Олимпиада без России: Как ответить клеветнику Макларену и МОК
С каждым днём приближается момент принятия решения – допустит ли МОК сборную России на зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхёнчхане. И всё больше донельзя прозрачных намёков говорят нам, что готовиться нужно к худшему. Фактически без экивоков сказал об этом Ричард Макларен – тот самый автор тех самых докладов о якобы «государственной системе поддержки допинга в российском спорте».
«– Ваше личное мнение: МОК должен допустить российскую команду до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане?
– На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК.
– Что конкретно вы имеете в виду под коллективной санкцией? Чтобы у нас отобрали флаг, гимн?
– По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи.
– Если, несмотря ни на что, на Играх в Пхенчхане все-таки будет играть наш гимн и подниматься флаг – вы сочтете это поражением?
– Национальные гимн и флаг являются важнейшими частями Олимпийских игр. Это многолетняя традиция, неотъемлемые атрибуты любой церемонии награждения. Я не знаю, что конкретно нужно сделать в данном случае. Пусть решает МОК: будет на Играх в Пхенчхане, как всегда, или нет».
Сама формулировка о том, что «санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов» своей карательной тотальностью чрезвычайно напоминает философию нацистских оккупантов где-нибудь в Белоруссии: виноват один – расстреляем десять. Или сто. Или всю деревню.
Крайне рекомендую ознакомиться с полным текстом интервью Макларена нашему «Спорт Экспрессу» — Ричарда беспощадно гвоздят вопросами, а он крутится как угорь на сковородке: это не я решаю, это не ко мне, тут я не помню, экспертизу проводили другие люди, я никого ни к чему не принуждал и не подталкивал, я не я и лошадь не моя – но, при всём этом, Макларен агрессивно и бескомпромиссно упирает на полную, близкую к абсолютной достоверность своего «расследования». Получается крайне лицемерное сочетание «непричастной заинтересованности» — я ничего не решаю, я сирый и смиренный, но при этом глубоко убеждён, что «всех надо расстрелять».
(Знаете, чуть отвлекусь: такое поведение в духе полностью бесстыдного вежливого цинизма, «джентльменской хуцпы» — и есть то, что невероятно бесит в западном стиле дипломатии и политики. Так бомбили Югославию, «находили» химическое оружие в Ираке, «расследуют» падение малазийского «Боинга» и «химатаки» Асада. Хочется просто взять и… далее по тексту современной поговорке).
Разумеется, одним Маклареном дело не ограничилось – к аргументации недопуска российской сборной подключился прочий слаженный хор. Например, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова так прямо и высказалась: нельзя русских допускать к спорту. Я вот лишь не могу понять: только к этой зимней Олимпиаде или ко всем вообще? В августе миру задвигали мессиджи ближе ко второму варианту: «Канадский бобслеист Джесс Лумсден выразил несогласие с политикой Международного олимпийского комитета (МОК), не желающего предпринимать решительные меры в отношении России, где, по его мнению, существует государственная система поддержки допинга: «Россия должна быть дисквалифицирована на несколько олимпийских циклов». Уверен, их ещё вспомнят!
Да и вообще – как далёк тот миг, когда нас вообще «отлучат» от мирового спорта — от любого? А что, Сергей Карякин, например, теоретически мог выигрывать в шахматы под ноотропными стимуляторами, наши фигуристки – выписывать фантастические траектории под ЛСД, и так далее. Такие, как Макларен, всю мочу на вкус перепробуют – найдут допинг! (Единственное, но приятное исключение тут футбол – ФИФА богаче ста МОК вместе взятых, и поэтому под политику прогибаться на станет. ЧМ-2018 у нас никто не заберёт).
И я считаю: чем хуже – тем лучше. Это абсолютно облыжное, бессовестное, клеветническое устранение конкурентов, которые мы сейчас видим со стороны Запада – это логический предел. Невозможно обыграть шулера, у которого и карты крапленые, и правила игры меняются по мере его необходимости, и за спиной стоит купленный вышибала. Глупо даже думать об этом – и нас сейчас жестоко и красноречиво этому учат.
