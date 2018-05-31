ОККУЛЬТИЗМ Гуру у Грефа служит проповедник расчеловечивания, разрушения и мертвечины
24 мая в рамках ПМЭФ состоялась панельная сессия Сбербанка под названием «Транзитный мир: что завтра», темы: «Стирание различий между реальным и виртуальным», «Транзит между традиционным мироустройством и неизвестным миром будущего», «Соответствующие изменения модели поведения людей».
И главным спикером Греф позвал туда так называемого «йогина» Садхгуру. Настоящее имя этого персонажа Джагги Васудев. Конечно, никакого отношения к почётной, уважаемой, древней религии индуизм, выросшей из арийских Вед, он не имеет. Этот сектант воздвиг храм под названием «Иша Йога Центр», где лингам, то есть фаллос, из чёрного, что характерно, гранита высится четырёхметровым обелиском. А у переднего входа в «Иша Йога Центр» расположены символы индуизма, ислама, христианства, сексизма, джайнизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синтоизма. И такой персонаж вещал на форуме, с одной стороны, в стиле типичных бизнес-проповедников — «вот вы меня послушайте, сознание изменится, а значит, и доходы вырастут за три дня на 500%». С другой стороны, он озвучивал такие манихейские чёрные мысли: «Завтра никогда не существует и никогда не будет существовать, завтра — нет, завтра — это ложь».
Иллюстрация: Коппо ди Марковальдо, «Картины ада».
Экспертные оценки
Источник: nashaplaneta.su
У членов тайных организаций, различного рода теневых структур и оккультных обществ есть такое правило — чем ближе они приближаются к своим целям, тем больше приоткрывают их для человечества. То есть они всё больше и больше раскрывают свою программу, когда считают, что общественность уже фактически подготовлена к тому, чтобы принять те или иные идеи. А с другой стороны, они используют эти идеи, чтобы менять сознание общественности.
Какого же мировоззрения придерживаются сильные мира сего? Сегодня они уже перестали скрывать, что переходят к трансгуманизму. А ядром трансгуманизма является оккультное мировоззрение, которое продвигает движение New Age. Движение очень разветвлённое, имеет множество подразделений, множество сект, например, туда входит подразделение саентологии и много всего другого. И если это движение раньше прикрывалось либеральными лозунгами, то сегодня фактически наступила смерть либерализма. Кстати говоря, когда те, кто приветствует нынешнее правительство, говорит о том, что «либералов выкинули из органов власти, им теперь ничего не остаётся, как просто сидеть и рыдать», то речь идёт именно о тех самых либералах, которые придерживаются ещё каких-то просветительских ценностей, которые просто не поняли, что мир реально изменился. Сегодня власть переходит уже от либералов к откровенным оккультистам, людям, которые держатся именно New Age — мировоззрения, которое является восприемником многовекового гностико-манихейского учения, что уже не скрывается.
Очень явно это проявилось в 2016 году при открытии туннеля в Сен-Готарде, когда там присутствовали сильные мира сего, в том числе Меркель и Олланд. Там разыграли откровенно сатанинское действо. Это был спектакль, где одни артисты изображали падших ангелов, другие — существ, с которым проделывали какие-то страшные действия, показывали педерастические акты и прочее. Одна сцена посвящалась чудовищному существу, которое должно было воспроизвести Бафомета, под соответствующее (я не могу назвать это музыкой) шумовое сопровождение, звуки инфернального плана. Политические деятели очень мило улыбались. Это было символическое действо, которое показывало, чему на самом деле поклоняются сильные мира сего. После таких вещей какие-то сомнения в том, вот что реально эти люди верят и что реально они строят, уже должны исчезнуть у думающих людей — да даже и у не думающих, потому что достаточно на это посмотреть.
Что касается нашей отечественной реальности, то слой тех люди, которые сегодня у нас осуществляют оцифровку, совершенно чётко можно подразделить на две группы. Первая — широкий круг цифровиков, которые на виду и как бы продвигают всё это, IT-шники — действительно люди с изменённым сознанием, потому что они не просто мыслят техническими категориями: они уже рассматривают и человека как некую машину, даже не как биологический объект. Армия цифровиков растёт и растёт, и буквально в ближайшем будущем нужно довести их численность до 100 тысяч, как сказал Дмитрий Песков из Агентства стратегических инициатив, автор форсайт-проекта «Образование 2030». Тогда первая проблема будет решена: уже цифровики будут продвигать цифровую экономику дальше, так как будут ведущим слоем. А внутреннее ядро, внутренний круг, не выходящий наружу — это люди, которые как раз придерживаются оккультного мировоззрения, которые знают конечные цели того, что происходит Которые фактически поклоняются тому самому инфернальному существу, которому поклоняется и йогин Садхгуру, по воле Грефа присутствовавший на Питерском форуме.
