Новости Украины и Новороссии 07 января 2019
- 08:00 Томос раскола. Варфоломей и Порошенко нанесли геополитический удар по Православию (ФОТО).
- 07:32 Мы выстояли! Впечатляющие итоги года в ДНР.
- 05:09 Пять лет на нашей с вами земле идёт война — вместо новогоднего обращения к гражданам Украины (ФОТО).
- 00:47 Пopoxoботы отмaзывают пaпy.
- 00:33 Мариупольская камбуля.
Томос раскола. Варфоломей и Порошенко нанесли геополитический удар по Православию (ФОТО)
В воскресенье, 6 января, накануне православного Рождества, в главном храме Константинопольского патриархата предстоятель «Православной церкви в Украине» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) получил из рук патриарха Варфоломея томос об автокефалии. Этим чисто церковным актом произведен раскол Церкви с далеко идущими геополитическими последствиями.
Во-первых, это поставило точку в предположениях о том, что информационная кампания, развернутая Порошенко вокруг томоса, является всего лишь предвыборным пиаром.
В принципе эта задача, конечно, стоит, более того, само получение томоса приурочено к началу избирательной кампании по выборам президента Украины, не случайно. Но все-таки, это — не главная задача.
Сегодня и это, во-вторых, стало очевидным, что патриарх Варфоломей решился окончательно пойти против Русской православной церкви (РПЦ), не смотря на все имеющиеся проблемы внутри новосозданной ПЦУ, сложности, которые возникают у него с Украинской православной церковью (УПЦ) и теми Поместными церквями, которые поддерживают РПЦ и УПЦ.
А имеющихся проблем немало. Это и неустойчивая позиция инициатора процесса получения автокефалии Порошенко, у которого «на носу» выборы. Это и внутренние конфликты в ПЦУ, связанные с дележом имущества. Это и неуступчивость лидера раскольников Филарета (Денисенко), не готового делиться своим статусом «патриарха».
И это, конечно же, достаточно твердая позиция УПЦ, отказавшейся вступать в ПЦУ. Впрочем, все это было известно и раньше.
Что, собственно, произошло нового 6 января 2019 года?
В этот день получил юридическое оформление (хотя и несколько сомнительное, но все же) огромный, по сути геополитический раскол мирового Православия. До сегодняшнего дня, то есть до 6 января, это еще были предположения, рассуждения и сценарии. Сегодня раскол стал фактом истории. И это — главное, в третьих, что произошло в этот день.
Православная Церковь оказывается в новой реальности, в которой нужно делать неприятный выбор между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью; между признанием раскольников из УПЦ Киевского патриархата и каноническими священниками, в раскол не вступавшими; между церковью, которая по закону отделена от государства, и государством Украина, которое явно и целенаправленно встало на путь церковной узурпации.
А еще этот выбор будет заключаться в признании или непризнании ПЦУ как автокефальной поместной церкви.
Уже 6 января об этом выборе заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Балашов: «Теперь он [Варфоломей] уже на деле вступил в молитвенное и каноническое общение с так называемым „митрополитом“ <…> До сих пор ни одна из поместных церквей не поддержала этих шагов, а ряд Церквей ясно заявили о своем несогласии.
Теперь всем церквям предстоит трудный выбор: будут они поминать нового „предстоятеля“, как их призывает Фанар (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция Константинопольского патриарха — прим. Ред.), или откажутся».
Издание «Украина.ру» решило разобраться в том, что же именно вручил Варфоломей Епифанию, и во что это может со временем превратиться.
Томос, автокефалия и Православие
Текст самого томоса об автокефалии был обнародован еще 5 января, когда его подписал Варфоломей. Ничего необычного в нем не оказалось: о том, что ПЦУ будет зависимой от Фанара, говорили уже давно.
Приводить текст полностью смысла нет, а об основных моментах написал православный блогер Максим Павлов:
«1) ПЦУ не будет иметь права создавать зарубежные епархии и приходы…
3) Все существующие епархии и приходы в других странах отныне подчиняются Константинополю.
4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ.
5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса.
