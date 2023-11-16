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МОК не нужен

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Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

По словам директора департамента МОК, «любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

PS. Никакой независимости и автономии спорта не существует. Это пропагандистская фикция. На текущий момент МОК представляет собой подконтрольный инструмент США и их сателлитов. Война в Палестине и позиция МОК по Израилю лишь в очередной раз это подтвердила. В случае с Всемирными играми дружбами, МОК как подконтрольная США структура, обеспечивающая режим санкций против России, просто стремится обслуживать политическую линию США,  демонстрируя свою реальную роль в организации мирового спорта.

МОК в текущем виде – это рудимент уходящего вашингтонского мироустройства. Он должен либо измениться, либо быть демонтирован. Проведение спортивных мероприятий отдельно от МОК и без всякой связи с МОК – один из шагов на пути к необходимым изменениям.

Альтернатива – продолжать унижаться в роли опущеной гендерно-нейтральной страны под белым флагом.

Комментарий редакции

- Игры дружбы, которые Россия планирует провести в 2024 году, необходимо проводить вне зависимости от мнения МОК.

- МОК уже дискредитировал себя предвзятым отношением к России, поэтому его позиция не должна быть решающей.

- Это будет аналог Игр дружбы 1984 года, которые СССР организовал как альтернативу Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

- Несмотря на отсутствие многих ведущих спортивных держав, Игры дружбы могут собрать представительную делегацию из дружественных России стран.

- Главное – продемонстрировать независимость российского спорта и его способность проводить крупные международные соревнования.

Таким образом, Игры дружбы станут важным символом суверенитета России в спорте, несмотря на давление извне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8768372.html
Метки: двойные стандарты, мок, Россия, санкции, спорт
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