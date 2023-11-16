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Теневые структуры власти, или Цифровой план «хозяев денег» (Валентин Катасонов)

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Обсуждаем с доктором экономических наук Валентином Катасоновым особый проект развития ЦБ, трансформацию теневых структур власти в истории и роль криптовалют и цифровых валют центральных банков в планах банкиров.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Центральный банк России проводит политику таргетирования инфляции по рекомендациям МВФ, а не в интересах реального сектора экономики.

2. Современная банковская система является продолжением деятельности ростовщиков, которые выдавали больше расписок на золото, чем у них было в хранилищах.

3. Центральные банки ведут эмиссию необеспеченных денег в нарушение конституций многих стран.

4. Существует глобальная финансовая элита, контролирующая мировые денежные потоки, она имеет секретный характер и преследует цель мирового господства.

5. Криптовалюты подрывают власть глобальных банкиров, поэтому центральные банки выступают против них и внедряют собственные цифровые валюты.

Вывод: в беседе высказывается критика в адрес современной банковской системы и центральных банков, которые обвиняются в выпуске необеспеченных денег и работе в интересах мировой финансовой элиты. Утверждается, что криптовалюты способны ослабить власть этой элиты.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=guMXfVxqCfA
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