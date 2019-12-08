Хаос во Франции: идут столкновения, миллионы людей обвинили Макрона в предательстве (ФОТО)

Во Франции продолжается хаос и беспорядки. По всей стране идут забастовки, начиная с четверга, передают западные СМИ. Профсоюзы заявили, что будут продолжать протестовать против пенсионной реформы, пока Макрон окончательно её не отменит. В манифестациях принимают участие несколько миллионов человек.

В акциях протеста приняли участие работники транспорта, учителя, врачи, полицейские, пожарные, государственные служащие. На улицах Парижа и Нанта не обошлось без дыма и слезоточивого газа. Зафиксированы многочисленные столкновения.

В пятницу в час пик было парализовано железнодорожное сообщение в Париже. 10 и 16 линии метро были полностью перекрыты, в то время как другие работали с перебоями. По данным дорожного движения Ситадин (Sytadin), в этот день в столице и её окрестностях можно было увидеть пробки длиной до 350 километров, пишет Reuters.

Железнодорожники продлили забастовку до пятницы, в то время как профсоюзы парижского оператора автобуса и метро RATP заявили, что их забастовка продлится до понедельника.

«Мы собираемся протестовать, по крайней мере, в течение недели, и в конце этой недели правительство отступит», — сказал 50-летний парижский транспортник Патрик Дос Сантос.

Результат зависит от того, кто первым моргнёт: то ли это будут профсоюзы, которые сильно рискуют потерять общественную поддержку, если забастовки будут продолжаться слишком долго, то ли президент, чьи все два с половиной года пребывания в должности сопровождаются социальными протестами.

Вокруг шум

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что необходимы глубокие реформы, чтобы обеспечить щедрую пенсионную систему на постоянной основе.

«Нам было бы намного легче ничего не делать, как это было до нас», — сказал Бланкер в интервью BFM TV.

— Мы могли бы пережить этот пятилетний срок, не проводя глубоких реформ. Но если каждое президентство рассуждает так, то у наших детей не будет приемлемой пенсионной системы».

Но, кажется, у протестующих, которые десятками тысяч выходят на улицы Парижа, другое мнение. В четверг произошёл настоящий туристический хаос из-за того, что власти были вынуждены закрыть Эйфелеву башню и часть Лувра. И это воодушевило лидеров профсоюзных движений ещё больше.

Очень много работников здравоохранения, железнодорожников и учителей в Париже и других городах поддержали акции протеста и вышли на антиправительственный марш.

«На улицах шум. Я надеюсь, что окна Елисейских полей открыты», — сказал генсекретарь профсоюза Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес с намёком на канцелярию президента.

Французы недовольны тем, что Макрон, который вступил в должность в 2017 году и обещал поднять экономику страны, нарушает права простых людей.

Макрон хочет упростить громоздкую пенсионную систему, которая включает в себя более 40 различных планов. Например, железнодорожники и моряки могут уйти на пенсию на десять лет раньше, чем простые рабочие.

Также одна из альтернатив заключается в том, чтобы сократить льготы для тех, кто уходит на пенсию до 64 лет, и повысить пособия тем, кто уходит позже.

Всё это вызвало волну социальных протестов по всей стране.

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