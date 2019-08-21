Блокчейн-технологии как мостик перехода в светлое будущее? Есть ли место в нём для Биткоина? (2)

В отличие от структурного управления, бесструктурное управление незаметно для большинства, более инертно, но более устойчивое в преемственности поколений. Что касается статистических закономерностей, то будет уместно привести в пример выдержку к описанию популярного сериала «Чёрное зеркало»:

…Для того чтоб выявить общий сценарий необходимо взглянуть на образы и идеи, которые закладываются через кинематограф, игровую индустрию, растиражированную литературу. (Напомним, что самой издаваемой книгой в мире является Библия). Любая передача информации, либо идеи — это и есть управление бесструктурным способом

«За последние десять лет технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони — плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью меняется. Мы возложили на алтарь Google и Apple и поклоняемся им.



Facebook-алгоритмы знают о нас больше, чем наши собственные родители. У нас есть доступ ко всей информации в мире, но в голове хватает места лишь для того, чтобы воспринять 140 символов из сообщения в Twitter…»

Распространение идей идёт уже довольно давно. Так в 1960-е — 1970-е гг. одним из наиболее востребованных жанров литературы для молодёжи была научная фантастика.

«Киберпа́нк (от англ. cyberpunk) — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В 1980-х годах киберпанк пришёл и в кинематограф, наложив заметный отпечаток на множество фантастических фильмов, снятых с тех пор.



Начиная с 1990-х годов определённые тенденции в музыке и в моде также начали связывать с киберпанком, а в мире компьютерных и настольных игр появились ролевые игры в стиле киберпанк. К началу XXI века элементы киберпанка встречаются в большом множестве произведений научной фантастики.



Сюжеты киберпанка часто построены вокруг конфликта между хакерами, искусственным интеллектом, мега корпорациями и тяготеют к ближайшему будущему Земли чаще, чем к обстановке далёкого будущего или галактических перспектив, которые можно найти в классических фантастических романах». [ 7 ]

Примером этому такие известные растиражированные культовые фильмы как: «Матрица», «Терминатор», «Бегущий по лезвию», «Я робот, «На крючке», «Дивиргент», «Первому игроку приготовиться» и многие многие другие.



И сравните эти произведения с фантазиями и содержанием трудов советских режиссёров на тему будущего: «Приключения электроника», «Гостья из будущего», «Тайна третьей планеты», «Через тернии к звёздам», «Туманность Андромеды», «Солярис» и так далее… Видна колоссальная разница в мировоззрении и целях.



В западной культуре также есть книги и фильмы на тему прекрасного будущего, но их мало и они мало растиражированы, про них мало кто знает. Мы можем припомнить такие фильмы как: «Прекрасная зелёная», «Земля будущего» (хотя тут есть сомнения, поскольку действие происходит в мегаполисах), «Специальный полуночный», «Валериан и город тысячи планет» (в отношении планеты, развившей биологическую цивилизацию).

Таким образом, с помощью кинематографа, книг, культуры, и не только, происходит закачка в коллективное бессознательное образов и идей для запуска неких процессов в будущее. Более подробно с матричным управлением можно ознакомиться в статье «Матричное управление — пора осваивать магию!» [ 8 ]

Через кинематограф и отклик населения моделируются определённые варианты будущего и решается вопрос: «Как обеспечить устойчивость и предсказуемость управления обществом?»



Как один из вариантов — это на базе нового технологического уклада и объективных процессов изменения парадигмы и логики мышления воспитать управляемых зомби-биороботов нового поколения, без свободы воли и выбора взамен на комфортное проживание в «умных городах», где за тебя всё продумано искусственным интеллектом, которому будет передана современная функция государственной бюрократии.



Пример того, к чему это может привести хорошо показан в фильме «Идиократия».

Но человек разумный не для того был введён в биосферу Земли, чтобы быть «идеальным зомби», поэтому этим планам, как нам представляется, не суждено сбыться. В противном случае, дальнейшие развитие цивилизации будет пресечено Свыше.

