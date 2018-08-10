«Слава Третьему рейху» или «Хайль Порошенко»

«Слава Украине!» — в армии Незалежной новое приветствие

Известный публицист Николай Стариков рассуждает помогают ли лозунги укрепить страну, почему Европа спорит с Америкой из-за иранских санкций, но игнорирует российские и вспомнит грузино-осетинскую войну и что поменялось после 08.08.08

Емельянов:

— Добрый вечер. В студии писатель, общественный деятель Николай Стариков и я – Игорь Емельянов . Начать мы хотели с новости о том, что на Украине президент Порошенко решил, что приветствие военнослужащих – «Здравствуйте, товарищи», «Здравия желаем» пора менять. А на что менять? На: «Слава Украине, героям слава». Откуда растут ноги у последнего приветствия, известно. Спешат украинцы, чтобы успеть внедрить в войска к 24 августа. 24 августа у них будет парад – День независимости Украины. И уже там войска должны будут именно так приветствовать своего замечательного Верховного главнокомандующего. Николай, как вы полагаете, это должно поднять моральный дух Вооруженных сил Украины?

Стариков:

— Нет, это преследует совершенно иные цели. Это должно ещё больше отдалить Украину от России, украинскую армию от общих корней с советской, российской, русской армией. Поэтому принимаются образцы, прямо скажем, очень специфические. Но образец должен быть. Смотрите. Сначала поменяли цвет беретов десантникам. Казалось бы, мелочь, но для любого десантника это крайне серьезно, то есть это оскорбление. Вопрос — зачем? Потому что в странах НАТО красные, бордовые береты, а не голубые. Согласитесь, не проходит такое объяснение. А вот в армии, откуда родом вышла украинская армия, были несколько иные цвета. Зачем их менять? Менять боевые традиции, дух, в том числе и эту боевую расцветку? Но надо поменять, чтобы украинские десантники не чувствовали своей близости к российским десантникам. В этом цель.

Емельянов:

— У морской пехоты поменяли черные береты на цвет морской волны. Причем шутили, что морская волна в Черном море и в Азовском разного цвета, но тем не менее.

Стариков:

— Здесь не просто внедрен лозунг украинских националистов. Здесь ведь калька с гитлеровской Германии. Я напомню, что в германской армии, в вермахте было приветствие, когда военнослужащий прикладывал руку (особым образом, похожим на наш) к своему головному убору. И только после покушения на Гитлера это партийное нацистское приветствие, когда вскидывается рука и говорят «Хайль Гитлер», оно стало обязательным в немецкой армии. До этого было не обязательно, потому что считалось, что немецкая армия представляет весь народ, а не какую-то одну партию, пусть единственную и неповторимую в гитлеровском рейхе. После покушения Гитлер отложил в сторону все экивоки, и все немецкие военнослужащие должны были только «Хайль Гитлер» друг другу говорить. Смотрите, это практически то же самое.

Емельянов:

— На Украине говорится о словах, но не говорится, что приветствием будет уже не прикладывание руки к берету или к фуражке, не будет вскидываться рука, хотя такие приветствия на майдане были распространены, и они распространены до сих пор у националистов. Но к этому, я так понимаю, дело идет.

Стариков:

— Я думаю, что вскидывать руку они не будут, иначе представляете, какая картинка получится для западных СМИ – в Киеве идет парад, и все вскидывают руку в нацистском приветствии. Оно уже для всех давно нацистское, все давно забыли, или не знали, или не хотят знать о том, что в Древнем Риме так поднимали руку. Это уже неважно, для всего мира это приветствие Третьего рейха, со всеми соответствующими преступлениями, которые это государство совершило. Поэтому, конечно, руку они вскидывать не будут, не такие дураки.

Но я не про жест рукой, а про кальку. Там произошло что-то – внедрили нацистское приветствие. Здесь что-то произошло… И вот здесь важно, что же произошло, потому что они внедрили тоже нацистское приветствие, только не немецких нацистов, а украинских. Поэтому главный вопрос – что же такое произошло, откуда такая спешка, почему именно сегодня, именно в этом году, именно к Дню независимости Украины нужно, чтобы армия заговорила на языке УПА.

Емельянов:

— Вообще полгода назад первый раз это предложение прозвучало, а сейчас стали форсировать.

Стариков:

— Как говорится, подождем, наберемся терпения. Но я считаю, что это оскорбление для украинской армии, для любого здравомыслящего украинца. Любые разговоры о том, что это некий протест или ещё что-то, это, конечно, полная ерунда. Ну, продолжайте злить свою собственную армию. Обычно те, кто злит свою армию, бывает, что теряет власть.

