А нужен ли нам этот Олимпийский ПОЗОР?

Российские спортсмены составили коллективное заявление, в котором объяснили свою позицию по поводу участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Текст опубликован на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры", — сказано в тексте. «Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх", — пишут спортсмены.

Кстати, фраза то Черчилля не совсем точная...

История ее такова. Черчиль критиковал политику умиротворения Гитлера, проводившуюся правительством Чемберлена. И когда в 1938 году было заключено Мюнхенское соглашение о передаче Судетской области Германии, Черчилль высказался в Палате общин так:

(с) У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь Вы получите войну.

И оказался прав. Меньше, чем через год Гитлер вторгся в Польшу, и Великобритании пришлось объявить ему войну. Началась Вторая мировая.