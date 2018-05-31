ОККУЛЬТИЗМ Гуру у Грефа служит проповедник расчеловечивания, разрушения и мертвечины

(от лат. occultus — тайный, сокровенный) — «тайные науки», в том числе и «герметические» (алхимия, астрология, каббала), признающие существование скрытых сил в космосе и в человеке, но человеке посвящённом и инициированном.

24 мая в рамках ПМЭФ состоялась панельная сессия Сбербанка под названием «Транзитный мир: что завтра», темы: «Стирание различий между реальным и виртуальным», «Транзит между традиционным мироустройством и неизвестным миром будущего», «Соответствующие изменения модели поведения людей».

И главным спикером Греф позвал туда так называемого «йогина» Садхгуру. Настоящее имя этого персонажа Джагги Васудев. Конечно, никакого отношения к почётной, уважаемой, древней религии индуизм, выросшей из арийских Вед, он не имеет. Этот сектант воздвиг храм под названием «Иша Йога Центр», где лингам, то есть фаллос, из чёрного, что характерно, гранита высится четырёхметровым обелиском. А у переднего входа в «Иша Йога Центр» расположены символы индуизма, ислама, христианства, сексизма, джайнизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синтоизма. И такой персонаж вещал на форуме, с одной стороны, в стиле типичных бизнес-проповедников — «вот вы меня послушайте, сознание изменится, а значит, и доходы вырастут за три дня на 500%». С другой стороны, он озвучивал такие манихейские чёрные мысли: «Завтра никогда не существует и никогда не будет существовать, завтра — нет, завтра — это ложь».

Иллюстрация: Коппо ди Марковальдо, «Картины ада».