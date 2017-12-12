Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны

Российские спортсмены намерены участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на нейтральный статус.

Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

"Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению", - пояснила Великая после заседания комиссии 11 декабря.

Она также добавила, что комиссия спортсменов ОКР намерена обратиться к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2018 года без российского флага и гимна.

"В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть", - добавила она.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что к участию в Олимпиаде будут приглашены отдельные спортсмены (те, которых признали или признают "чистыми"), им предложат выступить как "олимпийским спортсменам из России" (ОАР) под Олимпийским же флагом, а в случае их победы прозвучит гимн Олимпийского движения. "Они станут мостом в будущее чистого спорта", - говорится в решении МОК. Тем россиянам, которые принимали участие в сочинской Олимпиаде 2014 года, участвовать в Играх-2018 запрещено. "Олимпийский бойкот никогда не приводил к результату", - отметили в МОК, по всей видимости, считая, что сегодняшнее решение бойкотом не является. Аналогичное решение принято в отношении спортивных чиновников РФ: им нельзя присутствовать на олимпийских мероприятиях в Пхенчхане (в аккредитации Минспорту заранее отказано). Экс-глава ведомства Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права принимать какое-либо участие в олимпийском движении.

Могу сказать только одно- ПРЕДАТЕЛИ! Да, да все, кто поедет на олимпиаду- обыкновенные предатели и какими бы намерениями они не руководствовались из песни слов не выкинешь ведь благими намерениями вымощена дорога в ад. Я презараю предателей и не буду болеть за нейтральных спортсменов.