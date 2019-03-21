Юрий Бондарев — Человек-легенда. Его книги можно найти в любой библиотеке, как в городе, так и на селе. Участник Великой Отечественной войны, сражавшийся с нацистами под Сталинградом, на Курской дуге, на Украине, в Польше, Чехословакии, он до сих пор в строю, продолжает заниматься творчеством и общественной деятельностью. Поистине народный писатель, воплотивший в себе высокую интеллигентность и простоту обыкновенного русского мужика.

15 марта день рождения Юрия Васильевича Бондарева (15.03.1924 — по настоящее время) — Героя Соцтруда, лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР, ученика Паустовского, писателя-классика, фронтовика, основоположника «лейтенантской прозы», автора многих пронзительных книг о Великой Отечественной войне. Писатель-фронтовик с высокой жизненной и гражданской позицией и по сей день ведёт большую просветительскую работу, живёт скромно и уединенно, как и подобает настоящему интеллектуалу. Юрий Васильевич много работает и очень редко публично выступает.



Юрий Бондарев — писатель на все времена

Печататься Юрий Бондарев начал в 1949 году. Первые рассказы выходили в журналах «Огонёк», «Смена» и «Октябрь». В 1951 году он окончил Литературный институт имени М.Горького. В том же году был принят в Союз писателей СССР. Первый сборник его рассказов — «На большой реке» — вышел в 1953 году.

Кадр из фильма «Батальоны просят огня», 1985 год

Первая фронтовая повесть «Батальоны просят огня» была опубликована в 1957 году.

Кадр из фильма «Тишина», 1963 год

Затем «Последние залпы» , «Тишина» и «Двое». Писатель стал всесоюзной знаменитостью, основоположником целого направления «лейтенантской прозы».

Кадр из фильма «Горячий снег», 1972 год

Вскоре появился и уже классический «Горячий снег», вышедший в 1970 году…

По словам Константина Симонова, «Батальоны просят огня» многому научили даже самых маститых писателей». «Все мы вышли из бондаревских «Батальонов…», – сказал известный писатель Василь Быков от имени всех писателей-фронтовиков.



Немецкий славист В. Казак повесть «Батальоны просят огня» прочитал как «первый вклад Бондарева в новую литературу о войне, основанную на «окопной правде» и направленную против псевдогероики, фальсификаций и официоза». Когда в журнале «Молодая гвардия» его попросили убрать острые моменты из повести «Батальоны просят огня», Юрий Бондарев подумал:

«Господи, но что ж я буду делать со своей совестью?»

Его офицерский вызов — это и вызов его открытой совести всем непротивленцем и капитулянтам. Даже когда он был в чём-то неправ, сдаваться Юрий Васильевич никогда не любил, не любит и до сих пор.

В семидесятые годы Юрий Бондарев, написав свои огненные страницы о войне, не пожелал оставаться хоть и прекрасным, но писателем минувшей истории. Он всегда в авангарде, не любит вести арьергардные бои. Вот и во времена застоя, он первым обратился к теме интеллигенции, определяющей многие позиции в обществе.

Последовала тетралогия « Берег», «Выбор», «Игра» и «Искушение». Наша сытая интеллигенция стала ерзать, писатель безжалостно вскрыл её болячки. Это уже был его новый бой.

Юрий Бондарев — писатель автобиографический. Это — не упрек и не достоинство. Автобиографическим был, к примеру, Михаил Булгаков. Это во многом проясняет его произведения, его эволюцию худож­ника, его отношение к жизни. Он — весь со своим поколением, исследует его столбовую дорогу и боковые тропки, его взлеты и его падения, его силу и его слабость. Не случайно одна из статей о его прозе называлась «Совесть по­коления… 1924 года рождения».

Романы «Выбор» «Игра», и даже «Берег» — уже были бондаревским предчувствием наступающей перестройки, предощущением кризиса общества. Жаль, эти романы не прочитала внимательно наша власть.

