Константин Симонов и Михаил Ульянов – воспоминания об Александре Твардовском (1976)
Константин Симонов и Михаил Ульянов – воспоминания об Александре Твардовском
О жизни и творчестве поэта и прозаика Александра Твардовского рассказывают писатель Константин Симонов и н. а. СССР Михаил Ульянов.
Стихотворения "Я убит подо Ржевом", "На дне моей памяти…", отрывки из писем А.Твардовского звучат в исполнении М.Ульянова.
К.Симонов вспоминает о своих беседах с А.Твардовским. Фрагмент выступления А.Твардовского на ХХII съезде КПСС.
Фрагмент д/ф "Александр Трифонович Твардовский".
Главная редакция литературно-драматических программ, 1976 г.