизни не хватить. Сначала с одним человеком, потом с другим, с третьим, каждый раз изучать нового человека, его характер, повадки, достоинства, недостатки, свои чувства к нему, эмоции. Снова испытывать разочарование. Ведь идеальные люди и отношения встречаются, скажем прямо, нечасто. Так может продолжаться до старости, и это тупиковый путь. Сексуальную совместимость проверять тем более долго не надо, это чувствуется и без проверок. Человек либо приятен, либо нет, природой всё предусмотрено.

В официальном браке муж с женой ведь тоже всю жизнь проверяют свои чувства, только происходит это с одним и тем же, тоже постоянно меняющимся, человеком. Они честно узаконили свой брак, понимают, что создали семью, теперь их задача строить, укреплять отношения, заботиться друг о друге, помогать друг другу. Если есть необходимость, менять свои привычки, свой характер, чтобы человеку, живущему рядом было более комфортно себя чувствовать. Это колоссальный личностный рост. Именно здесь проверяются чувства на прочность и совершенствуются отношения – в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии. Все то же самое, только настоящий гражданский брак изначально строится на правильном фундаменте. Как говорят, театр начинается с вешалки, дом – с фундамента. У супружеской пары есть основа – они честно вступили в отношения, не понарошку, не для пробы и эксперимента. Да, жизнь преподносит сюрпризы, она постоянно испытывает отношения, проверяет на прочность. Супруги открываются друг другу с разных сторон, иногда не с лучших. Тем не менее с годами всё больше привыкают «носить тяготы друг друга», притираются. Развиваются чувства, растёт и становится глубже любовь.Проверять чувства и совместимость характера в длительном сожительстве – это самообман, свидетельство собственной либо наивности, либо инфантильности и безответственности. Кто же проявит истинное лицо и недостатки во время «проверки»? Скорее загонит вглубь, спрячет до поры до времени. По статистике, браки, заключённые после длительного сожительства, распадаются гораздо чаще, чем браки, заключённые через полгода-год после знакомства. С чего бы? Человек – самая большая загадка природы. Узнавать друг друга предстоит всю жизнь, и это очень увлекательная перспектива, для этого и происходит ВСТРЕЧА!

Регистрация брака – это показатель зрелости

Что значит дорожить своей свободой? Я всегда спрашиваю, свободой от чего? Свободой от тепла, от дружбы, от доверия, от верности, от обязательств, от ответственности, от воплощения любви – детей? Если любишь, то захочешь быть и жить с этим человеком и пойдешь с ним хоть на край света, не то, что в ЗАГС. «Гражданский брак» = пробный брак = сожительство – это игра в семью, иллюзия создания семьи и одновременно это способ и возможность легко выйти из игры. Только не надо себя обманывать, «легко» не бывает. Душа-то человека не играет, она живёт по-настоящему, черновых вариантов у неё не предусмотрено. Поэтому не стоит играть в супружество. Супружество – это всегда настоящая, взрослая жизнь. Если и играет, то кто-то один, либо он, либо она. А другой страдает, надеясь на лучшее. Суррогатный брак гарантирует и множество непредвиденных проблем, в том числе юридических, неуверенность в завтрашнем дне, жизнь в подвешенном состоянии, неопределенность будущего.

Законная регистрация – это показатель личностной зрелости возлюбленных. Штамп в паспорте очень полезен и с психологической точки зрения, помогает навести порядок не только в отношениях, но и в голове. Ведь иногда люди сами не понимают, чего хотят в жизни.

– Значит, в свободные отношения вступают люди, которые не уверены друг в друге и вряд ли имеют представление, для чего им нужна семья?