Один из перспективных вопросов будущего технологий — разнообразие возможных проявлений искусственного интеллекта и перспектив его «дружественности» и благосклонности по отношению к человеку.



Существует понятие технологической сингулярности, то есть момента, когда машинный интеллект превысит возможности человеческого разума. Но у специалистов пока нет надёжного плана обеспечения дружественности ИИ. Многие признанные эксперты вообще сомневаются, возможно ли это в принципе.



Вполне вероятно, что блокчейн-технология станет приемлемым связующим звеном между людьми и машинами в мире, где машины становятся всё более автономными. Они будут «помнить» свою родословную и создателей. Со временем искусственный интеллект может придти на смену децентрализованным приложениям, организациям и корпорациям.

Появятся усовершенствованный на основе биотехнологий человек, различные гибриды человека и машины, различные формы искусственного интеллекта, включая модели мозга и развитые алгоритмы машинного обучения. Блокчейн, как информационная технология, может облегчить будущий переход в мир с множеством разных машин, людей и гибридного интеллекта.



Эти разновидности интеллекта, скорее всего, будут не изолированы, а подключены к коммуникационной сети. Для этого цифровому интеллекту потребуется выполнять определённые сетевые транзакции, многие из которых могут управляться с помощью блокчейна и других механизмов консенсуса.

Каковы перспективы блокчейна и криптовалют? Как они могут послужить добру?

Что касается перспектив различных мировых валют, в том числе и криптовалют, так они зависят непосредственно от целей развития общества и,в частности, в экономике: одни цели — одни перспективы; другие цели — другие перспективы. При этом важны не только цели, но и средства их достижения!

Блокчейн и потребности людей

Одна из проблем повсеместного внедрения стратегического планирования экономики заключается в том, что необходимо предсказывать потребности населения, чтобы экономическая система могла их удовлетворить, запланировав производство необходимой продукции.



Однако, как предсказать сколько золотых украшений может потребоваться на рынке или сколько нужно произвести пищи для фуршетов? И казалось бы потребности людей непредсказуемы, но это только на первый взгляд. Действительно нельзя предсказать весь спектр потребностей общества, но можно предсказать те, которые напрямую связаны с нашей биологией:



Сколько пищи и какого качества требуется нашему организму для поддержания физического здоровья и долголетия?



Сколько требуется одежды для комфортной жизни в конкретном региональном климате (некий необходимый оптимум без всевозможных веяний моды)?



Какого размера и какого качества нужно жилище для свободного развития человека и его семьи (желательно в трёх поколениях, поскольку дети должны общаться и с родителями и с дедушками и бабушками)?



Какой набор социальных услуг сторонних людей (ремонтники, электрики, водопроводчики, парикмахеры и т.п.) требуется для комфортной жизни?



Сколько свободного времени для полноценного всестороннего развития необходимо человеку?



Какого качества образование нужно?



Все эти потребности можно назвать демографически-обусловленными, поскольку от их удовлетворения напрямую зависит развитие общества. При этом нужно отметить, что приоритетность в контексте именно общественного развития несколько иная, чем это представлено в вопросах выше (см. таблицу ниже).

Важно, что эти потребности предсказуемы на очень больших интервалах времени, поскольку завязаны, в первую очередь, на генетику нашего вида, которая меняется очень и очень медленно.

Это позволяет планировать их удовлетворение на постоянной основе и на длительную перспективу.



Остальные потребности, которые частью представляют из себя превышение разумных необходимых оптимумов (кто-то страдает перееданием, кому-то хочется жить в огромном доме, есть пищу с другого конца света, а не местную и т.п.), частью потребности, удовлетворение которых ведёт к деградации личности и организма (алкоголь и другие наркотики, «фаст-фуд», неэргономичная одежда, вроде высоких каблуков и пр.), можно назвать деградационно-паразитическими в том смысле, что их удовлетворение (особенно в первую очередь) ведёт к деградации населения, паразитизму людского общества на биосфере (когда она не восстанавливается), и перенапрягает экономическую систему, в силу своей непредсказуемости.