Вывод простой: в однополярном мире – однополярный спорт. «Нам такой хоккей не нужен» — нужна альтернатива. Американцы, например, вообще не парятся – у них свои, никому непонятные, национальные виды спорта: бейсбол этот дурацкий, в правилах которого разобраться без ста грамм невозможно, американский футбол – развлечение агрессивного быдла (в соккер пиндосы играть так и не научились, варвары) и тому подобное. И ничего – соревнуются сами с собой, не комплексуют, что не могут в бейсбол с какой-нибудь Грецией поиграть. А нам что мешает создать альтернативную систему спортивных соревнований – поднять на щит Евразийские Игры, привлечь к ним десятки азиатских стран, включая Китай, выходящий на первые роли в мировом спорте? С точки зрения профессионализма и рекордов – это будет чрезвычайно впечатляющее созвездие, явно не хуже всей этой западной тусовки. И там уже шулеров типа Макларена не будет. А для спорта это – самое главное.
Вот, кстати, это точка зрения, уже отрефлексированная и обдуманная: «Спорт в России начнёт развиваться по той же модели, что и в США: с ориентацией на коммерчески выгодные профессиональные лиги, которым наплевать на WADA, на МОК и на всевозможные федерации по видам спорта. Появление независимых от международных федераций профессиональных лиг откроет дорогу и для проведения альтернативных спортивных соревнований. Хоккейная угроза – это лишь первый шаг, и функционеры МОК и международных спортивных федераций это прекрасно понимают. Россия вполне способна «взорвать» ситуацию не только в хоккее, но и в ведущих видах зимнего спорта в целом…
Соревнование для «отстранённых» спортсменов само по себе может иметь громкий пиар-эффект и хорошие телевизионные рейтинги. А вслед за соревнованиями по отдельным видам спорта может быть организована и альтернативная Олимпиада. Если проводить условные «Сочиады» ежегодно, то их можно успеть раскрутить за один олимпийский цикл – до 2022-го. Разумеется, это требует средств, но в Сочи уже существует готовая инфраструктура, на содержание которой всё равно расходуются деньги, равно как и на подготовку наших спортсменов к турнирам под эгидой международных федераций. Так почему бы не пустить эти средства на проведение «Сочиады»? В её программе, кстати, можно объединить зимние и летние виды спорта, предложив, таким образом, совершенно новый формат соревнований».
Давай, МОК, выталкивай из спорта Россию. За Россией, несомненно, придёт очередь Китая. Потом – ещё кого-нибудь. Чем больше выгонишь – тем представительнее и сильнее будет наша, российская, олимпийская альтернатива будущего. А у вас там, на Западе, без состязания с половиной мира спорт скатится к уровню второй лиги города Урюпинска.
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Автор прав. Добавлю только, что призывая к справедливости и доказывая что-то кому-то, мы только унижаемся и возвышаем тем самым моквадовских холуев, тешим их самолюбие и “значимость”. И им еще хочется… .
Надо дать им хорошую оплеуху!
Во-первых организовать свои Национальные Олимпийские игры, по всем видам спорта. Во-вторых, ввести свои параметры соревнований, отличных от принятых в МОКе(например лыжные гонки на дистанцию 7км., 14км., 21км., и т.д.). Это не даст им возможность что-то оспаривать, или не признавать и т.д. Уровень наград сделать выше МОКовских, ценнее. Отбор на Национальные Олимпийские игры сделать многоступенчатым, региональным, общедоступным. Спорт, таким образом, вернет свое народное лицо, перестанет быть элитарным и чванливым.
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Ещё меня всегда смущало само слово “Олимпийские”. Боги, которые восседали на этой горе были весьма сомнительной репутации, они откровенно не любили людей, играли их судьбами на свою потеху. Вот теперь мы и наблюдаем как современные “олимпийские боги” на свою потеху играют нами.
Хочется, чтобы наши национальные спортивные игры в своём названии не были связаны со словом ОЛИМП.
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