6) Автокефальная церковь Украины, согласно томосу, признает своей главой Константинопольский престол.
7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни.
8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя…
10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине».
Таким образом, речь идет не о полностью автокефальной церкви, как, например, РПЦ, Болгарская церковь или Грузинская. ПЦУ будет сильно зависеть от Фанара в дальнейшем, а за ее подконтрольностью будут следить доверенные иерархи Варфоломея, которым доверено представлять экзархат или ставропигии.
Кстати, о ставропигиях, то есть приходах и монастырях, подчиняющихся напрямую Варфоломею. Их количество, которое стало предметом торга между Порошенко, Филаретом и Фанаром, так и не названо. Назывались цифры от 20 до 38 приходов, среди которых были, разумеется, наиболее прибыльные.
Полученный томос также прокомментировал проживающий в Германии религиовед Николай Митрохин. Несмотря на то, что он занимает весьма скептическую по отношению к РПЦ и РФ позицию, но и он подтвердил отсутствие реальной самостоятельности: «ПЦУ выписан мандат на существование, предполагающий её включение в состав Константинопольского патриархата на правах самоуправляемой церкви, а не право быть самостоятельным патриархатом… Этот документ разрушил систему сдержек и противовесов в мировом православии, существовавшем до того времени. К чему это приведет — не известно, но пока реакция других православных церквей сдержанная или отрицательная».
Следует отдельно сказать, что каждая автокефалия по-своему уникальна, и единого формата создания автокефалий нет.
Самостоятельность церкви включает в себя множество параметров: это и избрание предстоятеля, и возможность самостоятельно варить миро, и разрешение спорных вопросов и т. д. По большинству параметров, ПЦУ не является действительно самостоятельной церковью.
© пресс-служба президента Украины
С другой стороны, номинально статус автокефальной у ПЦУ есть. И Епифаний, рукоположенный в митрополиты преданным анафеме Филаретом, подтверждение своей каноничности получил, сослужив с патриархом Варфоломеем общую службу 6 января. По крайней мере, для тех церквей, которые склоняются к признанию ПЦУ, этот факт неоспорим.
Для прихожан же РПЦ и УПЦ факт вручения томоса не изменил ничего: наши церкви отказались признавать создание ПЦУ, легализацию раскольников и дарование автокефалии.
УПЦ, ПЦУ и раскольник Филарет
ПЦУ планировалось создать из раскольников в лице «филаретовцев» УПЦ КП и УАПЦ, и примкнувших к ним в существенном количестве архиереев канонической УПЦ. К канонической УПЦ относится наибольшее число приходов на Украине: около 12 тысяч.
Однако на «объединительном соборе» 15 декабря стало ясно, что архиереи УПЦ не стали массово переходить в ПЦУ: прибыли лишь два давних сторонника автокефалии митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон (Шостацкий).
Это, с одной стороны, создало трудности для Фанара, а с другой стороны — упростило ситуацию внутри ПЦУ. Сложность в том, что «объединительный собор» перестал быть объединительным, и речь идет лишь о легализации раскольников, что не очень хорошо выглядит в глазах других церквей.
Но Варфоломей решил эту проблему: он решил ее просто не замечать, объявив о создании ПЦУ и утвердив предстоятелем ставленника Филарета Епифания и обратившись к другим Поместным церквям с просьбой признать ПЦУ. Теперь Поместная церковь, отказавшаяся признавать ПЦУ, окажется в состоянии конфликта с Фанаром.
Упрощение же произошло в том, что количество претендентов на епархии и викариатства уменьшилось. Ведь в каждой области теперь будут только архиереи — выходцы из УПЦ КП или УАПЦ. Но внутренняя борьба за приходы и епархии еще впереди — как заявил Епифаний, лишь после получения томоса ПЦУ займется созданием административного аппарата и распределением уделов.
Другая существенная проблема: это «почетный патриарх» Филарет, которому в январе 2019 года исполняется 90 лет. В томосе отдельно прописана невозможность каких-либо наименований предстоятеля, кроме «митрополита».