Главной проблемой нынешней экономической системы является то, что в ней никак не разделены эти два вида потребностей. Зачастую удовлетворение демографически-обусловленных потребностей происходит по остаточному принципу, когда удовлетворены потребности тех, у кого есть деньги. То есть рынки настроены на удовлетворение платёжеспособного спроса безотносительно к тому: есть ли спрос в данный момент на деградационно-паразитические потребности или на демографически-обусловленные.



Косвенным свидетельством этого, до недавнего времени, было то, что МРОТ был ниже прожиточного минимума, а на сам прожиточный минимум нельзя полноценно и комфортно жить. Сейчас, по крайней мере, МРОТ повышают до прожиточного минимума. [ 9 ]

Если же экономику — систему планирования и рыночный механизм настроить на первоначальное и первоприоритетное удовлетворение демографически-обусловленных потребностей всех граждан, а прочих потребностей — по остаточному принципу (у кого есть деньги, пусть приобретает что хочет), то тогда технология блокчейн может быть прекрасным инструментом учёта, столь необходимым при построении межотраслевых балансов, позволяющих планировать производство продукции в отраслях.



Причём учёт посредством системы блокчейн может производиться не только произведённой продукции, но и потреблённых товаров для того, чтобы точнее предсказывать сколько их потребуется в будущем. Это позволит при увеличении производственных мощностей проводить политику планомерного снижения цен вместо политики планомерного их повышения.

Блокчейн и инвариант прейскуранта

Формирование устойчивой финансовой системы, как и строительство дома, нужно начинать с самого фундамента. В экономической науке таким фундаментом, на котором строится финансовая система, является инвариант прейскуранта.

[ 3 ].

Наличие инварианта прейскуранта — товара, количеством которого измеряются цены всех прочих товаров, — объективная данность кредитно-финансовой системы (КФС) всей современной цивилизации.

Серьёзной проблемой в нынешней экономической системе является необеспеченность денег (отсутствие юридически закреплённого инварианта прейскуранта) и, как следствие, перекосы в курсах валют. Но по факту валюты сегодня обеспечиваются мощностями экономик, которые можно оценить через потребляемую или производимую энергию.



Именно энергия — это тот инвариант, через который сегодня можно выразить цены всех товаров в экономике. А курсы валют должны показывать: какая из стран может больше произвести продукции, то есть имеет более мощную экономику. Это мало кто знает, но курсы всех резервных валют завышены по отношению к обеспеченности их энергией в 6—10 раз. Мы подробно об этом рассказывали в статье «Реально 1$ = 11 рублей или Курсы валют на основе Энергии, Золота и Нефти». [ 10 ]

Изменить ситуацию в этой области чрезвычайно тяжело, поскольку очень сильны стереотипы восприятия. Изменять нужно постепенно, последовательно.

Во-первых, раскручивать обсуждение того, чем могут быть обеспечены валюты. И обсуждение такое уже идёт. В обществе на различных площадках всё чаще обсуждается вопрос энергообеспечённости валют.

В будущем энергетический стандарт обеспеченности любой платёжной единицы будет определяться отношением:

годового объёма производства/потребления электроэнергии к объёму средств платежа, находящихся в обращении.

Соответственно становится возможным справедливое определение взаимного курса валют через энергетический инвариант прейскуранта. По договорённости возможны различные варианты расчёта энергетического стандарта (через производство, потребление электроэнергии или условных тонн топлива), но привязка к объёмам энергии в том или ином виде — обязательна.

