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События: Погиб, но не сдался: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»

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В ходе недавнего освобождения Марьинки (флаг России поднят над городом 10 декабря, зачистка завершена 12 декабря) найдено последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных.

Обращение Роман Рудаков – уроженец Батайска Ростовской области 26.12.2001 г.р. – написал маркером на белом силикатном кирпиче в подвале одного из разрушенных домов.

Рядом обнаружено девять тел наших бойцов. По предварительным данным, штурмовая группа 103-го мотострелкового Краснознамённого полка 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, входящей в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, попала в засаду и была окружена. Связь была потеряна и ребята погибли, сражаясь до последнего патрона.

Информация об этом разлетелась вечером 16 декабря.

"К сожалению, это война, и на войне люди погибают. Но умереть можно нелепо, а можно достойно, так, что даже после смерти ты останешься в памяти своего народа. Так, во время боёв за Марьинку одна из штурмовых групп попала в засаду к украинцам, и наши бойцы, проявив многовековой архетип русских, дрались до последнего патрона. Один из них перед смертью на камне написал послание: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Видя такие послания, мы тут же вспомним защитников Брестской крепости, где красноармейцы перед принятием смерти в бою также оставляли разные сообщения. И, что примечательно, главное, о чём думал русский воин Роман — это его семья", – подчеркнул военный историк Кирилл Фёдоров.

"Короткое письмо бойца так всех потрясло, что замполит приказал достать из стены кирпич, на котором оно было записано. Командир полка решил сделать памятный знак с этим камнем. Он будет храниться в штабе, рядом со знаменем части", – сообщает "Русская весна".

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов: "Останки русских воинов будут направлены на ДНК-экспертизу. Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения".

"Своим посланием Роман Рудаков повторил подвиги красноармейцев Великой Отечественной войны, которые, не желая сдаваться в плен, оставляли послание потомкам. Самой известной из них является надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Она была выцарапана штыком 20 июля 1941 года в руинах казармы Брестской крепости бойцом 132-го отдельного батальона войск НКВД Фёдором Рябовым", – напомнил журналист "Российской газеты" Николай Грищенко.

Редакция "Блокнота" выразила надежду, что последняя воля героя будет исполнена и его родные не останутся наедине со своим горем. Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян: "Позаботимся и о маме, и о сестре, и о брате. Спи спокойно, боец. Спасибо тебе за твой дух. А рано или поздно мы все уснём. И потом все проснёмся".

Издание Readovka: "Нам удалось связаться с матерью погибшего солдата, чьи последние мысли были о семье. Ольга рассказывает, что его мобилизовали спустя несколько месяцев после срочной службы — Рома бегать не стал и вновь отправился служить в родную 150-ю дивизию. Герой, оставивший душераздирающую надпись «Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» на кирпиче разрушенного дома в Марьинке, всю жизнь прожил в Батайске, окончил среднюю школу, а после учился на автослесаря в ростовском колледже. Мама Романа и его одноклассники характеризировали его как спокойного и тихого мальчика, который не любил ввязываться в какие-то переделки. Рома был домашним парнем, не скандалил и любил спорт — физкультура была важной частью его жизни. В июле этого года он перестал выходить на связь. В военкомате его матери говорили, что пропал без вести, а совсем недавно после окончательной зачистки города к ней на работу пришли с просьбой сдать тест ДНК — для опознания тела. За скрытностью и тихой жизнью батайского парня скрывался стальной характер. Он оказался по-настоящему героем, по которому многие прольют слезы. Редакция будет следить за историей Ольги, матери героя".

"Надо Родину защищать… Либо они, либо мы". Сюжет канала "Первый Ростовский" с ещё живым двадцатилетним Романом Рудаковым (сентябрь 2022-го):

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВСЕМ ПАВШИМ РУССКИМ ВОИНАМ!

Комментарий редакции

В данной статье повествуется о героической гибели российского солдата Романа Рудакова в боях за Марьинку и его последнем послании семье. Это послание напоминает о великом подвиге и доблести русских воинов на полях сражений, которые издревле славились своей отвагой и самопожертвованием во имя Родины.

Роман Рудаков своим поступком продемонстрировал истинный патриотизм и готовность отдать жизнь за свой народ. До последнего вздоха он сражался с врагом, проявив несгибаемую стойкость духа и верность долгу, а его последние мысли были о близких. Это яркий пример того бесстрашия и мужества, которые всегда отличали русский народ на поле брани.

История Романа Рудакова еще раз доказывает, что мы являемся потомками героев, и в наших жилах течёт кровь великих предков, способных на величайшие подвиги во славу Родины. Их беззаветная храбрость, стойкость и честь должны вдохновлять нас на ратные и трудовые подвиги на благо нашего Отечества.

Источник: https://zavtra.ru/events/pogib_no_ne_sdalsya_kto_menya_najdyot_pozabot_tes_o_moej_materi_sestre_i_brate
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 13142 12140
    Stelm два часа назад

      Вечная слава героям!
      Почему они попали в окружение? Почему остались без связи? Почему им помощи не было?
      Вопросы к нашему МО.

      • 31160 26454
        маринаStelm два часа назад

          я вчера здесь задала вопрос -почему оставили парня раненного в окопе при отступлении, приняв его за мертвого -как так -то -это трудно понять?и он полз несколько дней бедняга..Так диваны воюющие здешние обвинили меня в подрыве веры в МО..жаль -это не то слово..как такое случилось и почему?7

          • 13142 12140
            Stelmмарина два часа назад

              Марьинка для нас вообще темная сторона. Был уже расстрел наших пленных там, теперь вот это. Нет, конечно недоработки на местах есть, это война. Но Марьинка для нас какое-то проклятие, не иначе.

              • 31160 26454
                маринаStelm два часа назад

                  я читала что отступление и потеря ряда поселков в Харьковской обл.тогдашнее связана с тем, что там тогда стояли не российские части, а лднр ..Может они воевать еще не обучены или все-таки состояние духа главное -не узнаешь,везде свои тонкости..но страшно….
                  Вот они -украинские вожди ,как им доверили мамки своих сынов
                  https://nnils.livejournal.com/5243457.html
                  https://skeptimist.livejournal.com/5778097.html

                  • 13142 12140
                    Stelmмарина час назад

                      Подразделения ЛНР ничем не хуже. Есть с военным опытом в 10 лет. Это говорит о многом. Что касаемо вождей шароварных… Лично для меня это черти и бесы. Уничтожив РПЦ на Украине они показали всем свое рыло. Рыло упырей.

            • 271 255
              Елена два часа назад

                Как жаль,что такие парни гибнут!Слезы…

                2
                2

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