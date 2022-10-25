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Как Украина стала советской. Александр Колпакиди

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Украинизация: мифы и реальность. Как шла украинизация? Какая политика центра была в этот период? Вся правда о том, как создавалась современная Украина. Беседа историка спецслужб Александра Колпакиди и историка, автора программы “Исторический клуб” Игоря Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dGfm9Elv4-Q
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