Во-вторых, нужно менять эмиссионную политику. Это необходимое мероприятие при введении энергетического инварианта прейскуранта. Нужно менять принципы эмиссии своей валюты, которая в России сегодня завязана на то, сколько товаров мы продадим за доллары, а значит — требуется переход на расчёты в национальной валюте. Потом можно будет менять принципы эмиссии. Постепенно процесс такого перехода идёт. Он может сильно интенсифицироваться с подачи военпрома. В службе по военно-техническому сотрудничеству анонсировали отказ от расчётов в долларах. [ 11 ]

Пока, всё это, конечно, ещё довольно далеко от непосредственного введения энергетического стандарта, но шаги в этом направлении делаются. При этом нельзя сказать, что те, кто делают эти шаги понимают, что они идут в сторону энергостандарта. Нет. Они действуют по целесообразности в зависимости от обстоятельств, которые-то и двигают сегодня экономики мира к энергостандарту.

Для наглядности приведём таблицу со сравнением ведущих денежных систем, обосновывающую целесообразность перехода к энергоинварианту:

В третьих, нужно предлагать вводить те или иные механизмы регулирования базы прейскуранта (товары, от которых зависят цены всех прочих: энергоносители, сырьё, средства производства), в первую очередь энергии в том или ином её виде.

Например, предложить создать эталонный тариф на электроэнергию, как это сделал В.В. Путин 27 августа 2018 года на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности [ 12 ] :

«капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов.



В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путём внедрения эталонного принципа формирования тарифов».

Следующий шаг в этом направлении — создание цифровой системы учёта объёмов производства и цен товаров базы прейскуранта, поскольку от этого зависит устойчивость финансового климата. Так как товары базы прейскуранта — это товары по сути стратегического значения, то и отрасли, их производящие являются стратегическими.



Поэтому регулирование со стороны государства тут просто необходимо, что подтверждает практика хозяйствования, когда государство является одним из главных держателей контрольных пакетов в топливно-энергетической отрасли при всех разговорах о приватизации. Даже в условиях нынешних методов хозяйствования уже можно осуществлять такой учёт посредством технологий блокчейн.

Далее, после перехода на блокчейн учёт можно будет переходить от нынешнего финансово-счётного подхода (когда учёт идёт в номиналах валют) к системе стратегического планирования, основанной на организационно-технологическом подходе (когда во главе угла — учёт и планирование экономики в натуральных показателях, а не в финансовых).



Следствием такого перехода станет выстраивание устойчивых технологических цепочек, встроенных в биосферу.

Для осуществления этого необходимо сбалансированное применение плана и рынка. План — это совокупность целей производственной системы, средств и методов их достижения, рынок — это только одно из средств достижения этих целей. А для настройки их совокупности необходимо правильное сочетание директивно-адресных и бесструктурных методов регуляции и саморегуляции экономической системы.

Блокчейн и рейтинговые системы

Другое применение технологии блокчейн — это система рейтингов.

Рассмотрим подробнее систему социальных рейтингов и её перспективы.

Данная картинка показывает, как уже сейчас функционирует социальная система в Китае, подобные системы рейтингов существуют также в частных компаниях и корпорациях.



Суть сводится к следующему: корпорация или в данном случае государство выставляет себе некоторые цели развития, для достижения которых необходимо устойчивое функционирование системы, а также качество выполняемой работы. Для того, чтобы оценивать эффективность тех или иных действий, вводится определённая метрология поведения людей, ведётся контроль, снимаются обратные связи, проводится анализ и даются заключения и рекомендации.

В зависимости от того, как управленец определяет при целеполагании что является развитием социальной системы, а что деградацией, проявляется спектр поведенческих реакций, которые способствуют развитию (в определении управленца) или мешают ему.



Далее для стимулирования одних и ограничения других вводится система рейтингов, которая подталкивает людей к действиям, определяемых управленцем, как «действия ведущие к развитию социальной системы».

Если развитие определено так, что не противоречит объективным закономерностям, которым подчинена жизнь каждого из людей, любой семьи, социальных групп, обществ и человечества в целом, то тогда система рейтингов помогает обществу действительно развиваться.

