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Александр Колпакиди | Коммунизм сегодня и завтра

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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждается текущее состояние коммунистического движения в мире. Основные тезисы:

1. Коммунистическое движение находится в кризисе с момента смерти Сталина, но благодаря поддержке Кубы оно продолжало развиваться еще на протяжении десятилетий.

2. На момент распада СССР коммунистическое движение было на подъеме – росло количество сторонников социализма в мире, усиливались позиции левых сил.

3. После распада СССР западные спецслужбы активно работали над подрывом коммунистических партий и движений, многие из которых оказались под их контролем.

4. В настоящее время коммунистическое движение продолжает существовать, но представлено множеством разрозненных партий и группировок, большинство из которых не имеют серьезного влияния.

5. Есть отдельные примеры успешных коммунистических партий и движений, такие как в Китае, Вьетнаме, Португалии, Греции, но в целом картина неутешительная.

6. Тем не менее, технологическое развитие человечества объективно ведет к коммунизму, поэтому эта идея сохраняет свою актуальность.

Исходя из этих тезисов, можно сделать вывод, что несмотря на текущий кризис, потенциал и перспективы коммунистического движения сохраняются. Для его возрождения необходимо консолидировать разрозненные силы в единую боевую организацию, а также опираться на объективные тенденции научно-технического прогресса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iHojh9qE-qU
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