Боевой офицер Юрий Бондарев, как никто другой из писателей конца ХХ века чувствовал красоту и силу художественного слова. Он писал:

«Осмелюсь сказать, что древняя и всегда молодая изящная словесность, или художественная литература, — это форма познания жизни посредством слова, она передает нам изменчивую картину мира. А писатель по-прежнему остаётся строителем самого хрупкого и самого высокого храма в мире — человеческой души, и нет более важного смысла в литературе, чем совершенствование человека. Без этого всякое художество и все философские формулы бессмысленны». Заметки на полях. Фильмы по произведениям Юрия Бондарева В середине 1960-х годов началась большая и кропотливая работа над сценарием ныне всемирно известной киноэпопеи «Освобождение». Изучались глобальные и частные материалы Второй мировой войны, не только стратегические операции и полководческое искусство, но и характеры, психологические черты и черточки военачальников. Самым главным стали многочисленные личные встречи и доверительные беседы Бондарева с виднейшими полководцами Великой Отечественной войны, и среди них — с Жуковым и Коневым. «До сих пор себя казню, — говорил Ю.В. Бондарев, — что так мало расспросил Георгия Константиновича о 41-м годе, о котором по-настоящему ещё почти ничего не написано…». Помимо фильма «Освобождение» (1968), по произведениям Ю. Бондарева сняты кинокартины «Последние залпы» (1960, режиссер Л. Сааков), «49 дней» (1962, режиссер Г. Габай), «Тишина» (две экранизации: 1963, режиссер В. Басов; 1992, режиссер О. Воронцов), «Горячий снег» (1972, режиссер Г. Егиазаров), «Берег» (1984, режиссеры А. Алов и В. Наумов), «Батальоны просят огня» (1985, режиссеры В. Чеботарёв, А. Боголюбов), «Выбор» (1987, режиссер В. Наумов).

В девяностые годы Юрий Бондарев публикует «Непротивление» и «Бермудский треугольник».

Роман Юрия Бондарева «Непротивление» — это то, на наш взгляд, чего нам сегодня не хватает. Это — не астафьевская злость и ненависть к стране и народу, захва­тившая его целиком, по сути, тоже писательская реакция на тоталь­ное разрушение, на своё нынешнее одиночество и ненужность в этом враждебном мире. Это — не васильбыковский отказ от себя прежнего, отказ от свое­го офицерского вызова, по сути, перечеркивающий всю его преды­дущую жизнь в безуспешных попытках встроиться в идеологию раз­рушения. Это — роман русского сопротивления. Это — офицер­ский вызов Юрия Бондарева всей гнилой перестройке.

Как видим, до нынешних дней, писатель Юрий Васильевич Бондарев на своём боевом посту, не боится полемики, и смело бросает свой офицерский вызов. И сейчас, в свои теперешние 95 лет он остаётся центром свободной вольной русской литературы. Да, он уже не живёт романами, живёт «мгновениями», но такие иные его «мгновения» весят тяжелее многих нынешних романов.

Но помимо его произведений важны и поучительны его мысли и высказывания в разные годы на различные аспекты нашей действительности.

Размышления писателя на разные темы

Ниже мы собрали подборку высказываний Юрия Бондарева разных лет, в том числе о смысле жизни, искусстве, литературе, чувстве Родины.

О том, как стал писателем

«Задумываться о литературной профессии начал ещё в школе. На войне относился к событиям, встречам, разговорам с «задней мыслью» — вдруг пригодится? Что-то мерцало в сознании… Первые рассказы стал сочинять, вернувшись с фронта. Поступая в Литинститут, показал секретарю приёмной комиссии несколько стихов. Очень умная девица попалась: прочитала, сложила листочки пополам, порвала и бросила в корзину. Сказала: «Юра, забудьте про это!» К счастью, на рассказы обратил внимание Паустовский, зачислил на свой семинар — без экзаменов. Константин Георгиевич занимал в нашей литературе уникальное место. Выделялся стилистикой, выбором героев, внимательной мягкостью к

человеку. Во всех жанрах — и романах, и статьях — проявлял себя интеллектуалом высшей пробы. Паустовский всю жизнь помогал мне советами» (2014 год).

