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Константин Симонов. Документальный фильм (1984)

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"Мне думается, что, говоря правду о минувшей войне, я вкладываю какую-то свою, пусть крохотную долю в усилия человечества, чтобы Вторая мировая действительно была последней войной", – утверждал Константин Симонов. Его лирическая поэзия, проза и драматургия занимают особое место в литературе ХХ века.

Военным корреспондентом Симонов прошел Великую Отечественную от первых до последних дней и одним из первым начал рассказывать правду о самых страшных днях войны. Его репортажей с фронта ждали в тылу, стихи читали на передовой между боями, записывали и переписывали у друзей.

В последние годы Симонов занимался документальным кино, перенес свой опыт на экран, рассказал о том, что не легло на страницы его книг. Послушаем рассказ самого писателя о пройденном и пережитом им, о людях, с которыми он встречался и дружил…

00:00 – Серия 1. Неправда, друг не умирает…
55:30 – Серия 2. Все сделанное…

#ДокументальныйФильм
ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Б. Панкин
Автор сценария – В. Трошкин
Режиссер – В. Трошкин
Оператор – Виктор Дурандин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VYzTItS8OIA
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