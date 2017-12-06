Призер Олимпийских игр Светлана Феофанова: Нашим спортсменам нейтральный флаг не нужен

фото:rusathletics.com

«Мне кажется, нашим спортсменам не нужно ехать выступать под нейтральным флагом. Во всяком случае я бы точно не поехала. Врагу не сдается наш гордый «Варяг», как говорится», – так серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Светлана Феофанова прокомментировала решение МОК об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Глава комиссии МОК Самуэль Шмид обвинил Россию в «систематическом манипулировании антидопинговыми правилами», которое по его утверждению, «использовалось» на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на Играх 2018 года в Пхенчхане пройдет перераспределение медалей Сочинской Олимпиады. Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома МОК. Российским спортсменам, признанным «чистыми», разрешили выступить на Играх не под российским, а под олимпийским флагом.

«Подождем, пока МОК позволит нашим спортсменам выступать под российским флагом», – подчеркивает Светлана Феофанова.

Алексей Нечаев

Источник: voicesevas.ru