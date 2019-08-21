Блокчейн-технологии как мостик перехода в светлое будущее? Есть ли место в нём для Биткоина?

Итак, блокчейн это именно технология. Её появление стало возможным с развитием интернета и бурным развитием информационных технологий. Суть блокчейна проста. Это реестр. В нём сохраняются записи о неких операциях.

Мы же постараемся раскрыть тему и показать возможные сценарии развития государства и общества на основе этой технологии.

С учётом понимания внутренней, внешней и глобальной политики, поскольку в сети много разнородной информации, которую условно можно разделить на 2 лагеря:

В этой статье мы постараемся рассказать о технологии блокчейн максимально понятно, не будем много грузить техническими подробностями, акцент сделаем на технологии как таковой, её роли в управлении обществом, как нашего настоящего, так и возможного будущего .



И хранится реестр не в каком-то отдельном месте, а распределён между всем множеством пользователей, осуществлявших операции.



Записи этого реестра собираются в блоки. Каждый блок связан с предыдущим и последующим блоком в цепочке математическими средствами таким образом, что становится практически невозможным переписать информацию в блоках, чтобы это не стало видно всем участникам системы.







Приведём простой пример. Ведётся реестр недвижимости города «Н». Там записано, что дом № такой-то, по адресу такому-то был построен Ивановым, затем продан Петрову, затем продан Сидорову. Эта цепочка записей ещё подтверждена цепочкой перевода денег от Сидорова Петрову, и т.д. На основании этих записей можно утверждать, что сейчас дом принадлежит Сидорову.

Такой реестр позволяет обойтись без Госреестра, нотариуса, риэлтора, а надёжность и достоверность данных подтверждается не доверием к вышеперечисленным структурам, а самой технологией.

Это лишь простой пример, но возможности технологии действительно огромны. Начав от подтверждения прав собственности на недвижимость, автомобили, акции, перенесёмся на более сложные примеры, при помощи которых можно прогнозировать, планировать многие моменты, связанные с жизнью отдельного человека или даже целого общества.

Например, элементарная история болезни. Уже сейчас можно вести её в электронном виде. Она будет содержать в себе все ваши обращения к врачу, все болезни, анализы, выписанные лекарства. И эта ваша медицинская карта будет доступна везде, где бы вы не находились. Она будет защищена от несанкционированного доступа и изменения.

Поднимаем планку возможностей. При внедрении онлайн касс можно будет отслеживать и сохранять всю историю ваших покупок. На основании этой истории можно будет прогнозировать список товаров, которые вы купите на будущей неделе, а значит, можно будет сформировать планы производства и поставок этих товаров в ваш город.



Здесь нужно будет подключить искусственный интеллект (ИИ), который обработает такие данные всех жителей города, составит планы производства, скинет их производителям, а те произведут товары ровно в том количестве, которое необходимо.

Развитие такой системы приведет к планированию всей хозяйственной деятельности, то есть позволит перейти от чистой рыночной модели к демографически ориентированному планированию потребностей населения, по сути к планово-рыночной экономике (рынок необходим для дорегулирования того, что не может сделать планирующая часть экономики).

ИИ даже на основании того, что вы потребляете, сможет спрогнозировать те болезни, которыми вы заболеете, и закажет необходимый объём лекарств в ближайшую к вам аптеку, или ещё лучше — выдаст рекомендации о том, как поправить диету, чтобы стать здоровым и не нуждаться в лекарствах вообще…

Вышеописанные возможности впечатляют, но не они являются венцом применения технологии блокчейн. Блокчейн во многом позволит с технической стороны ответить на вопрос: пойдёт ли человечество по пути самоубийства и сгинет от эпидемий, болезней, природных катаклизмов, или пойдёт по пути очеловечивания к коммунизму, если помнить о том, что слово «коммунизм» означает:

«Коммунизм — общность людей на основе совести: всё остальное в коммунизме — следствие единства совести у разных лиц». [1]

А процесс очеловечевания в данном случае мы понимаем как отказ от навязываемых извне моделей поведения в пользу осмысленных решений, согласованных с совестью.

При развитии технологии неизбежно встанет вопрос о поощрении или наказании человека за те, или иные действия. Возможно, будет введена система социальных рейтингов, подобная той, что сейчас апробируется в Китае. Важно, по каким параметрам система будет оценивать действия человека.