Емельянов:

— Министр обороны Украины Степан Полторак так высказался по этому поводу: «Надо подготовить изменения в закон Украины, в котором утверждаются воинские уставы». Потому что это определяется в воинских уставах – как надо здороваться. Неважно, что логика хромает. А далее вообще замечательно: «Мы как раз покажем, что это более наше». Очевидно, все-таки украинский язык родным не является, хотя заканчивал училище он на территории советской Украины. «Более наше» — имеется в виду, не армейское, а более проукраинское, то есть более националистическое?

Стариков:

— Украинская армия есть, в ней есть какое-то приветствие. Обратите внимание, в российской армии обращение «товарищ» никто не собирается менять на «господин», хотя Советского Союза нет, и теоретически какая-то не очень холодная голова могла бы такой вопрос поднять. Но, слава богу, его вообще никто не поднимает.

Емельянов:

— Да, до сих пор и в Белоруссии, в Казахстане и в ряде республик это приветствие остается в армейской среде вполне официально.

Стариков:

— Есть традиции. Во-вторых, мне кажется, слово «товарищ» куда более подходит к армейскому братству, к месту, где люди готовы помогать друг другу, рискуя своей жизнью. Но я хотел обратить внимание вот на что. Украина сегодня просто семимильными шагами создается и превращается в некое военизированное, абсолютно нацистское государство. Вопрос – зачем? Каждый инструмент, каждая ложка создается или достается к обеду. Если рядом с нашими границами создается русофобское государство, которое все время обвиняет Россию в чем только можно, старается всеми силами не походить на Россию, принимает в качестве своего воинского приветствия слова и клич тех, кто стрелял в наших солдат, кто повинен в убийстве мирных жителей, то к чему все это они делают? Я вам скажу к чему. К войне.

Емельянов:

— Что, они с парада, пройдя по Крещатику, пойдут на Донбасс?

Стариков:

— Нет. Они так сразу на Донбасс не пойдут. И на Крым не пойдут. Они будут воспитывать ещё поколение молодых пацанов, тех, кто сейчас в школе. Пройдет десятилетие, и будет воспитано целое поколение русских людей, ненавидящих Россию, для которых Россию будут подавать как главного врага. А мы с вами знаем, что русский солдат воюет хорошо. Поэтому я хочу сказать, что нужно думать о будущем, и думать очень оперативно. Нужно принимать серьезные дипломатические шаги для решения возникающих проблем.

Емельянов:

— Нам пишут: «Слава Украине» они кричали уже с 40-х годов ХХ века, и вот, наконец, дождались. Теперь можно приветствовать друг друга так, как они привыкли, вполне официально». При этом пишут, что, например, в узбекской армии до сих пор обращение «товарищ».

Николай, как вы полагаете, если Узбекистан (понятно, страна немного с другим менталитетом), страна, ушедшая после развала Советского Союза в сторону от магистрального пути, развивающаяся по собственным лекалам, все равно сохранила в армии именно такое обращение, это значит, что они слишком консервативны, или что их традиционализм вполне разумен по сравнению с нетрадиционализмом, неконсерватизмом Украины?

Стариков:

— Ситуация несколько иная. Любой узбек знает, что он не русский, он отличается. Поэтому для Узбекистана нет необходимости все время педалировать отличия от России, от русских. Поэтому есть армия, в которой есть традиционное приветствие. Зачем его менять? Зачем злить свою армию, тем более в сложный период, который наступил на Ближнем Востоке, а теперь американцы устроят такой же сложный период в Средней Азии? Логики никакой нет. Зачем? Люди же там умные правят. Украина и Россия – это один народ, это одна территория, одна великая страна. Отколов ее, нужно постоянно доказывать, что Украина – не Россия. Поэтому язык меняем срочно, запрещаем говорить по-русски, не даем документы на русском языке, фильмы только на украинском языке, который каждый день трансформируется и больше уже похож на польский становится. И в армии тоже меняем не только цвет беретов у десантников и морских пехотинцев, а еще и вводим другое приветствие. То есть максимально отдалить. Каждый день – прекратим железнодорожное сообщение, разорвем…

Емельянов:

— Сейчас уже и автобусное.

