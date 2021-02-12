Ключевой момент - что на крыше горкома сидели снайперы из КГБ. Это миф, никаких доказательств этому нет. И, что вот якобы эти снайперы из КГБ стали стрелять в народ. На самом деле и в здании милиции, и внизу, перед горкомом стрельба началась после того, как у солдат стали отбирать оружие. Никто приказа стрелять не давал, до сих пор свидетельств этому не обнаружено. Солдаты делали все по уставу, поскольку у них забирали оружие, а что им еще делать? Именно поэтому в такой плотной толпе погибло всего 17 человек, а ведь стреляли из автоматов, практически в упор и если бы реально расстреливали, то погибло бы гораздо больше.

Антисоветское кино "Дорогие товарищи" выдвинули на "Оскар" и он вошел в шорт-лист американской премии. Это фильм о событиях в Новочеркасске 1962 года, когда на почве поднятия цен на масло и мясо в одном из цехов местного завода уменьшили разнарядки на работу, то есть получалось, что зарплата будет меньше - возникли беспорядки. Люди из этого цеха вышли митинговать, потом присоединились другие. По сюжету фильма директор предприятия - который сам был местным жителем и прошел от рядового рабочего до директора на этом заводе, был ветераном войны, воевал от первого до последнего дня - якобы не смог найти общий язык с рабочими. Важный момент - кто были эти рабочие, может быть, для бывших зэков он и не смог подобрать слов, а известно, что именно на этом заводе в этот цех набирали амнистированных. Директор завода якобы сказал, мол, раз нет мяса - ешьте ливерные пирожки. Откуда это взялось, неизвестно, но везде рассказывается. Начались беспорядки и продолжались два дня, в результате на площади перед горкомом партии погибло 17 человек, в здании милиции погибло пятеро, и вечером, неизвестно при каких обстоятельствах, еще несколько человек погибли во время нарушения комендантского часа - куда-то шли и на команду остановиться не реагировали. При этом в событиях участвовало 5-7 тыс. человек. Но это даже не все сотрудники завода.

Эти беспорядки в хрущевское время были не единственные. На мой взгляд, самая важная причина протестов - что люди чувствовали, как после Сталина наступил идейный коллапс - за что жить и работать? Почему надо затягивать пояса? Никто не верил в то, что Хрущев про него говорил, не понимали, почему убрали его памятники. Очень часто звучал именно этот мотив: "Сталина на вас нет!".

Еще очень важная вещь - что заводу поручили изготовлять новые паровозы, которые должны были резко увеличить грузоподъемность железных дорог. Поэтому там при переходе к новому производству возникли проблемы, была объективная ситуация, которую трудно разрешить сразу. В целом по стране тоже были такие протесты, когда люди находили портреты Сталина и несли их, здесь они портрет Сталина не нашли, нашли портрет Ленина, и лозунг у них был: "Хрущева на мясо". Требования выдвигали по снижению цен, то есть от идеологической пустоты к колбасе - один шаг, от этих протестов прямой путь к перестройке.

Но стоит отметить, что при Сталине цены снижались, а не росли, и колбаса была, и мясо, то есть идеологии это все не помеха, но главное - люди верили в светлое будущее, равноправие и братство. В этом фильме показана судьба чиновницы, которая придерживается именно таких взглядов. Но во время беспорядков героиня теряет дочь. Дочь - типичный представитель оттепельной молодежи, отец - монархист, который достает якобы запрещенный мундир с лампасами, хотя у нас еще в середине 30-х годов были введены казачьи войска и они воевали. Даже в такой мелочи вранье, что уж говорить о ключевом событии.

Почему солдаты начали стрелять?

Однозначно показано, что все руководители - какие-то бюрократы, оторвавшиеся от народа, у Кончаловского они все какие-то гнусные люди, хотя, надо сказать, туда в маленький городишко прилетела половина руководства страны - Козлов, Полянский и многие другие. Прилетели, чтобы решать конкретные вопросы, а не думать, стрелять в народ или не стрелять. Второе - надо сказать, что вели себя забастовщики очень развязно, масса пьяных, и поведение у них было соответствующее. Они перекрыли железную дорогу, повыбивали окна в вагонах поезда, где ехали ни в чем не повинные пассажиры. Они заставляли рабочих других заводов присоединяться, но, судя по общей численности, очень мало к ним присоединилось. Среди бунтовщиков, действительно, было много бывших осужденных, очень много. Такое стечение обстоятельств - в одном цеху собралось много бывших уголовников и началась постоянная пьянка. Интересный момент - на масло и мясо у них денег не хватало, а на водку всегда были.

