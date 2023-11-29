Комментарий редакции

«От создания собственной бенчмарки министерство финансов и прочие участники финансово-экономического блока шарахаются, аки нечистый от святой воды, и это можно понять. Пока стоимость российской нефти высчитывается по непонятным методикам, пока эта стоимость зависит от торгов чужой нефтью на чужих биржах, зависит от курса рубля и еще невесть чего — минфин имеет возможность крутить и вращать ставки НДПИ, демпферного вычета, что-то там шаманить с дифференциацией налоговых ставок в зависимости от качества нефти и условий ее добычи. Он будет продолжать это делать потому, что единственный критерий оценки качества работы минфина — сальдо и бульдо государственного бюджета, а не развитие государства российского». Рассказывает Борис Марцинкевич.

В данной лекции рассматриваются вопросы ценообразования и налогообложения в нефтяной отрасли России. Основные тезисы:

1. В России действует принцип "нефтяного экспортного нетбэка", который позволяет нефтяным компаниям зарабатывать на внутреннем рынке столько же, сколько на экспорте. Это приводит к постоянному росту цен на бензин.

2. Действующая система налогообложения в виде "налогового маневра" делает стоимость добычи нефти непредсказуемой и зависящей от внешних факторов, снижая инвестиционную привлекательность отрасли.

3. Принцип "экспортного нетбэка" и действующая система налогообложения являются главной причиной, по которой в России не строятся новые НПЗ и не развивается нефтепереработка.

4. Для изменения ситуации необходим переходный период с госрегулированием цен и нормами рентабельности, отмена "налогового маневра", замена "экспортного нетбэка" на гибкую экспортную пошлину.

Вывод: действующая система ценообразования и налогообложения в российской нефтяной отрасли является тормозом для ее развития и нуждается в серьезных изменениях с приоритетом интересов внутреннего рынка и потребителей.