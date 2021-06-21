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Константин Симонов и Михаил Ульянов – воспоминания об Александре Твардовском (1976)

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Константин Симонов и Михаил Ульянов – воспоминания об Александре Твардовском
О жизни и творчестве поэта и прозаика Александра Твардовского рассказывают писатель Константин Симонов и н. а. СССР Михаил Ульянов.
Стихотворения "Я убит подо Ржевом", "На дне моей памяти…", отрывки из писем А.Твардовского звучат в исполнении М.Ульянова.
К.Симонов вспоминает о своих беседах с А.Твардовским. Фрагмент выступления А.Твардовского на ХХII съезде КПСС.

Фрагмент д/ф "Александр Трифонович Твардовский".
Главная редакция литературно-драматических программ, 1976 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PLvg6Y3L9Pc
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