Сержант Юрий Никулин и другие

Юлия Друнина, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зелёная, Юрий Никулин, Юрий Озеров… Трудно представить, особенно тем, кто помоложе, что эти прославленные мастера – фронтовики. Министерство обороны в канун 75-й годовщины Победы обнародовало материалы из фондов Центрального архива военного ведомства об известных деятелях культуры и искусства. Среди них – видные советские литераторы, в том числе Константин Симонов, бывший главный редактор нашей газеты (1950–1953).

В наградном листе на подполковника Константина Михайловича Симонова значится: «Как корреспондент «Красной Звезды» тов. Симонов во время Отечественной войны побывал на всех фронтах и своими очерками, рассказами, корреспонденцией и стихами помогал делу нашей победы над врагом… Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени».

Отличился на полях сражений писатель и поэт Эдуард Асадов, ушедший на фронт добровольцем. После войны он писал о себе: «…воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен. Потом – госпиталь. Стихи между опера­циями…»

В наградном листе на гвардии лейтенанта Асадова отмечено, что он выполнял задачу, несмотря на тяжёлые ранения и огонь противника, за что был удостоен ордена Красной Звезды. После войны поэт, потерявший на фронте зрение, создал немало стихотворений, которые полюбились народу за простоту, лиризм и искренность.

А вот наградной лист и учётная карточка на старшину Друнину Юлию Владимировну, санинструктора 1038-го артиллерийского полка. В 1941-м ей было только семнадцать, но она ушла на фронт. Как санинструктор 1038-го самоходного артиллерийского полка старшина Друнина в октябре 1944 года была представлена к награждению орденом Красной Звезды. Постоянно находилась в боевых порядках части, оказывала помощь раненым. За время боёв много раз, рискуя жизнью, отбивала контратаки пехоты противника. Многие стихи Друниной стали классикой военной поэзии.

Владимир Этуш тоже ушёл на фронт добровольцем, был направлен на курсы переводчиков и в ноябре 1941-го принял военную присягу. Сражался на Западном и Южном фронтах, был тяжело ранен. В наградном листе на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы В. Этуша записано: «…бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемёт». Владимир Абрамович удостоен многих орденов и медалей, в числе которых орден Красной Звезды.

Иннокентий Смоктуновский был дважды награждён медалью «За отвагу». В одном из опубликованных документов читаем: «Наградить… командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктуновича (настоящая фамилия знаменитого актёра. – Ред.) Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населённого пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов».

А вот строки из документов, в которых отмечается другой всенародный любимец – командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона старший сержант Юрий Владимирович Никулин. В мае 1945-го он был представлен к ордену Славы III степени. «При обеспечении наступающих частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществляя разведку целей и корректуру огня батареи», – написано в наградном документе. Мог ли он тогда подумать, что станет знаменитым клоуном, сыграет в лучших советских кинокомедиях? «Военные» роли (например, в фильмах «Двадцать дней без войны», «Они сражались за родину») созданы Никулиным особенно проникновенно. И во многом – благодаря фронтовому опыту.

Басов Владимир Павлович – замечательный советский кинорежиссёр, сыгравший немало ярких ролей. В его фильмографии одна из главных картин о Великой Отечественной войне нашего кино – «Щит и меч». В автобиографии капитан Басов писал: «25 июля 1941 года добровольно вступил в ряды РККА… Участник Великой Отечественной войны. Имею награды Родины…» Очень скупо, как и у многих других.

А вот о чём говорят опубликованные впервые документы. В мае 1943-го лейтенант интендантской службы Басов был представлен к медали «За боевые заслуги». В наградном листе записано: «…инициатор, организатор и руководитель художественной самодеятельности бригады. За год существования коллектив художественной самодеятельности при участии и под руководством лейтенанта Басова дал 150 концертов, из них 130 в ротах и батареях, в блиндажах, непосредственно на переднем крае…» В боевой характеристике на помощника начальника оперативного отделения 28-й артиллерийской дивизии прорыва капитана Басова значится: «…работая на должности помощника начальника оперативного отделения дивизии, показал себя тактически грамотным, хорошо знающим артиллерийско-стрелковое и штабное дело… Вполне может быть использован на должности командира дивизиона».