И Украина.ру уже писала о возможном сепаратизме Филарета. Однако, Варфоломей при вручении томоса отдельно упомянул заслуги Филарета, который «совершил великий труд для церкви», но в 1996 году «был несправедливо предан анафеме».
Угрозу ПЦУ со стороны Филарета подтверждает и украинский политолог Алексей Якубин: «Сам он себя до сих пор называет патриархом — и намерен всерьез усилить свои позиции после разделения должностей и Синода ПЦУ, на котором будут рассматривать устав. Неудивительно, что Филарета никто не пригласил на торжественную часть».
Православие, госдеп США и раскол Церкви
Другой серьезный риск: это твердая позиция УПЦ, не желающей признавать ПЦУ и твердо намеренной не прогибаться под давлением со стороны власти. К УПЦ относятся наиболее богатые и известные приходы: лавры, монастыри, храмы. После получения томоса давление усилится, так как временно власти играли в добровольность, опасаясь потерять расположение Фанара. О том, что в ближайшее время будет принят законопроект, позволяющий «упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского Патриархата в Украинскую Поместную Православную Церковь».
Этот законопроект позволяет осуществлять захваты храмов, его еще называют «рейдерским». Чем закончится противостояние между властью и УПЦ — неизвестно никому.
Однако, Варфоломей, зная об этих рисках, все-таки идет на конфликт с РПЦ и вручает томос. Более того, получателем он указывает, кроме Епифания, «его Высокопревосходительство Президента господина Петра Порошенко». Последнее — очевидное подыгрывание Порошенко в президентской кампании.
И это лишний раз свидетельствует о государственном интересе и участии государства в делах церковных, что полностью противоречит украинской Конституции.
Издание Украина.ру уже неоднократно писало о поддержке Госдепом США украинских инициатив Фанара. Речь шла и о «идеологе восточного папизма» митрополите Элпидофоре, и об участии представителей американской власти в деятельности Константинопольского патриархата.
Последние события лишь подтверждают заинтересованность США в создании ПЦУ: госдепартамент США поддержал создание новой церкви, Епифания поздравил госсекретарь Майк Помпео, а одну из первых встреч он провел с послом США в Украине Мари Йованович. Америка даже не старается скрыть свои интересы в этом деле.
© РИА Новости, Стрингер
Именно холодный конфликт России и США является источником религиозного конфликта на Украине. США только умело воспользовались имеющимися факторами, чтобы создать новое измерение текущего конфликта: религиозное. Они использовали властные амбиции Порошенко, позволив ему сделать из автокефалии предвыборный проект, и при этом достигли своей стратегической цели — резко ослабили РПЦ МП, крупнейшую православную церковь в мире.
Что будет дальше? Либо РПЦ пойдет на попятную и откажется от борьбы, сдав по сути Украину Фанару, либо продолжит борьбу, стараясь сохранить позиции в мировом Православии. В первом случае, начнется борьба против лояльных РПЦ церквей, а на Украине наступит вслед за гражданской войной на востоке и религиозная война по всей стране.
А именно в этом — ситуации чрезвычайщины и нескончаемого конфликта, заинтересованы и президент Порошенко и Госдеп США. Порошенко это дает шанс победить на выборах, объединив вокруг себя теперь и «православных патриотов», а в случае чего и объявить военное положение с отменой президентских выборов. А для США — это продолжение конфликта, теперь на религиозном уровне, у границ России.
В любом случае, 6 января 2019 года в очередной раз показало, что борьба с Россией будет идти теперь на новом уровне — религиозном, не как с государством, а как с верой и идеологией единства всего православия, что было всегда одной из важнейших скреп России — и империи, и нынешнего государства.
Но, пожалуй, самое главное сейчас предстоит в этой все истории пережить мировому Православию. Сейчас мировое Православия стоит перед огромной угрозой раскола на «простамбульские» и «промосковские» Поместные церкви. Удастся ли избежать этого раскола, сравнимого с Схизмой 1054 года, — сказать трудно. Возможно, раскол будет глубоким и необратимым и приведет к резкому ослаблению самой Церкви в мире.
