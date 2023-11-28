Стихи Константина Симонова читает Людмила Гурченко

Год производства: 1985

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Людмила Гурченко читает стихи Константина Симонова. В фильме-концерте звучат песни Матвея Блантера и Юрия Бирюкова.

Комментарий редакции

Сегодня, 28 ноября 2023 года, исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося русского советского писателя, поэта, драматурга и военного корреспондента Константина Михайловича Симонова.

Он известен как автор знаменитых произведений времён Великой Отечественной войны – стихотворения "Жди меня", повести "Дни и ночи", пьесы "Русские люди", "Парень из нашего города". Его перу также принадлежат популярные романы "Живые и мёртвые", "Солдатами не рождаются", "Последнее лето".

В годы войны Симонов работал военным корреспондентом в газете "Красная звезда", объездил все фронты, был свидетелем Сталинградской и Курской битв. Его дневниковые записи тех лет, собранные в книгах "Сто суток войны" и "Разные дни войны", стали ценным историческим документом.

Симонову присвоено звание Героя Социалистического Труда, его произведения отмечены Сталинскими премиями. Он остаётся одним из ключевых представителей советской литературы XX века.