О том, что значит слово «литература»

«Это наука, исследующая человека и мир. Работа над словом, поиски сюжета, конфликтов — суть познание, а не художественное упражнение. Автор познаёт и воспитывает себя, а затем — читателей. Литературы не существовало бы без памяти и воображения — память хранит историю, воображение дарит фактам художественную ипостась. Сравнивать писательский труд с фотографированием — преступление. Даже талантливый очеркист, не описывающий мир с внешней стороны, а что-то проясняющий в человеке, даёт много пищи для ума и сильно воздействует на читателя». ( 2014 год).

О политической и экономической ситуации в России последних десятилетий

«Разборный 2013 год, точнее, отвратительное время расчленения писательского имущества, и октябрь расстрельного 93-го разъединил интеллигенцию, ясно выказав лица противостоящих сторон, строй их мыслей, веру и неверие в аксиомную силу справедливости. Но, несмотря на разномыслие конфликтующих сторон, страстно хотелось бы убедиться, что творческий человек не двоичен в позиции моральных правил, что литература не мания grandiosa, не клиника самолюбий, зависти и вражды и не суета сует. Нет, пожалуй, надобности напоминать имена известных боевитых «интеллектуалов», чрезвычайно неприятно выглядевших то ли озлобленными пророками, сверх меры громкоголосыми в непрерывном возбуждении от эпидемии корыстолюбия, то ли похожих на изваянные из гипса скульптурные фигуры в цезарском наряде после завоёванной потом, кровью и страданиями долгожданной свободы. Свобода эта оказалась разнозначна и без края многозначна в безнравственных заявлениях, опрокидывая в ямы клеветы и оговора величайшую державу, её прошлое, причём разбивая лоб в пресмыкании перед пахнущим материальной выгодой настоящим. ( 2014 год).

Пророческое выступление Юрия Бондарева на ХIХ конференции КПСС 29 июня 1988 года против гибельного курса пресловутых горбачёвских реформ

«Нам нет смысла разрушать старый мир до основания, нам не нужно вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая поле своим потом, нам не надо при могучей помощи современных бульдозеров разрушать фундамент ещё непостроенного дворца, забыв о главной цели — о перепланировке этажей.



Нам нет нужды строить библейскую Вавилонскую башню для того, чтобы разрушить её или, вернее, увидеть её в саморазрушении, как несостоявшееся братство не понявших друг друга людей. Нам не нужно, чтобы мы, разрушая своё прошлое, тем самым добивали бы своё будущее.



Мы против того, чтобы наш разум стал подвалом сознания, а сомнения — страстью. Человеку противопоказано быть подопытным кроликом, смиренно лежащим под лабораторным скальпелем истории. Мы, начав перестройку, хотим, чтобы нам открылась ещё непознанная прелесть природы, всего мира, событий, вещей, и хотим спасти народную культуру любой нации от несправедливого суда.



Мы против того, чтобы наше общество стало толпой одиноких людей, добровольным узником коммерческой потребительской ловушки, обещающей роскошную жизнь чужой всепроникающей рекламой. Мы слишком хорошо знаем, что вкус этой единственной неповторимой жизни солон и горьковат, потому что с детства большинство людей цивилизации приучены к сладкому…». [ 1 ]

О том, как после развала СССР развращают народ

«После того как людьми власть имущими были произнесены сакраментальные слова: плюрализм, демократический либерализм и т.п., настежь распахнулись ворота перед нашими СМИ. И высокое понятие о свободе превратили в непристойную вседозволенность. Слово «любовь» — одно из священных, божественных состояний, которое получило человечество и в которое вложило чистейший, душевный и физический смысл, заменили ветреным и вульгарным — «секс».



Распущенность сейчас безгранично господствует и на телевидении, и в театре, литературе. Сколько убийств, тошнотных извращений, аномалий мы видим по телевизору! Идёт растление наших детей, беззастенчивое развращение нашего когда-то очень чистого народа. Мои ровесники, вернувшиеся после войны, пройдя всё, круги ада, сквозь кровь, пот, потери и нелёгкие победы, боялись поцеловать девушку.