Для прихожан РПЦ и УПЦ с дарованием томоса не изменилось ничего — мы не признаем ПЦУ, не молимся совместно с ними, не участвуем в их службах и не приступаем к Таинствам в их церквях. Для нас они так же и остались раскольниками.
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Эльдар Торбиев, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы выстояли! Впечатляющие итоги года в ДНР
Известный ополченец и военкор Геннадий Дубовой описал итоги года в ДНР.
С Рождеством Христовым всех жителей Донецкой Народной Республики и наших сторонников в России и других странах поздравляю!
Благодаря вашей поддержке, мы выстояли и победили и, несмотря на военное время, добились немалых успехов. Приведу некоторые данные только за прошлый год.
1. Свыше 7 миллионов тонн угля добыли сотрудники угледобывающих предприятий ДНР за одиннадцать месяцев 2018 года, и только за ноябрь — 683 тыс. 814 тонн угля.
2. 212 миллионов рублей за 4 года составила сумма выплат единовременных компенсаций жителям ДНР, пострадавшим от агрессии ВСУ. В 2018 году жители ДНР получили единовременные выплаты на общую сумму 51,7 миллиона рублей.
3. 186 банкоматов и 188 терминалов самообслуживания в настоящий момент функционирует в Республике. 120 банкоматов и терминалов самообслуживания установил Центральный Республиканский Банк в течение 2018 года: 33 банкомата и 86 терминалов самообслуживания.
4. 113 единиц муниципального электротранспорта были отремонтированы в ДНР в 2018 году. Произведен капитально-восстановительный ремонт 39 единиц подвижного состава и средний ремонт на 74 единицах.
5. На сумму свыше 1,4 миллиона рублей жители ДНР в минувшем году осуществили оплату за товары и услуги с помощью безналичного расчета посредством платежных карт Центробанка. Данная сумма почти в два раза больше по сравнению с показателями 2017 года.
6. Повышены на 20% стипендии с 1 ноября 2018 года студентам вузов и техникумов Донецкой Народной Республики постановлением Правительства.
7. На 10% дважды в 2018 году увеличивал глава ДНР своим указом размер пенсий: с 1 января и с 1 июля 2018 года. Июльское повышение не коснулось пенсий по выслуге лет, назначенных лицам, уволенным с военной службы в ДНР и членам их семей.
8. На 10% увеличены размеры должностных окладов сотрудников бюджетных организаций ДНР с 1 ноября 2018 года Постановлением Совмина ДНР.
9. Предприятия машиностроения ДНР за 2018 год реализовали промпродукции на уровне 3 050 млн руб., объем экспорта составил 2 200 млн руб., сообщает Минпромторг. Например, ГП «Донецкий энергозавод» в 2018, по сравнению с 2017, в 2 раза увеличило поставки оборудования в РФ.
Для российских партнеров завод изготовил первую усовершенствованную комплектную трансформаторную силовую подстанцию типа «энергопоезд» КТПВ-Д.
10. 1545,659 млн руб. составил объем реализованной продукции промышленности стройматериалов за 10 месяцев 2018. В настоящее время в Республике действуют более 20 предприятий по выпуску штучных стеновых материалов и товарного бетона, 3 предприятия по производству цемента, 2 крупных предприятия по добыче щебня, 3 по добыче известняков, 1 предприятие по добыче строительного песка, 4 организации по производству сухих строительных смесей, 5 организаций деревообработки.
11. Более 215 млн руб. составляет объем реализации продукции предприятий легкой промышленности за 2018 год, что на 21,6% выше объемов реализации в сравнении с 2017 годом. В ДНР производственную деятельность осуществляют 47 предприятий легкой промышленности.
12. Объем реализованной продукции в пищевой промышленности ДНР ожидается на уровне 10 825,6 млн руб. По состоянию на 1 ноября 2018 в этой сфере работает 249 предприятий.
13. Более 10 предприятий малого бизнеса открылось в 2018 году. Это структуры по производству специй и приправ, производству кондитерских изделий, подсолнечного масла, производству и розливу питьевой воды, производству готовой еды.
