Олимпиада без России: Как ответить клеветнику Макларену и МОК

С каждым днём приближается момент принятия решения – допустит ли МОК сборную России на зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхёнчхане. И всё больше донельзя прозрачных намёков говорят нам, что готовиться нужно к худшему. Фактически без экивоков сказал об этом Ричард Макларен – тот самый автор тех самых докладов о якобы «государственной системе поддержки допинга в российском спорте».

Дословная цитата:

«– Ваше личное мнение: МОК должен допустить российскую команду до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане?

– На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК.

– Что конкретно вы имеете в виду под коллективной санкцией? Чтобы у нас отобрали флаг, гимн?

– По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи.

– Если, несмотря ни на что, на Играх в Пхенчхане все-таки будет играть наш гимн и подниматься флаг – вы сочтете это поражением?

– Национальные гимн и флаг являются важнейшими частями Олимпийских игр. Это многолетняя традиция, неотъемлемые атрибуты любой церемонии награждения. Я не знаю, что конкретно нужно сделать в данном случае. Пусть решает МОК: будет на Играх в Пхенчхане, как всегда, или нет».

Сама формулировка о том, что «санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов» своей карательной тотальностью чрезвычайно напоминает философию нацистских оккупантов где-нибудь в Белоруссии: виноват один – расстреляем десять. Или сто. Или всю деревню.

Крайне рекомендую ознакомиться с полным текстом интервью Макларена нашему «Спорт Экспрессу» — Ричарда беспощадно гвоздят вопросами, а он крутится как угорь на сковородке: это не я решаю, это не ко мне, тут я не помню, экспертизу проводили другие люди, я никого ни к чему не принуждал и не подталкивал, я не я и лошадь не моя – но, при всём этом, Макларен агрессивно и бескомпромиссно упирает на полную, близкую к абсолютной достоверность своего «расследования». Получается крайне лицемерное сочетание «непричастной заинтересованности» — я ничего не решаю, я сирый и смиренный, но при этом глубоко убеждён, что «всех надо расстрелять».

(Знаете, чуть отвлекусь: такое поведение в духе полностью бесстыдного вежливого цинизма, «джентльменской хуцпы» — и есть то, что невероятно бесит в западном стиле дипломатии и политики. Так бомбили Югославию, «находили» химическое оружие в Ираке, «расследуют» падение малазийского «Боинга» и «химатаки» Асада. Хочется просто взять и… далее по тексту современной поговорке).

Разумеется, одним Маклареном дело не ограничилось – к аргументации недопуска российской сборной подключился прочий слаженный хор. Например, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова так прямо и высказалась: нельзя русских допускать к спорту. Я вот лишь не могу понять: только к этой зимней Олимпиаде или ко всем вообще? В августе миру задвигали мессиджи ближе ко второму варианту: «Канадский бобслеист Джесс Лумсден выразил несогласие с политикой Международного олимпийского комитета (МОК), не желающего предпринимать решительные меры в отношении России, где, по его мнению, существует государственная система поддержки допинга: «Россия должна быть дисквалифицирована на несколько олимпийских циклов». Уверен, их ещё вспомнят!

Да и вообще – как далёк тот миг, когда нас вообще «отлучат» от мирового спорта — от любого? А что, Сергей Карякин, например, теоретически мог выигрывать в шахматы под ноотропными стимуляторами, наши фигуристки – выписывать фантастические траектории под ЛСД, и так далее. Такие, как Макларен, всю мочу на вкус перепробуют – найдут допинг! (Единственное, но приятное исключение тут футбол – ФИФА богаче ста МОК вместе взятых, и поэтому под политику прогибаться на станет. ЧМ-2018 у нас никто не заберёт).

И я считаю: чем хуже – тем лучше. Это абсолютно облыжное, бессовестное, клеветническое устранение конкурентов, которые мы сейчас видим со стороны Запада – это логический предел. Невозможно обыграть шулера, у которого и карты крапленые, и правила игры меняются по мере его необходимости, и за спиной стоит купленный вышибала. Глупо даже думать об этом – и нас сейчас жестоко и красноречиво этому учат.

Вывод простой: в однополярном мире – однополярный спорт. «Нам такой хоккей не нужен» — нужна альтернатива. Американцы, например, вообще не парятся – у них свои, никому непонятные, национальные виды спорта: бейсбол этот дурацкий, в правилах которого разобраться без ста грамм невозможно, американский футбол – развлечение агрессивного быдла (в соккер пиндосы играть так и не научились, варвары) и тому подобное. И ничего – соревнуются сами с собой, не комплексуют, что не могут в бейсбол с какой-нибудь Грецией поиграть. А нам что мешает создать альтернативную систему спортивных соревнований – поднять на щит Евразийские Игры, привлечь к ним десятки азиатских стран, включая Китай, выходящий на первые роли в мировом спорте? С точки зрения профессионализма и рекордов – это будет чрезвычайно впечатляющее созвездие, явно не хуже всей этой западной тусовки. И там уже шулеров типа Макларена не будет. А для спорта это – самое главное.

Вот, кстати, это точка зрения, уже отрефлексированная и обдуманная: «Спорт в России начнёт развиваться по той же модели, что и в США: с ориентацией на коммерчески выгодные профессиональные лиги, которым наплевать на WADA, на МОК и на всевозможные федерации по видам спорта. Появление независимых от международных федераций профессиональных лиг откроет дорогу и для проведения альтернативных спортивных соревнований. Хоккейная угроза – это лишь первый шаг, и функционеры МОК и международных спортивных федераций это прекрасно понимают. Россия вполне способна «взорвать» ситуацию не только в хоккее, но и в ведущих видах зимнего спорта в целом…

Соревнование для «отстранённых» спортсменов само по себе может иметь громкий пиар-эффект и хорошие телевизионные рейтинги. А вслед за соревнованиями по отдельным видам спорта может быть организована и альтернативная Олимпиада. Если проводить условные «Сочиады» ежегодно, то их можно успеть раскрутить за один олимпийский цикл – до 2022-го. Разумеется, это требует средств, но в Сочи уже существует готовая инфраструктура, на содержание которой всё равно расходуются деньги, равно как и на подготовку наших спортсменов к турнирам под эгидой международных федераций. Так почему бы не пустить эти средства на проведение «Сочиады»? В её программе, кстати, можно объединить зимние и летние виды спорта, предложив, таким образом, совершенно новый формат соревнований».

Давай, МОК, выталкивай из спорта Россию. За Россией, несомненно, придёт очередь Китая. Потом – ещё кого-нибудь. Чем больше выгонишь – тем представительнее и сильнее будет наша, российская, олимпийская альтернатива будущего. А у вас там, на Западе, без состязания с половиной мира спорт скатится к уровню второй лиги города Урюпинска.