Стариков:

— Инициативы пошли каждый день. Задача – растянуть максимально в стороны, разорвать, чтобы потом столкнуть в войне. Все эти бредовые их инициативы говорят только об одном – мы один народ. Именно поэтому они из кожи вон лезут. Казахстану не надо доказывать, что он другой, поэтому там никто не меняет. Узбекистану не надо доказывать. Любой армянин знает, что он не русский, но относится к России с огромным уважением. Там есть понимание своей уникальности, притом что Россия их союзник, исторически вместе все жили. А здесь часть русского народа, её хотят быстро превратить в другой народ. Отсюда вся эта политика.

Емельянов:

— Нам вот пишут недобрые вещи. «Никогда не были они братьями. Всегда при общении с украинцами ощущал в их речах двойное, тройное дно. Валерий, Ессентуки». Денис пишет: «Это решение президента, которое Российская Федерация признала и поддерживает экономически…» Имеется в виду, что несмотря на заявление о том, что Россия – страна-агрессор, наши экономические связи только укрепляются, и товарооборот, как ни странно, растет.

Стариков:

— Я слова Валерия переведу на более ранний язык нашей истории. Год какой-нибудь тысяча двести… Валерий из Владимирского княжества говорит о княжестве Рязанском: «Я всегда чувствовал в рязанцах вот это двойное дно». Валерий, мы разные народы? Или все-таки мы объединились, но у нас где-то окают, где-то акают, где-то так, где-то сяк, но мы один великий народ? Не нужно региональную особенность выдавать за невозможность совместного проживания. Вот в этом, собственно говоря, и вопрос.

Емельянов:

— Сейчас Америкой вводятся новые антииранские санкции, которые коснутся и нас в том числе, потому что у нас есть большие интересы в Иране – и в атомной промышленности, и в нефтянке. Вопрос – почему Европа спорит с Америкой из-за иранских санкций, но игнорирует санкции антироссийские, которые вводит Америка?

Стариков:

— По идее, если не вдаваться в подробности, все выглядит очень странно. Есть Соединенные Штаты Америки, которые инициируют санкции против какого-либо государства (в данном случае – России). И Европа, которая чуть-чуть возмущалась, но потом упал «Боинг» (очень вовремя он упал), и Европа согласилась с введением санкций против России. И каждый раз они немного пытаются взбрыкнуть, но все новые и новые санкции либо продлеваются, либо вводятся. Но это Россия, посмотрите на карту, какие интересы Европы. Есть Иран. Там тоже очень много нефти, но государство и размером поменьше, и влияние в мире имеет не столько, сколько Россия. США вместе с несколькими государствами (в том числе Россия и Китай) подписывают соглашения (так называемая ядерная сделка), согласно которым санкции с Ирана снимаются за то, что Иран прекращает развитие своей ядерной программы. И вдруг США выходят в одностороннем порядке из этой сделки и говорят, что любые компании, которые будут продолжать следовать тому документу, который американцы совсем недавно признавали, получат американские санкции. И тут Европа заявляет, что на своей территории она это не признаёт. И какая-то определенная законодательная процедура, компенсация тех издержек, которые компании могут понести.

Емельянов:

— А нет простой зависимости – потери при антииранских санкциях у них больше, чем при санкциях антироссийских?

Стариков:

— Нет. Дело в том, что ситуация, когда американцы санкции вводят, а Европа санкции не вводит, подвешивает ситуацию. Каждая иностранная компания будет взвешивать – надо ей или нет. Что такое американские санкции? Это любые транзакции в долларах запрещены. Американцы ввели против вас санкции – значит, вы пострадаете где-то. Потом вы, может быть, будете компенсировать через Европу. То есть они начнут ещё внутри себя поругиваться. В этой ситуации, может быть, лучше с Ираном не торговать, — подумает какая-нибудь французская или индийская компания, — тем более что у меня в долларах большой контракт.

Емельянов:

— «Мерседес» отказался. У них 10-миллиардный контракт, они там завод собирались строить, который мог быть на Ближнем Востоке самым крупным.

Стариков:

— Я хочу сказать, что, несмотря на то, что Европа в данном случае делает вид, что она будет защищать свой суверенитет, выход Соединенных Штатов из этой сделки делает всю эту конструкцию неработоспособной. Даже если Европа будет настаивать, что мы продолжаем соблюдать это соглашение, без США оно невозможно, оно не будет работать, и компании будут уходить. В ситуации же с Россией Соединенные Штаты и Европа заинтересованы в том, чтобы нас дальше поддавливать. Иными словами, продолжение санкций в отношении России и имитация борьбы против санкций в отношении Ирана – это одно и то же. Но Иран с точки зрения западного обывателя ничего ещё такого плохого не сделал, а России создали имидж ужасного государства, каждый день мы что-то плохое делаем, и это все тиражируется и никогда не опровергается. Поэтому давить на нас будут, а Иран оставят вот в такой подвешенной ситуации, и добьются того, что Иран сам выйдет из этой сделки, потому что она ни рыба ни мясо, ни туда ни сюда, обвинят его по новой, и тогда уже введут самые настоящие санкции.