14. Завод по производству подсолнечного масла открылся в конце сентября 2018 года в селе Новозарьевка Старобешевского района Республики.
Предприятие производит масло премиум класса, без химических добавок. Себестоимость одной литровой бутылки — 110 рублей. Ежесуточно завод может производить 16,9 тонн масла, на заводе работают 40 человек.
15. В 2018 ориентировочный объем реализации продукции фармацевтической промышленности составит 245,7 млн руб. Например, горловская компания «Стиролбиофарм» — одна из крупнейших производителей фармацевтической продукции в ДНР, — за минувший год произвела 16 тонн препаратов. Объем реализации продукции составил более 50 миллионов рублей.
Специалистами компании была разработана и представлена на полках аптек рецептура новой линейки биологически активных добавок, содержащих макро-, микроэлементы: «ЦинкМакс», «ФерроМакс», «МагнийМакс», «Меломакс», «Йодомакс» и «Фолиевая кислота». Продукция «Стиролбиофарм» широко представлена в аптечных сетях ДНР. Около половины препаратов экспортировалось в прошлом году в Луганскую Народную Республику.
16. Около 165 тысяч жителей ДНР обратились за помощью в 9 Единых регистрационных центров с января по октябрь 2018 года. Здесь они воспользовались услугами по регистрации вещных прав на недвижимое имущество, проведению технической инвентаризации объектов недвижимости, в сфере градостроительства и архитектуры, торговой деятельности, земельных ресурсов и другим.
17. 13 новых автобусных маршрутов в 2018 году организовано в ДНР.
В частности, в международном сообщении — «Донецк — Геленджик», в междугородном и пригородном сообщении — «Торез — Амвросиевка», «Снежное — Александровский (б/п)», «Кировское — Коммунар», «Макеевка — Александровский (б/п)», «Горное — Покровка», «Торез — Новотроицкий (б/п)», «Горное — Александровский (б/п)», «п. Савельевка (ОА) — Майорск (б/п)», «Донецк (ДС Мотель) — Александровский (б/п)», «Донецк (ЖД вокзал) — Новотроицкий (б/п)», «Большая Шишовка (ОА) — Шахтерск (АС) — Майорск (б/п)», «Шахтерск (АС) — Амвросиевка (АС)». Также в летний период было открыто 20 сезонных маршрутов.
18. Распоряжение о реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда для последующего распределения его отдельным категориям лиц, пострадавшим от военных действий, подписал глава ДНР 25 декабря. Квартиры будут выделены: семьям погибших и умерших военнослужащих, семьям военнослужащих, не имеющих жилья на территории Донецкой Народной Республики, всем, чьи находящиеся на территории Республики дома и квартиры полностью или частично разрушены, а также перемещённым лицам, не имеющим жилья в ДНР.
19. 18 премьерных спектаклей за 2018 год поставил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. Это на семь спектаклей больше, чем в 2017 году, и больше, чем за всю историю театра. Количество показанных спектаклей за 2018 год составило — 499, это на 68 больше по сравнению с 2017 годом, и гораздо больше, чем в довоенный период. При этом увеличилось количество выездных спектаклей.
В 2018 муздраму посетило 167760 человек, что на 15 процентов больше, чем в 2017. Среди премьер 2018 года были такие спектакли, как «Игроки» по мотивам произведения Николая Гоголя, «Каренин» по пьесе Василия Сигарева, «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова и другие.
20. В ДНР в течение 2018 года для населения не повышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и плата за проезд в общественном транспорте. В 2019 год тарифы не планируется повышать.
Самое главное — новой власти Республики удалось восстановить обратную связь власти и народа, вернуть доверие людей.
Республика — зёрнышко, из которого в своё время произрастёт Большая Новороссия.
А теперь о тех, кого я с Рождеством не поздравляю. О сетевых клеветниках-говнометателях.