Если развитие определено так, что противоречит объективным закономерностям, то тогда система рейтингов станет инструментом фашистской системой подавления потенциала развития вида «Человек разумный» и биосферы, частью которой он является.

Блокчейн, банки и децентрализация

Есть ещё один аспект востребовательности криптовалют и блокчейна. Это необходимость изменения кредитно-финансовой системы, которая стала слишком прозрачной для всё большего числа людей. Сегодня, роль ростовщичества становится всё более очевидной, что делает востребованным со стороны «хозяев» создание систем, где их роль была бы менее заметна.

Децентрализованные криптовалюты в какой-то степени решают проблему скрытия архитекторов кредитно-финансовой системы, позволяя анонимно управлять ею, будучи программистами всей архитектуры правил системы.

Однако технология блокчейна может стать и гвоздём в крышку гроба ростовщической системы, если в алгоритмы кредитно-финансовой системы будет заложен запрет на процентные операции, но до понимания этого ещё надо дорасти, хотя бы на уровне идеологическом.

Советуем на эту тему почитать остроумную и занимательную статью про Кузьму, Ивана, кур, зерно и ракушки под куполом «Что такое прибыль? (и что такое деньги вообще, до кучи)» Сергея Грошева [ 13 ]

Децентрализация — это идея, время которой пришло, хотя надо учитывать, что с ростом цепи, объём информации возрастает, скорость сети падает, а потому некоторые предлагают децентрализацию на уровне датацентров. Советуем почитать, как эту задачу «решают» в Телеграмме, их блокчейн сеть называется TON (и как они утверждают, они выигрывают по производительности у Биткоина. [ 14 ]



Интернет настолько огромен и динамичен, что может способствовать развитию децентрализованных моделей в самых разных областях и с бóльшим потенциалом, чем когда-либо.



Централизованные модели долго служили человечеству, сотни лет назад они были революционным способом управления обществом, но технологии ушли вперёд, появился интернет и многие другие инструменты, включая блокчейн, которые позволяют не только впервые охватить все семь миллиардов жителей планеты, но и обеспечить более совершенное координирование общественного взаимодействия, ускорить прогресс и создать по-настоящему эффективное общество.

Если это не удастся современной блокчейн-индустрии, то непременно появится что-то ещё более эффективное. Возможно, какие-то технологии дополнят блокчейн-индустрию. Но сейчас блокчейн — это первое крупномасштабное воплощение моделей децентрализации, разворачиваемое на новом, более сложном уровне человеческой деятельности.

Заключение

Во многом проблемы экономического свойства и в целом социально-хозяйственной деятельности носят нравственно-этический характер, осознавая и решая которые можно выстраивать Концепцию устойчивого развития, в которой биосферно-социально-экономическая система ориентировано на гармоничное развитие всех трёх своих составляющих.



А для этого, как мы уже писали выше, необходимо изменить финансово-счётный подход на альтернативный ему — организационно-технологический.







Сегодняшнее появление криптовалют и биткоина, как одной из главных на данный момент, если не учитывать майнинговой составляющей (создание огромного суперкомпьютера и потребление уймы электроэнергии) служит демонстрацией возможностей технологии блокчейн, чтобы в дальнейшем перенести их на социальные институты.

При внедрении технологий блокчейна в социально-экономическую систему неизбежно обнажиться лукавство и пагубность некоторых тенденций сложившейся глобальной финансовой системы, а именно:



необеспеченность денежной массы (и потенциально — выход на энергетический инвариант прейскуранта, поскольку любая криптовалюта по своей сути обеспечена электроэнергией майнинговых ферм);



спекуляции на рынке;



немотивированная эмиссия (как следствие — инфляция);



зависимость от наднациональных игроков (паразитизм банковской системы с ростовщическим процентом);



картельные назначения курсов валют (отсутствие чёткой формулы или объективных критериев);



поддержание деградационных процессов (алкоголь, табак, др. наркотики и ГМО, криминал в целом);



иждивенчество в мировой экономике



Дополнительным негативным фактором, как было замечено ранее, биткойна и криптовалют в целом является бесполезное прожигание энергии на майнинговых фермах (ресурсов), что указывает на невежество как пользователей, так и персон, которые осуществляют контроль и продвижение криптовалют в макроэкономической системе. Но есть и положительный момент в том, что созданные сети ферм могут быть полезны как суперкомпьютер для расчётов межотраслевых балансов.

