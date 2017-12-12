Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
12:47. 12 декабря 2017 Просмотров - 202 14 коммент. Опубликовал: jackomb
Российские спортсмены намерены участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на нейтральный статус.
Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.
"Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению", - пояснила Великая после заседания комиссии 11 декабря.
Она также добавила, что комиссия спортсменов ОКР намерена обратиться к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2018 года без российского флага и гимна.
"В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть", - добавила она.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что к участию в Олимпиаде будут приглашены отдельные спортсмены (те, которых признали или признают "чистыми"), им предложат выступить как "олимпийским спортсменам из России" (ОАР) под Олимпийским же флагом, а в случае их победы прозвучит гимн Олимпийского движения. "Они станут мостом в будущее чистого спорта", - говорится в решении МОК.
Тем россиянам, которые принимали участие в сочинской Олимпиаде 2014 года, участвовать в Играх-2018 запрещено. "Олимпийский бойкот никогда не приводил к результату", - отметили в МОК, по всей видимости, считая, что сегодняшнее решение бойкотом не является.
Аналогичное решение принято в отношении спортивных чиновников РФ: им нельзя присутствовать на олимпийских мероприятиях в Пхенчхане (в аккредитации Минспорту заранее отказано). Экс-глава ведомства Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права принимать какое-либо участие в олимпийском движении.
Могу сказать только одно- ПРЕДАТЕЛИ! Да, да все, кто поедет на олимпиаду- обыкновенные предатели и какими бы намерениями они не руководствовались из песни слов не выкинешь ведь благими намерениями вымощена дорога в ад. Я презараю предателей и не буду болеть за нейтральных спортсменов.
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отсюда возникает вопрос – а российские ли это спортсмены?есть ли у них Родина?
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У них родина там, где задница в тепле, а Бог для них просто деньги и признание. Вот и пусть их признаёт нейтральный человек, а я россиянин таких презираю.
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а я презираю россиян, которые требуют для своих спортсменов того, чего ВАДА сделать не сумело.
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Вот таких вот паскуд и вырастило современное руководство нашей страны!
Это то руководство, которое нас грабит, живет за бугром и входит в узкий круг тех кто боготварит деяния серебренникова и прочих педерастов.
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Жму плюс,вылезает минус!! Ивиняюсь.Модератор,не первый раз,что там програмеры то тоже на олимияду собрались??
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Видать, да!
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Тот кто предал однажды, предаст и дважды!
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Предателей нигде не чествуют!
Поэтому “наших” спортсменов, которые поедут на олимпиаду будут унижать по полной программе!
Они, скорее всего, останутся без медалей.
Наградой, для этих мальчиков колей, будет всеобщее презрение.
П.С.
Шоу, по моканию в гoвнo РФ и её представителей, продолжается!
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болелы тв включили – тв выключили. А ты потренируйся всю жизнь, а потом получи такое.
Название можно будет поменять постфактум. а вот если не выступят – уже никак. поражение – это отсутствие. Руководство всё верно делает. А эти кричалки псевдопатриотические хозяева ВАДА и всовывают недалёким аборигенам.
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Предлагаю лишить гражданства всех тех, кто едет выступать под нейтральным флагом – пусть им даёт гражданство МОК – нейтральные граждане нейтральной (???) несуществующей страны. И если им будут плевать в лицо, не надо будет жаловаться, что оскорбили страну – они страну не представляют, поэтому нам всем не о ком заботиться и не за кого болеть: это не наши спортсмены.
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Вот они ,патриоты страны и опора державы.Шлоебень не далеко ушедшая от Степановых,Родченковых и т.д.Вот пусть им оплачивает расходы на поездку белый флаг и гонорары он выплачивает,а не за счет обманутых и униженых ими граждан страны.
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требовать надо расправы над МОКом и ВАДой.
Наказывать собственных спортсменов – верх идиотизма, который тут старательно разводят. Кто на него клюнул – безмозглые кактусы. вспоминаются тексты про унтер-офицерскую вдову которая сама себя высекла…
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Спортсмены – козлы отпущения,как и мальчик Коля.Но это никак не оправдывает их решение:( Максим Цветков:”Мы люди подневольные”,как скажут,так и будет.) Это проверка на вшивость. Сейчас стоит хоть ОДНОМУ сильному спортсмену сказать:”Я буду соревноваться ТОЛЬКО за Россию!”(или СССР:)),и никуда не поехать! Пойдёт цепная реакция,ибо чаша наполнена до предела… Но увы!.. А создавшие ситуацию остались в тени.Распилят деньги налогоплательщиков,и всё шито-крыто…Их на сталинские места надо,на трудотерапию во благо Отечества.Глядишь,лет через 20 может души отогреются (если это вообще возможно(!)с такими экземплярами).
Честно,я не буду болеть за тех,кто поедет туда!
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Нейтрально одному Ану можно было ехать с чистой совестью – посоревноваться с братьями