Не суть важно, куда вы, обиженные, ненавидящие нас, не реализовавшие свои фантазии о власти и почестях в 2014/15, в самую трудную для нас пору бежали — в Киев, в Москву или в Крым. Действуете вы на удивление согласованно, и всё происходящее в Донецкой Народной Республике поливаете дерьмом и грязью с усердием, коему может позавидовать самый отъявленный украинский нацист. И делаете вы это сознательно…
Знаю: вы уже запаслись тоннами фекалий, удобненько устроились перед вентиляторами и изготовились…
Вперёд, фейкомёты! В атаку! Работайте усердно, швыряйте вылепленные вами из позаимствованного в украинском (ЦРУ-шном) хлеву возбуждающего вас говна «разоблачительные» бомбы. Вентиляторы включены на полную мощность, швыряйте говно на лопасти, швыряйте! Отрабатывайте, разоблачители собственной никчемности, заплаченные вам фальшивые сребреники, не ленитесь! С вас спросится по полной программе — тем, кто предал/продал свою душу нет покоя — ни в этом мире, ни в ином…
А вот и первый результат: лишь кляксоподобные ваши рты из пожирающих вас каловых масс видны, захлебываетесь в разоблачительном оргазме… Но!
И сейчас из глоток ваших, заливаемых вашим же дерьмом, мы слышим бульканье: «НегодЯЯЯ…ииииииии! Пуууууу-тин-цы…цы…цы! П-ООООО-длецы-цыыыы! Нас не понЯ-нЯ-нЯ-лииии! Боро-дай…дай…дайайайай! АЙ! (Не дал… гАД-Ад-Ад!) Флюгеры-ры-ры-рыыыы! Сурко-ко-ко-в прАВ-АВ-АВ-АВ-АВит! Берич плох-лох-лох! ПушилииииииН ставленник олигарХА-ХА-Хата, Приле-ле-ле-ле (оле-оле?) лепин — мимООО! Дубово-ой-ой! ОЙ! ОЙ! Новросс…си.си.си.ю Сли…ли…ииииииии!» ОЙ…
Оккультный Оргазм. Фейк. Бульк. Точка.
Нет. Многоточие. Вы, всеми обиженные несостостоянты, скучные сетевые пылесососы, ещё не один год будете высасывать из сетевой выгребной ямы тонны «проверенной информации» и лить грязь на Республику. Приезжайте, ушлёпки. НЕТ ЗАПРЕТОВ НА ВАШ ВЪЕЗД! НО!!! ВЫ НИКОМУ ЗДЕСЬ НЕ НУЖНЫ. И ВЫ ЭТО ЗНАЕТЕ. А ВОТ ТЕПЕРЬ — ТОЧКА.
В канализационно-инфернальных лабиринтах ваше место, говнометатели, давно вас ждёт там ваш хозяин — отец лжи. И каждому из вас, завывальные всепропальщики, вручит он (ВАШ ИСТИННЫЙ ХОЗЯИН, ОТЕЦ ЛЖИ) червями ваших тухлых слов украшенную награду: Орден «Сетевого Сплетника, Клеветника и Говномёта». На заскорузлом от гноя шнурке разящий вонью пустого злословья, менструальной кровью пропитанный использованный тампакс проститутки. Вы, говномесы гнусные, заслужили эту награду. Безлико-бесконечнозубый бесформенный владыка ваш требователен…ждёт он от вас отчёта…иначе галлюциногенно-каббалистической не получите вы дозы, болезные…
С ещё большим усердием вылизывайте копыто вашего хозяина. И наи-выс/низшую из копыта высосете для себя награду: будете в центре ада, рядом с братом вашим Иудой.
Рождество не для вас.
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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пять лет на нашей с вами земле идёт война — вместо новогоднего обращения к гражданам Украины (ФОТО)
Пять лет на нашей земле идёт война. Война, в полном смысле слова, братоубийственная. Убивают друг друга братья-славяне.
За кого и за что?
Вооружённые силы Украины защищают свою землю от ополченцев Донбасса, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свой Донбасс от мутной банды, которая захватила власть в Киеве? Не бредово ли звучит?
Просто те, кто служит в ВСУ, признали новую власть, а те, кто в ополчении — нет. И только!
Скоро выборы президента Украины. Посмотрите на кандидатов. Казаки? Русские? Украинцы?
