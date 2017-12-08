Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2017
- 11:16 Саакашвили заболел после визита толстой «активистки» Femen.
- 11:03 Порошенко подводят к легитимной передаче власти Владимир Рогов.
- 08:58 Это успех: в Херсоне на премьеру фильма «Киборги» пришло 6 человек (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:25 А теперь о приятном: венгры бегут из Украины, — Климкин (ВИДЕО).
- 07:44 Каждый пятый украинец готов попасть в рабство, но только бы за рубежом.
- 07:33 В оккупированном Краматорске школьников согнали на открытие памятника «атошникам» (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:30 Семенченко подозревают в убийстве двух украинских офицеров.
- 02:38 Заглянули в больницу.
- 02:30 Ситуация обостряется: Венгрия призвала направить постоянную миссию ОБСЕ на Закарпатье.
- 02:00 Сенсация: Трамп на связи с Саакашвили и обещает триллион долларов на изменение Украины.
- Вчера 23:46 Хроники свободной Нарнии.
- Вчера 23:01 Украинские девчата для американского генерала: за право быть колонией США надо платить (ВИДЕО).
Саакашвили заболел после визита толстой «активистки» Femen
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, два дня обитавший в палаточном городке у стен Рады, заболел — у него пропал голос и поднялась температура.
Об этом объявленный в розыск Михо написал вечером 7 декабря на своей странице в соцсети, пояснив, что «события вторника не прошли мимо» (имея в виду свои эпичные бега по крыше и освобождение из автозака).
«Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура», – написал скандальный политик, пообещав своим соратникам «быть в строю к 10 декабря».
Напомним, на этот день у участников «МихоМайдана» запланирован очередной «протестный марш».
Добавим, что о своей болезни Сакашвили сообщил сразу после того, как в организованном им палаточном городке под Радой появилась полностью обнаженная дородная «активистка» Femen.
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Порошенко подводят к легитимной передаче власти Владимир Рогов
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Это успех: в Херсоне на премьеру фильма «Киборги» пришло 6 человек (ФОТО, ВИДЕО)
В то время, как в кинотеатрах Москвы, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода готовятся к показу скандального фильма, прославляющего украинскую карательную армию, жители города Херсона и области показали своё отношение и к подобным кинолентам, и к карательной операции на Донбассе, и к фашистскому режиму, засевшему в Киеве.
Вчера, 7 декабря, сразу в 150 кинотеатрах Украины стартовала премьера фильма «о защитниках донецкого аэропорта» «Киборги», основанного на реальных событиях.
В Херсоне на премьеру «Киборгов» в кинотеатре «Юбилейный» пришли… 6 человек, двое из них «ветераны АТО», которые, по словам сотрудников кинотеатра, плакали во время просмотра фильма.
О громком всенародном успехе киноленты «Русской Весне» сообщили жители Херсонской области.
Справка РВ
В кинофильме показана история добровольческой группы, прибывшей в аэропорт Донецка в сентябре 2014 года. Среди новоприбывших — доброволец с позывным «Мажор», сын богатых родителей, который тайком убежал на войну.
Вместе с ним еще несколько «воинов», чьи истории якобы основаны на реальных историях защитников аэропорта.
Режиссер фильма — крымскотатарский актер Ахтем Сейтаблаев.
Съемки «донецкого аэропорта» проходили в Киевской и Черниговской области. На Гончаровском полигоне воссоздали сцены танковых боев, а на взлетно-посадочной полосе запасного Черниговского аэродрома — экстерьер донецкого аэропорта имени Прокофьева, ставшего могилой для сотен оккупантов, пришедших освобождать донецкую землю от дончан.
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А теперь о приятном: венгры бегут из Украины, — Климкин (ВИДЕО)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в странно радостном тоне сообщил, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область.
«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион», — написал Климкин в Twitter.
Он также добавил, что Киев и Будапешт имеют общую задачу — поддержать и помочь общинам. Именно поэтому, видимо, Украина так наступает на школы, где преподают венгерский, что Будапешт грозит Киеву национальным скандалом.
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Если рассматривать сокращение населения страны за счет национальных меньшинств как успех, то результат языковой и этнической политики Киева — это позитив, как и утверждает Климкин.
Как сообщала «Русская Весна», накануне Сийярто призвал ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область Украины. Очевидно потому, что «позитив» со стороны киевской власти по отношению к этническим венграм достиг высшей точки.
Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання – підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.
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Каждый пятый украинец готов попасть в рабство, но только бы за рубежом
фото:nrt24.ru
По результатам опроса, каждый пятый украинец готов согласиться на рискованное предложение о трудоустройстве за рубежом и в результате попасть в рабство.
Об этом сказал председатель Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, выступая на Седьмой церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми, которая состоялась в Киеве в четверг, сообщает УНН.
По оценкам МОМ, более 230 тысяч украинцев пострадали от современного рабства с 1991 года.
“По данным опроса, 20% населения, то есть каждый пятый украинец готов согласиться на рискованное предложение трудоустройства за рубежом, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми”, – подчеркнул Вайс.