Я не знаю, насколько глубоко они продвинуты, но то, что такие люди, как Греф, оккультисты — очевидно. Греф в первую очередь, потому что он уже вообще не стесняется открыто говорить, что для него сектанты и оккультисты — это носители ведущего разума. А 2015 году на форуме он говорил о том, что это безобразие, если «простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело». По Грефу, необходимо всегда делать всё, чтобы люди не поняли, куда их ведут, он ссылался на Каббалу и на прочие тайные учения. Далее у Грефа совершенно чётко и явно прослеживается отношение к человеку, как к некому объекту, уже тоже не биологическому, а техническому, потому что во многих выступлениях у него проскальзывает одна и та же мысль: скоро люди не только лишатся права на частную, личную жизнь, но люди вообще не будут иметь никакого значения, а будет иметь значение исключительно их цифровая копия. Таким образом, человек будет рассматриваться просто как некий элемент космической пыли, которой даже управлять-то не надо, её просто можно поместить в определённое место — и всё. И если бы это говорил некий маргинальный деятель — полбеды, но речь же идёт о структуре, которой сегодня передаётся функция государственного управления, Сбербанк подменяет государственные многофункциональные центры.
Теперь самое главное: свой шабаш на ПМЭФ оккультисты назвали «транзитным переходом». Это эвфемизм трансгуманизма. А трансгуманизм — это эвфемизм сатанизма. Они же не могут открыто сказать — «ребята, мы сатанисты». Поэтому они говорят — ребята, мы трансгуманисты.
Что же вещал на ПМЭФ Садхгуру? Хочу процитировать, чтобы читатели понимали, что не просто какая-то моя обеспокоенность сейчас говорит, а это реальные планы, планы чудовищные — уничтожить всё, к чему привыкло человечество за десятки, сотни тысяч лет своего существования. Прямые слова Садхгуру: «Религия, страны — это те хрупкие вещи, которые создало человечество, и это разрушится в мире технологий. Ещё самые древние цивилизации думали, как освободить людей. Теперь это станет повсеместным — технологии разовьются, и люди будут свободны. Государство, религия или что-то ещё перестанут нас контролировать. С развитием технологий придёт великолепный мир, идея национальных границ также станет бессмысленна. Это и будет будущее всего мира — не знать, в какой стране вы находитесь». Ну, а ещё добавлю — не знать, кто вы такой — цифровая копия или всё-таки живое существо.
Интересно, что, когда я поставила это у себя ВКонтакте, то комментарии были такого типа — «а куда смотрит ФСБ, а куда смотрят наши правоохранительные органы, а куда смотрят наши спецслужбы?» Потому что раз Греф модератор и он приглашает такое существо вещать, то это фактически его программа. При этом Греф советы президенту даёт, его рассматривают как некий авторитет. А этот авторитет утверждает уже как само собой разумеющееся необходимость уничтожения государств, границ, рас, религий. Думаю, что это действительно вопрос уже в прокуратуру.
Эти люди сейчас стали открыто заявлять о своих не просто уже планах (планы они показывали и раньше), а о своих конечных целях. Показательно: смотрите, кто там присутствовал? Там присутствовал вице-президент компании Гугл Меир Бранд, далее — президент Лиги ракетных гонок Питер Диамандис. Гугл в западном мире — структура, известная как основной двигатель трансгуманизма, все его проекты трансгуманистичны. Именно функционеры Гугл говорят о том, что скоро искусственный интеллект заменит человека, именно Гугл продвигает идею сингулярности, которая сегодня стала очень модной — теорию сингулярности использовал аж ректор МГУ. А что такое сингулярность? Это момент, который наступит, как планируют, в 40-45 году, когда искусственный интеллект станет более мощным, чем человек. И встанет вопрос — что дальше делать с человеком? Далее. Кто такой Диамандис? Кроме всего прочего, он является основателем Фонда поддержки инноваций X-Prize. Является основателем и председателем Международного космического университета. Одновременно он выдвинул идею создания Института сингулярности, который создавался на деньги и под кураторством Гугла и NASA и который занимается как раз разработкой трансгуманистических проектов. Фонд X-Prize является «фондом поддержки революционных инноваций, направленных на улучшение жизни всего человечества». Кроме всего, Международный космический университет является центром всемирной сети, которая включает более чем 20 филиалов и имеет 2700 выпускников. Кстати говоря, поддерживает связь с Московским авиационным институтом. То есть это тоже один из активных двигателей трансгуманизма.