Емельянов:

— Иран империей зла был ещё до нас – захват американских заложников, гибель американских заложников, участие в операциях на территории США, на территории Израиля, в чем только Иран не обвиняли, в принципе иногда небезосновательно. Для американцев, по большому счету, Иран империей зла уже достаточно давно был, может быть, не такой масштабной, как мы, но тем не менее.

Стариков:

— Дело в том, что они хотят вернуть себе контроль над Ираном, но у них это не получается. Если мы вспомнили историю попыток США вернуть контроль над Ираном, давайте вспомним, что в 79-м году исламская революция в Иране, а в 80-м году американцы приводят к власти в Ираке Саддама Хусейна, своего протеже, для того чтобы он начал войну с Ираном.

Емельянов:

— И он ее начал.

Стариков:

— А что сделали американцы с ним за то, что он выполнил их просьбу…

Емельянов:

— Но прошло много лет.

Стариков:

— Все равно. Они его наградили, как американцы награждают своих верных слуг, — повесили.

Емельянов:

— У нас очень приличные связи с Ираном, и как раз атомные контракты очень не хотелось бы терять, потому что мы строим там по серьезному, и собирались строить дальше, а развивать нефтянку тем более.

Стариков:

— Мы не будем разрывать. Мы будем действовать в той парадигме, которую нам сейчас дают возможность европейцы. Продолжаем действовать в интересах России.

Емельянов:

— После темы санкций против Ирана, которые Европа не принимает, перейдем к санкциям против «Северного потока-2», которые не принимает, например, Германия. Германия начала прокладку со своей стороны этой ветки газопровода, который тянется из России. И для России это принципиально важно. Несмотря на сильнейшее давление со стороны тех же США и примкнувших к ним европейских союзников из Восточной Европы, тем не менее, Германия ставит свои экономические интересы выше всех прочих. В пресс-службе оператора сказали, что укладка первых труб в Германии началась. И ведет судно-трубоукладчик Castoro 10 в Грайфсвальдском заливе около Любмина. Трубы сваривают в единую плеть и протаскивают на берег с помощью лебедки. Причем четыре страны дали разрешение на прокладку этого газопровода, осталась только Дания, но Данию, как уже выяснилось, могут обойти. Николай, как вы полагаете, обойдут Данию или она все-таки согласится? Или давление ещё более усилится со стороны США и примкнувшим к ним странам Прибалтики, той же Украины и той же Польши?

Стариков:

— Говорить о давлении со стороны примкнувших стран Прибалтики, я думаю, можно только в юмористическом ключе. Я думаю, газопровод «Северный поток-2» будет построен. И уверенность мне придают следующие факты. В Германии есть исторический опыт строительства газопроводов в Россию, в Советский Союз под огромным американским давлением. То есть те газопроводы, которые сегодня поставляют газ, они как раз были построены по системе газ в обмен на трубы. И один из замечательных немецких политиков того времени Вилли Брандт, по сути, получил даже Нобелевскую премию именно за этот проект. Так что у немцев есть опыт. Давили-давили на них, построили газопровод, давить перестали, хотя не отстали.

Емельянов:

— А тогда это придумал замечательный министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.

Стариков:

— Видите, как много замечательных политиков у нас и у немцев, и мы умеем договариваться, если нам не мешают наши англосаксонские партнеры. Вообще, я думаю, Германии стоит серьезно задуматься, под каким соусом американские войска, британские, а заодно и французские попросить со своей территории, и тогда с немцами можно будет договориться о чем-то серьезном.



Газопровод-то мы построим, но я опасаюсь, что мы не должны возлагать на него такие надежды, что он полностью решит, например, вопрос гражданской войны на Украине. Ведь идея какая? Строим газопровод в обход украинской территории, украинская труба пуста, вслед за ней пуста украинская казна, Западу нужны ещё дополнительные миллиарды долларов вливать в эту пустоту…

Емельянов:

— Но все-таки не совсем пуста. Ведь на встрече президентов Путина и Трампа было обещано, что какой-то поток через Украину пойдет.