Будут ли эти показатели вводиться самими пользователями или же будут навязываться государственными или иными системами? В этом процессе важен ответ на вопрос: «А судьи, кто?» Думаем, что за извечно аморальные действия, такие как употребления алкоголя, табака, сквернословия, рейтинг будет понижаться. А за посещение спортзалов, театров, кружков — всего, что развивает человеческий потенциал — повышаться. Это подтолкнёт общество на путь отказа от отравления себя, к саморазвитию.

Блокчейн технологии при их повсеместном применении в обществе в перспективе позволят сохранять в своей памяти все контакты, действия и их результативность для каждого человека за время его жизни. Кроме этого, система блокчейн может фиксировать его обязательность, стиль и манеру общения, восприятие его человеческих качеств на основе субъективной экспертной оценки тех, с кем он взаимодействовал.



При большом количестве экспертов среднестатистические субъективные отклонения оценок от истинного значения того или иного параметра нивелируются, и формируется объективная рейтинговая оценка человека. Таким образом, технологии блокчейн, будучи порождением техногенной цивилизации, содержат в себе весь арсенал возможностей для метрологического обеспечения процесса перехода на новую концепцию — концепцию развития Человека и общества.

Срыв в губительные сценарии может произойти, если система будет поощрять человека за потребительское отношение к жизни, покупку брендовых товаров, услуг, ведущих к деградации и подрыву его человеческого потенциала. Сможет ли общество в этом случае отказаться от дополнительных баллов себе в рейтинг, или пойдёт на поводу у системы, определит и путь, по которому пойдёт жизнь общества или его смерть.



Что будет впереди: нашествие послушных системе зомби, или светлое будущее — общество, состоящее из Человеков?

И об этом подробнее — ниже в материале.

Одним из видов применения технологии блокчейн, который сейчас разрабатывается, тестируется, продвигается в жизнь, являются криптовалюты и самая известная из них — биткоин.

Что такое биткоин и как он работает. Почему нельзя путать блокчейн и биткоин?

Биткоин — это цифровая наличность. Это одновременно цифровая валюта и онлайновая платёжная система, в которой технологии шифрования обеспечивают управление генерацией денежных единиц и подтверждение перевода средств, и которая работает независимо от государственных центробанков.

Разработчик программы, некто Satoshi Nakamoto, предложил электронную платёжную систему, основанную на математических вычислениях. Идея состояла в том, чтобы произвести обмен монетами без участия какой-либо централизованной власти, в электронном виде, более или менее мгновенно, с наименьшими издержками. Достоверно неизвестно, кто этот человек или группа лиц, какой он национальности, что добавляет в историю толику «конспирологии». [ 2 ]

Биткоин начинался с концепции — документа, опубликованного 31 октября 2008 года. А с 3 января 2009 года берёт своё начало её практическая реализация в программном коде. В 18:45 по Гринвичу (22:45 МСК) был сгенерирован первый блок в сети, так называемый генезис-блок. Этот день считается днём рождения Биткоина и отмечается сообществом по всему миру.





Биткоины создаются как вознаграждение за выполнение математических вычислений. Суть этой работы, называемой майнингом (mining) в том, что пользователи предоставляют свои вычислительные ресурсы для подтверждения адресов и записи транзакций в реестр.

Майнинг, также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.



Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хэша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и для проверки найденного решения.



Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.





В качестве задачи могла бы быть взята следующая: найти такое простое число, которое при возведении в квадрат и делении на 1000 давало бы определённый остаток. Скажем, пусть это будет 507.

Иного пути для решения этой задачи, кроме как перебирать все возможные варианты, здесь вроде бы нет. Мы будем снова и снова брать разные простые числа, возводить их в квадрат, делить на 1000 и смотреть, не получилось ли у нас в результате 507.

Если условия, о которых говорилось выше, выполнены, то примерно один раз из тысячи мы будем натыкаться на верную последовательность и получать «приз» — в наш кошелёк будет начисляться некоторое количество биткойн монет, которые будут распределяться между всеми майнерами (пулом).



А для того чтобы генерация новых биткойнов обновлялась с некоторой заданной наперёд частотой,был реализован определённый алгоритм увеличения сложности вычисления.



