Допинговый бред: бывали хуже времена, но не было подлей!

Можно подобрать немало эпитетов, чтобы охарактеризовать чувства, которые вызвала новость о том, что допинг-проба российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат: «гром среди ясного неба», «обухом по голове» и т.п. И снова мельдоний…

Этот препарат был разработан в 1975 году в Риге профессором Иваром Кальвиньшем. По словам изобретателя, мельдоний показан для применения в целях защиты сердечной мышцы как спортсменам, так и просто людям, испытывающим стресс и постоянные нагрузки. Препарат предотвращает сердечные приступы (инфаркты миокарда) и повреждения мышцы в случае перетренированности. Найти его можно в любой аптеке на постсоветском пространстве – в Западной же Европе о нем и не слышали, а в США он не зарегистрирован.

Вплоть до 1 января 2016 года он был одним из самых распространенных восстановительных препаратов в российском спорте. Однако в 2015 году на фоне разворачивающегося допингового скандала ВАДА внесла его в список запрещенных, в чем многие увидели откровенную дискриминацию российских спортсменов. А затем в начале 2016 года посыпались «выявления». Разразился очередной грандиозный скандал, правда, вскоре выяснилось, что не определен срок выведения мельдония из организма, т.е. имели место обнаружения остатков препарата, принятого еще до введения запрета до него.

В результате всех «попавшихся» спортсменов, кроме Марии Шараповой, пришлось оправдать (последняя послушалась адвокатов, рекомендовавших «явку с повинной»: дескать, просмотрела его появление в новом списке ВАДА и продолжала принимать, и это-то и стало основанием для двухгодичной дисквалификации). Больше случаев обнаружения мельдония в допинг-пробах не было.

Но классическая схема «ложечки нашлись, а осадок остался» сработала. Истерика западных СМИ относительно «мельдониевых чемпионов» прочно отложилась в сознании не вникающих в детали обывателей. Можно сказать, что «мельдоний» стал этаким мемом, даже «антибрендом», символом применения допинга в российском спорте.

И вот так «удачно» именно его обнаружили в пробе российского призера Олимпиады, спортсмена, который вместе со своей супругой и партнершей произвел настоящий мировой фурор в первые дни игр (Джеймс Бонд и Анжелика Джоли – так прозвала их западная пресса). Поневоле приходит мысль, что и весь этот ажиотаж вокруг симпатичных, но вполне заурядных атлетов был частью дьявольского плана.

Первый глава ВАДА Ричард Паунд, ранее заявивший, что проигнорирует церемонию закрытия Игр, если на ней российские атлеты пройдут под своим флагом, сходу прокомментировал ситуацию с Крушельницким: дескать, он изначально был против выступления россиян на Играх в Пхенчхане. И действительно, как теперь стороннему наблюдателю не согласиться с достопочтенным господином из Канады (где и находится штаб-квартира ВАДА), фактическим создателем этой организации, в которой он, нужно понимать, и поныне имеет значительное влияние.

(К слову, как не отметить, что с момента создания ВАДА в 2000 году ею руководили исключительно подданные королевы Великобритании. И если до этого сборной Соединённого Королевства на летних играх никак не удавалось выйти за результат 5 золотых медалей, а в 1996 в Атланте была и вовсе всего одна, то с 2000 «поперло»: Сидней – 11; Афины – 9; Пекин – 19; Лондон – 29; Рио-да-Жанейро – 27. Канадцы, понятно, тоже сильно прибавили.)

И кого теперь будут интересовать аргументы, что после всего случившегося олимпийские атлеты из России «дуют на воду». А кёрлинг ведь, хотя и требует, как любой вид спорта, физической подготовки и напряженных тренировок, отнюдь не «допинговая» дисциплина, в нём решают не метры и секунды, а техническое мастерство. И мельдоний тут не подмога, да и вообще, как показано выше, результат он не повышает.

Он показан в ходе тренировочного процесса, причем согласно инструкции, которую нетрудно найти в Интернете, курс лечения составляет 4–6 недель (максимум 2–3 раза в год), доза – 2 таблетки в сутки. Концентрация же, обнаруженная у Крушельницкого, соответствует одной таблетке, максимум – нескольким, принятым по одной в день. В таких дозах он вообще бесполезен.