Но эти ребята должны были говорить как бы о технической стороне, а вот «духовную», извиняюсь, сторону должен был представить Садхгуру. Йогин сказал, кроме всего прочего: «Было время, когда очень важную роль играли религиозные лидеры, потом военные, потом демократически избранные, а последние 15-20 лет именно бизнес-лидеры решают судьбу планеты, и если они изменят свой менталитет, то можно будет творить чудеса». Речь идёт именно об IT-бизнесе, который давным-давно стал религиозной структурой. Трансгуманизм — это религия. И не случайно тут уже прослеживается чёткая совершенно связь с оккультным движением New Age.
И не случайно папа Римский в 15-м году издал энциклику «О заботе об общем доме», где он фактически продвигает положения, которые полностью вписываются в программу ООН по созданию нового мирового порядка в условиях глобализации, которая была разработана мозговыми центрами оккультного движения New Age. И не случайно в этой энциклике он использует понятие «интегральной экологии», которое придумал New Ageвец Кен Уилбер, очень известный в своих кругах американский философ и мистик, который выступает за то, что в будущем будет холическое видение мира и человек будет основывать свое развитие на синтезе восточно-западной философии. Он говорит о слиянии всех религий, но в первую очередь о том, какие технические трансформации будут в результате этого реализованы. Такие «мыслители» очень дружат с папой Римским, потому что он уже фактически перешёл на позиции трансгуманизма.
Под этой маркой будет осуществляться реализация оцифровки человека и в нашем обществе. Обратите внимание, как спешат реформаторы. Складывается впечатление, что всё, что у нас реализуется, вписывается в некие сроки, которые установлены опять-таки в соответствующих религиозных учениях. Поэтому они сейчас и подготавливают общественное мнение к тому, что произойдут очень серьёзные изменения. Готовы 50 законов по оцифровке, всё очень конкретно. Сатанистам необходимо в первую очередь поломать сознание людей, чтобы уже не было никакого сопротивления, чтобы уже не было никакой альтернативы — всё только так и никак иначе. Нам же сказали, что будущее за искусственным интеллектом: «Происходит тотальная трансформация, кто не спрятался — я не виноват, вы просто не вписались в этот транзит, вот и всё». То есть это выдаётся уже фактически как официальное мировоззрение.
Внешне всё это прикрывается красивой (для нас вовсе не красивой, а чудовищной, для них пока что красивой) оболочкой «цифровизации». Да нет там никакой цифровизации! Там есть просто уничтожение человека как такового. Если мы берём какие-то важные сферы жизнедеятельности общества — нашу промышленность, передовые отрасли развития науеи и техники, искусство, сельское хозяйство — это же всё просто обречено. Речь идёт только о том, что разыгрывается большой спектакль под названием «Оцифровка», который в реальности должен осуществить зачистку во всех сферах нормальной жизнедеятельности человека, которые ещё где-то сохраняются.
Мы всё время говорим — человек, расчеловечивание. Но, судя по всему, идёт атака вообще на всё живое. В этой системе убирается вообще вся биосфера Земли. Не случайно сегодня отдельные деятели провозглашают «науку» о создании бионических антропоморфных систем. Это вы видите даже в Москве — вместо живых деревьев стоят мёртвые деревца. Воспроизводят виртуальную реальность, «дополненную реальность», которая должна в системе образования вытеснить всё реальное. Действительно, речь идёт о том, что всё живое, всё, что дышит и всё, что растёт, должно быть заменено. Это программа утверждения мертвечины. Есть живое, а есть мёртвое. Раньше уничтожали грань между животным и человеком, а сейчас уже уничтожают грань между живым и мёртвым. Но мы же прекрасно понимаем, что, поскольку живое сильнее мёртвого, то в данном случае надо оптимистично смотреть в будущее. Потому что программа, утверждающая мёртвое, не может быть реализована, она не может победить живое никоим образом. И сегодня, конечно, речь уже идёт о сохранении и человека, и всего живого мира. Это возможно только с изменением и нашей духовной составляющей, нашего мировоззрения, и социальных отношений. Всё должно быть органично взаимосвязано, невозможно одно сделать без другого.