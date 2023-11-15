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Люди — новая нефть, или Как государство деньги качает

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«За последнее время о том, что в конечной стоимости нефтепродуктов на наших АЗС на долю налогов приходится уже чуть более 70%, не один раз рассказывали СМИ, вплоть до федеральных, а эксперты отрасли говорят об этом постоянно вот уже несколько лет. Мне кажется, что стоит присмотреться хотя бы к основным видам налогов, делающих нефтяную отрасль одним из основных поставщиков доходов государственного бюджета. При этом не просто ознакомиться со всевозможными процентами и коэффициентами, а постараться понять, что за ними скрывается, какими смыслами они наполнены», -рассказывает Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В конечной стоимости нефтепродуктов на российских АЗС на долю налогов приходится более 70%.

2. Основные налоги в нефтяной отрасли: НДС, акцизы, НДПИ, транспортный налог. Их ставки постоянно растут.

3. Нефтяные компании формально платят значительную часть этих налогов, но на самом деле перекладывают их на конечных потребителей, включая в отпускные цены на топливо.

4. Таким образом, фактически налоги на нефтепродукты платит население, а не нефтяные компании.

5. Государство при этом постоянно хвалит нефтяников как крупных налогоплательщиков, забывая упоминать, что налоги в итоге платим мы с вами.

6. Рост налогов ведет к повышению цен на топливо и инфляции.

Вывод: население России несет основную налоговую нагрузку в нефтяной отрасли, фактически субсидируя её развитие и рост налоговых поступлений в бюджет. При этом государство преподносит ситуацию так, будто основная нагрузка лежит на нефтяных компаниях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4UIvn_BdGsI
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