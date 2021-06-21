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Поэзия Александра Твардовского (1972)

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Поэзия Александра Твардовского

Год производства: 1972

Поэтическая композиция, построенная на стихах советского поэта Александра Трифоновича Твардовского в исполнении: народного артиста СССР Михаила Ульянова, народного артиста РСФСР Олега Ефремова, заслуженного артиста РСФСР Михаила Козакова, поэтов Константина Симонова и Ярослава Смелякова. Фрагмент из поэмы "За далью – даль" читает автор – Александр Твардовский.

Гл. ред литературно-драматических программ 1972
Режиссер – В. Черный
Оператор – Ю. Свинкин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kx-xamUSIz4
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