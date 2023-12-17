В ходе недавнего освобождения Марьинки (флаг России поднят над городом 10 декабря, зачистка завершена 12 декабря) найдено последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных.

Обращение Роман Рудаков – уроженец Батайска Ростовской области 26.12.2001 г.р. – написал маркером на белом силикатном кирпиче в подвале одного из разрушенных домов.

Рядом обнаружено девять тел наших бойцов. По предварительным данным, штурмовая группа 103-го мотострелкового Краснознамённого полка 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, входящей в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, попала в засаду и была окружена. Связь была потеряна и ребята погибли, сражаясь до последнего патрона.

Информация об этом разлетелась вечером 16 декабря.

"К сожалению, это война, и на войне люди погибают. Но умереть можно нелепо, а можно достойно, так, что даже после смерти ты останешься в памяти своего народа. Так, во время боёв за Марьинку одна из штурмовых групп попала в засаду к украинцам, и наши бойцы, проявив многовековой архетип русских, дрались до последнего патрона. Один из них перед смертью на камне написал послание: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Видя такие послания, мы тут же вспомним защитников Брестской крепости, где красноармейцы перед принятием смерти в бою также оставляли разные сообщения. И, что примечательно, главное, о чём думал русский воин Роман — это его семья", – подчеркнул военный историк Кирилл Фёдоров.

"Короткое письмо бойца так всех потрясло, что замполит приказал достать из стены кирпич, на котором оно было записано. Командир полка решил сделать памятный знак с этим камнем. Он будет храниться в штабе, рядом со знаменем части", – сообщает "Русская весна".

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов: "Останки русских воинов будут направлены на ДНК-экспертизу. Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения".

"Своим посланием Роман Рудаков повторил подвиги красноармейцев Великой Отечественной войны, которые, не желая сдаваться в плен, оставляли послание потомкам. Самой известной из них является надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Она была выцарапана штыком 20 июля 1941 года в руинах казармы Брестской крепости бойцом 132-го отдельного батальона войск НКВД Фёдором Рябовым", – напомнил журналист "Российской газеты" Николай Грищенко.

Редакция "Блокнота" выразила надежду, что последняя воля героя будет исполнена и его родные не останутся наедине со своим горем. Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян: "Позаботимся и о маме, и о сестре, и о брате. Спи спокойно, боец. Спасибо тебе за твой дух. А рано или поздно мы все уснём. И потом все проснёмся".

Издание Readovka: "Нам удалось связаться с матерью погибшего солдата, чьи последние мысли были о семье. Ольга рассказывает, что его мобилизовали спустя несколько месяцев после срочной службы — Рома бегать не стал и вновь отправился служить в родную 150-ю дивизию. Герой, оставивший душераздирающую надпись «Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» на кирпиче разрушенного дома в Марьинке, всю жизнь прожил в Батайске, окончил среднюю школу, а после учился на автослесаря в ростовском колледже. Мама Романа и его одноклассники характеризировали его как спокойного и тихого мальчика, который не любил ввязываться в какие-то переделки. Рома был домашним парнем, не скандалил и любил спорт — физкультура была важной частью его жизни. В июле этого года он перестал выходить на связь. В военкомате его матери говорили, что пропал без вести, а совсем недавно после окончательной зачистки города к ней на работу пришли с просьбой сдать тест ДНК — для опознания тела. За скрытностью и тихой жизнью батайского парня скрывался стальной характер. Он оказался по-настоящему героем, по которому многие прольют слезы. Редакция будет следить за историей Ольги, матери героя".

"Надо Родину защищать… Либо они, либо мы". Сюжет канала "Первый Ростовский" с ещё живым двадцатилетним Романом Рудаковым (сентябрь 2022-го):

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВСЕМ ПАВШИМ РУССКИМ ВОИНАМ!