Известно также, что за предыдущие два года он сдал 12 допинг-проб, последнюю – перед предолимпийским сбором в Японии, все они были чистыми.

В общем, с одной стороны, полное отсутствие поводов и причин совершить данное нарушение, а с другой (проверяющих) – очевидный интерес в новом скандале с российскими спортсменами, который бы оправдывал непримиримую позицию ВАДА (не говоря уже о глобальных интересах тех, кто стоит за допинговыми скандалами). О бессмысленности использования допинга в данном случае говорили даже некоторые соперники наших спортсменов (те же норвежцы), но очевидно, что в массовом сознании останется лишь очередной громкий и крайне неприятный скандал.

И вот что бы я хотел отметить. Прямо-таки характерной чертой регулярно используемых американцами компрометирующих историй и является их полная абсурдность и неправдоподобность, с точки зрения человека, который хоть немного вник в ситуацию. Взять, скажем, историю падения главы МВФ, фаворита президентской гонки во Франции, Доминика Стросс-Кана. Да, его слабость к противоположному полу была секретом Полишинеля. Но в агрессивной форме домогаться случайной горничной в отеле отнюдь не модельного возраста и внешности?! И доказательств-то, кроме её личных заявлений, для которых могла быть хоть какая угодно мотивация, никаких. Но сработало – перспективный и крайне неудобный для США политик был выведен из игры.

А приснопамятное «дело Гонгадзе»? Семнадцать лет прошло, а никто даже не подобрался к главной тайне всей истории: а кто, собственно, такой Гиви Гонгадзе? Чем так зацепил «грузин, бля» главу государства, что вопрос его нейтрализации он дважды обсуждал со своими ближайшими приближенными? Пленки Мельниченко на это никакого ответа не дают, поиск эпистолярного наследия «широко известного» лишь в узких кругах киевской политтусовки журналиста позволил найти лишь несколько даже не статей, а заметок, как говорится, совершенно ни о чем. Но отхаркивается «кассетный скандал» Украине до сих пор.

Классикой же жанра следует считать историю литовского президента Роландаса Паксаса. Как известно, в силу совершенно случайного стечения обстоятельств в конце 90-х – середине нулевых во всех трех прибалтийских государствах президентами стали бывшие американские чиновники, решившие вернуться на «историческую Родину» и совершившие там головокружительную политическую карьеру (а в Украине их «молочная сестра» стала первой леди). Сбой схема дала только в Литве, где Валдас Адамкус не переизбрался на второй срок, проиграв выборы Паксасу.

И в рекордный срок, всего через полгода после вступления в должность, против Паксаса было начато дело об импичменте. Поводом стало якобы незаконное предоставление Паксасом литовского гражданства своему помощнику бизнесмену Пушкину. Обвинение абсурдное в принципе: литовское законодательство указывает основания для принятия компетентными органами решения о предоставлении гражданства, а также допускает предоставление гражданства указом президента «за особые заслуги перед Литвой». Поскольку, что такое «особые заслуги» нигде и никак не прописано, очевидно, что возможность предоставления гражданства лицу, формально, на общих основаниях, прав на него не имеющему, является предусмотренным законом правом, привилегией главы государства и «незаконным» не может быть по определению.

Кстати, за время своей первой каденции Адамкус более 300 раз пользовался этим правом! Более того, он наградил орденом этого самого Пушкина, а поскольку ордена даются именно за особые заслуги перед государством, факт наличия оных можно считать юридически подтвержденным. Но нет правовых крепостей, которых бы не взяли заокеанские «демократы»! Паксаса отстранили от должности, а когда выяснилось, что, согласно опросам общественного мнения, у него есть все шансы вновь выиграть президентские выборы, ввели норму, по которой отстраненный в результате импичмента президент не может баллотироваться вновь.

Честно говоря, я уверен, что у любого президента можно найти куда более веские скелеты в шкафу, чем тот, который стал поводом для отстранения Паксаса. Абсолютно абсурдное обвинение было использовано именно для того, чтобы показать, что никакая «безупречность» не спасет, если прогневишь «Вашингтонский обком» (хотя бы и тем, что победишь на выборах его креатуру). Как говорится, «был бы человек, а статью всегда можно найти». Впрочем, возможно, имеет место и запредельный цинизм американских мастеров политических спецопераций, стремление сделать свою работу не просто эффективно, но и «красиво», естественно, с их извращенной точки зрения. Ведь и среди палачей были свои виртуозы, гордившиеся своим мастерством.