–За последние десятилетия выросло не одно поколение мальчиков и девочек, многие из которых воспитывались в неполных семьях, либо в семьях, где отцы, родители, мягко говоря, недобросовестно выполняли свои воспитательные функции. Молодым людям часто неизвестен кодекс чести мужа, отца, защитника. Девушкам зачастую непонятно, что такое девичья честь, женственность. У кого-то сформировалось впечатление, что отношения с противоположным полом должны быть свободными и непостоянными, так они себя чувствуют увереннее. Бывают ситуации, когда сами девушки провоцируют молодых мужчин именно на такие отношения. Сами женщины, которые, казалось бы, прежде всего заинтересованы в каких-то гарантиях, говорят, что им не нужен официальный брак.

Зачем ненужные хлопоты, переживания, сомнения?

Более того, приходится сталкиваться с искренним удивлением тому, что отношения необходимо регистрировать. Часто слышу от женщин, что они об этом впервые узнали: «Ведь сейчас же никто не регистрируется, зачем мне нужен этот штамп в паспорте?». Это примерно из той же серии, что все женщины делают аборты, никому не нужны дети. Приходится «удивлять», что не все делают аборты, и дети, к счастью, ещё многим нужны.

В ситуации, когда в паспорте нет печати, рискует прежде всего женщина. Мужчина – по сути защитник и добытчик, при сожительстве психологически считает себя свободным. К тому моменту, когда она захочет оформить отношения, или жизнь заставит, ее партнер может настолько привыкнуть к своей свободной жизни, что просто не захочет жениться. Или на ней именно жениться. Часто такая двойственная ситуация при наступившей беременности наводит женщину на мысли об аборте. Приходится сталкиваться с действительно тяжёлыми случаями. С одной стороны, женщина говорит о том, что если бы муж был законный, то она бы родила. С другой стороны, может сказать, что раз муж не законный, то и не муж вовсе, следовательно, ненадёжный. И кто виноват? Ребенок. Начинаешь прояснять, когда муж стал ненадёжным? Часто выясняется, что вначале отношений парень предлагал вступить в официальный брак, а девушка ему отказала. Теперь уже сама жизнь, беременность и пришедший в мир новый крошечный человечек заставляет задуматься о создании настоящей семьи. Как бы там ни было, настоящий брачный союз и юридически, и психологически защищает женщину от многих рисков, в том числе материальных.

Знаю случай, когда мужчина погиб, а женщина с детьми осталась в буквальном смысле на улице, потому что родственники решили, что раз не было семьи, сожительствовали, то и нет никаких прав на жилплощадь. Если бы люди были расписаны, таких проблем бы не возникло. К счастью, это нетипичный случай, но лучше не рисковать. Всегда мудрее думать о будущем, хотя бы о будущем детей. Дети должны носить фамилию отца. Каждый ребёнок должен знать, что у него есть отец, что он генетически произошёл от этого человека, что он – продолжатель рода. Конечно, все вопросы решаемы так или иначе, при желании, но в семье решаемы сами собой, гармонично. Зачем создавать себе и потомкам лишние проблемы, зачем ненужные хлопоты, переживания, сомнения, потеря времени, сил, здоровья?

Это любовь или эксплуатация?

– Мужчина все-таки менее зависим от штампа в паспорте.

– Это заблуждение. Психологически мужчине законный брак очень важен, потому что штамп в паспорте наделяет его определенным статусом, преференциями, а не только ответственностью и обязанностью. К счастью, всё ещё большинство людей стремятся к полноценной семье, где обязательно будут расти дети. У мужчины свои задачи по жизни. Мужчина ориентирован во внешний мир, притом, что семья ему нужна обязательно, чтобы он понимал, что у него есть база, стабильность, свое место в этом мире, связанное с этой конкретной женщиной, с детьми. При всём внешнем могуществе, здоровье мужчин уязвимее женского. Надежный тыл помогает сохранять и здоровье, чтобы осваивать новые горизонты, быть добытчиком, строителем, защитником своей семьи. Семья для мужчины – стимул для развития его мужских качеств, для карьерного роста. Мужчина, уважаемый в семье, и в обществе уважаем.