А ребята-то были смелые, сильные, здоровые, обстрелянные, насквозь пропитанные порохом, не раз встречавшиеся со смертью. Таких сейчас нет.



Наше поколение вымерло, остались единицы, к горькому сожалению, оно, наше поколение, вместе с народом принесло на своих плечах общечеловеческую победу и спасло мир. Но человечество не всегда бывает благодарно.

Литература советских времён была в общем искренней литературой. И она воспитала тех ребят, которые в 17 лет пошли на войну, не посрамив землю русскую и любовь к матерям и отцам своим. Нет, мы не были святыми, но в те годы сумели воздействовать на нас большим патриотическим чувством. Мы в атаку с лозунгами не ходили. Мы ходили с несколькими крутыми, непечатными словами.



Мы не были нашпигованы лозунговым официозом, но были патриотами без пышных определений. Сегодня патриотизм пытаются усиленно скомпрометировать и почти уже скомпрометировали: иные патриоты оказались замешаны в не очень красивых делах, связанных с шуршанием бумажек в руках; эти патриоты с одной стороны баррикад скачком зайца переметнулись на другую.

Слишком невыносимо испортился вкус читателей и, в первую очередь, язык «новой русской» словесности. «Лавина» книг, далёких от серьёзной литературы, обморочно обрушилась на читателя. Можно ли было это остановить? Можно.

Надо было ввести умную цензуру. Не надо её бояться. У меня не было напечатано ни одного романа без глаза цензуры. Ночами мы сидели с цензорами, пили кофе, курили и спорили. Я отделывался двумя, тремя фразами, несколькими словами, оставляя тот же смысл. Сейчас же всё печатается». (2006 год)

О том, что богатство — это моральное ограбление

«Нашему обществу мешает болезнь, которая возникла из-за воздействия чуждого слова на наш народ. Я бы назвал эту болезнь манией богатства. Когда мне кто-нибудь говорит: «Хочу быть миллионером!» — я спрашиваю: «Как?» Ведь всякое богатство, как говорили философы, есть ограбление. Богатыми становятся благодаря тому, что беднеют другие. Деньги нужны в той мере, в которой они могут обеспечить жизнь человека. Но сегодня желание приобрести деньги переросло в страсть.



Это очень горько, потому что деньги изменяют, портят людей. Когда у малокультурного человека вдруг появляется куча денег, он не знает, что с ними делать. А если догадывается, как быстро обогатиться, то это всегда приводит к антиморальному, бесчеловечности.

Вот все думают, что только экономика спасёт нас. Нет. Это непростительное заблуждение. Спасёт культура. Слово. Книги. Журналы. Газеты. Телевидение. Радио. Однако сегодня культура опустилась на опасный низкий уровень. В ней, культуре, много шипов, и особенно болезненно они впиваются, когда спускаешься по её лестнице вниз на животе». ( 2006 год).

Об «Архипелаге Гулаг» Солженицына

«Не могу пройти мимо некоторых обобщений, которые на разных страницах делает Солженицын по поводу русского народа.

Откуда этот антиславянизм? Право, ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы немецкого плана «Ост». Великий титан Достоевский прошёл не через семь, а через девять кругов ада, видел и ничтожное, и великое, испытал всё, что даже немыслимо испытать человеку (ожидание смертной казни, ссылка, каторжные работы, падение личности), но ни в одном произведении не доходил до национального нигилизма.



Наоборот, он любил человека и отрицал в нём плохое, и утверждал доброе, как и большинство великих писателей мировой литературы, исследуя характер своей нации. Достоевский находился в мучительных поисках бога в себе и вне себя.

Чувство злой неприязни, как будто он сводит счёты с целой нацией, обидевшей его, клокочет в Солженицыне, словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в беспринципности, косности, приплюсовывая к ней стремление к лёгкой жизни и к власти, и как бы в восторге самоуничижения с неистовством рвёт на себе рубаху, крича, что сам мог бы стать палачом. Вызывает также, мягко выражаясь, изумление его злой упрек Ивану Бунину только за то, что этот крупнейший писатель ХХ века остался до самой смерти русским и в эмиграции.