Стариков:

— Вот это и главное. То есть мы строим «Северный поток-2», разменивая это на какой-то поток газа, который пройдет через газотранспортную систему Украины.

Емельянов:

— Для поддержания штанишек.

Стариков:

— Да. Но, к сожалению, это поддержание штанишек украинского государства приведет к тому, что гражданская война не закончится. То есть мы газопровод-то построим, а вот стратегическую цель окончания гражданской войны на Украине можем не достигнуть. Вот здесь надо за деревьями не потерять лес.

Емельянов:

— 9,5 миллиардов стоит этот проект. Кажется, гигантские деньги. 4,8 Россия уже вложила. Там целый консорциум из крупнейших компаний, главный акционер – наш Газпром. Главные усилия прилагает наша страна, для того чтобы газ пошел по альтернативной ветке по дну Балтийского моря, независимо от не вполне надежных бывших партнеров. Надо сказать, что собираются закончить всё к концу 19-го года. Но к концу 19-го года на той же самой Украине, через которую идет другой газопровод, уже власть может смениться. Или нет?

Стариков:

— Личность у власти может смениться, а пока предпосылок для изменения смысла власти, которая незаконно пришла к этой самой власти в результате государственного переворота, я не вижу. Мне кажется, что сегодня на Украине пророссийские политики отсутствуют вообще как класс. Есть политики, чуть более здравомыслящие, и есть политики, чуть менее здравомыслящие, но ни от кого из них мы не можем ожидать каких-то решительных действий по прекращению гражданской войны в своей собственной стране. Самостоятельность их пока совершенно не проявлена.

В этой связи хотел привести интересный пример. Сегодня я был в эфире одной из телепрограмм, и там выступал один из уже набивших оскомину украинских политологов, который сразу сказал, что мы обязательно будем вмешиваться в ход украинских выборов. Он фамилии не называл, но стало понятно, что, с его точки зрения, вмешиваться будут, чтобы бороться с этим самым Порошенко. Логика какая, смотрите. Он привел пример. Якобы Россия участвовала в выборах Януковича и тащила его во власть (чего никогда не было). Напомню, что Янукович боролся с Юлией Тимошенко. Россия не помогала, ни той, ни тому. Просто так уж устроена украинская политика, что если бы победила тогда Тимошенко, то Янукович сел бы в тюрьму, был бы героем майдана и сейчас бы заседал где-то в Раде, а Тимошенко жила бы в Ростове, скорее всего. Так вот, по словам этого украинского политолога, мы поддерживали Януковича против Тимошенко. Мы попросили его назвать, а кого же теперь Россия будет поддерживать. Он не смог сказать. Почему? Потому что намек на эту самую Тимошенко. Вы почувствуйте, какой бред, какая логика. Там боролись с Тимошенко, а теперь Тимошенко якобы будем поддерживать. Мы вообще никого на этих выборах президента поддерживать не будем. Во-первых, потому что там и поддерживать некого. А во-вторых, потому что бессмысленно пытаться влиять на какие-то выборы, если там выборов нет, а президента назначает американское посольство. Зачем в эти игры играть? Не будем, конечно.

Емельянов:

— Другой наш сосед, другая страна, которая, к сожалению, была инициатором военных действий, которые произошли 10 лет назад. И сегодня от президента этой страны, от президента Грузии прозвучало, кто виноват был в той самой 5-дневной войне 10-летней давности, когда был обстрелян Цхинвал, когда наша 58-я армия вошла в Южную Осетию, погибли люди и с той, и с другой стороны, и военные, и гражданские. Так вот, разумеется, виновником была названа опять Россия. Причем это общий тон и грузинских СМИ. Там абсолютно уверенно утверждают именно это – нападение было со стороны России.

Стариков:

— А удивление-то какое? Единственное, я бы вас поправил по хронологии событий. Вы сказали: вошла 58-я армия, погибли люди. Нет, сначала убивали людей, а потом туда вошла 58-я армия, чтобы прекратить это кровопролитие и принудить агрессора к миру, что успешно и получилось. Что же касается того, что всё валят на Россию. После истории Скрипалей, мне кажется, всё вообще всегда будут валить на Россию. Поэтому здесь нам удивляться не стоит. Но те, кто был в Грузии (а таких у нас сейчас очень много, Грузия как туристическое направление очень популярна)…

Емельянов:

— Она стала вообще Меккой туризма для россиян.

Стариков:

— Так вот, не дадут, что называется, соврать. Никакой русофобии в Грузии на уровне населения нет, не было и, я уверен, никогда не будет.

