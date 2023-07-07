Александр Трифонович Твардовский. Документальный фильм (1976)
О жизни и творчестве поэта и прозаика, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР Александра Твардовского рассказывают писатель Константин Симонов и народный артист СССР Михаил Ульянов.
#ДокументальныйФильм
Главная редакция литературно-драматических программ 1976
Автор сценария – Константин Симонов
Режиссер – Дмитрий Чуковский
Оператор – Марина Голдовская
#АлександрТвардовский #литература #поэзия
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