Солженицын, несмотря на свой серьёзный возраст и опыт, не знает «до дна» русского характера и не знает характера «свободы» на Западе, с которым так часто сравнивает российскую жизнь…».(2006 год)

В своё время Юрий Бондарев вышел из редакционной коллегии журнала «Наш современник» в знак протеста против того, что в журнале был опубликован роман Александра Солженицына «Октябрь Шестнадцатого».

О развале сельского хозяйства

На начало 1941 года поголовье коров в СССР составляло 28 миллионов. К 1945 году осталось 22 миллиона. Значит, немцы уничтожили 6 миллионов бурёнок. По сравнению с 1991 годом, поголовье коров в коллективных хозяйствах с 16 миллионов сократилось до 4 миллионов. То есть, в четыре раза!



У частников их даже больше — 5 миллионов ( по состоянию на 2009 год). Выходит, сами себе — враги? Неужели в Кремле не понимают, что без деревни России не выжить? Подумать страшно: 40 миллионов гектаров пашни в запустении, зарастают берёзками и кустарником! Кому их корчевать? Это потребует огромных вложений. Зачем вообще затеяли всю эту вакханалию с куплей-продажей земли? Забыл вкус настоящей деревенской картошки!



Боже мой, до чего ж докатились! А что ж в правительстве морочат голову с нацпроектом «Развитие АПК»? Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Тверь, Пермь, Томск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, другие крупные города — на 70-80% зависимы от импорта продовольствия. Такое немыслимо ни в США, ни в Китае, ни во Франции, ни в Германии, где сельское хозяйство на высоте. Действительно, столь невежественного отношения к земле, как в России, я не видел нигде, Болит душа за нашу деревню, крестьян». (2009 год).

О состоянии нынешней литературы

Ему присылают книги, просят отзывы. Но, по его мнению, ярких романов, повестей, рассказов встречается мало. Всё как-то пресно.

«Перечитываю классику и открываю для себя много нового. На днях вернулся к письмам Антона Павловича Чехова: какой был великий талант! Или дневники Ивана Сергеевича Тургенева: необычайное чтение! Потрясающие откровения у Льва Николаевича Толстого. Люблю Аксакова, Бунина, Шишкова, Чапыгина… Колоссальное впечатление произвёл на меня роман «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова. Хотелось бы перечитать Плутарха, Сенеку, Сервантеса, Джека Лондона, Свифта, Дефо.

Раньше писатели жаловались: мол, задавила цензура, «нетленные» рукописи пылятся в столах. В то же время вышли весьма жёсткие романы «Касьян остудный» Ивана Акулова, «Драчуны» Михаила Алексеева, «Судьба» Петра Проскурина, «Тени исчезают в полдень» Анатолия Иванова и другие серьёзные произведения. Ныне, казалось бы, полная свобода: вытаскивай «шедевры», пиши что хочешь. А где сильные книги?

Графоманов тьма! Кроме себя, никого не читают. Карманы набиты деньгами — только плати, и любую муру напечатают. К сожалению, государство совершенно безразлично к духовному состоянию общества. Что касается моих отношений с цензурой, то они были сложными. Радовался, когда удавалось договориться, прийти к обоюдному согласию. Но вот что настораживало: после выхода книг — в частности, повести «Батальоны просят огня» — вдруг обрушивалась яростная критика! Дескать, слишком обострено, так на войне не бывало.



Особенно разносили вещи, в которых шла речь о потерях. Потом прошло время, и те же критики стали писать об этих книгах совершенно противоположное. Тогда я понял простую истину: если один и тот же роман подвергается и хвале, и хуле, значит, надо верить только самому себе.

По большому счёту, мои книги — это дань памяти тем солдатам, которые погибли за Отечество и свободу. Жаль, что эти высокие понятия истрепали донельзя. Поражает, с какой легкостью ряд деятелей культуры отказались от прежних идеалов, взявшись проповедовать низменное, отвратное, пагубное. Видимо, на то были веские причины: и личного характера, и внешнего. Не хочется даже говорить о мерзостях! Это — как болезнь». ( 2009 год ).

