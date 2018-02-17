Блокчейн совершенно бесполезен. И вот почему

Сообразить на троих

Дорого и глупо

Веры нет

Обвал биткоина в январе стал холодным душем для фанатов криптовалют. Падение в два раза спровоцировало новый виток разговоров о финансовом пузыре. Причины падения пытались объяснить даже китайским Новым годом. Однако у политического истеблишмента и экономической элиты сложилось устойчивое мнение: биткоин — плохо, блокчейн — перспективно и революционно. «Лента.ру» разбиралась, действительно ли мир не сможет обойтись без блокчейна.Криптовалюты регулярно подвергаются жесткой критике как источник пузырей и спекуляций, грозящий инвесторам потерей всех их сбережений, при этом к блокчейну отношение по-прежнему заинтересованное. В России, например, к технологии относятся серьезно: Национальный расчетный депозитарий рассматривает возможность создания блокчейновой инфраструктуры, технологию активно изучают в крупных банках и государственных организациях. Похожая ситуация и в мире — большинство стран признали блокчейн революционным решением.Перспективность блокчейна оспаривают немногие, однако их критика заслуживает внимания. Например, финансист Кай Стинчкомб в своей заметке прошелся по ключевым отраслям, куда хотят внедрять блокчейн. По его мнению, на данный момент не видно реального применения этой технологии и уж точно нельзя говорить, что блокчейн разрушит современную финансовую систему.Фанаты новых технологий настаивают, что криптовалюты на основе блокчейна могут стать идеальной платежной системой, где не будет взимающего комиссию посредника вроде Visa и Mastercard. Стинчкомб оспаривает этот тезис, ведь такая система уже давно существует — это наличные. Что касается платежных институтов, то их преимущества перед блокчейном очевидны: да, они требуют свой процент с каждой транзакции, зато возможен возврат денег за товар, который потребителю пришелся не по нраву.Главная проблема криптовалюты как платежной системы — это скорость обработки транзакций. Например, Visa обрабатывает 60 тысяч операций в секунду, биткоин — только семь (не тысяч). Технические усовершенствования системы продолжаются, но на данный момент эффективность биткоина составляет чуть более 0,01 процента от показателя Visa. Биткоин сможет обрабатывать столько же операций, сколько традиционные глобальные платежные системы при условии потребления половины мировой электроэнергии. Ситуация с другими криптовалютами принципиально не отличается.На блокчейн возлагают особые надежды те, кто считает, что сделки должны осуществляться без надзора государства. Контроль органов власти действительно может быть утомительным, но госструктуры при всей их неповоротливости предоставляют определенный уровень надежности. Владелец криптокошелька же не сможет обратиться за какими-либо гарантиями в случае кражи пароля: нет регулятора — нет гарантий. Причем подобный недостаток системы находится как на пользовательском уровне, так и на уровне всей системы — от недостатка безопасности вынуждены были закрыться несколько крупных торговых криптоплощадок.Вдобавок сами власти не захотят расставаться с контролем над перемещением средств банально из-за необходимости противодействовать терроризму, организованной преступности и т.д. Большинство граждан, конечно, против контроля над своими счетами, но при этом многие скажут «да» в ответ на вопрос: «Имеют ли правоохранительные органы право проверить операции подозреваемых в распространении детской порнографии?»Возможно, будущее блокчейна лежит в осуществлении микротранзакций? Например, заплатить музыканту за песню или прочитать свежую газету в интернете. Ведь сделки с биткоином должны быть быстрыми, практически мгновенными и бесплатными. Стинчкомб ставит под сомнение и подобную перспективу — клиринг каждой транзакции занимает восемь минут и требует затрат в 4 цента. Вдобавок сами микротранзакции не слишком-то популярны — люди гораздо чаще предпочитают им сервисы с подпиской.Межбанковские платежи посредством блокчейна также развиваются не самыми быстрыми темпами. К примеру, через Ripple, перспективную платформу для таких платежей, прошло два миллиарда долларов за последние тридцать дней. Параллельно уже рабочая система SWIFT такие деньги переводит в течение 40 секунд. Соотношение примерно такое же, как между объемом продаж зубочисток и ВВП США.