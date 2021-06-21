Поэзия Александра Твардовского (1972)
Поэзия Александра Твардовского
Год производства: 1972
Поэтическая композиция, построенная на стихах советского поэта Александра Трифоновича Твардовского в исполнении: народного артиста СССР Михаила Ульянова, народного артиста РСФСР Олега Ефремова, заслуженного артиста РСФСР Михаила Козакова, поэтов Константина Симонова и Ярослава Смелякова. Фрагмент из поэмы "За далью – даль" читает автор – Александр Твардовский.
Гл. ред литературно-драматических программ 1972
Режиссер – В. Черный
Оператор – Ю. Свинкин