Проводя сравнение, отыскать подобный хеш значительно сложнее, нежели отыскать определённую песчинку среди всей нескончаемой массы песка на планете.

В общем, эта задача в упрощённом виде могла бы выглядеть примерно так (слева хэш — код):



Asdfh11415712egE — 021



235sdf73918sdg8s2 — 523



2389sdfkjlkjl12858s — 192



Чем больше совокупная мощность компьютеров, занимающихся майнингом новых биткоинов, тем выше ставится сложность для того, чтобы заложенная в алгоритме частота «выпадения» новых биткоинов соблюдалась.



Таким образом майнинг становится всё более затратным мероприятием (сейчас «в обращение» выпущено более 16 млн. биткоинов, а к 2100 году, когда их число достигнет 21 млн единиц, их «выпуск» прекратится).

Распространённая претензия к биткойн и блокчейн-технологиям — бесцельная трата вычислительных ресурсов и электроэнергии. Энергия, потраченная на майнинг биткоинов с 2009 года, позволила бы освещать Эйфелеву башню 260 лет.



В 2013 году на майнинг биткоинов тратилось около 982 мегаватт-часов в день (достаточно для электропитания 31 тыс. домов в США или половины Большого адронного коллайдера), расходы оцениваются в 15 млн долларов в день.



По оценкам экологов в 2020 году производство биткоинов потребует столько же энергии, сколько потребляет сейчас Дания.



Сторонники биткойна парируют тем, что модель блокчейна обходится гораздо дешевле, чем текущая финансовая система со всей её материальной инфраструктурой и персоналом. На передачу 100 долларов через блокчейн требуется гораздо меньше расходов, чем на традиционную транзакцию.



Однако вопрос о том, как избежать бесцельной траты электроэнергии при майнинге остаётся одним из главных.

Преимущества биткоина



Невозможна никакая дополнительная эмиссии и подделка, количество монет строго ограничено. Отсутствие инфляции по достижению предельно возможной суммы около 21 млн..



Низкая комиссия по переводам, возможность сделать мгновенный перевод в любую точку мира.



Исходные коды Bitcoin открыты и доступны любому желающему для изучения, чтобы убедиться, что программа выполняет только заявленные функции и ничего более.



Решение проблемы двойного расходования. Ранее без специального посредника невозможно было подтвердить, что та или иная партия денег не была уже израсходована.



Используются возможности технологии блокчейн.



Алгоритм устроен так, что обеспечивает безопасность площадки и нивелирует действия всякого рода злоумышленников.



Большая аудитория пользователей, созданная посредством целенаправленной популяризации в СМИ (из каждого утюга можно услышать о Биткоине и криптовалютах). 11.04.2017, ещё до «массового сумасшествия», в СМИ было опубликовано интересное сообщение: «Общее количество криптовалютных кошельков превысило 11 млн». На сегодняшний день более 20 млн. кошельков.



Избавление от посредников, таких как банки-корреспонденты, но появление новых — бирж биткоина, как правило «чёрных».



Недостатки Биткоина



Бесцельная трата ресурсов.



Потраченные ресурсы не дают никакой выгоды, кроме безопасности криптовалюты, защищённой подобным майнингом.



С ростом пользователей и ростом объёма операций, возрастает объём БД, поэтому простенькие компьютеры не справляются с вычислениями. Серьёзные дата центры обрабатывают, а пользователям уже сложно.



Отсутствие возможности отзыва ошибочной транзакции.



Высокая волатильность (показатель разброса — скачки и падения) курса, непредсказуемость.



Отсутствие законной защиты, которая лишает пользователей гарантии сохранности средств. Постоянно происходящие кражи, скандалы и случаи мошенничества.



Ограничения в 7 транзакций в секунду. Например VISA может обрабатывать до 10 тыс. транзакций в секунду.



Ограничение на покупки, не все товары и не во всех странах продаются за биткоин (не купить билет на поезд в РФ за биткоин).



Отмывание денег и прочая теневая деятельность.



Сосредоточение большей части монет в руках немногих людей, что уже привело к монополизации [ 3 ] .



