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Подрывная работа врагов СССР за рубежом. Александр Колпакиди

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Беседа историка спецслужб Александра Колпакиди и историка, автора программы “Исторический клуб” Игоря Шишкин о становлении советской Украины в 20-е годы.

Также смотрите “Как Украина стала советской. Александр Колпакиди” https://www.youtube.com/watch?v=dGfm9Elv4-Q&t=30s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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#ДеньТВ #Украина #СССР #УССР #Петлюра #Колпакиди #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yYi2Zo3P5ko
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