Заместитель председателя Государственной Думы, секретарь московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", член Общественного совета Министерства культуры РФ и Союза журналистов РФ Пётр Толстой:

"Русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик.

К сожалению, сегодня Россия находится в пассивной позиции в отношении мигрантов. Мы принимаем граждан из бывших советских республик — они приезжают как незаменимые иностранные специалисты в области строительства — через неделю становятся такими же незаменимыми специалистами в области логистики и курьерских услуг высокотехнологичной компании «Яндекс» — получают разрешение на работу — привозят семьи — их дети идут в русские школы. И все бы ничего, но.

Весь этот процесс проходит на фоне профанации под названием «экзамен по русскому языку». Высококлассные специалисты, сдавшие его, по факту русским языком не владеют. И это выясняется при совершении тех же правонарушений — мигранты первым делом требуют переводчика — представителя диаспоры, так как «по-русски не понимают».

Эту проблему нужно решать системно. Безусловно, законодательство требует изменений. Но ещё важно развитие системы русских школ в странах бывшего СССР.

Сегодня русский язык как язык межнационального общения используется только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. А вот в тех же Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих государствах — нет. И не за наш счёт там нужно строить русскоязычные школы, развивать «убитую» в 90-ые годы советскую систему интеграции, а делать это предлагаю за счёт вышеперечисленных государств самостоятельно, из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России".

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Из выступления Петра Толстого 14 ноября на парламентских слушаниях на тему "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения": "Без русского языка нет России, нет смысла существования нашей страны, нет целого ряда понятий, которые веками складывались в нашем народе. <…> Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах — водителями, продавцами, курьерами. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют. <…> Мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто еще способен преподавать русский язык в республиках. Часть мягкой силы — в ограничениях, которые должны быть наложены на определённые вещи. <…> Большой ошибкой — и у этой ошибки до сих пор есть действующие авторы — было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Русский язык должен быть языком межнационального общения на постсоветском пространстве.

2. Мигранты из стран СНГ формально сдают экзамен по русскому языку, но фактически не владеют им.

3. Нужно развивать систему русскоязычных школ в странах СНГ, чтобы интегрировать мигрантов.

4. Если в странах СНГ русский язык не государственный, их граждане не должны работать в публичных местах в России.

5. Ограничения на трудоустройство – часть "мягкой силы" России.

6. Введение ЕГЭ разрушило традиции русского образования.

Вывод:

Пётр Толстой призывает к ограничению трудоустройства граждан из стран СНГ, где русский язык не является государственным. Он считает, что это поможет защитить русский язык и интегрировать мигрантов. Кроме того, он критикует реформу образования и ЕГЭ за разрушение традиций преподавания русского языка.