«Умные» технологии и цифровая экономика

Рассмотрения криптовалют и блокчейна как таковых нельзя рассматривать в отрыве от остальных процессов в глобальном историческом процессе. Очевидно, что современная цивилизация переживает тяжелейший кризис и зашла в тупик. За последние столетия человечество накопило массу социальных, экономических, политических, культурных и экологических проблем.

Необходимо дать ответы на вопросы: на каких мировоззренческих основах развиваться дальше, каким образом сократить потребление и сохранить биосферу планеты, как создать механизм общественного контроля, стимулирующего развитие в том или ином направлении в условиях смены многовековой парадигмы мышления и информационного состояния общества в целом.

Для решения всех этих вопросов в высших эшелонах власти должны моделироваться разные варианты будущего, в соответствии с чем криптовалюты как вложенный процесс нельзя рассматривать в отрыве от более длительных во времени низкочастотных процессов.

Криптовалютам сегодня СМИ уделяют внимание даже большее, чем, например, некоторым резервным валютам, драгоценным металлам или компаниями-гигантам фондового рынка, учитывая разницу их капитализации.



Власти сначала говорят категорическое: «нет».



Затем следует запрет криптовалют и введение строгой ответственности за их создание, распространение и использование.



Потом — несколько растерянное: «в этом надо разобраться».



После чего следуют постоянные заявления о том, что власти занимаются «изучением сильных и слабых сторон криптовалют».



Наконец — оптимистичное: «это прогрессивное веяние времени», «мы не должны отставать от мирового прогресса».



И следует постепенная легализация криптовалют.



Некоторые страны уже находятся на этой стадии, а некоторые, такие как РФ, на подходе.

Во всём этом прослеживается лоббирование темы криптовалют «невидимой силой» через технологию «Окно Овертона» [ 4 ] и поддержка рынка на плаву. Но крайне редко СМИ задаются вопросом: кому это всё выгодно?

Также всё чаще в СМИ и из уст научных деятелей, глав крупных международных компаний и других «авторитетов» можно услышать такие новомодные понятия как: блокчейн, нейротехнологии, умные города, BigData, искусственный интеллект, экономика интернет-вещей. Обобщенно всё это можно назвать цифровой экономикой.



Для большинства людей всё это пустой звук, а зря! Мы это явление рассматривали в статье «Что важнее: реальная или цифровая экономика?»

Тема подготовки технологической и социальной инфраструктуры для повсеместной цифровизации, самая обсуждаемая тема на сегодня. В июле 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика», решив последовательно внедрять «цифру» во все области жизни — в предпринимательство, в госуправление, в социальную сферу, в городское хозяйство.



Программой предусмотрено укрепление позиций России на глобальном рынке по хранению и обработке данных, а также реализация отдельных направлений по отраслям экономики (сферам деятельности), в первую очередь, в сфере здравоохранения, создания «умных городов» и государственного управления, включая контрольно-надзорную деятельность.

Тема «умных городов» активно обсуждается во всём мире и является трендом последних лет. Целью создания «умного города» является улучшение с помощью технологии городской информатики качества жизни, путём повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд жителей и гостей такого города.

10 апреля 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать программу «умный город», которая будет использовать наиболее современные технологические решения для создания доступной москвичам виртуальной среды и повышения эффективности городского управления на основе «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта.

С одной стороны, все эти объективные явления значительно способствуют улучшению качества жизни и услуг практически во всех сферах жизни граждан, снижают издержки за счёт роста уровня автоматизации и роботизации, способны высвободить трудовые ресурсы от рутиной однотипной работы и направить их на освоение новых востребованных профессий, развития навыков, личностное развитие.

С другой стороны, направленность развития всех этих новых информационных технологий напрямую зависит от уровня нравственности статистического большинства людей и господствующей в обществе концепции управления.

Один из главных вопросов, которые должен, на наш взгляд, задать себе каждый читатель:

«А где тут место человеку, как и каким образом развитие техносферы способствует развитию потенциала общества и личности, бескризисному существованию в преемственности поколений? Технологии для человека или человек для технологий?»

Лев Николаевич Толстой высказался на эту тему предельно чётко:

«Наука шла, шла и зашла в тупик. Всё обещали, что наука нас куда то выведет. Но теперь становится очевидно, что никуда она не выведет. Нужно начинать новое».