Ведь и сам сочинский допинговый скандал по фабуле своей можно смело назвать театром абсурда. Скажу честно, я допускаю, что имели место не только махинации Григория Родченкова по своей инициативе, но и потакание им со стороны руководителей российского спорта. Более того, не настолько я в теме, чтобы утверждать, но весьма может быть, что «все леди делают это» и «чистые» спортсмены в определённых дисциплинах – такой же нонсенс, как живущий на одну зарплату приемщик стеклотары в советские времена. Но описанная Родченковым история с подменой пробирок через отверстие в стене хранилища проб выглядит откровенной фантастикой в духе шпионских историй о Джеймсе Бонде, что, конечно, усилило её восприятие обывателем.

Во-первых, невозможно представить, чтобы российское руководство пошло на такую авантюру, даже если отбросить в сторону моральные оценки. Да, Олимпиады проводятся из соображений пиара и престижа, но понимается он всеми как демонстрация достижений и возможностей страны в самом широком смысле, не только чисто в спортивном. Исключение – разве что американцы, они проводят Олимпиады (и довольно часто) прежде всего, дабы насладиться собственными победами, а на мнение остального мира им в целом плевать: американские Олимпиады всегда сопровождаются нареканиями в адрес организаторов.

Вышесказанное вдвойне относится к России, для руководства и граждан которой сочинская Олимпиада стала уникальным шансом доказать не только другим, но и самим себе собственные способности подготовить и провести такое масштабное мероприятие на самом высоком уровне. Так кто бы стал идти на риск чудовищного скандала, который наверняка бы сорвал Игры, стал бы чудовищным национальным позором, ради нескольких дополнительных медалей (кстати, основной золотой урожай россияне собрали как раз в недопинговых видах)? А ведь дырка в стене, которую мог бы обнаружить любой сотрудник лаборатории, – улика, от которой не отвертеться.

И к слову, а зачем нужно было это отверстие? По версии Родченкова, через него он передавал пробирки сотруднику ФСБ Блохину, который числился в лаборатории сантехником и тот производил подмену, т.е. попадал в помещение лаборатории ВАДА тот вполне официально. Но зачем тогда столь «стремное» отверстие, разве нельзя было Родченкову просто вынести пробирки из хранилища, отдать их Блохину, а потом вернуть назад? Мешали системы видеонаблюдения? Совсем недавно Родченков уточнил, что Блохин («сантехник») и их отключал вместе с сигнализацией. Куда же смотрела служба безопасности, и почему ни у кого не вызвали подозрения регулярные ночные вояжи в помещение лаборатории её главы в компании с сантехником?

И совсем вызывает оторопь пассаж из доклада комиссии Освальда, что «наличие повышенного содержания соли является явным признаком вскрытия проб». Зачем соль, если моча все равно подменялась и, по идее, должна была быть чистой, как «слеза ребенка»? И почему повышенное содержание соли было замечено только сейчас?

Еще страннее история с «коктейлем Родченкова», который-де должен был скрывать использование запрещенных веществ. Зачем он нужен, если пробы все равно подменялись? Что мешало дать спортсменам какую-нибудь «реактивную смесь», после которой бы они не побежали, а «полетели»? В частности, можно было бы использовать так помогающие норвежцам антиастматические препараты, значительно увеличивающие насыщение крови кислородом. Сам Родченков в одном из недавних интервью рассказал, что его коктейль «не заменял тренировок, но давал те доли секунды на финише, которые приносят победу», т.е. препарат разового действия, дающий эффект при приеме непосредственно перед стартом.

Но, по его же словам, состоит он из трех стероидов, а это группа веществ, основной эффект которых состоит в наращивании мышечной массы и достигается он при длительном применении по особой методике с чередованием различных циклов, т.е. в межсоревновательный период. Более того, вот что написано в аннотации к одному из упомянутых Родченковым ингредиентов его коктейля: «Повышение рельефности и твердости мускулатуры – основной эффект оксандролона. Его нецелесообразно использовать для набора мышечной массы. Курс рекомендован людям, которые имеют достаточную мышечную массу и умеренное содержание жира в организме, для придания рельефности мускулатуры и уменьшения подкожного жира». Но «рельефность» нужна только культуристам, её у них и оценивают на соревнованиях, а борющимся за «секунды» олимпийцам от неё «ни холодно, ни жарко».