О роли культуры в жизни общества

«Ненависть и злоба — плохие советчики. Война разделяет людей. В конце концов побеждает разум. Ничто так не сближает народы, как культура. Высший идеал — сама жизнь. Вся русская классика пронизана мыслями о любви и добре. Откуда эти ростки? Прежде всего от воспитания в семье. Часто вспоминаю своих покойных родителей. Они делали всё, чтобы мы росли честными и совестливыми.



Отец учил мужественности и стойкости, с мамой связаны сердечность и нежность. Так было и в других семьях. Тем и славилась Россия. Мы воевали с мыслью, что за нами стояла Родина. К сожалению, нравственность сильно пошатнулась. Ныне приоритет отдаётся не духу, а низменным страстишкам. Увы, оказывается, весь народ можно обмануть разглагольствованиями о свободе и демократии». (2014 год) «Иной раз задумываюсь: почему у нас за последние двадцать лет не возникло ни одного писателя, о романе которого заговорила бы вся Россия? Или актеров уровня Бабочкина, Ильинского, Царева… Раньше народ жил скромнее, но все двери в искусство были открыты настежь. Теперь на них пудовые замки. Без денег никуда не суйся! Отсюда — бездуховность, пошлость, цинизм. Появились какие-то мнимые «звёзды», раскрученные до небес телевидением и радио.



На самом деле — это пустышки. Смотрит на таких мужик и думает: «Выходит, пахать землю и сеять хлеб — последнее дело?» Крестьян обобрали до нитки. Земля в руках олигархов, которым совершенно безразлична судьба русской деревни. Горько от всего этого… ». (2008 год)

О русском народе и почему русских не любят

«Почему русских нигде не любят? Этот вопрос мы обсуждали ещё с покойным отцом. Главное — зависть. Огромная страна. Несметные природные богатства. Православная вера. Великая культура. Русские выиграли не одну войну, первыми полетели в космос.



А какие у нас красивые женщины! Неслучайно нашими писателями создано столько чистых и возвышенных женских образов. Так же, как и в живописи, музыке. Но нельзя умалчивать и о тёмных сторонах русской жизни: рознях князей, предательствах бояр, дворцовых заговорах, крепостном праве, произволе помещиков, повальном пьянстве, гражданской войне, государственном перевороте 1991 года, расстреле Верховного Совета… Есть над чем задуматься…

Почитайте повести Ивана Алексеевича Бунина: «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева». Там много любопытных мыслей о русском народе, обычаях, нравах. Отнюдь не лестных. Но Бунин был и остался самым русским из всех русских писателей. Он искренне любил Россию и тосковал о ней на чужбине…» ( 2012 год).

Об интеллигенции

«Порядочный человек ныне редкость. Где они, истинные интеллигенты? Кто проявил себя, как патриот? Большинство предпочитают держаться в тени, помалкивать. Приспособленцы были всегда, но чтобы так заискивать перед высокими чиновниками, как это делают некоторые знаменитости из числа ученых, артистов, художников, музыкантов, писателей — тут надо обладать особым «даром» продажничества.



От жизни, действительности ведь никуда не скроешься. Народ живёт плохо: низкие пенсии, безработица, дороговизна. Нельзя молчать. Давненько не читал романов типа «Дни Турбиных» Михаила Булгакова. А хотелось бы. Увы, всё — мелкотемье…». (2012 год ).

Бондаревские уроки для истинного гражданина нашей Родины

Их немного, этих уроков, но удивительным образом проросли в душах большинства жителей нашей многонациональной страны и остаются с нами по сию пору.

Урок 1. Я русский и моя Родина — моя мать.

Россия не «эта страна», она не «территория», где рвут себе маржу эффективные менеджеры — Иваны-не-помнящие родства. Если матери угрожают — её сыны берутся за оружие. Так просто, буднично ушло на войну за достоинство своей матери-Родины бондаревское поколение лейтенантов. С такой мыслью уходили служить и другое поколение — у нас был Афган. Каждый стоял там, где прикажет Родина.

Урок 2. О любви к врагу.