История в фильме в остальном совершенно выдумана. Ключевой момент - что на крыше горкома сидели снайперы из КГБ. Это миф, никаких доказательств этому нет. И, что вот якобы эти снайперы из КГБ стали стрелять в народ. На самом деле и в здании милиции, и внизу, перед горкомом стрельба началась после того, как у солдат стали отбирать оружие. Никто приказа стрелять не давал, до сих пор свидетельств этому не обнаружено. Солдаты делали все по уставу, поскольку у них забирали оружие, а что им еще делать? Именно поэтому в такой плотной толпе погибло всего 17 человек, а ведь стреляли из автоматов, практически в упор и если бы реально расстреливали, то погибло бы гораздо больше.

Этот миф - одна из основ нашего постперестроечного режима

Никто не стрелял в начале по каким-то детям на деревьях. Они дали выстрел в воздух, но детей на деревьях не обнаружено, все это домыслы. История об этом событии просто обросла массой "демократических" мифов. Недаром еще в начале нашей "гласности" туда приезжал Собчак вместе с Путиным, потом туда приезжал Путин вместе с Медведевым цветы возложить, мифы вокруг тех событий - одна из основ нашего постперестроечного режима. Для наших властей эта история крайне важна, как показатель "антинародного" советского режима. Мол, вот какой режим был, убивали народ, а при нас ничего такого не будет. Все это вранье.

Но интересно, что фильм Кончаловского получился несколько двусмысленный. С одной стороны он пытается "быть объективным", но с другой стороны, как ни крути, все равно получается антисоветская картина. Снайперы на крыше, начальство тупорылое не может с народом разговаривать, а все было не так.

Главный нерв фильма - антисоветский

Почему фильм выдвигается на "Оскар"? Потому что главный нерв этого фильма - антисоветский: показан расстрел рабочих властью, которая за рабочих и должна была выступать. "Кровавый генерал" рассказывает, как он расстреливал людей, хотя это совершенная глупость, потому что мы знаем, кто это был - это был заместитель председателя КГБ, будущий начальник ГРУ генерал Ивашутин, который никого никогда не расстреливал и не сваливал в яму, он был летчиком, потом стал контрразведчиком, всю войну командовал контрразведкой фронтов, ничего подобного в его биографии не было. Но Кончаловский очень хитрый человек, очень хитрый фильм и снял. Он пытается и нашим, и вашим подыграть, якобы и про Сталина сказать хорошее, но, конечно, этого не получилось, одно то, что он попал в шорт-лист "Оскара" уже об этом свидетельствует, ведь туда попадают сплошь антисоветские фильмы, если там не затронута еврейская тема или фильм не про меньшинства. В очередной раз "Оскар" подтвердил свою политическую ангажированность. Причем, когда шла Холодная война, был СССР - Голливуд играл в беспристрастность, и Меньшов получил награду за "Москва слезам не верит".

Что касается российского кино, то ведь расстрелы более крупные и кровавые происходили в истории нашей страны при царе, но никто об этом фильмов снимать не будет. А если будет, то такую же "лажу", как "Империя под ударом" - совершенная ложь. Мы знаем, что не только на дворцовой площади, но и в целом ряде других расстрелов в царские времена погибло гораздо больше людей. Если взять, например, Ленский расстрел, то анекдотично, что все публикации или фильмы про этот расстрел заканчиваются тем, что, мол, а в 1937 году народу постреляли еще больше, чем при "царе-батюшке". Мы видим, как с помощью исторической фактуры просто манипулируют сознанием, и наши пропагандисты ничем не отличаются от ангажированного "Оскара".

Что касается упоминаний Сталина в нейтральном или хорошем контексте - в последние годы конъюнктура изменилась, и Сталина власть решила "приватизировать", из него лепят "красного монарха" и всякие другие образы, так что объективности это фильму не добавило. Главная основа и для наших властей, и для Запада - антисоветизм фильма, а он довольно четкий, ясный, и двух мнений тут быть не может.

Историк спецслужб, писатель и публицист Александр Колпакиди