В общем, очевидно, что Родченков несет абсолютный бред (список несуразностей в его откровениях можно продолжать и продолжать) и остается только гадать, по собственной инициативе или по рекомендации своих хозяев, для которых это фирменный стиль, он даже не старается сделать свои россказни мало-мальски правдоподобными. А солидные господа из созданных ВАДА и МОК комиссий делают вид, что в них верят.

Можно только снять шляпу перед судьями Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего бо́льшую часть российских спортсменов. Хотя слушания проходили в закрытом режиме, известно, что адвокатам спортсменов удалось допросить Родченкова в режиме скайп-конференции и он откровенно «поплыл» в своих показаниях. Нужно полагать, это и повлияло на решение. Впрочем, нельзя исключать и того, что оно стало следствием неких закулисных договоренностей.

Ведь политическая составляющая решения CAS откровенно просматривалась в том, что оправдали практически всех тех, кто собирался в Пхенчхан в качестве спортсменов, а тех, кто завершил карьеру, признали все-таки виновными, хотя и «смягчили» наказание. Правда, затем известный «админресурс» включился на полную силу, и никто из оправданных на Олимпиаду-2018 так и не попал, как и почти все лидеры российской сборной, ни в каких показаниях Родченкова не фигурировавшие. CAS же счел нужным умыть руки: дескать, в данной ситуации МОК – «хозяин-барин», сам решает, кого приглашать, а кого нет.

И глядя на этот циничный фарс, продолжением которого стала, не побоюсь этого слова, трагедия Александра Крушельницкого, приходишь к мнению, которое, наверно, кому-то покажется слишком резким, что по подлости, двуличию и цинизму заокеанские «демократы» переплюнули даже Гитлера. Безусловно, за ним тягчайшие преступления, но он, если хотите, был «честнее». Да, на его счету, к примеру, провокация в Гляйвице, но носила она весьма топорный, даже «дежурный» характер, этакое соблюдение своеобразных правил приличия, как гопник «обязан» изначально попросить у жертвы прикурить или предложить «купить кирпич».

Столь же «дежурной» была и пропаганда на оккупированных территориях, рассказывавшая «недочеловекам» о «новой Европе», прелестях жизни в Германии, которая, по контексту, ждет в скором времени и их (и поразительно совпадающая и по форме, и по содержанию с пропагандой «европейского выбора» в современной Украине). Правда, такая пропаганда весьма нивелировалась размещенными по соседству объявлениями о «расстреле по приказу коменданта 400 заложников». А главное, сами немцы и в тылу, и на фронте, отлично знали, что воюют они отнюдь не ради вступления украинцев и прочих в единую европейскую семью. В общем, ставшая нарицательной «геббельсовская пропаганда» сегодня отдыхает.

В нынешние «гибридные» времена ложь, циничные провокации, глумливое промывание мозгов «массам» стало главным оружием геополитики, важнее ракет и танков. И все это под завывания про демократические ценности, права человека, «несокрушимую свободу» и особенно борьбу с коррупцией. Ну, типа «мы такие честные, такие до наивности кристально чистые, до того, что, если где-то в Тьмутаракани чиновники воруют, аж кушать не можем». И уж, конечно, невозможно даже представить, что в наших институциях (те же МОК и ВАДА) могут иметь место махинации, фальсификации проб (причем не только с целью сокрытия положительных, но и фабрикации обвинений в адрес спортсменов из неугодных стран) и т.п. «Джентльменам принято верить на слово».

И ведь работает! Не только спортивные чиновники, но и большинство российских СМИ, строя версии, как мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого, делают фигурой умолчания самую очевидную: он туда и не попадал, пробы были фальсифицированы в лаборатории ВАДА по указанию её руководства. Ведь, если назвать вещи своими именами, «будет еще хуже». В общем, так и хочется воскликнуть: «Бывали хуже времена, но не было подлей!»

Игорь Скрипка

Источник: voicesevas.ru