Вы сами понимаете, что вынуждены голосовать за мразей. И все эти мрази — что первый, что вторая, что третий — будут продолжать войну. Будут за три копейки кидать на смерть ваших детей. (Это они только перед выборами говорят, что за мир).
Оглянитесь вокруг. В городах Украины — зверские убийства и другие преступления. И творят их чаще всего те, кого мрази выдернули из мирной жизни, попользовали на войне и бросили обратно, в «мирную жизнь». И «полиция», которую создали эти мрази, ничем не лучше бандитов.
У меня вопрос к тем, кто смеется над республиками Донбасса. Разве те, кто у власти в ЛНР и ДНР, начинали войну против собственного народа? Это разве они отдавали приказ армии начинать «АТО» против тех, кто не согласен с Майданом? Нет, войну приказали начать те, кто сегодня правит в Киеве. Но погибают не они и не их дети. А почему-то вы. И мы.
Не надоело воевать самим с собой? Эй, украиномовные, вы готовы, чтобы вашего родного сына убили только ради того, чтобы лишить чужого сына права выбирать, на каком языке тому учиться и говорить? Убить вашего ребенка, чтобы лишить кого-то права ходить в Церковь, где молятся по-славянски?
Завтра вам выберут нового президента (или оставят старого), и всё продолжится так, как было. Из вас будут выкачивать последнее, а ваших детей бросать в мясорубку.
Партий, которые за народ, на Украине нет! Кандидатов, которые за народ — нет! И не будет!
Это всё уже было. При Хмельницком. Ляхи держали народ за быдло, православных сгоняли в унию. Тогда победил не «кандидат». Люди собрались, создали казачьи сотни и народные отряды и прогнали ляхов.
Так нужно действовать и теперь. Нет надежды ни на какого «кандидата» или партию таких же «кандидатов». Необходимо создавать параллельные структуры. Из народа. Которые будут следить за «кандидатами» и властью, за «полицией» и радикалами. И которые смогут перехватить власть, как только она поколеблется. Никаких регистраций не нужно. Партизаны не регистрируют свои отряды в комендатуре оккупантов.
Эти отряды — казачьи сотни. Структуры поменьше — десятки. Создавайте их на местах, по всей территории Украины. Выходите на связь.
Сообщайте Верному Казачеству о беззакониях, которые творит беззаконная власть Украины и её слуги. Собирайте досье на «активистов», наёмников, иностранных инструкторов. Каждый из них должен ответить! Давайте вместе думать, как прогнать паразитов и навести порядок!
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Алексей Селиванов, атаман Верного Казачества, специально для «Русской Весны»
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Пopoxoботы отмaзывают пaпy
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мариупольская камбуля
При взрыве в жилом доме в Мариуполе погиб сотрудник СБУ.
Продолжая отмечать Новый Год в веселой кампании, сотрудник СБУ вместе с собутыльником решили разобрать боевую гранату на кухне. Понятное дело, на это решились отюдь не по причине тотальной трезвости.
Но что-то пошло не так. Как результат – 2 200х.
PS. Уже не раз отмечалось, что частота подрывов на гранатах на Украине резко выросла после 2014 года, когда огромное кол-во ручных гранат либо было похищено со складов, либо вывозилось из зоны АТО. Проверки СБУ (когда солдат снимали с поездов и устраивали серьезный шмон) никак помешать этому не могли. Как вывозили, так и вывозят. Как явствует из этого случая, сотрудники СБУ тоже не брезгуют подобным, так что это данный подрыв логичным образом дополняет целую серию уже произошедших нечастных случаев и открывает сериал "Украинская камбуля 2019", так как вполне очевидно, что таких историй будет еще не мало.
И еще вопрос – где больше погибает людей – от пресловутого миномета "Молот"
https://nahnews.org/1008663-gruz-200-v-oos-novye-poteri-v-57-i-brigade-vsu-razorvalsya-molot-est-pogibshie-i-ranenye
или же от нелегально хранимых гранат.
PS. Задача со звездочкой – собери из представленных на фотографии букв политически грамотный лозунг.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com