Как много раз показывала история, любую новую технологию и идею можно использовать, как во благо, так и во вред, с целью захвата ресурсов, либо завоевания одних людей другими. Один из таких ярких примеров прошлого столетия можно назвать появление технологий ядерного синтеза и появление ядерной бомбы впоследствии.

Как будут использованы технологии криптовалют и блокчейн? Во благо человека или во благо системы?

Новая техносферная религия

Глобализация — процесс объективный в силу биологического единства человечества, расселившегося почти что по всей Земле. Сутью её является построение некой культуры, в которой в будущем объединится всё человечество. И вопрос в том, какой будет эта культура. Ныне глобализация вступила в новый этап.



Он принципиально отличается от предшествующего, в том числе и в аспекте технологий управления толпо-«элитарным» обществом и поддержания устойчивости толпо-«элитаризма».

С конца XVIII века в Европе и Америке, в том числе и в России, непрестанно нарастает доля населения, которая не верит вероучениям традиционных конфессий. И эта масса населения перестаёт быть управляемой авторитетом «священнослужителей» традиционных конфессий в условиях идеалистического атеизма.



Если взглянуть правде в лицо, современная церковь, как институт социальной власти, в силу ускорения информационных процессов не способна к устойчивому управлению обществом, а держится по инерции на предыдущих поколениях.



Поэтому у тех, кто управляет осуществлением глобализации на основе западной культуры в её разнообразных версиях, встаёт вопрос: как сохранить власть над толпой, и как подчинить себе этот сегмент толпы, впавшей в материалистический атеизм?

Прослеживая тенденцию последних десятилетий в России, можно заметить массовое переселение людей из деревень в города-мегаполисы и снижение уровня жизни на периферии, особенно в условиях закрытия жизненно важных элементов соцобеспечения и воспроизводства, таких как: поликлиники, акушерские пункты, школы (смотрите последнюю прямую линию с В.В Путиным).

«Есть такая точка зрения [о развитии крупных агломераций], но побеждает другой подход, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населёнными пунктами»

— заявил президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития.

Главной развилкой концепции было — что именно развивать: регионы — мегаполисы (агломерации) или все территории, объясняли два федеральных чиновника. За развитие агломераций выступали мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономики Максим Орешкин, первый вице-премьер Игорь Шувалов. Публично отстаивал такую идею и председатель ЦСР Алексей Кудрин и Герман Греф. Но, Слава Богу, победила другая точка зрения. [ 7 ]

Вопрос к читателю: представьте как поведёт себя большинство, к примеру в Москве, в результате какой нибудь техногенной катастрофы?

Продвижению цифровых технологий в общество мешает недостаточная производительность устройств, которые находятся на руках у населения, и низкая пропускная способность интернета, особенно на отдалённых территориях. Эту проблему призваны решить облачные технологии.

С их появлением пользователь освобождается от необходимости устанавливать на своих устройствах то или иное программное обеспечение, поскольку облачные технологии позволяют иметь на сервере все необходимые программы в их последней и наиболее совершенной версии и обеспечивают, во-первых, доступ пользователей к ним по подписке с любого гаджета и, во-вторых, техподдержку пользователей.

Но поскольку на Земле пользователей миллиарды, то в облаках собирается уйма

информации. И на этом этапе наступает очередь того, о чём зазыватели в облака умалчивают.



Технологии «Big Data» и искусственный интеллект во всех его разновидностях позволяют не только обсчитать эти массивы персональных данных и прочей информации, но и на основе результатов обсчёта манипулировать массой пользователей, впавших в зависимость от этого сегмента техносферы, становящегося посредником между людьми, тем в большей мере, чем раньше их подсадить на гаджеты, в результате чего большинство из них станут не способны к осознанно осмысленному волевому поведению.

