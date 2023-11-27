Дмитрий Перетолчин, Алексей Орлов.Те, кто меняет историю, меняет и наше понимание этого мира и наше мировоззрение. А следовательно, сейчас да и всегда настоящее народа зависит от того, как смотрят на этот народ те, кто находится у руководства. Это ведь они принимают решение – сколько ресурсов выделить на те, или иные проекты, в том числе и социальные.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Для успеха социальных проектов необходим ресурс – финансовый, человеческий, организационный. Без ресурса такие проекты обречены и сводятся к "кухонным разговорам".

2. В советское время серьезно изучались "парапсихологические" явления, экстрасенсорика. Это не было чем-то маргинальным. Например, такие люди привлекались к космическим программам.

3. Произошла подмена: вместо изучения необычных явлений – их дискредитация и высмеивание (типа Кашпировского). Это привело к закрытию всей темы.

4. Идет целенаправленное конструирование ложной картины мира, искажение истории. Это делается через СМИ, научные публикации. Например, вброс идеи об "акамовой бритве", хотя это выдумка.

5. Человек должен "добровольно принять рабство". Его долго "варят", пока он сам не согласится со всем. Это один из приемов манипуляции.

6. Необходимо распространять правильную информацию, противодействовать этой "варке". Чем больше людей будут информированы и осознаны, тем лучше.

Вывод: в беседе поднимаются серьезные вопросы о скрытом влиянии и манипуляциях, которым подвержен современный человек. Предлагается противодействовать этому распространением правильной информации и повышением осознанности людей.