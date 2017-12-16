А нужен ли нам этот Олимпийский ПОЗОР?
19:14. 16 декабря 2017 Просмотров - 301 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Российские спортсмены составили коллективное заявление, в котором объяснили свою позицию по поводу участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Текст опубликован на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
«У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры", — сказано в тексте. «Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх", — пишут спортсмены.
Кстати, фраза то Черчилля не совсем точная...
История ее такова. Черчиль критиковал политику умиротворения Гитлера, проводившуюся правительством Чемберлена. И когда в 1938 году было заключено Мюнхенское соглашение о передаче Судетской области Германии, Черчилль высказался в Палате общин так:
(с) У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь Вы получите войну.
И оказался прав. Меньше, чем через год Гитлер вторгся в Польшу, и Великобритании пришлось объявить ему войну. Началась Вторая мировая.
А что по нашей основной теме?
Колумнист влиятельнейшей газеты The Times Джайлс Смит объявил конкурс, предложив читателям придумать нейтральный флаг и гимн для России. Смит уверен, что его читатели пожелают «осудить систематическое употребление допинга». Однако он попросил не присылать слишком очевидных вариантов – например, перечеркнутых шприцев со слоганом «Просто скажи «нет».
Лишив российских спортсменов главных символов своей страны, МОК закрыл и все возможные «лазейки». Форма спортсменов также не должна будет содержать символики или надписей, связанных с их родиной. На недавнем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, было запрещено даже слово «Россия».
Но самым унизительным обстоятельством выглядит намерение МОК поселить российских спортсменов вне Олимпийской деревни и, возможно, даже запретить вход на ее территорию. Не исключено, что им запретят участие и в других олимпийских мероприятиях неспортивного характера.
И вот после этого наши спортсмены пишут в своем опубликованном письме:
"Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — сказано в тексте. Спортсмены обещают, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.
Я вот все думаю, а может быть стоило спросить у болельщиков, своей нации, страны - хотят ли они всего этого? Вы же ради этого только собираетесь выступать? Или может быть честно сказать - "да, мы долго готовились, много вложили в это сил и средств. Мы хотим поехать, чтобы все это не пропало зря. На нужно поддерживать свой статус в спорте, выигрывать медали и очки. У нас может быть единственный шанс побывать на Олимпиаде. Мы хотим для этого поехать!"
И ведь вопросов же не было бы! Если рассудить внимательнее, то в любого спортсмена олимпийского уровня вложено куча государственных денег, читай наших налогов, и странно, что говорят о том, что Государство не может запретить. Ну ок, запрещать действительно не нужно. Многие, в том числе и Путин, сказали - езжайте в частном порядке! Никто не препятствует и никто "камень не кинет". Но вот это бадяга про "за своих преданных болельщиков, за свою нацию,каждую победу посвятят России" зачем приплетать?
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Скажите честно, если бы зависело только от вас, вы бы отпустили спортсменов на Олимпиаду в текущих условиях?
Подитодив скажу льшь одно- С чего начинается родина?
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О позиции российских спортсменов по зимним олимпийским видам спорта
Начиная с 5 декабря, членами комиссии спортсменов ОКР была проделана большая работа по взаимодействию со спортсменами, тренерами и представителями общероссийских спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта.
По итогам поступивших письменных, аудио и видео обращений, устных комментариев, Комиссией было составлено единое заявление от лица российских спортсменов по зимним олимпийским видам спорта.
Приводим его текст полностью.
У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы.
Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг.
Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто ее завоевал. Она принадлежит всему народу, представителем которого является спортсмен, всем кто болел, поддерживал и переживал за него. В этом особая, уникальная ценность олимпийского успеха.
Может быть, именно поэтому мы часто видим слезы счастья на глазах даже самых стойких, закаленных в многочисленных спортивных состязаниях атлетов, в тот момент, когда они становятся Олимпийскими чемпионами или призерами, добившись своей главной цели в профессиональной карьере.
Сегодня мы, российские спортсмены, полностью разделяя и поддерживая главные ценности и принципы Олимпийского движения и являясь его непосредственными участниками, впервые в своей жизни оказались перед очень трудным, вынужденным выбором.
С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе. С другой, в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека.
Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх. Тем более, когда это является следствием применения коллективного наказания невиновных людей, никак не причастных к проступкам других лиц.
Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.
Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас – высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять.
Также мы выражаем надежду на объективный и беспристрастный подход Международного олимпийского комитета при рассмотрении индивидуальных приглашений российских спортсменов. Мы знаем, что одним из критериев является отсутствие любого рода допинговой истории в прошлом. Что исключает возможность участия в грядущих Играх некоторых наших товарищей по команде, которые однажды уже были наказаны и отбыли сроки дисквалификации.
Сейчас идет речь о применении к ним повторных санкций, несмотря на то, что в истории мирового спорта никогда прежде не было случаев двойного наказания за одну и ту же провинность. Тем более, что последние два года каждый потенциальный кандидат в Олимпийскую команду России регулярно проходит большое количество допинг-тестов и сдает такое количество проб, которое гарантированно снимает любые подозрения в использовании запрещенных препаратов.
Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить.
От лица спортсменов заявление подписали:
Председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию С.А. Великая, Почетный председатель комиссии, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию О.А. Брусникина, заместитель председателя комиссии, двукратная чемпионка мира по волейболу Е.А. Гамова, заместитель председателя комиссии, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью А.С. Моисеев, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию С.А. Ромашина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике А.Ф. Мустафина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Ф.А. Климов, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Е.Г.Исинбаева, олимпийский чемпион по легкой атлетике Ю.М.Борзаковский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике А.И. Максимова, олимпийский чемпион по дзюдо Т.К. Хайбулаев, трехкратный призер чемпионата России по конькобежному спорту Л.И. Задонская, пятикратный чемпион паралимпийских игр по плаванию А.А. Строкин,олимпийский чемпион по стендовой стрельбе А.А.Алипов, победительница турнира Большого шлема, двукратная обладательница Кубка федераций А.А.Мыскина.
Этакий коллективный “Гапон”
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Да нет коллега это не Гапон, его использовали в тёмную, а здесь на лицо коллективное предательство и противо поставление спортсменов всему обществу. Мол они всю жизнь только и мечтают о том, что бы выступить на этих играх, согласен, но как можно выступать за свою страну без флага и гимна? А может существует то, о чём в письме не сказано не слова, а именно большие деньги, да , да эра золотого тельца поглотила и наших спортсменов. Хотя какие они теперь наши, они нейтралы и отношение к ним тоже нейтральное, и если они не могут этого понять, то наши враги добились своего введя булонскую систему образования. Мне искренне жаль пока ещё наших спортсменов…