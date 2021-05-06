Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Константин Симонов – военный корреспондент (1984)

49 0

Константин Симонов – военный корреспондент
Народный артист СССР Михаил Ульянов рассказывает о творческой работе поэта и военного корреспондента Константина Симонова в период вооруженного конфликта на Халхин-Голе и в начале Великой Отечественной войны: кадры к/хроники: выпуск фронтовых газет, фотография редактора фронтовой газеты Давида Ортенберга с К.Симоновым, кадры к/хроники – комдив Георгий Жуков среди офицеров, военные действия на Халкин-Голе, фронтовая газета со стихами К. Симонова, кадры к/хроники Великой Отечественной войны, Александр Фадеев и Илья Эренбург на фронте, их слушают бойцы; фото поэта Алексея Суркова; за кадром и в кадре К.Симонов читает стихотворение "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины".

Фрагмент документального фильма "Константин Симонов. Серия 1. Неправда, друг не умирает…"
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1984 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZqwgzJZwEVk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сержант Юрий Никулин и другие
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 апреля 2018
Верный сын сражающегося Донбасса
ЖЗЛ: Лагин Л.И. Старик Хоттабыч — старая советская сказка из детства
Поступью победителей
Мир коммунизма — дерзкий мир больших желаний и страстей
Новости Украины и Новороссии 23 января 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru