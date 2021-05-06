Константин Симонов – военный корреспондент (1984)
Константин Симонов – военный корреспондент
Народный артист СССР Михаил Ульянов рассказывает о творческой работе поэта и военного корреспондента Константина Симонова в период вооруженного конфликта на Халхин-Голе и в начале Великой Отечественной войны: кадры к/хроники: выпуск фронтовых газет, фотография редактора фронтовой газеты Давида Ортенберга с К.Симоновым, кадры к/хроники – комдив Георгий Жуков среди офицеров, военные действия на Халкин-Голе, фронтовая газета со стихами К. Симонова, кадры к/хроники Великой Отечественной войны, Александр Фадеев и Илья Эренбург на фронте, их слушают бойцы; фото поэта Алексея Суркова; за кадром и в кадре К.Симонов читает стихотворение "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины".
Фрагмент документального фильма "Константин Симонов. Серия 1. Неправда, друг не умирает…"
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1984 г.