Емельянов:

— Кстати, по сравнению с 10-летней давностью. Потому что тогда антироссийские настроения были сильны, я лично был свидетелем.

Стариков:

— Сейчас и взрослые, и молодежь очень дружелюбно расположены. Единственная проблема, что русский язык стараются не учить, молодые люди знают русский язык значительно хуже, чем их родители. Здесь происходит замещение английским. Я думаю, что России просто надо усиливать в том числе языковое присутствие в Грузии, открывать там бесплатные курсы изучения русского языка, всячески его пропагандировать, продвигать, если хотите, для того чтобы эта историческая общность русского и грузинского народов, которая существует… Этнически мы разные, духовно мы очень и очень близки.

Емельянов:

— Только что вернувшийся из Грузии спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин сообщил, что те учителя русского языка, которые лишились работы при Саакашвили, очень востребованы в качестве репетиторов для тех, кто работает в России и с Россией. И востребованы учителя английского языка. По большому счету, в Грузии учат два языка. Тот, кто ориентирован на Запад, учит английский, тот, кто ориентирован на Восток, учит русский. И эту тенденцию, наверное, не изменить, и тех, кто учит русский, к сожалению, становится меньше.

Стариков:

— А я хотел вот какой вопрос задать. Мы с вами говорим о событиях 10-летней давности. Если я не ошибаюсь, тогда президентом страны был Дмитрий Анатольевич Медведев, который говорил, что тот человек, который совершил преступление, убивал наших миротворцев, он ответит. Я имею в виду Саакашвили. Мне хотелось бы узнать, какие дипломатические усилия, какие юридические документы мы отправили в Интерпол, в Грузию, в Голландию, на Украину, требуя выдачи в Россию этого преступника? Что происходит с уголовным делом, которое тогда было возбуждено? Что-то не слышно никакой информации. А Саакашвили из кровавого палача, коим он и является по отношению к нашим военнослужащим и мирным жителям Цхинвала, превратился в наших программах в некоего клоуна, о нем любят рассказывать, как он по крышам бегает, как Карлсон, ещё что-то. А вообще ничего смешного, это убийца. Мы должны настойчиво требовать его выдачи. Любой, кто убивал граждан России, должен знать, мы не отвяжемся, мы будем требовать. Мы пока не будем действовать, как Израиль, который несколько иными методами расправляется с теми, кто убивал его граждан, но мы должны юридически требовать. Где это всё? Почему Саакашвили превратился в клоуна в нашем информационном пространстве? Он убийца, и таким и должен оставаться.

Емельянов:

— При определенных обстоятельствах он опять может появиться в соседней с нами республике накануне президентских выборов.

Стариков:

— Каждый раз надо говорить: Михаил Саакашвили, убивавший граждан России тогда-то и тогда-то, сегодня сделал то-то и то-то. Государство должно проявлять настойчивость, оно должно показывать преемственность курса и политики, в том числе и в требовании наказания каких-то людей, которые совершили против России преступления. Саакашвили совершил преступление против России, и прощения этому преступлению нет и не будет.

Емельянов:

— При каком стечении обстоятельств 4-я российская военная база может покинуть Цхинвал, и Южная Осетия может вернуться в качестве автономии в состав Грузии?

Стариков:

— Здесь пути только два. Оба не случатся, потому что они для нас неприемлемы. Первый путь – это военное поражение России, в результате чего мы уходим отовсюду, куда просят победители. Этого не случится. И второе – предательство. Как это было, к сожалению, уже несколько раз в нашей истории. Когда у нас в руководстве страны появляется новое мЫшление (с ударением на Ы), и мы начинаем уходить из тех мест, откуда нам уходить никогда нельзя. Это тоже у нас не случится, я в этом убежден. Поэтому наша база там останется навсегда. А Южная и Северная Осетия, я уверен, в рамках великого единого государства воссоединятся в единое целое.

Емельянов:

— Что касается заявления Дмитрия Медведева. Он дал большое интервью, которое сегодня было опубликовано, «Коммерсанту», и оно было в телеэфире. И достаточно резкое интервью по отношению и к тогдашнему первому лицу Грузии, и к тем, кто его окружал. Кстати, было напоминание о том, что было подано в суд. Кажется, на 50 человек были представлены материалы в качестве их судебного преследования.

Стариков:

— Нам бы хотелось знать подробности. Интервью – это хорошо. Мы хотим более жесткой позиции российской власти по отношению к международным преступникам, совершившим преступления против наших граждан.

Емельянов:

— Будем надеяться, что так оно и будет. Геополитическое значение того, что произошло тогда?

Стариков:

— Я бы начал с другого. Грузия и Россия. Как вы думаете, любой руководитель Грузии в здравом уме может напасть на российских миротворцев? То есть начать военные действия, которые грозят началом реальной войны между Грузией и Россией, и надеяться в этой войне победить? Я не представляю себе. Даже Саакашвили, он хоть и странный, но не идиот. Это значит, что когда президент Грузии Михаил Саакашвили принимал решение о нападении и убийстве российских военнослужащих-миротворцев, он получил определенные гарантии, которые давали ему надежду выйти из этой ситуации в выигрыше, а не в проигрыше. Вопрос – кто ему мог дать эту гарантию? Ответ очевиден – только США. Больше никто не мог гарантировать ему безнаказанность. Поэтому давайте будем говорить правду. 10 лет назад США спровоцировали ещё одну войну против России. Прошло десять лет, и что мы видим? Они унялись, перестали? Нет. Они распространили эту войну теперь уже и на Украину. Посмотрите на процесс, а не на одну ситуацию. Десять лет назад они начали войну, натравив Грузию на Россию, сейчас они начали войну на Донбассе. Но цель у них – Украину натравить на Россию. Тот, кто говорит, что это невозможно… Ну а как Грузия могла напасть и начать убивать российских военнослужащих? Поэтому все возможно, когда у власти стоят продажные марионетки, когда у того, кто их оплачивает и приводит к власти, есть конкретные цели начала конкретного военного конфликта.

Емельянов:

— Звонок от Андрея из Москвы.

Андрей:

— Николай, согласен с вами насчет Саакашвили, что его надо преследовать постоянно всеми доступными средствами. Но есть люди, которые принесли не меньше смертей России. Например, Михаил Горбачев. Почему его не судить и тоже не преследовать? На его руках крови побольше, чем у Саакашвили, будет. Может быть, его тоже стоит судить, то он развалил нашу страну, заставил нас голодать, убивать друг друга, развязал гражданскую войну в Советском Союзе?

Стариков:

— Безусловно, стоит. Я скажу больше. В рамках общественной организации «Профсоюз граждан России» мы пытались инициировать уголовное дело против Михаила Горбачева. Собственно говоря, это уголовное дело было ещё во времена Советского Союза возбуждено (по обвинению его в государственной измене), просуществовало два дня, потом было прокуратурой ещё Советского Союза закрыто. Так вот, мы прошли все инстанции, вплоть до самых высоких судов, и нам в этом вопросе было отказано. Поэтому я считаю, что Горбачева, конечно, судить надо. Но мне совершенно очевидно, что в сегодняшней Российской Федерации этого суда не будет. Поэтому в данном случае мои надежды уже на суд, как говорится, другой инстанции, где большую сковородку ему подставят в том месте, где он и должен находиться. Так что я призываю всех тоже пытаться возбуждать какие-то судебные дела, уголовное преследование Горбачева, но при этом, пройдя всю эту процедуру, я понимаю, что, скорее всего, этого не получится.

Емельянов:

— У нас звонок из Королева.

Александр:

— Николай Викторович, вы такую фразу сказали, что у нас больше никогда не будет людей, которые будут себя вести, как Горбачев и Ельцин. Вы хорошо знаете фразу «никогда не говори никогда». Не надо далеко ходить. Вот у нас недавно был президент, который наградил Горбачева каким-то орденом, хотя мог этого и не делать. Это говорит о чем? Что у нас очень много людей, которые почитают Горбачева.

Стариков:

— Мне ваши опасения понятны. Я являюсь по жизни оптимистом. Мы с вами и должны как общественные деятели, как активные граждане создавать определенное информационное пространство, определенный информационный настрой. Что, если, не дай бог, у нас появится где-то в высшем руководстве человек чуть-чуть колеблющийся, чтобы он, как говорится, не колебался. Что же касается вручения ордена Горбачеву, это формальность. Я бы, конечно, его не награждал. Но давайте согласимся, что никто нашу базу из Цхинвала не выводил. Поэтому если уж обязательно его чем-то наградить, пусть его наградят этим орденом, хотя бы наградил его тюремным сроком.

Емельянов:

— Александр из Белгорода пишет: «А почему в августе 2008-го российские войска не дошли до Тбилиси? Тогда не пришлось бы разыскивать через Интерпол Саакашвили». И рядом сообщение: «Саакашвили – уже политический труп. Что о нем говорить?»