Манипулировать в этом случае можно по-разному:



давать почти прямые советы на основе изучения нравственности и психологии, которые могут быть вычислены на основе информации, залитой пользователями в облака — это своего рода режим «автонавигатора» (через 200 метров держитесь правее, потом поверните направо…);



сводить людей через социальные сети, в соответствии с кругом их интересов, в самоуправляющиеся «команды», действующие в целях «строителей команд» (teambuilding нового уровня), имеющих интересы, далеко выходящие за пределы интересов участников команд, и последующего манипулирования такими командами через их лидеров;



созданием разнообразных «интернет-государств», как альтернативы невиртуальным — исторически сложившимся — реальным государствам, в которые будут интегрироваться и отдельные манипулируемые индивиды, и самоуправляющиеся целенаправленно созданные «команды по интересам»;



создавать гиперреалистичные «мультфильмы» и выдавать их за фактическую действительность, на которую пользователи будут реагировать как бы самостоятельно, но ожидаемым для заказчиков гиперреалистичных мультфильмов образом — тем более, если их к этому готовить с раннего детства, подсовывая гаджеты, блокирующие и извращающие развитие организма и личностной культуры чувств, психической деятельности и этики.



При этом все живут в иллюзии своей полной свободы, которую гаджеты поддерживают, обеспечивая доступ к жизненно необходимой информации. Главное то, что такой образ жизни не осознаётся как новая техносферная религия.

И это не наши домыслы, Герман Греф 29 июня 2018, выступая в Ельцин-центре с лекцией «О трендах новой цифровой эпохи», фактически озвучил «наше будущее», как его видят глобальные мировые «элиты», построив перед публикой его обобщённый образ. Из его обзора видно, что «Цифровая эпоха» подразумевает полный переход человечества в электронно-цифровую матрицу, включая буквально все сферы жизни.

Вот несколько цитат из его выступления:

«По данным IBM, общий объём цифровых данных достигнет 160 зеттабайт к 2025 году, причём большая часть этого объёма —– неструктурированные данные. И этот водоворот данных закружит всех —– ни одной отрасли не останется, которая бы не была взорвана новыми подходами с точки зрения использования и их обработки (Big Data). Искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни. Мы видим четыре этапа использования ИИ —– от описательной функции до аналитической, предсказательной и предписательной. И последняя является самой важной для нас. Т.е. ИИ будет не только описывать, анализировать, предсказывать, но и предуказывать человеку алгоритмику его поведения» [ 6 ].

В ДОТУ это схема управления называется предиктор-корректор. Она обеспечивает наивысшее качество управления. Вот только вопрос: в чьих интересах!? К тому же не лишним будет отметить тот факт, что изначально этот «предуказатель» должен быть настроен человеком, а значит он будет наследовать нравственность и этику программиста.



А какая она будет? Какую нравственность и этику этот автоматический предуказатель (и вероятно связанная с ним система принуждения к предуказанному поведению) будет транслировать в общество?

Коснулся он и собственности:

«Человеку не нужны вещи. Человеку нужны функции этих вещей»,

Свободы:

«Ничего нельзя будет спрятать, просто невозможно. Даже если информацию похоронить под землёй, на основе технологий больших данных можно будет вычислить с высокой долей вероятности, что событие имело место быть».

Говорил Греф и об образовании, вымирании традиционных профессий, как результата роботизации и внедрения технологии блокчейн:.

«Блокчейн к промышленному массовому применению не готов. Примерно года полтора нужно, чтобы устранить те проблемы, которые мешают нам использовать эту технологию массово. Я думаю, до её зрелости лет десять нужно. Может быть, восемь, но не меньше точно» [ 6 ]

Для того, чтобы показать как это работает, без каких бы то ни было явно видимых центров управления, приведём небольшую выдержку из ДОТУ:

«Бесструктурное управление в его существе — управление статистическими характеристиками множественных (массовых) явлений на основе господствующих над множеством элементов вероятностных предопределённостей хранения, распространения и переработки информации.



Если распространение информации в этом множестве и его последствия обладают устойчивой предсказуемостью в статистическом смысле (то есть порождает предсказуемую статистику явлений), то возможно бесструктурное управление этим множеством, а также и его бесструктурное самоуправление.



В таком множестве элементов, обладающих различным информационным состоянием их памяти, подчинённым статистическим закономерностям, существует вероятностная предопределённость и вероятность того, что циркулярное безадресное прохождение в среде информационного модуля определённого содержания приведёт к тому, что элементы множества на основе самоуправления сложатся в одну или более структур, ориентированных на некий, соответствующий указанному информационному модулю вектор целей в течение вполне приемлемого интервала времени».









[ 10 ] Реально 1$ = 11 рублей или Курсы валют на основе Энергии, Золота и Нефти

Школа аналитики



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