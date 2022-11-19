Подрывная работа врагов СССР за рубежом. Александр Колпакиди
Беседа историка спецслужб Александра Колпакиди и историка, автора программы “Исторический клуб” Игоря Шишкин о становлении советской Украины в 20-е годы.
Также смотрите “Как Украина стала советской. Александр Колпакиди” https://www.youtube.com/watch?v=dGfm9Elv4-Q&t=30s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Телеграм-канал Игоря Шишкина https://t.me/isshishkin
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Украина #СССР #УССР #Петлюра #Колпакиди #ИгорьШишкин