Немцы сделали много зла России. Никто их сюда в 41-м не приглашал — явились самозваными, с оружием. Та война была страшной. Но Юрий Бондарев оставил нам урок уважения к врагу — урок русского сожаления и любви, как и бондаревская история о любви русского лейтенанта Никитина и немецкой девушки Эммы. Та война убивала миллионами и калечила поколениями…Юрий Бондарев, пропустивший всё это зверство и всю эту любовь как ремень портупеи под свой погон русского офицера, лечил изломанное. Своим творчеством Бондарев спасал наше человеческое…

Урок 3. О чести.

Здесь совсем лаконично:



Во времена странного и шумного триумфа первого президента СССР М.С. Горбачёва с его идеей перестройки Юрий Бондарев сказал (это было на I съезде народных депутатов СССР в 1989 году): «Перестройка — это самолёт, который взлетел и не знает, где сядет»…тогда вокруг много судачили и пытались высмеять писателя…что получилось, в каком месте и у кого из нас обнаружилась совесть, и кто был в чём неточен, нам теперь понятно без комментариев.



В 1994 году Юрий Бондарев отказался принять награду — орден Дружбы народов — из рук президента РФ Бориса Ельцина…



После развала СССР, оставаясь преданным коммунистом, Юрий Васильевич Бондарев никак не напрашивался Отечеству Российскому в штатные пророки, в отличие от некоторых (например, Солженицын).

Но, как известно — свято место не бывает пусто, и объявилось известное количество желающих на московских и региональных паркетах за Родину постоять — шпалеры литературных, телевизионных, интернетовских печальников-патриотов проследовали перед нашими глазами и душами. Пожелаем им всего доброго.

Но не оставим памятью тех, кто, как Юрий Васильевич Бондарев стоял за Россию и твёрдой рукой, и чистым словом.

Заключение

Стоит отметить, что Юрий Бондарев достаточно жёстко оценивает современную российскую действительность. По его словам, мы живём в безвременье, время без больших идей, без нравственности и естественной доброты, без защитительной стыдливости и скромности.

«Наша свобода — это свобода плевка в своё прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, чистое…».

Но при этом писатель не теряет веры в будущее России, он убеждён в том, что даже в очень страшной трагедии есть место надежде.

В 1994 году писатель отказался принимать из рук Бориса Ельцина орден «Дружбы народов». Свою позицию он выразил в телеграмме на имя первого президента России, в которой указал:

«Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

Спустя десятилетия офицерский вызов сделал его негласным центром антиперестроечного сопротивления. И тут стоит в очередной раз вспомнить знаменитый бондаревский отказ от получения ордена из рук кровавого режима, расстрелявшего из танков свой собственный парламент.



Что двигало им в те минуты? Что заставляло благополучного, может быть даже слегка пресыщенного властью и премиями литературного генерала идти наперекор правящему режиму? Быть бы ему поуступчивее, выбрать путь непротивления, не оказался бы сегодня в таком одиночестве… Но он выбрал другой путь, путь настоящего Человека и Гражданина своей Родины.

Послесловие

Непостижимо: о существовании великого русского писателя-фронтовика власти вроде как забыли! Живёт себе тихонько в уединении и пускай, мол, молча доживает век. Уж очень Бондарев неудобен: говорит жгучую правду, неподкупен. Липовые звезды меркнут перед талантом классика мировой литературы. Рядом-то некого поставить.



Его книги переведены на 85 языков. На Западе прекрасно понимают, какой это мощный писатель. Но в шорт-листы Нобелевского комитета, отбирающего очередных лауреатов на премию в области литературы, фамилию Бондарева никогда не вносили. И вряд ли внесут.

Но не это печалит. Россия перестала быть читающей страной. Социологические опросы показывают: 95 процентов старшеклассников не способны воспринимать художественные тексты. Школа сегодня обладает достаточной автономией, чтобы вносить изменения в школьную программу, что и можно сделать, обладая политической волей.



В войну Сталин вернул народу великих полководцев Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Багратиона, учредив ордена их имени.



Придёт время, вернутся к читателям и великие книги Юрия Бондарева, очищающие души, несущие добро и свет.

ИАЦ



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