Ещё одна судьба – ещё одного актера потрясающего диапазона, глубины, достоверности. Перед нами наградной лист на сержанта Папанова Анатолия Дмитриевича, заместителя командира взвода 990-го стрелкового полка. В период боёв в сентябре 1941 года сержант Папанов был контужен, а в марте 1942-го тяжело ранен в ногу с последующей частичной ампутацией. За участие в Великой Отечественной войне и полученные контузию и ранение Анатолий Дмитриевич был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. В 1966-м за роль генерала Серпилина в военной драме «Живые и мёртвые» по одноимённому роману Константина Симонова Папанов был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Роли Рины Зелёной (Екатерины Васильевны Зелёной), как правило эпизодические, всегда встречались народной любовью. В составе концертных бригад Екатерина Васильевна много раз выезжала на передовую. В наградном листе указано: «Находясь на 4-м Украинском фронте, т. Зелёная вместе с боевыми частями прошла через Карпаты <…> своим мастерским исполнением воодушевляла воинов фронта на ратные подвиги во славу нашей Родины. Достойна правительственной награды ордена Красной Звезды».

Для многих станет неожиданностью то, что рассказывается в опубликованных материалах на сайте военного ведомства о Леониде Иовиче Гайдае – культовом советском режиссёре-комедиографе. Он служил в разведке. 14 декабря 1942 года в боях за деревню Енкино Гайдай забросал гранатами огневую точку противника, самолично уничтожил трёх немцев, вместе с другими товарищами участвовал в захвате пленных, за что награждён медалью «За боевые заслуги».

А Григорий Наумович Чухрай, создатель вошедших в киноклассику фильмов «Баллада о солдате» и «Чистое небо», воевал в составе воздушно-десантных частей и был трижды ранен. В служебной характеристике на командира разведвзвода роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии лейтенанта Чухрая говорится: «Участвуя в десантной операции на правом берегу Днепра вместе с организованной им группой, дважды переходил переднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению регулярных частей Красной Армии и проявляя при этом образцы мужества и гвардейской доблести. За проявленную храбрость и умелое руководство действиями десантников представлен к правительственной награде».

Вклад в Великую Победу внёс и всемирно известный скульптор, автор монументального ансамбля на Мамаевом кургане, памятника Воину-освободителю в Берлине Евгений Викторович Вучетич. Осенью 1941-го он добровольцем вступил в ряды народного ополчения Москвы. Командовал взводом 5-й стрелковой дивизии народного ополчения им. Фрунзе. В опубликованной учётной карточке указано множество наград: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Ленина, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и другие.

Вот ещё имя: Весник Евгений Яковлевич. Он известен как блистательный актёр, автор 20 книг, сценариев для радио и телевидения. В 1942-м Евгений Весник окончил артиллерийское училище в звании младшего лейтенанта, ушёл на фронт, был командиром огневого взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады, адъютантом командира 5-й гвардейской гаубичной артиллерийской Севастопольской краснознамённой бригады. Участник штурма Кёнигсберга, награждён боевыми орденами и медалями.

В историю советского кино майор Озеров Юрий Николаевич вошёл как режиссёр и сценарист таких монументальных эпопей, как «Освобождение» (1970–1972), «Солдаты свободы» (1977), «Битва за Москву» (1985), «Сталинград» (1989). В годы войны после окончания ускоренных курсов Военной академии им. Фрунзе Юрий Озеров служил в должности помощника начальника оперативного отдела штаба 18-й армии 1-го Украинского фронта, потом – 50-й армии 2-го Белорусского фронта. В наградном листе на представление к ордену Красного Знамени записано: «…в период наступательной операции войск армии в Восточной Пруссии и в боях за Кёнигсберг, почти беспрерывно находясь в оперативной группе командующего армией, выполнял различные задания командарма непосредственно в войсках первой линии. Находился на передовых наблюдательных пунктах командарма и обеспечивал командование чёткой информацией».

Скупые строки из военных документов, но сколько стоит за этим!..

Использованы материалы проекта «Прошедшие огонь войны, вы свой талант дарили людям»,

предоставленные Департаментом печати и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/serzhant-jurij-nikulin-i-drugie-116581