По его словам, за последние 17 лет МОМ в Украине помогла более 4 тыс бывшим жертвам торговли людьми.
“Особенно во время конфликтов и кризисов торговля людьми процветает, так же процветают и преступники. В то время, когда конфликт продолжается, мы должны говорить об очень серьезных рисках торговли людьми и признать, что все мы несем общую ответственность за то, чтобы ее остановить” , – подчеркнул он.
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В оккупированном Краматорске школьников согнали на открытие памятника «атошникам» (ФОТО, ВИДЕО)
В Краматорске оккупационная власть и боевики «АТО» заложили «аллею памяти».
Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«6 декабря, по случаю 26-й годовщины Дня Вооруженных сил Украины в Краматорске в сквере Героев состоялась торжественная закладка Аллеи памяти — высадка деревьев и установка памятного монумента защитникам Украины, которые отдали жизнь во время участия в АТО», — говорится в сообщении.
Заместитель командующего «АТО», генерал-майор Олег Гуляк поздравил всех присутствующих с Днем украинской армии и заявил, что «только при поддержке народа ВСУ могут сегодня противостоять агрессору».
Кроме того, Гуляк показал присутствующим солдатскую каску времен ВОВ, которую на днях нашли «атошники» во время обустройства позиций на линии разграничения.
«Много лет назад эта каска защищала бойца, который сражался за украинскую землю. Прошло почти 80 лет — и воины Вооруженных сил Украины снова здесь же защищают родную страну от агрессора. Вечная память всем погибшим воинам!» — завил Гуляк, нимало не смущаясь тем, что украинскую армию называли и называют оккупантами сами же жители Донбасса и сравнивают только с немецкими фашистами.
Традиционно, для подобных мероприятий, оккупационные власти восполнили нехватку «массовки» людей на мероприятии с помощью местных школьников.
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Семенченко подозревают в убийстве двух украинских офицеров
Народный депутат Украины, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко может быть причастен к смерти двух офицеров.
Об этом заявил боевик «Донбасса» Александр Калашник по кличке «Калаш», которого в 2014 году, по его словам, похитили охранники Семенченко.
«Утром десятого августа 2014-го погибают „Монгол” и еще один офицер „Немо”, которого планировали сделать командиром батальона „Донбасс”. Другие офицеры свидетельствуют, что Нацгвардия направила его, чтобы он освоился с батальоном, установил контакт и стал руководителем. Тем не менее, они оба погибли при загадочных обстоятельствах. У меня нет доказательств, что их смерть не была случайной, но она очень подозрительна», — отметил Калашник.
По его словам, есть боевики, которые утверждают, что незадолго до гибели офицеров слышали ссору Семенченко и «Монгола».
«Они обсуждали следующую ситуацию: при взятии Лисичанска российские террористы бросили много оружия. „Монгол” хотел поставить его на учет, Семенченко — не давал. Вроде „Монгол” угрожал поехать в Киев и искать там помощи в этом вопросе. От себя могу сказать, что трофейное оружие таки исчезло в неизвестном направлении», — подытожил Калашник.
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Заглянули в больницу
От нормальных людей 657, 658, 659
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Ситуация обостряется: Венгрия призвала направить постоянную миссию ОБСЕ на Закарпатье
Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с напряженностью в регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
«Венгрия поддерживает Украину во многих сферах… мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ», — сказал он, заявив о наличии «националистических сантиментов» на Украине.
После заявления о «дискриминационном» образовательном законе Сийярто перешел к вопросу напряженной ситуации в Закарпатской области.
«Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области», — заявил он.
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Сенсация: Трамп на связи с Саакашвили и обещает триллион долларов на изменение Украины
Один из лидеров нового «майдана», глава Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский рассказал, что Саакашвили находится на прямой связи с Трампом, который пообещал выделить триллион долларов на «построение в Украине демократического государства».
Так получилось, что я провел некоторое время в палатке с Михаилом Саакашвили. Общая сырость, тусклый свет и вдруг вижу Мишу, который по скайпу говорит с Президентом США Трампом. Разговор идет на английском, а я его понимаю и он меня радует с каждой минутой…Трамп говорит о том, что США готовы выделить ТРИЛЛИОН долларов на построение в Украине ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, он приводит в примеры Южную Корею и Западную Германию, в которые США ВЛОЖИЛИСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ…» — написал он на своей странице в соцсети.
«ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ДЕЛО В НАС… Пожалуйста, ЛЮДИ, идем туда, где ЦИВИЛИЗАЦИЯ, туда, где СВОБОДА, идем за будущим наших ДЕТЕЙ…» — призывает Хвощевский.
Чтобы кто-то не подумал, что это ирония, автор такого сенсационного откровения подтверждает это комментарием:
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Хроники свободной Нарнии
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Украинские девчата для американского генерала: за право быть колонией США надо платить (ВИДЕО)
Власти Украины гордятся своей независимостью. Но является ли Украина независимым государством?
Константин Долгов проанализировал взаимоотношения между Украиной и США за последние две недели и пришел к однозначному выводу: ни о какой независимой Украине не может быть и речи.
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