Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2017

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, два дня обитавший в палаточном городке у стен Рады, заболел — у него пропал голос и поднялась температура.

Об этом объявленный в розыск Михо написал вечером 7 декабря на своей странице в соцсети, пояснив, что «события вторника не прошли мимо» (имея в виду свои эпичные бега по крыше и освобождение из автозака).

«Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура», – написал скандальный политик, пообещав своим соратникам «быть в строю к 10 декабря».

Напомним, на этот день у участников «МихоМайдана» запланирован очередной «протестный марш».

Добавим, что о своей болезни Сакашвили сообщил сразу после того, как в организованном им палаточном городке под Радой появилась полностью обнаженная дородная «активистка» Femen.

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