К счастью, у женщины сама физиология такова, что если она влюбляется, если ведёт нормальный образ жизни, психически здорова, не развращена, то сам организм на гормональном уровне помогает полюбить мужчину, привязаться к нему. Даже микрофлора женского организма подстраивается под конкретного партнера, вот почему в идеале он должен быть один. От этого зависит и физическое здоровье, таков природный механизм. Организм женщины – сложнейшая система, и переходить от одного «мужа» к другому – значит разрушать свою психику и своё здоровье. У счастливо женатых мужчин продолжительность жизни и уровень здоровья выше, со статистикой не поспоришь. Чтобы у детей было хорошее психическое и физическое здоровье, чтобы все дети были от одного отца, важно хранить верность.

В незарегистрированном браке всюду двойные стандарты: «вроде бы мы и вместе, но при этом ничем себя не обременяем, в том числе и верностью. Если что-то не понравится, можем в любой момент расстаться, у нас нет никаких обязательств, мы ничего друг другу не должны». При этом женщина надеется, что мужчина ей верен, и он надеется на верность своей подруги, что понятно. Этого хотят все здравомыслящие люди, которые вступают в близкие отношения. Если у них адекватная самооценка, они хотят иметь рядом с собой такого же адекватного верного, надежного человека, на которого можно положиться. Отношения изначально должны быть честными. Штамп в паспорте все-таки дает какие-то гарантии стабильности, устойчивости своего положения, отсутствие страха у женщины забеременеть и остаться с ребёнком без средств к существованию. Конечно, стопроцентных гарантий не бывает, но человек всегда живёт надеждой на лучшее, и тут надежда как минимум обоснованна.

Некоторые девушки признаются, что боятся сказать своему партнеру, что надо оформить отношения. Они говорят: «А вдруг он уйдет от меня?». Человек боится себя защитить, но, тем не менее, вступает в двусмысленные отношения, заведомо обрекая себя на переживания, намеренное подавление своих эмоций, самоуничижение, боязнь высказаться. В результате может дойти и до серьёзных проблем со здоровьем.

«Гражданский брак», сожительство – это неестественное явление с точки зрения семейной психологии, семейной системы. У семьи должны быть четкие границы, в прямом и переносном смыслах слова. Граница, в том числе, это и общая фамилия. Вступая в брак, женщина вступает в целый род, род мужа и должна носить его фамилию. Они оба становятся частью общей семейной системы, включающей оба рода, но со своей «ограниченной территорией», становятся близкими родственниками, и дети у них будут общие. Если границы семьи, границы отношений размыты, то ни о какой стабильности и прочности говорить не приходится.

Любовь – это глагол

– Какие меры, на Ваш взгляд, необходимы, чтобы изменить отношение в обществе к «гражданскому браку» и предотвратить разводы?

– Надо начать называть вещи своими именами, это тоже терапевтично для общественного мнения. Гражданский брак – это не сожительство, а сожительство – это не брак.

Профилактика, предотвращение разводов – это вопрос в первую очередь воспитания. С детства необходимо давать представление о том, что такое семья, что это основа жизни, основа государства. Детям нужно прививать любовь к Родине, а крепкая семья – это безопасность Родины и государства. Всё взаимосвязано. Члены семьи связаны между собой любовью, взаимной помощью, общностью быта, соблюдением прав и обязанностей. Семьи связаны друг с другом и с обществом. Нужно со школы формировать правильное представление о семье, о традиционных семейных ценностях, обязательно давать знания о психологии мужчины и женщины, психологии семьи и семейных отношений. Будут полезны консультации семейного психолога для вступающих в брак, подготовка к семейной жизни, знание нравственных основ семейной жизни. В России всегда были сильны семейные традиции, вот и надо к ним возвращаться, их восстанавливать.

Для укрепления института семьи и профилактики разводов необходимы продуманные государственные программы. Нужно помогать молодым семьям, семьям с детьми. Сейчас у нас самое либеральное в мире законодательство по разводам. Процедура разводов очень легка и скоротечна. Недавно приходила на приём женщина, которую развели с мужем за несколько часов. А у них трое детей! Родители разошлись, а как быть детям, которым в одинаковой степени нужны и отец, и мать? Полноценной семьи уже не будет, полноценного мужского воспитания эти дети уже не получат.

