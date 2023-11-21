Утро 21 ноября 2013 года не было каким-то уникальным. Сотни и тысячи людей шли по своим делам, задумавшись о чём-то своём. Кто-то учился, кто-то учил других. Кто-то любил, а кто-то был любим. В общем, ничего примечательного. Обычный день обычного человека.



Кто мог предположить тогда, что водоразделом между мирной жизнью и военным временем станет всего одна фраза, брошенная маргинальным журналистом в бездну Твиттера? Причём, что характерно – вброшенная на русском языке. На языке, который уже скоро пришедшая к власти оголтелая шпана в лице неонацистских молодчиков и хитроумных политиков будет калёным железом выжигать из лексикона Украины. Вместе с общей историей, общей культурой и общей мирной жизнью.



Прошло 10 лет. Водоворот Хаоса, закрутившийся в твиттерах и выпущенный на волю на Майдане, вскоре поглотил всю Украину. И, словно опьянев от своей вседозволенности, стал проливать кровь в огромных масштабах. Пытки, гонения, убийства инакомыслящих, превращение целой страны в концлагерь без права выхода на волю. Всей стране был поставлен чёткий курс на современный вариант рабства: мужики едут гастарбайтерами в Европу, женщины – туда же на рынок эскорт-услуг. И преподносилось всё это как торжество «революции гидности», как великое благо для «великой украинской нации». Лишь бы подальше от России.



Сейчас-то мы уже знаем, что весь украинский хаос был рукотворным с самого начала. Что западные элиты готовили проект «Анти-Россия», который будет сдерживать проснувшуюся от летаргического сна державу. Что платой за этот проект станет разграбление богатейших украинских земель и превращение её жителей в рабов под гнётом Запада. Но тогда мы лишь видели, как наш братский народ погряз в пучине кровопролития. И пока недалекие люди рассуждали об «освобождении» Украины от России, мы видели лишь боль и льющуюся кровь.



Помню, в те ноябрьские дни я вёл эфир на одном питерском телеканале – и тогда в прямом эфире дурак-журналист рассуждал о том, что «красивая женщина Украина уходит от пьяного мужа к роскошному принцу на белом Мерседесе». С тех пор прошло 10 лет, я перестал общаться с идиотами – а «красивая женщина» Украина была избита, изнасилована своим ухажером и теперь стоит на перекрёстке улиц Запада и Востока в ожидании нового богатого клиента.



И только ветер колышет украинские флаги, вросшие в землю на кладбищах вместо деревьев.



Но ещё одна разительная перемена за эти 10 лет произошла и с нами – с Государством Российским. Угроза, которая нависла над русскими людьми на Украине после Майдана, сплотила страну и поставила крайне важный вопрос – что нам сделать, чтобы сохранить мир и остановить потоки крови и хаоса. Вчерашние студенты стали разбираться в сложных военно-политических конструкциях и сегодня создают новую мыслящую элиту страны. Отставные военные, наблюдая за развернувшимся адом в Донбассе вновь взяли в руки старые-добрые АК – и поехали защищать мир, порядок и справедливость. Честные предприниматели стали вкладывать свои средства не в красивые дома и дорогие тачки – а в снабжение фронта, в гуманитарную помощь и поддержку нашим бойцам на земле.



Многие из них ушли, и мы с ними встретимся по ту сторону зеркального стекла. Но вместе с тем, память о них – в наших сердцах. И мы продолжим наше великое дело – ограждать мир от нового оскала фашизма, зародившегося от того самого твита 10-летней давности.



Во благо живых, и в память о тех, кто покинул нас – мы остановим этот Хаос.



@astramilitarum

Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. События на Украине после 2013 года привели к хаосу, насилию и страданиям для многих людей. Пришедшие к власти силы развязали политику репрессий и дискриминации, что превратило Украину в своего рода "концлагерь".

2. Западные элиты использовали Украину как инструмент в борьбе против России, не считаясь с последствиями для самой Украины и ее народа. Страну фактически ограбили и лишили суверенитета.

3. События на Украине сплотили российское общество перед лицом общей угрозы. Многие россияне встали на защиту соотечественников в Донбассе и пожертвовали своими жизнями.

4. Россия продолжает борьбу с новой угрозой фашизма, исходящей с территории Украины, чтобы не допустить дальнейшего хаоса и кровопролития. Это делается в память о погибших и во имя мира для живых.

В целом, статья рисует трагическую картину разрушения Украины извне и изнутри и героические усилия России по борьбе с этой угрозой.