Информационные технологии, которые мы описали в этой статье, относятся к третьему, технологическому приоритету управления обществом, но исходя из своих особенностей, они затрагивают все 6 приоритетов.

На шестом, силовом приоритете, возможно управление силовыми структурами, контроль за правопорядком, даже часть судебных функций. На пятом приоритете возможно влияние на употребление алкоголя, наркотиков, ГМО.

Применение блокчейна в здравоохранении создаст большую базу данных пациентов, медикаментов и медицинских услуг, которые оказывают больницы в тех или иных случаях.



Например:



летопись врачебных назначений и разработок в области медицины в любой точке мира;



отображение реальной деятельности и компетенции доктора;



отчёт о количестве и качестве фармацевтических препаратов.



На четвёртом приоритете развиваются криптовалюты с потенциалом перехода в перспективе на энергетический стандарт. [ 15 ]

Второй, хронологический приоритет затрагивается, поскольку в массивах данных будет храниться история поведения, действий каждого человека, которую будет невозможно подменить.



Ну, а к первому, мировоззренческому приоритету подход особый. Те, кто сможет разобраться в информационных технологиях, как средстве управления человеком и обществом, сможет перехватить управление этим процессом и направить его на осуществление своих, а не чужих целей. Блокчейн-технология может помочь раскрыть познавательно-творческий потенциал, при её грамотном использовании.



Необходимо осваивать новые идеи — как в целом, так и отдельные концепции и применять в различных видах деятельности на благо человечества. Поэтому очень важно повышать меру понимания мировых тенденций и направлять их на развитие, что мы и попытались сделать в этой статье.

Информационные технологии вообще, и блокчейн в частности, будут всё больше входить в нашу жизнь. Пытаться остановить этот процесс бессмысленно. Сейчас обратимся к тем, кто ведёт активную информационную работу в сети по сопротивлению «чипизации». Ваша работа важна с точки зрения описания возможных негативных сценариев развития.



Но вместо борьбы с объективным процессом, лучше находить возможности позитивных вариантов развития, оглашать их, влиять, участвовать в развитии, перехватывать управление, использовать возможности технологии для достижения целей большинства людей, а не кучки паразитов.

Мы стоим на пороге больших перемен. Эти перемены входят в нашу жизнь и изменят её до неузнаваемости. Чтобы не быть подобным сухому листу, гонимому ветром по реке жизни, нужно понимать тенденции развития общества под влиянием новых технологий.



А зная, куда всё идет, можно готовиться заранее: овладевать профессиями, копить багаж знаний, необходимых для вписания тенденций в русло раскрытия человеческого потенциала и развития биосферно-социально-экономической системы, а не её деградации.

В целом, подводя итог, можем сказать следующее: мы живём в век информации и технологий, каждая из технологий может быть направлена как на преображение общества, так и на его деградацию. Всё зависит от конкретных намерений и нравственности каждого из нас, в совокупности составляющих суперсистему Человечество.

И главное, нужно понимать, что мы подходим к апогею, после которого решится судьба человечества. Не останемся в стороне, возьмём в свои руки процесс продвижения в жизнь таких технологий, как блокчейн, ИИ, Big Data, тогда и общество будущего станет обществом человечным.



И в процессе внедрения в жизнь всех вышеупомянутых технологий следует помнить, что их нужно направлять на раскрытие человеческого потенциала , тогда и светлое будущее не за горами.



[ 10 ] Реально 1$ = 11 рублей или Курсы валют на основе Энергии, Золота и Нефти

Школа аналитики



***

.