Создать второй или третий брак всегда проблематично, и нет гарантий, что он не распадется так же, как первый. Любой развод – это тяжелая душевная драма для супругов. Для детей – это настоящая психическая травма. Лёгкая доступность и скоротечность разводов должны быть ограничены на законодательном уровне, то есть увеличены сроки для обдумывания, в разумных пределах, госпошлина, обязательное семейное консультирование.

– Елена Юрьевна, без чего семья не может состояться?

– Взаимоуважение, самопожертвование, терпение – без этих свойств ничего не получится, они необходимы для стабильного состояния семьи. Умение прощать, умение видеть свои недостатки прежде всего. Прекрасно, если влюблённость переросла в любовь, если супруги любят друг друга. Есть выражение: «Любовь – это глагол!».То есть деятельность, процесс. Для этого так же надо работать над собой, развивать в себе такие качества, которые помогут пережить любые кризисные моменты. Как правило, они бывают в каждой семье. Если супруги, или хотя бы один из них, верят в Бога, им намного легче быть счастливыми, что тоже проверено веками.

Кто-то сказал: женщина должна делать так, чтобы мужчине было приятно приходить домой, а мужчина должен делать так, чтобы женщине было приятно его встречать. Семейные отношения – это творчество, искусство, которому надо учиться, в котором надо совершенствоваться ежедневно. Только так можно создать крепкую и благополучную семь. И это потрясающе интересно, это и есть жизнь!

Справка: еще несколько отрицательных аспектов «гражданского брака»

Имущество

Совместное проживание и ведение общего хозяйства законом не принимаются в расчет, так как в этом браке отсутствует понятие доли супругов. А без определения супружеских долей очень сложно разделить имущество, которое было куплено во время "гражданского брака". Понятие – совместно нажитое имущество в этой ситуации также не существует. То есть, если вы приобрели на общие деньги квартиру, то после того, как вы расстанетесь, она отойдет тому, на кого оформлена документально. Доказать в суде тот факт, что жилье было куплено на совместно заработанные деньги и является общей собственностью – очень сложно.

Наследство

В том случае, если ваш «гражданский» супруг умрет и не оставит на вас завещание, то вам придется добиваться установления брачных отношений в суде. Если суд убедить не удалось, то рассчитывать, увы не на что. Вы будете считаться абсолютно чужими людьми, даже если прожили вместе 10 лет. По закону, наследство получают только официальные супруги, дети, другие родственники, и, в редких случаях, иные граждане. «Гражданские» супруги не имеют законных прав на получение имущества друг друга по наследству, конечно, если такое имущество не оставлено по завещанию. Также не имеют прав на наследство ваши общие дети, если факт отцовства не установлен. Очень сложно доказать факт нахождения на иждивений ребенка, рожденного в "гражданском браке".

Долги

Никто не обязан отвечать по долгам другого человека. Так что приходится рассчитывать на собственные силы. Например, если вы взяли кредит или повредили машину другого человека, а ваш «гражданский супруг» отказался вам помочь, платить будете только вы и никто другой.

Фамилия

Фамилия не изменяется. Если вы захотите изменить свою фамилию, то вам нужно предоставить веские доказательства для этого и походить по инстанциям. То же и с детьми, если в свидетельстве о рождении отец записан со слов матери или там стоит прочерк, то фамилия у ребенка будет мамина.

Взаимная помощь

У «супругов» отсутствует обязанность по содержанию друг друга. Дети же обязаны содержать только своего законного родителя. То есть, к примеру, вы вместе прожили 10 лет, у вас есть ребенок, но брак по каким-либо причинам распался и ребенок остался с матерью, отец его официально не усыновлял, то и на дальнейший уход (содержание) может рассчитывать только мать.

В официальном браке супруги имеют право на алименты и уход. Дети обязаны содержать обоих родителей.