Стариков:

— Политический труп – да. Но он преступник. Мы же его не за политические какие-то действия должны преследовать, а за уголовные фактически деяния. Это первое.

Что касается вступления наших войск в Тбилиси, это рисовало уже совершенно иную геополитическую ситуацию. Все очень просто. Когда-то русские войска под командованием наших генералов не вошли в Константинополь, потому что Александр Второй не рискнул на это, увидев, что Великобритания достаточно жестко демонстрирует возможность начала войны против нас. Я думаю, что политическая воля не была проявлена примерно по тем же самым причинам. Мы не знаем, какие заявления, какая демонстрация силы была с той стороны. То есть была бы другая геополитическая реальность. Когда-нибудь мы, получив всю эту информацию, сможем порассуждать, было это правильно или нет. Как сегодня мы можем с вами порассуждать, надо ли было вступать войскам Александра Второго в Константинополь, несмотря на появившиеся британские корабли.

Емельянов:

— У нас звонок от Петра из Москвы.

Петр:

— Все-таки не Горбачев звонил Бушу-старшему о том, что Советский Союз прекратил свое существование. Да, Горбачев был угрозой, конечно, целостности страны с самого первого дня своего появления на политической арене, но все-таки страну развалили эти провинциалы, которые свергли советское руководство, захватили власть вооруженным путем, кстати, так же, как на майдане в Киеве было. Так что такие сравнения нас очень не красят. Ну а нынешнее руководство что? Герой России – Кириенко (хотя я сам не видел награждение, но об этом все говорят). Кроме того, Горбачев самый ценный политик, в том числе и для нынешнего руководства. Как говорил Путин Трампу, у нас становление государственности идет. Но в основе становления новой России все-таки Горбачев стоит. Или я что-то не так понимаю?

Стариков:

— Уважаемый, вы что-то не так понимаете. Потому что так обелять Горбачева – честно говоря, давно такого не слышал. Да, в 93-м году у нас произошел государственный переворот. Но государственный переворот в 93-м году был позже распада Советского Союза. И он к деятельности Горбачева имеет весьма прямое отношение. Если бы не было распада Советского Союза, если бы не было поддержки Горбачевым сепаратистов всех мастей, если бы не было сдачи всех наших союзников, если бы не было, в конце концов, сложения им с себя полномочий Президента Советского Союза. Давайте скажем правду, он взял и ушел, не имея на это никакого права. Его народ для совершенно иных целей избрал Президентом Советского Союза. Фактически он, уйдя с этого поста, поставил вопрос о ликвидации государства. Если бы он упорствовал, у него были все законодательные полномочия, для того чтобы объявить тех, кто подписал Беловежский сговор, просто государственными преступниками. Так что не снимайте с Горбачева той ответственности, которая на нем совершенно точно лежит.

И самое главное. Давайте вспомним. В 85-м году он пришел к власти. В 91-м году государства не стало. Ударными темпами за 6 лет развалил великую державу. Без него она бы просуществовала до сих пор, процветала бы и развивалась. Кто не верит, посмотрите на Китай. У Китая ситуация в экономике была куда более плохая, но сохраненная монополия власти Коммунистической партии (нравится это кому-то или не нравится) дала возможность Китаю развиваться. У нас же к власти пришли люди, которые сознательно начали уничтожать государство. И в 91-м году они его уничтожили.

Емельянов:

— Звонок из Красноярска.

Михаил:

— После того как Россия помогла Абхазии разобраться с грузинской агрессией, я слышал такую информацию, абхазы некрасиво себя повели по отношению к русскому населению, отжимали и квартиры, и все остальное. Как бы вы прокомментировали такую «благодарность»?

Стариков:

— Я думаю, что в ситуации мутной воды всегда находятся люди, которые совершают плохие деяния, а то и преступления. Но это никак не бросает тень на весь народ. Это в копилку Горбачеву, который гордится тем, что Советский Союз распался без крови. Давайте вспомним, сколько межнациональных конфликтов с тех пор. И сегодняшний конфликт на Донбассе – это прямое следствие распада Советского Союза. В тот момент это и в страшном сне не могло присниться. Поэтому Горбачев должен ответить за свои деяния, желательно на этом свете, а на том – уж точно.

Емельянов:

— К сожалению, случаи того, что в Абхазии изымают квартиры, которые принадлежали русским, в том числе русским старушкам, были, об этом писал наш спецкор Владимир Ворсобин, который ездил туда для расследования этих тем. Увы, это было, закрывать на это глаза нельзя. Тем не менее, будем надеяться на лучшее.