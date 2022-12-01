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Константин Симонов. Документальный фильм. Серия 2. Все сделанное… (1984)

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“Мне думается, что, говоря правду о минувшей войне, я вкладываю какую-то свою, пусть крохотную долю в усилия человечества, чтобы Вторая мировая действительно была последней войной”, – утверждал Константин Симонов. Его лирическая поэзия, проза и драматургия занимают особое место в литературе ХХ века.

Военным корреспондентом Симонов прошел Великую Отечественную от первых до последних дней и одним из первым начал рассказывать правду о самых страшных днях войны. Его репортажей с фронта ждали в тылу, стихи читали на передовой между боями, записывали и переписывали у друзей.

В последние годы К.Симонов занимался документальным кино, перенес свой опыт на экран, рассказал о том, что не легло на страницы его книг. Послушаем рассказ самого писателя о пройденном и пережитом им, о людях, с которыми он встречался и дружил…

#ДокументальныйФильм
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Б. Панкин
Автор сценария – В. Трошкин
Режиссер – В. Трошкин
Оператор – Виктор Дурандин

#гостелерадиофонд #КонстантинСимонов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TbTR-d84sTo
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