Большие надежды возлагают на «умные контракты» (это, например, лежит в основе системы Ethereum), предполагающие, что вместо текста в них фигурирует код, а для проведения сделок с помощью такой системы не потребуется личной подписи. Однако реальное применение «умных контрактов» пока привело лишь к ошибочной инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов. Даже самые ярые сторонники блокчейна признают, что обсуждение контрактов между людьми предпочтительнее ситуации, когда оно будет приниматься программным обеспечением, на данный момент не таким «умным», как хотелось бы фанатам блокчейна.Не выдерживают критики аргументы в пользу использования блокчейновых платформ как резервуара зашифрованной информации или помощника в выпуске акций. Во всех подобных случаях, отмечает Стинчкомб, существующие системы выгоднее и/или безопаснее блокчейна. Нет ни единой причины, чтобы отказываться от биржи NASDAQ, которая пользуется всеобщим доверием.Финансист подчеркивает, что самым сложным в интернете является перевод денег из точки A в точку B или же хранение записей о тех или иных осуществившихся транзакциях и взаимодействиях. В реальности эта часть операции как раз самая простая, быстрая и высоко автоматизированная. Что касается отмены посредника, то в большинстве своем участники сделок прямо заинтересованы в его существовании — хотя бы для возможности эту сделку оспорить, если «что-то пойдет не так».В итоге, отмечает Стинчкомб, сфера применения блокчейна и криптовалют оказывается крайне узкой. По сути, не остается ничего кроме спекуляций и нелегальных транзакций. Но в таком качестве криптовалюты работают уже давно и расширения этого поля не предвидится. Люди же, вкладывающие миллионы в блокчейн-технологии, даже не удостоверились в реальном спросе на подобные системы оплаты. За десять лет, прошедших с распространения блокчейна, никакого заметного совершенствования технологии не произошло.Аналитических ответов на претензии Стинчкомба к блокчейну не последовало. Оптимисты лишь указывали на то, что технология еще слишком молода и, быть может, варианты ее применения найдутся в ближайшем будущем, либо вовсе утверждали, что многие новые ноу-хау проходили период скепсиса. Проблема в том, что список технологий, оказавшихся на свалке истории или нашедших лишь скромное нишевое применение, точно не меньше списка научно-технических прорывов. Достаточно вспомнить электромобиль, появившийся даже раньше двигателя внутреннего сгорания. Лишь теперь, 120 лет спустя, электромобили стали актуальными, и то благодаря дорогой нефти и всеобщей озабоченности темой глобального потепления и зеленой энергетики.Кай Стинчкомб не первый специалист, утверждающий, что «король-то голый». Роб Флейшман, инженер по программному обеспечению в Akamai Technologies, в свое время также был в восторге от блокчейна. «Но по мере общения с людьми из хайтека я все больше убеждался, что эта технология совершенно глупа и бесполезна для практически любых задач», — отмечает он. В более мягкой форме мифы о блокчейне и биткоине развеял специалист по вредоносным программам «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.В частности, он констатирует, что для хранения информации, записанной в блокчейновых системах, потребуется совершенно фантастическое количество объема памяти. Кроме того, майнинг является крайне неэффективной системой защиты системы с учетом объема потребляемого электричества. Эти и другие слабости технологии приводят Маланова к выводу, что если традиционные деньги когда-нибудь и уйдут из обращения, это произойдет вовсе не из-за блокчейна.Еще пару месяцев назад над таким скепсисом бы только посмеялись. В период, когда биткоин постоянно растет в цене, — скептики не востребованы. Но в новом году конъюнктура начинает меняться, а вкупе с крайне негативным отношением к криптовалютам со стороны финансового сектора, здравая критика становится востребованной. Скептики, конечно, могут оказаться неправы, но объективный диалог отрасли необходим хотя бы для того, чтобы остудить горячие головы, рванувшие к биткоину, эфиру, и другой «крипте» как к средствам мгновенного обогащения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com